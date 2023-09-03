Абаскаль сам раскачивает под собой кресло. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером

«Краснодар» переиграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 7‑го тура РПЛ. Автором победного мяча стал нападающий Джон Кордоба, который отличился на 39‑й минуте матча. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 84‑й минуте реализовал пенальти. «Краснодар» набрал 17 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» не может победить в РПЛ на протяжении четырех последних матчей: команда занимает восьмое место (10 очков).

Ивич и Абаскаль перетряхнули составы

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и изучает перестановки в составах обеих команд.

«Команды уже встречались в нынешнем сезоне в рамках Кубка. Красно-белые победили в гостях со счётом 2:1. При этом команда Абаскаля должна была выигрывать крупнее, но не использовала ряд опаснейших моментов. Безусловно, на характер игры оказало влияние удаление Сперцяна в концовке первого тайма. Но спартаковцы к тому моменту уже вели в счёте и переигрывали южан.

Перед началом встречи этих команд сложно было выбрать очевидного фаворита. С одной стороны, “Краснодар”, пожалуй, сейчас является более понятной командой. С другой стороны, если Абаскаль правильно распоряжается кадровым ресурсом, “Спартак” может выдать мощнейшее выступление против любого соперника. Хозяева подходили к отчётной встрече с одной потерей в лице травмированного Кайо, а у гостей в лазарете находились Тавареш и Мозес.

Ивич сделал 7 изменений в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Пари НН”. Лишь Тормена, Алонсо, Оласа и Олусегун снова появились с первых минут. Абаскаль, в свою очередь, совершил целых 8 перестановок в основном сочетании по сравнению с феерической кубковой игрой против “Динамо”, оставив в стартовой обойме только Денисова, Игнатова и Соболева. А вот по сравнению с неубедительным матчем против “Ахмата” в предыдущем туре чемпионата Абаскаль сделал только одно изменение в составе, поменяв Мартинса на Игнатова. Видимо, выступления Литвинова, Пруцева и Зиньковского в кубковом дерби оказались для главного тренера “Спартака” недостаточно убедительными».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч. Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце — опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много. Я тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам.

Футбола было меньше, чем борьбы

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев не впечатлен игрой команд в первом тайме, в которой хватало агрессии, но было мало моментов.

«При Ивиче "Краснодар" проиграл "Спартаку" все три матча (с учетом зимнего Кубка). "Быки" играли в свой идеологически верный атакующий футбол и пропустили аж 10 мячей за эти три игры. Но команда меняется — становится более рациональной и менее яркой. Ивич пытается подорвать краснодарский устой. Очередной матч со "Спартаком" должен был показать, насколько идеи серба имеют право на жизнь. И посмотреть за этим собрался полный стадион! Первый аншлаг на арене Галицкого после введения Fan ID.

В первом тайме футбола было меньше, чем борьбы. Отдельный сюжет здесь — схватка Джикии и Кордобы. Казалось, что они как вцепились друг в друга руками, так и не отпускали. В одном из моментов большой Джон даже получил карточку: напихал арбитру, посчитав, что соперник держал его крепче. Вообще Джикия чаще всех оказывался в центре событий. Однажды казалось, что спартаковский капитан закончит игру еще до перерыва: Сперцян пробил по воротам, а потом по инерции влетел шипами в голеностоп Георгия. Бабич уже активно разминался.

Ну а в футбол "Краснодар" играл получше: был тот самый момент у Сперцяна, были опасные подходы. "Спартак" же в атаке выглядел совсем пустым: Сафонов в игру вообще не вступал, зато судья на линии регулярно поднимал флаг, фиксируя у красно-белых офсайд за офсайдом. Центр поля не работал, и Соболеву в поисках мяча приходилось опускать совсем низко».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Хочу поздравить своих игроков с большой победой! С первой и до последней секунды они боролись и заслужили ее. Мы контролировали игру, особенно в первом тайме. Мы показали себя лучше, чем соперник. Гол Кордобы — очень хороший! Мы сделали то, что подготовили на данную игру. Ждали, что соперник начнет жесткую и активную игру во втором тайме. У «Спартака» сильные исполнители с отличными ударами, подачами. Мы ожидали много длинных передач от них. Мы же могли забить еще один гол. Горжусь игроками, что они действовали правильно в тяжелые моменты матча.

Гол Кордобы и несостоявшийся пенальти

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев отмечает, что игровое преимущество хозяев закономерно вылилось в забитый мяч.

«Ближе к перерыву игровое преимущество "Краснодара" стало вполне осязаемым. И в том, что именно хозяева поля смогли открыть счёт, есть изрядная доля справедливости. Джон Кордоба на фланге накрутил Денисова и Алексиса Дуарте, вошёл в штрафную и отправил мяч в угол ворот Александра Селихова. Многострадальный Джикия помешать форварду южан не успел.

Более того — совсем скоро команда Ивича могла удвоить перевес. Денисов в очередной раз исполнил что-то странное, отдав авантюрный пас назад. После чего у ворот "Спартака" закрутилась настоящая карусель. Красно-белые отбились с огромным трудом, а главный тренер хозяев поля ещё долго высказывал своё недовольство действиями судьи. По его мнению, южане в этом эпизоде могли претендовать на пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

Но эмоции Ивича оставили Алексея Сухого равнодушным. А уже совсем скоро он отправил команды в раздевалки при минимальном преимуществе Краснодара».

Джон Кордоба Форвард «Краснодара» Мой гол — мне кажется, что это инстинкт нападающего. Мы это отрабатываем с ребятами. Я рад, что мы добились победы. Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте на перерыв. Выстаивать нужно было им. У нас было очень много шансов. Сейчас уже не время говорить о «Спартаке», нужно говорить о нас. Всего два пропущенных мяча за семь туров? Это сказывается тот факт, что хорошо понимаем тренера. У нас взаимопонимание на поле и за его пределами. Все это воспринимается вместе.

Идеальный «Краснодар»

Автор Sportbox Денис Петров высоко оценивает игру «Краснодара» во втором тайме — хозяева не дрогнули, когда красно-белые прибавили в активности и агрессивности.

«На второй тайм "Спартак", казалось, вышел с другим настроением и сразу оккупировал чужую половину. Правда, с созданием реальных моментов по-прежнему возникали проблемы. "Краснодар" вполне комфортно чувствовал себя при игре вторым номером и при любой возможности старался бежать в контратаку. На попадание Соболева в перекладину хозяева тут же ответили опаснейшим выпадом: Кордоба имел шикарную возможность оформить дубль, но на его пути встал Селихов.

Изначальный план Абаскаля на игру так и остался загадкой. Во втором тайме испанец попытался исправить ситуацию с помощью замен, но даже после выхода на поле Литвинова, Зиньковского и Медины к голу спартаковцы не слишком приблизились. Позже появился еще и высоченный Срджан Бабич, который по задумке тренера должен был помочь команде на стандартах. Тем более сербский новичок уже успел отметиться дебютным голом в предыдущей игре с "Динамо".

На "Краснодар" все атакующие потуги "Спартака" особого впечатления не производили. Гостям удавалось доходить до чужой штрафной, но на этом обычно все и заканчивалось. Особых слов заслуживают действия центральных защитников "быков" Алонсо и Тормены, которые просто "съели" Соболева. Никаких вольностей оборона не давала и другим атакующим игрокам Спартака».

Александр Черников Полузащитник «Краснодара» Эмоции положительные. Огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион. Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать 3-4 гола. У соперника тоже были моменты, но в целом наша победа закономерна. Думаю, тренер доволен. Мы начали второй тайм более агрессивно, начали лучше проводить атаки. До матча решили, что [пенальти] будет бить Сперцян. После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и забил важный мяч. Мы помнили поражение от «Спартака» в Кубке. Хотелось реабилитироваться, показать красивый футбол и победить.

Привоз Денисова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов пытается оправдать защитника «Спартака», допустившего очередную ошибку в конце матча, которая на этот раз стала голевой.

«Абаскаль пытался усилить атаку заменами. Выпустил после часа матча Зиньковского и Медину, но "быки" своим рациональным футболом (теперь уже и не скажешь, что это не краснодарский стиль) всё же сумели погасить огонь красно-белых, чуть-чуть успокоить игру. Соболев "наелся", вот только Николсона с Бальде на скамейке уже нет — лишь молодой Мелёшин.

А на 83-й минуте Денисов подставил "Спартак" ещё одной своей ошибкой. После его плохой передачи назад Селихов вынужден был фолить на Кокшарове. А Сперцян очень легко переиграл голкипера красно-белых при исполнении пенальти.

Денисов, конечно, виноват, но он не виноват. Точнее, не только он. Копятся вопросы к Абаскалю по выбору состава на матчи. Стоило ли нагружать правого защитника — и без того не самое крепкое звено обороны "Спартака" — тремя матчами за неделю? Где тонко, там и рвётся, отсюда и такой "привоз": на фоне усталости Денисов уже с трудом соображал, что и как.

А Ивич — победитель дуэли с испанским тренером красно-белых. Его команда заслуженно выиграла, ничего не дала "Спартаку" сделать в концовке. За весь второй тайм гости нанесли всего один удар в створ».

Даниил Денисов Защитник «Спартака» Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если сходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо, и быть результативными. Но усталость накапливается.

Абаскаль закопал сам себя

Автор «Спорт день за днем» Андрей Вернов ругает наставника красно-белых за постоянные эксперименты с составом, которые привели в итоге к поражению в Краснодаре.

«Нереализованный момент Зобниным в первом тайме, удар в перекладину Соболева в начале второго и удар того же Соболева головой после навеса Зиньковского в конце второго — вот и все, чем запомнился "Спартак" в субботу. На фоне москвичей, у которых практически ничего не получалось, "Краснодар" смотрелся по-настоящему мощно: забетонировали центр, внимательно следили за флангами, был максимально быстр и четок, лишь раз попавшись на контратаку соперника.

Пруцев так и остался на скамейке запасных, Бабич сыграл 25 минут, а Зиньковский и Медина — по 35. Лучшие игроки кубкового матча с "Динамо" оказались не нужны Абаскалю в игре с лидером РПЛ. Испанец точно понимает, как правильно расставлять приоритеты и какой турнир котируется выше? Какой толк в предоставлении отдыха Промесу, Бонгонде и другим "лидерам", если в важнейшем матче они ничем не выделялись на фоне партнеров?

Зачем против "Динамо" 86 минут отыграл Соболев, когда счет был 4:1? Что бы в концовке встречи с "Краснодаром" еле передвигать ноги? Почему "Спартак" в последний день трансферного окна в Европы отпустил сразу двух нападающих — Шамара Николсона и Кейта Бальде, — но не приобрел никого, кто мог бы составить конкуренцию Соболеву? Чья это недоработка?»

Матвей Сафонов Вратарь «Краснодара» Достаточно много времени уделяем обороне, тактике и перестроением. Все это в совокупности позволяет нам намного лучше в обороне, и допускать меньше моментов у своих ворот, чем это было в прошлом сезоне. Очень рад, что мы нашли свою игру в обороне. Мне казалось, что было тяжело играть. Возможно, это жара, хотя к ней мы должны привыкнуть. Ритм в первом тайме был спокойный, думаю, что связано с акклиматизацией двух команд. Я готов сказать, что сегодня мы переиграли «Спартак», «Краснодар» сегодня был лучшим на поле. У нас прекрасная атмосфера в команде. Мы говорим, что если не пропустим, то это минимум одно очко. Для нас игра в обороне не менее важна, чем игра в атаке.

Разбор полета вниз

Автор Soccer.ru Сергей Иванов хвалит организацию игры «Краснодара», которая по его мнению и стала ключевым фактором, приведшим к победе хозяев.

«И тут мы наглядно увидели, насколько различается уровень организации игры этих команд. У "быков" каждый исполнитель выступает в своей роли, задачи его очерчены и понятны. И в своей функции каждый добивается максимальной отточенности действий. Поэтому Батчи убегает от Рябчука, Кордоба разрывает защитников, а Черников "съедает" полузащиту "Спартака", где Абаскаль тасует пару опорных хавбеков будто бы случайным образом.

Да что там, защита "Краснодара" в полном порядке именно за счет общей организации игры. В семи матчах пропущено только два мяча. У "Спартака" — 12. Обратите внимание, что в центре обороны в этой игре у "быков" появился Тормена. Это для него всего вторая игра в команде на столь ответственном посту. И как надежно все отработали. И на контрасте — защита "Спартака", куда был куплен Бабич. Но его решили не использовать вовсе. А более опытные ребята, которые будто бы дольше играют рядом друг с другом, чем защитники "Краснодара", совершали такие ошибки, словно бы впервые друг друга видят.

Так мы подошли к первому голу "Краснодара". После ввода мяча из аута на Кордобу выдвинулись в штрафной Дуарте и Денисов. Джон обоих оставил не у дел, легко развернувшись и пробив в падении. Джикия, оказавшийся перед ним, выставился боком, уменьшив закрываемую площадь и упростив задачу бьющему. Он мог и выдвинуться вперед на мяч. Но не стал этого делать. Были и другие заметные ошибки в действиях обороны "Спартака". Однако это — наиболее показательный эпизод, который к тому же определил течение и исход матча. Второй гол был забит с пенальти. И сам его "привоз" тоже показателен. Денисов отдавал пас назад не глядя, допустив перехват. А Селихов в подкате сбил Кокшарова.

И нельзя при этом сказать, что "Спартак" был безнадежен и провалился по всем фронтам. Нет, команда Абаскаля имела все шансы переломить ситуацию. Соболев нанес пять ударов, угодил в перекладину. Были и другие потенциально опасные подходы к воротам Сафонова. Но такая команда как "Спартак", с такими футболистами, способна создавать такое напряжение у чужих ворот в любой игре. Свои моменты для изменения ситуации были и в игре с "Зенитом", и с "Уралом", и с "Ахматом". Но класс заключается в способности стабильно конвертировать их в реальные цифры на табло. А пока "Спартак" будет выглядеть вечно экспериментальным. Причем чем дальше, тем больше кажется, что эксперимент заключается в сборе ошибок».

Витор Тормена Защитник «Краснодара» Естественно, я очень доволен игрой и победой. Играть с Алонсо очень легко, потому что у него невероятный опыт. Мы отрабатывали какие-то вещи. Во втором тайме спартаковцы начали прессинговать еще сильнее, стало сложнее, но нам все-таки удалось удержать результат. Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника, огромный вклад в это внес тренер. Но все равно не все можно предсказать.

Ивич пошел против заветов Галицкого

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что новый наставник «Краснодара» делает команду более прагматичной и более успешной.

«Не знаю, чем руководствовался президент "быков", приглашая Владимира Ивича. Репутация серба известна — он жесткий прагматик, который никому не позволит навязывать свое видение футбола. Галицкий с момента назначения этого тренера не давал интервью, не раскрывал, решил ли поменять вектор развития команды.

Можем судить только по тому, что видим на поле. А там нет романтизма, анархии, безудержного веселья и бесшабашности. Но в достатке прагматичности, мощи и конкретики. Нет перекоса в сторону атаки в ущерб обороне, что наблюдалось полтора десятка лет. Сейчас "Краснодар", возможно, самая сбалансированная команда РПЛ. Которая и запереться может на своей половине поля, и засушить игру, когда надо, и в контратаку сбегать — попробуй Батчи с Олусегуном догони, и в позиционной атаки кружева заплести с помощью Сперцяна и Кривцова. А на острие джокер — Кордоба, пожалуй, лучший сегодня форвард РПЛ.

Нынешняя команда словно без слабых мест. Об атаке сказали, а сзади: надежный голкипер Сафонов, в обороне Волков, Алонсо, Тормена и Оласа, опорник — Черников с бульдожьей хваткой. За 7 туров у "быков" всего два пропущенных мяча — с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Когда еще "Краснодар" мог похвастать таким достижением? А еще в матче со "Спартаком" мы увидели нереальный ранее для команды элемент — футболисты тянули время у углового флажка. Очень интересно, как на это смотрит Галицкий, но Ивичу точно нравится. Потому что приближает победу. Для серба результат на первом месте — это очевидно».