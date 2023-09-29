Ла Лига. «Жирона» — новый лидер испанского футбола

В единоличные лидеры испанской Ла Лиги вышла команды без приставки топ. Это не «Барселона» и не «Реал», и даже не «Атлетико». На первое место вышла «Жирона».

Изменения в турнирной таблице

«Барселона» потеряла очки в 7-м туре и потеряла лидирующую позицию в чемпионате, опустившись на 3 место. Каталонцев в Примере обошли «Жирона» (1 место) и «Реал» (2 место).

На 6 место чемпионата Испании поднялся «Реал Сосьедад», сан-себастьянцы улучшили своё положение на две позиции. Ровно столько же потеряла «Валенсия», которая скатилась на 8 строчку первенства.

Стремительный рывок вверх совершила «Севилья» (с 17-го на 12-е место), поднялся в таблице и клуб «Хетафе» (с 13-го на 11-е место).

Календарь и таблица испанской Примеры

На одну ступеньки вниз опустились «Вильярреал» (13 место) и «Алавес» (15 место). А вот «Осасуна» потеряла сразу три строчки и расположилась на 14-м месте.

Есть изменения в зоне вылета, группу аутсайдеров покинула «Сельта», которая поднялась с 18-го на 17-е место. А вот «Лас-Пальмас» наоборот, потерял сразу три строчки и опустился на опасную 18-ю позицию. В зоне вылета также находятся «Гранада» (19 место) и «Альмерия» (20 место).

Необычный лидер

Открытие сезона, конечно же, «Жирона» — после 7 туров команда возглавляет испанскую Ла Лигу, опережая топ-клубы «Реал» и «Барселону».

«Жирона» в семи матчах одержал шесть побед и лишь одну игру сыграла вничью. Это было в стартовой игре Примеры против команды «Реал Сосьедад» (1:1). Затем последовали шесть побед подряд.

«Жирона» — «Мальорка» globallookpress.com

Выигрышную серию «Жирона» продлила в матче 7-го тура против «Вильярреала» (2:1). В составе победителей в этом поединке отличились Артём Довбик и Эрик Гарсия. Таким образом лидер чемпионата Испании набрал 19 очков.

Топ-3

На второе место чемпионата поднялся мадридский «Реал». После фиасков 6-м туре «галактикос» реабилитировались в домашней игре против «Лас-Пальмаса» (2:0).

За королевский клуб голы забили Браим Диас — на 45-й минуте и Хоселу — на 54-й минуте. В итоге «Реал» заработал 18 пунктов и лишь на один балл отстаёт от дерзкого клуба — «Жироны».

«Мальорка» — «Барселона» globallookpress.com

На третью строчку скатилась «Барселона» после того как не смогла выиграть у «Мальорки» (2:2). К тому же «сине-гранатовые» едва успели избежать поражения в поединке. На 75-й минуте спасительный гол в составе каталонцев забил Фермин Лопес. После 7 туров «Барселона» набрала 17 очков, одержав пять побед и сыграв два раза вничью.

Плотность в таблице

Топ-3 чемпионата от остальной группы разделяют всего три балла. На четвертой строчке расположился «Атлетик». Клуб из Бильбао в минувшем туре обменялся голами с «Хетафе» (2:2). После матча «Атлетик» заработал 14 пунктов.

С 13 баллами на пятом месте оказался мадридский «Атлетико», который выиграл у «Осасуны» (2:0). На пункт меньше у «Реал Сосьедада» и шестое место. РС в рамках 7-го тура переиграл «Валенсию» (1:0).

Тур №8

В пятницу, 29 сентября в испанском чемпионате стартует новый тур. Программу 8-го игрового дня откроет поединок между командами «Барселона» и «Севилья».

В субботу, 30 сентября состоится центральная битва тура. Лидер турнира «Жирона» на своем поле примет «Реал».

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Матчи 8 тура чемпионата Испании пройдут с 29 сентября по 2 октября.