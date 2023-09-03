Абаскаль сам раскачивает под собой кресло. «Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером

Ивич и Абаскаль перетряхнули составы
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и изучает перестановки в составах обеих команд.
«Команды уже встречались в нынешнем сезоне в рамках Кубка. Красно-белые победили в гостях со счётом 2:1. При этом команда Абаскаля должна была выигрывать крупнее, но не использовала ряд опаснейших моментов. Безусловно, на характер игры оказало влияние удаление Сперцяна в концовке первого тайма. Но спартаковцы к тому моменту уже вели в счёте и переигрывали южан.
Перед началом встречи этих команд сложно было выбрать очевидного фаворита. С одной стороны, “Краснодар”, пожалуй, сейчас является более понятной командой. С другой стороны, если Абаскаль правильно распоряжается кадровым ресурсом, “Спартак” может выдать мощнейшее выступление против любого соперника. Хозяева подходили к отчётной встрече с одной потерей в лице травмированного Кайо, а у гостей в лазарете находились Тавареш и Мозес.
Ивич сделал 7 изменений в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Пари НН”. Лишь Тормена, Алонсо, Оласа и Олусегун снова появились с первых минут. Абаскаль, в свою очередь, совершил целых 8 перестановок в основном сочетании по сравнению с феерической кубковой игрой против “Динамо”, оставив в стартовой обойме только Денисова, Игнатова и Соболева. А вот по сравнению с неубедительным матчем против “Ахмата” в предыдущем туре чемпионата Абаскаль сделал только одно изменение в составе, поменяв Мартинса на Игнатова. Видимо, выступления Литвинова, Пруцева и Зиньковского в кубковом дерби оказались для главного тренера “Спартака” недостаточно убедительными».
Футбола было меньше, чем борьбы
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев не впечатлен игрой команд в первом тайме, в которой хватало агрессии, но было мало моментов.
«При Ивиче "Краснодар" проиграл "Спартаку" все три матча (с учетом зимнего Кубка). "Быки" играли в свой идеологически верный атакующий футбол и пропустили аж 10 мячей за эти три игры. Но команда меняется — становится более рациональной и менее яркой. Ивич пытается подорвать краснодарский устой. Очередной матч со "Спартаком" должен был показать, насколько идеи серба имеют право на жизнь. И посмотреть за этим собрался полный стадион! Первый аншлаг на арене Галицкого после введения Fan ID.
В первом тайме футбола было меньше, чем борьбы. Отдельный сюжет здесь — схватка Джикии и Кордобы. Казалось, что они как вцепились друг в друга руками, так и не отпускали. В одном из моментов большой Джон даже получил карточку: напихал арбитру, посчитав, что соперник держал его крепче. Вообще Джикия чаще всех оказывался в центре событий. Однажды казалось, что спартаковский капитан закончит игру еще до перерыва: Сперцян пробил по воротам, а потом по инерции влетел шипами в голеностоп Георгия. Бабич уже активно разминался.
Ну а в футбол "Краснодар" играл получше: был тот самый момент у Сперцяна, были опасные подходы. "Спартак" же в атаке выглядел совсем пустым: Сафонов в игру вообще не вступал, зато судья на линии регулярно поднимал флаг, фиксируя у красно-белых офсайд за офсайдом. Центр поля не работал, и Соболеву в поисках мяча приходилось опускать совсем низко».
Гол Кордобы и несостоявшийся пенальти
Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев отмечает, что игровое преимущество хозяев закономерно вылилось в забитый мяч.
«Ближе к перерыву игровое преимущество "Краснодара" стало вполне осязаемым. И в том, что именно хозяева поля смогли открыть счёт, есть изрядная доля справедливости. Джон Кордоба на фланге накрутил Денисова и Алексиса Дуарте, вошёл в штрафную и отправил мяч в угол ворот Александра Селихова. Многострадальный Джикия помешать форварду южан не успел.
Более того — совсем скоро команда Ивича могла удвоить перевес. Денисов в очередной раз исполнил что-то странное, отдав авантюрный пас назад. После чего у ворот "Спартака" закрутилась настоящая карусель. Красно-белые отбились с огромным трудом, а главный тренер хозяев поля ещё долго высказывал своё недовольство действиями судьи. По его мнению, южане в этом эпизоде могли претендовать на пенальти.
Но эмоции Ивича оставили Алексея Сухого равнодушным. А уже совсем скоро он отправил команды в раздевалки при минимальном преимуществе Краснодара».
Идеальный «Краснодар»
Автор Sportbox Денис Петров высоко оценивает игру «Краснодара» во втором тайме — хозяева не дрогнули, когда красно-белые прибавили в активности и агрессивности.
«На второй тайм "Спартак", казалось, вышел с другим настроением и сразу оккупировал чужую половину. Правда, с созданием реальных моментов по-прежнему возникали проблемы. "Краснодар" вполне комфортно чувствовал себя при игре вторым номером и при любой возможности старался бежать в контратаку. На попадание Соболева в перекладину хозяева тут же ответили опаснейшим выпадом: Кордоба имел шикарную возможность оформить дубль, но на его пути встал Селихов.
Изначальный план Абаскаля на игру так и остался загадкой. Во втором тайме испанец попытался исправить ситуацию с помощью замен, но даже после выхода на поле Литвинова, Зиньковского и Медины к голу спартаковцы не слишком приблизились. Позже появился еще и высоченный Срджан Бабич, который по задумке тренера должен был помочь команде на стандартах. Тем более сербский новичок уже успел отметиться дебютным голом в предыдущей игре с "Динамо".
На "Краснодар" все атакующие потуги "Спартака" особого впечатления не производили. Гостям удавалось доходить до чужой штрафной, но на этом обычно все и заканчивалось. Особых слов заслуживают действия центральных защитников "быков" Алонсо и Тормены, которые просто "съели" Соболева. Никаких вольностей оборона не давала и другим атакующим игрокам Спартака».
Привоз Денисова
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов пытается оправдать защитника «Спартака», допустившего очередную ошибку в конце матча, которая на этот раз стала голевой.
«Абаскаль пытался усилить атаку заменами. Выпустил после часа матча Зиньковского и Медину, но "быки" своим рациональным футболом (теперь уже и не скажешь, что это не краснодарский стиль) всё же сумели погасить огонь красно-белых, чуть-чуть успокоить игру. Соболев "наелся", вот только Николсона с Бальде на скамейке уже нет — лишь молодой Мелёшин.
А на 83-й минуте Денисов подставил "Спартак" ещё одной своей ошибкой. После его плохой передачи назад Селихов вынужден был фолить на Кокшарове. А Сперцян очень легко переиграл голкипера красно-белых при исполнении пенальти.
Денисов, конечно, виноват, но он не виноват. Точнее, не только он. Копятся вопросы к Абаскалю по выбору состава на матчи. Стоило ли нагружать правого защитника — и без того не самое крепкое звено обороны "Спартака" — тремя матчами за неделю? Где тонко, там и рвётся, отсюда и такой "привоз": на фоне усталости Денисов уже с трудом соображал, что и как.
А Ивич — победитель дуэли с испанским тренером красно-белых. Его команда заслуженно выиграла, ничего не дала "Спартаку" сделать в концовке. За весь второй тайм гости нанесли всего один удар в створ».
Абаскаль закопал сам себя
Автор «Спорт день за днем» Андрей Вернов ругает наставника красно-белых за постоянные эксперименты с составом, которые привели в итоге к поражению в Краснодаре.
«Нереализованный момент Зобниным в первом тайме, удар в перекладину Соболева в начале второго и удар того же Соболева головой после навеса Зиньковского в конце второго — вот и все, чем запомнился "Спартак" в субботу. На фоне москвичей, у которых практически ничего не получалось, "Краснодар" смотрелся по-настоящему мощно: забетонировали центр, внимательно следили за флангами, был максимально быстр и четок, лишь раз попавшись на контратаку соперника.
Пруцев так и остался на скамейке запасных, Бабич сыграл 25 минут, а Зиньковский и Медина — по 35. Лучшие игроки кубкового матча с "Динамо" оказались не нужны Абаскалю в игре с лидером РПЛ. Испанец точно понимает, как правильно расставлять приоритеты и какой турнир котируется выше? Какой толк в предоставлении отдыха Промесу, Бонгонде и другим "лидерам", если в важнейшем матче они ничем не выделялись на фоне партнеров?
Зачем против "Динамо" 86 минут отыграл Соболев, когда счет был 4:1? Что бы в концовке встречи с "Краснодаром" еле передвигать ноги? Почему "Спартак" в последний день трансферного окна в Европы отпустил сразу двух нападающих — Шамара Николсона и Кейта Бальде, — но не приобрел никого, кто мог бы составить конкуренцию Соболеву? Чья это недоработка?»
Разбор полета вниз
Автор Soccer.ru Сергей Иванов хвалит организацию игры «Краснодара», которая по его мнению и стала ключевым фактором, приведшим к победе хозяев.
«И тут мы наглядно увидели, насколько различается уровень организации игры этих команд. У "быков" каждый исполнитель выступает в своей роли, задачи его очерчены и понятны. И в своей функции каждый добивается максимальной отточенности действий. Поэтому Батчи убегает от Рябчука, Кордоба разрывает защитников, а Черников "съедает" полузащиту "Спартака", где Абаскаль тасует пару опорных хавбеков будто бы случайным образом.
Да что там, защита "Краснодара" в полном порядке именно за счет общей организации игры. В семи матчах пропущено только два мяча. У "Спартака" — 12. Обратите внимание, что в центре обороны в этой игре у "быков" появился Тормена. Это для него всего вторая игра в команде на столь ответственном посту. И как надежно все отработали. И на контрасте — защита "Спартака", куда был куплен Бабич. Но его решили не использовать вовсе. А более опытные ребята, которые будто бы дольше играют рядом друг с другом, чем защитники "Краснодара", совершали такие ошибки, словно бы впервые друг друга видят.
Так мы подошли к первому голу "Краснодара". После ввода мяча из аута на Кордобу выдвинулись в штрафной Дуарте и Денисов. Джон обоих оставил не у дел, легко развернувшись и пробив в падении. Джикия, оказавшийся перед ним, выставился боком, уменьшив закрываемую площадь и упростив задачу бьющему. Он мог и выдвинуться вперед на мяч. Но не стал этого делать. Были и другие заметные ошибки в действиях обороны "Спартака". Однако это — наиболее показательный эпизод, который к тому же определил течение и исход матча. Второй гол был забит с пенальти. И сам его "привоз" тоже показателен. Денисов отдавал пас назад не глядя, допустив перехват. А Селихов в подкате сбил Кокшарова.
И нельзя при этом сказать, что "Спартак" был безнадежен и провалился по всем фронтам. Нет, команда Абаскаля имела все шансы переломить ситуацию. Соболев нанес пять ударов, угодил в перекладину. Были и другие потенциально опасные подходы к воротам Сафонова. Но такая команда как "Спартак", с такими футболистами, способна создавать такое напряжение у чужих ворот в любой игре. Свои моменты для изменения ситуации были и в игре с "Зенитом", и с "Уралом", и с "Ахматом". Но класс заключается в способности стабильно конвертировать их в реальные цифры на табло. А пока "Спартак" будет выглядеть вечно экспериментальным. Причем чем дальше, тем больше кажется, что эксперимент заключается в сборе ошибок».
Ивич пошел против заветов Галицкого
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что новый наставник «Краснодара» делает команду более прагматичной и более успешной.
«Не знаю, чем руководствовался президент "быков", приглашая Владимира Ивича. Репутация серба известна — он жесткий прагматик, который никому не позволит навязывать свое видение футбола. Галицкий с момента назначения этого тренера не давал интервью, не раскрывал, решил ли поменять вектор развития команды.
Можем судить только по тому, что видим на поле. А там нет романтизма, анархии, безудержного веселья и бесшабашности. Но в достатке прагматичности, мощи и конкретики. Нет перекоса в сторону атаки в ущерб обороне, что наблюдалось полтора десятка лет. Сейчас "Краснодар", возможно, самая сбалансированная команда РПЛ. Которая и запереться может на своей половине поля, и засушить игру, когда надо, и в контратаку сбегать — попробуй Батчи с Олусегуном догони, и в позиционной атаки кружева заплести с помощью Сперцяна и Кривцова. А на острие джокер — Кордоба, пожалуй, лучший сегодня форвард РПЛ.
Нынешняя команда словно без слабых мест. Об атаке сказали, а сзади: надежный голкипер Сафонов, в обороне Волков, Алонсо, Тормена и Оласа, опорник — Черников с бульдожьей хваткой. За 7 туров у "быков" всего два пропущенных мяча — с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Когда еще "Краснодар" мог похвастать таким достижением? А еще в матче со "Спартаком" мы увидели нереальный ранее для команды элемент — футболисты тянули время у углового флажка. Очень интересно, как на это смотрит Галицкий, но Ивичу точно нравится. Потому что приближает победу. Для серба результат на первом месте — это очевидно».