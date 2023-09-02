РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»

«Ахмат» — «Урал» 0:1
В матче седьмого тура чемпионата России «Ахмат» на выезде переиграл «Урал» со счетом 1:0.
Единственным голом в данном противостоянии отметился Мохамед Конате с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Ахмат 0:1
Гол: 0:1 Мохамед Конате (пенальти) (43') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Кики, Cisse I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Camilo, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Kovachev S., Мохамед Конате Предупреждения: Артём Тимофеев (21'), Антон Швец (75'), Ясмин Челикович (80')
«Ахмат» набрал десять очков и поднялся на восьмое место в РПЛ. У «Урала» осталось тринадцать баллов и третья позиция.
«Пари НН» — «Рубин»
суббота, 2 сентября, 15:15 мск
«Крылья Советов» — «Факел»
суббота, 2 сентября, 17:30 мск
«Краснодар» — «Спартак»
суббота, 2 сентября, 20:00 мск
«Оренбург» — «Сочи»
воскресенье, 3 сентября, 13:00 мск
«Локомотив» — «Балтика»
воскресенье, 3 сентября, 15:15 мск
ЦСКА — «Зенит»
воскресенье, 3 сентября, 17:30 мск