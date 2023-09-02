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    РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»

    Результаты матчей 7-го тура чемпионата России

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    Матчи 7-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут со 2 по 3 сентября.

    «Ахмат» — «Урал» 0:1

    В матче седьмого тура чемпионата России «Ахмат» на выезде переиграл «Урал» со счетом 1:0.

    Единственным голом в данном противостоянии отметился Мохамед Конате с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Мохамед Конате (пенальти) (43') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Кики, Cisse I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Camilo, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Kovachev S., Мохамед Конате Предупреждения: Артём Тимофеев (21'), Антон Швец (75'), Ясмин Челикович (80')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» набрал десять очков и поднялся на восьмое место в РПЛ. У «Урала» осталось тринадцать баллов и третья позиция.

    «Пари НН» — «Рубин»

    суббота, 2 сентября, 15:15 мск

    «Крылья Советов» — «Факел»

    суббота, 2 сентября, 17:30 мск

    «Краснодар» — «Спартак»

    суббота, 2 сентября, 20:00 мск

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    «Оренбург» — «Сочи»

    воскресенье, 3 сентября, 13:00 мск

    «Локомотив» — «Балтика»

    воскресенье, 3 сентября, 15:15 мск

    ЦСКА — «Зенит»

    воскресенье, 3 сентября, 17:30 мск

    «Ростов» — «Динамо»

    воскресенье, 3 сентября, 20:00 мск

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