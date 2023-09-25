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    Ла Лига. Смена власти в чемпионате Испании

    Итоги 6-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Атлетико» — «Реал»
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    «Атлетико» — «Реал»
    «Реал» потерпел первое поражение в сезоне и потерял лидерство. Испанскую Примеру возглавили «Барселона» и «Жирона». В топ-5 вернулся «Атлетико».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 6-го тура на ведующие позиции в испанском чемпионате поднялись «Барселона» (1 место) и «Жирона» (2 место). Данный тандем обошёл в турнирной таблице мадридский «Реал», который опустился на третью строчку.

    «Атлетико» из Мадрида также улучшил положение в турнире, поднявшись сразу на две строчки, теперь «матрасники» занимают 5 место в чемпионате. Вниз опустились «Валенсия» (6 место) и «Райо Вальекано» (7 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На три строчки вверх поднялся «Реал Сосьедад» (8 место), сан-себастьянцы обошли такие клубы, как «Кадис» (9 место), «Бетис» (10 место), «Хетафе» (13 место). На одну ступеньку поднялись «Осасуна» (11 место) и «Вильярреал» (12 место).

    Изменения коснулись и зоны вылета — «Лас-Пальмас» с предпоследней 19-й строчки взлетел на 15-е. Таким образом команда обошла в испанском первенстве «Гранаду» (19 место), «Сельту» (18 место), «Севилью» (17 место) и «Мальорку» (16 место).

    Двоевластие в Ла Лиге

    «Реал» Мадрид упустил лидерство в чемпионате Испании. После пяти побед на старте сезона, королевский клуб проиграл в мадридском дерби — «Атлетико» (1:3).

    В составе «галактикос» гол престижа смог забить Тони Кроос на 35-й минуте встречи. А вот у победителей дублем отметился Альваро Мората, еще один мяч на счету Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн, игрок «Атлетико»
    globallookpress.com

    После этой встречи «Реал» с 15 очками опустился на 3 место, а «Атлетико» набрал 10 пунктов и поднялся на 5 строчку.

    В лидеры чемпионата вышли два клуба. В первую очередь — это действующий победитель Ла Лиги — «Барселона». Каталонский клуб одержал пятую победу подряд в сезоне и набрал 16 очков.

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    • В рамках 6-го тура чемпионата Испании «Барса» переиграла «Сельту» (3:2). Игра для каталонцев получилась валидольной. К последней десятиминутке «сине-гранатовые» «горели» в два мяча. Пока в игру не включился Роберт Левандовский и не оформил дубль, забив на 81-й и 85-й минутах.

    Роберт Левандовский, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    Победный гол в составе «Барселоны» забил Жуан Канселу, отправив мяч в сетку ворот «Сельты» на 89-й минуте.

    Также 16 очков в турнирной таблице набрала «Жирона», которая расположилась на второй строчке чемпионата. В минувшем туре команда добилась результативной победы над «Мальоркой» (5:3).

    Зона вылета

    Первую победу в сезоне одержал «Лас-Пальмас», что позолило команде покинуть зону вылета. В 6-м туре был обыгран прямой конкурент — ФК «Гранада» (1:0).

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    • Единственный и победный гол в составе клуба-дебютанта забил Кириан Родригес. Эта виктория помогла «Лас-Пальмасу» набрать 5 очков и подняться на 15 место в Примере. А «Гранада» с 3 пунктами опустился на 19-ю строчку испанского чемпионата.

    Ближайшие туры

    Во вторник, 26 сентября стартует новый 7-й тур в чемпионате Испании.

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    Лидер чемпионата «Барселона» отправится гостить к «Мальорке». В среду, 27 сентября у «Реала» будет домашняя встреча против дебютанта лиги — «Лас-Пальмаса».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На этой неделе нас ожидают игры 8-го тура, которые начнется в пятницу, 29 сентября. «Барселона» дома сыграет против «Севильи», а «Реал» отправится на сражение к прямому конкуренту — «Жироне».

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