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    РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» обыграли «Сочи»

    Результаты матчей 9-го тура чемпионата России

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    Квинси Промес — форвард «Спартака»
    Матчи 9-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 23 по 25 августа.

    «Крылья Советов» — «Сочи» 2:0

    «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Первый гол самарцы забили уже на 4-й минуте встречи. 19-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч после прострела в штрафную и благодаря рикошету отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

    На 41-й минуте полузащитник хозяев Амар Рахманович забил 2-й гол своей команды. Форвард подобрал мяч, ворвался в штрафную и молниеносно нанес удар в нижний угол ворот — 2:0.

    Уже на 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Крыльев». Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа уверенно пробил с точки и сократил отставание команды до минимума.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Никита Салтыков (4'), 2:0 Амар Рахманович (41'), 2:1 Кристиан Нобоа (пенальти) (90+7') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Матео Барач, Юрий Горшков, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Николай Рассказов, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Игорь Юрганов, Marcelo Alves, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Амир Батырев, Артём Макарчук, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров Предупреждения: Кристиан Нобоа (47'), Никита Бурмистров (57'), Marcelo Alves (67')

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 13-й строчке (6).

    «Балтика» — «Ахмат»

    суббота, 23 сентября, 16:30 мск.

    «Спартак» — «Динамо»

    суббота, 23 сентября, 19:00 мск.

    «Пари НН» — «Оренбург»

    воскресенье, 24 сентября, 14:00 мск.

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    «Зенит» — «Локомотив»

    воскресенье, 24 сентября, 16:30 мск.

    «Краснодар» — «Урал»

    воскресенье, 24 сентября, 19:00 мск.

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