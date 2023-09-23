РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» обыграли «Сочи»

«Крылья Советов» — «Сочи» 2:0
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Первый гол самарцы забили уже на 4-й минуте встречи. 19-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч после прострела в штрафную и благодаря рикошету отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
На 41-й минуте полузащитник хозяев Амар Рахманович забил 2-й гол своей команды. Форвард подобрал мяч, ворвался в штрафную и молниеносно нанес удар в нижний угол ворот — 2:0.
Уже на 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Крыльев». Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа уверенно пробил с точки и сократил отставание команды до минимума.
После этого матча «Крылья Советов» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 13-й строчке (6).
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суббота, 23 сентября, 19:00 мск.
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