Новый «Галактико». Беллингем может стать в «Реале» суперзвездой калибра Роналду

Наблюдая за тем, как Джуд Беллингем сражается с «Наполи» в захватывающем матче Лиги чемпионов, надев футболку под номером 5 за «Реал Мадрид» и продираясь сквозь защитников соперника на пути к мастерскому индивидуальному голу, было трудно не вспомнить о Зинедине Зидане. Однако, несмотря на легендарный статус французского полузащитника, это сравнение может принизить нынешнюю форму Беллингема.

Забив второй гол «Реала» в победном матче, завершившемся со счетом 3:2, он стал вторым игроком «Реала», забившим за клуб в первых двух матчах Лиги чемпионов. Первый игрок в этом списке? Криштиану Роналду.

Сравнивать Беллингема с Роналду всего после девяти игр может показаться глупостью. Роналду, конечно же, провел почти 10 лет в «Мадриде», забил 450 голов, дважды выиграл Ла Лигу, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и четыре раза забрал домой «Золотой мяч». Для сравнения: Беллингем стартовал результативно, но «Реал» имеет лишь незначительное преимущество в одно очко в роли лидера Ла Лиги. Это игроки разного типа и разного качества (пока что).

Однако трудно припомнить игрока, который оказал бы столь мгновенное влияние на 14-кратных чемпионов Европы и на город, который их окружает. Роналду прибыл из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Стареющая мадридская команда, находившаяся в поиске следующего «Галактико», может найти утешение в том, что их новая мегазвезда, похоже, уже прибыла и имеет потенциал достичь уровня влияния Роналду на команду.

Такие разные приезды

Это началось в мае 2008 года. Испанское издание Marca сообщило, что Роналду, по общему мнению лучший игрок Премьер-лиги и предполагаемый обладатель Золотого мяча, захотел покинуть «Манчестер Юнайтед». Днем позже Роналду это опроверг.

Сэр Алекс Фергюсон убедил игрока остаться еще на один сезон, но переизбрание Флорентино Переса президентом «Реала» в 2009 году практически оформило сделку. Вот он, архитектор оригинальных «Галактикос», возвращающийся в свое позолоченное кресло на «Сантьяго Бернабеу», и он захотел жемчужину Премьер-лиги.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Приезд Роналду, запланированный на июнь 2009 года, был поистине грандиозным. Фотография теперь печально известна: Роналду с поднятой головой и раскинутыми руками смотрит на рев переполненного стадиона. Мадридский белый цвет свеж, волосы у него в художественном беспорядке.

На сцене его приветствовал Альфредо ди Стефано, который тогда считался лучшим игроком в истории Мадрида. Все было создано для того, чтобы новый игрок запечатлел себя в величии Мадрида.

Прибытие Беллингема, по сравнению с этим, было скромным. Для 19-летнего парня провели экскурсию по Вальдебебасу перед пресс-конференцией и фотосессией. Для игрока, чей трансфер обошелся в 103 миллиона евро — более дорогого приобретения, чем Роналду — вряд ли это было блестящее представление.

Идеальное знакомство

Однако в каком-то смысле презентация Беллингема казалась более важной. Роналду, действующему обладателю «Золотого мяча» и признанной суперзвезде Премьер-лиги, по прибытии в Испанию нечего было доказывать. Его футбольное наследие уже начало закрепляться в возрасте 24 лет, даже несмотря на то, что ему удалось значительно приумножить свою легендарность на «Бернабеу».

Беллингем — другое дело. Хотя многие в Англии и Германии считали его одним из самых талантливых полузащитников в мире, фанаты «Мадрида» не были в этом полностью убеждены. Сюда приехал 19-летний игрок, родом из страны, которой никогда не удавалось породить настолько техничных полузащитников, которых ценит Ла Лига, и который собирался носить футболку Зидана.

Трудно найти фанатов, которые ценят связь с эмблемой клуба больше, чем в Мадриде. Противоречиво то, что один из крупнейших клубов Европы с таким глобальным брендом жаждет игроков, которые должны понимать, что значит быть «мадридистом».

Беллингем определенно производил такое впечатление. На своей вступительной пресс-конференции англичанин был в равной степени высокомерным и скромным: юноша, который казался уверенным в своих силах, но прекрасно понимал, что он не находится на уровне великих игроков Мадрида. По крайней мере, пока.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Он назвал «Реал» «величайшим клубом в истории игры». Он признался, что у него пошли «мурашки по коже», когда «Лос Бланкос» впервые проявили интерес к нему. Он назвал Зидана одним из лучших спортсменов, когда-либо игравших в футбол, но подчеркнул, что тот «не пытается быть таким же, как он».

Это был идеальный способ добиться успеха: дорогое подписание показало, что он осознавал, что нужно «Реалу» и что он надеялся дать это ему.

Замена незаменимому

Трудно было игнорировать тот факт, что на «Бернабеу» определенно существовал вакуум, который нужно было заполнить. Роналду, по любым меркам, лучший игрок в истории «Реала». В зависимости от того, какой стороне футбольного дискурса вы придерживаетесь, он либо лучший, либо один из лучших игроков, когда-либо бивших по мячу.

В течение девяти славных лет он эффективно управлял Мадридом. Роналду побил все рекорды по результативности за «Лос-Бланкос» и выиграл все, что можно было выиграть. В эпоху, когда возглавляемая Пепом Гвардиолой «Барселона» выглядела готовой к доминированию в испанском и европейском футболе, Роналду практически самостоятельно выровнял баланс игры.

Рядом с ним были и другие великие игроки — Карим Бензема, Серхио Рамос, Хаби Алонсо и Гарет Бэйл, и это лишь некоторые из них — но Роналду играл как суперзвезда. В нем было щегольство. Было фирменное празднование голов, масштабная сделка с Nike, надвигающееся чувство страха у защитников соперника каждый раз, когда он касался мяча.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мадрид» никогда не был мертв, когда Роналду был на поле; он мог самостоятельно переворачивать ход игры, и все это выглядело очень простым в его исполнении. Забив победный гол на «Камп Ноу» он сказал разъяренным болельщикам «Барсы» «успокоиться». Удар через себя в ворота «Ювентуса» вызвал овации 41 000 болельщиков в Турине. Он был продукт, звезда, ценный актив, а также элитный футболист.

И с тех пор в Мадриде не было никого подобного ему. Бензема взял инициативу на себя, забивая голы после ухода Роналду в 2018 году, но когда ему исполнилось около 30, стало ясно, что это никогда не было долгосрочным решением. Винисиус-младший отчасти выступил в роли преемника, особенно с учетом его успехов в атаке и тем, с какой радостью он владеет мячом. Но не по своей вине бразилец не испытывает такой любви к испанскому футболу, как Роналду.

Все задатки суперзвезды

Однако Беллингем, похоже, готов примерить эту мантию. Несмотря на все его банальности о том, что он носит футболку со скромностью и почтением, и понимание того давления, которое возникает во время игры на «Сантьяго Бернабеу», Беллингем играет так, как будто он лучший в мире.

Он ведет мяч лучше всех на поле, кроме Винисиуса, находит бреши в обороне с помощью разрезающих забеганий и мощных рывков Кажется, он слишком долго держит мяч — а потом находит убойный пас. Он настолько хорош в обращении с мячом, что неправильные решения принимаются лишь для того, чтобы выглядеть правильными.

И еще есть голы. Беллингем редко вколачивает их с 25 ярдов или сбрасывает с плеч последнего защитника, чтобы замкнуть точный прострел. Он также не наносит удар за правую ногу, не разворачивается на левую и не пропускает мяч мимо растянувшегося вратаря.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Вместо этого он пробирается в нужные места и выискивает моменты. Он ожидает подборы, чтобы нанести удар с близкого расстояния. На протяжении всей своей короткой карьеры, в последний раз в Неаполе, он показал, что тоже может добиться впечатляющих результатов.

Но когда мяч попадает в сетку, происходит нечто узнаваемое. Фирменное празднование Беллингема началось еще во времена его пребывания в «Бирмингеме». Полузащитник бежит к болельщикам — враждебным или дружественным — и поднимает руки в знак восхищения, молчаливая просьба о признании.

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Теперь он заканчивает это почти агрессивным хватанием эмблемы «Реала», дергая за футболку с такой силой, что не было бы шоком, если бы на дорогой на вид футболке Adidas расползлись швы. Это не «Сиу» Роналду, но близко к этому.

Соответствие Криштиану

Если говорить о сухих цифрах, то Беллингем забил шесть голов в своих первых семи матчах Ла Лиги, что соответствует статистике Роналду в его первой кампании в Мадриде. И хотя Роналду превзошел Беллингема в Лиге чемпионов, забив четыре гола в своих первых двух матчах за «Реал», на данный момент у этой пары пугающе схожие показатели. Задачей Роналду никогда не было отдавать результативные передачи, но Беллингем едва ли не превзошел его и в этой категории.

Вероятность здесь заключается в том, что Беллингем сбавит результативность. Или, что более уместно, он не сможет угнаться за результативностью Роналду. Португалец был многообещающим и результативным бомбардиром, наносившим несколько ударов в каждой игре на пути к финишу с 33 голами в 35 матчах в дебютном сезоне.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Поскольку Винисиус вернулся в форму, а Родриго, вероятно, обретет форму перед чужими воротами после медленного старта, есть ощущение, что Беллингем лишь временно несет на себе нагрузку по забиванию голов. Завершить сезон примерно с 20 голами было бы прекрасным результатом для полузащитника, который никогда не набирал двузначные цифры за дортмундскую «Боруссию».

Однако его вклад в игру более значителен. Беллингем и Роналду — два принципиально разных игрока, которые одинаково захватили воображение «Реала». Новейший «Галактико», скорее всего, никогда не сравняется с количеством голов Роналду, а также преуспеет в том, чтобы сравняться с его количеством трофеев. Но если важны харизма, кураж и «спокойствие», эта пара может оказаться более похожей, чем многие предполагали.