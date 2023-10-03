Незамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил

Практически любой футболист с такой карьерой, скорее всего, будет скитальцем, вынужденным вести кочевой образ жизни из-за плохого характера или проблем с отношением к делу, постоянно неспособным реализовать свой потенциал или прыгающего из команды в команду в нижней части трансферного рынка, где клубы обменивают таких парней, как дети обменивались вкладышами к жевательной резинке.

Но не Кубо; любой, кто наблюдал за ним последние 13 месяцев, уже знает, что он надел бело-голубую форму клуба, для выступлений в котором он был рожден.

Второе место в рейтинге результативности Ла Лиги; шесть наград лучшему игроку матча в этом сезоне — больше, чем у кого-либо другого, включая могучего Джуда Беллингема; такой же уверенный в себе и технически подкованный, как и все в Испании; самый важный игрок «Реала Сосьедада»; автор гола в баскском дерби, выигранном на выходных; и самый яркий и захватывающий символ захватывающего игрового стиля «Ла Реала». В сентябре в составе сборной Японии он стал самым молодым игроком, когда-либо отдавшим две голевые передачи против сборной Германии в исторической выездной победе со счетом 4:1.

Этот динамичный сплав мастерства, смелости и энергии ростом 167 см, без сомнения, является особенным игроком, но вот его список клубов, в которых он «был, но недолго»: «Барселона», «Токио», «Иокогама Ф. Маринос», «Реал Мадрид», «Мальорка», «Вильярреал» и «Хетафе».

Конечно, причины, по которым его недооценивали, мало использовали и даже подрывали веру в себя, различались — одним из главных виновников был нынешний тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, когда он был в «Вильярреале», — но факт заключается в том, что, когда Кубо летом 2022 года прибыл в красивый баскский город Сан-Себастьян, в нем преобладали тревожные и мрачные мысли. «В клубе мне сказали, что их скауты приметили меня довольно давно, и поэтому я подумал, что меня, вероятно, не встретят с распростертыми объятиями, учитывая, что я сначала решил поехать в другое место», — сказал он Noticias de Gipuzkoa.

Такефуса Кубо globallookpress.com

После того, как его представили как игрока «Реала Сосьедада», местная радиостанция спросила его: «Что тебе больше всего нравится делать, когда ты не играешь в футбол?» Остроумный игрок сборной Японии ответил: «Я люблю поговорить!»

К тому времени, когда он завершил свой первый сезон в клубе в июне прошлого года (кампания, в которой его девять голов и десять передач позволили «Сосьедаду» квалифицироваться в Лигу чемпионов впервые за десять лет), он уже сказал свое слово... на местной радиостанции, когда ему вручали награду «Игрок сезона» по версии слушателей.

Кубо признался, что прошлым летом он устроил сам себе очень строгий разговор по душам и решил рассматривать переезд в самый красивый город Испании и на великолепный стадион «Аноэта» как свой последний шанс добиться успеха в большом клубе Европы. «Я сказал себе, что это "последний поезд" и что мне нужно успеть на него», — сказал он.

Такефуса Кубо globallookpress.com

Ну... дело сделано. Его «последний поезд» превратился в один из знаменитых сверхскоростных поездов Японии — зрелищный, идущий в правильном направлении, за которым часто очень приятно наблюдать.

Он не только заставляет сумму своего трансфера в размере 7,5 миллионов евро выглядеть смешной и нелепой, но и выставляет прописанные в своем контракте отступные в размере 60 миллионов евро комично заниженными. Любой из дюжины клубов Премьер-лиги может себе это позволить, и нет ни одного клуба ни в одной из пяти ведущих лиг Европы, который не стал бы лучше благодаря его присутствию.

Возможно, самое лучшее то, что Кубо не только кристально ясно понимает, благодаря чему он так прибавил, но и намерен поддерживать восходящую траекторию.

«То, как играет эта команда, не только привлекательно для людей, которые любят футбол, но и очень подходяще для меня и моих коллег-нападающих», — сказал он местной радиостанции Cadena SER. «Нам гарантировано три или четыре голевых момента за матч, потому что мы играем в такой атакующий и креативный футбол».

Такефуса Кубо globallookpress.com

«Не все из них будут стопроцентными моментами, но один будет очень выгодным, а другие будут возможностями различного качества. Моя задача всегда заключалась в том, чтобы реализовывать больше из них более регулярно; быть точным и хладнокровным в отношении и голов и результативных передач».

Это сценарий «назад в будущее», хотя, опять же, слишком немногие осознают это. Пока он был в системе «Барселоны», будучи замечен и включен в их молодежную академию до того, как плохо продуманный запрет ФИФА вынудил его вернуться в Японию, он однажды забил 74 гола в 30 матчах в команде, в которую входили Ансу Фати и Эрик Гарсия.

В то время Кубо уже был прирожденным бомбардиром. Считается, что самые разные тренеры — Висенте Морено, Луис Гарсия и Хавьер Агирре в «Мальорке», Эмери в «Вильярреале» и Хосе Бордалас в «Хетафе» — либо не знали его, не доверяли, либо просто не уделяли достаточно времени и усилия, чтобы обнаружить его таланты. Клубы тратят многие сотни тысяч евро, а иногда и миллионы, на скаутинг, набор молодежи и ее развитие, но каждая из этих команд отдала бы все свои силы, чтобы иметь в своих книгах сенсационную, чрезвычайно профессиональную и выдающуюся звездочку, такую как Кубо сейчас — каким он был в каждый из последних двух лет.

Такефуса Кубо globallookpress.com

Эта неспособность распознать огромный талант в их руках, позволившая ему ускользнуть сквозь пальцы, возможно, отчасти была связана с тем, что он был арендован у «Реала Мадрид». Здесь тренеру сливочных Карло Анчелотти нечего предъявить по двум причинам. Тренер, неожиданно пришедший из «Эвертона» приступил к своим обязанностям, как раз в тот момент, когда Кубо тоже возвращался из аренды в «Мальорке», а в команде не было достаточно мест для игроков не из Европейского Союза, чтобы разместить вундеркинда, родившегося в Кавасаки, в 20 километрах к югу от Токио.

Причина, по которой подчеркивается глупость Эмери, заключается в том, что он часто пренебрежительно отзывался о Кубо, подразумевая, что игра с ним сделает «Вильярреал» более уязвимым в контратаках. Это ерунда. «Когда вы в аренде, у тренера могут быть одни планы, у вас могут быть другие, и эти два плана могут противоречить друг другу», — сказал Кубо Noticias de Gipuzkoa. «Все настолько просто».

За этой яркой звездой японского футбола, которая любит отирать мячи и защищаться, повсюду следили десятки средств массовой информации с его родины, которые транслировали каждое его движение и которые снимали Кубо, когда его неустанный прессинг и отборы настолько раздражали левого защитника «Атлетика» Юрия Берчиче, что 33-летний футболист дважды ударил 14-го номера «Сосьедада», пытаясь заставить его агрессивно отреагировать и быть удаленным с поля. Он парень, который живет ради команды, а не звезда, которая думает, что команда должна играть за него.

Такефуса Кубо globallookpress.com

«(Тренер "Реала Сосьедада") Иманол [Альгуасиль] хвалит меня, но тут же предупреждает: "Не расслабляйся, не снижай темп работы, иначе я тебя посажу на лавку".», — недавно признался Кубо. Он также сказал, что наслаждался хриплой и агрессивной манерой, с которой Бордалас из «Хетафе» четко придерживался своей мантры «отбор, прессинг и еще раз отбор», когда Кубо был в их составе: «Тренер, который сделал меня намного сильнее морально и оборонительно».

Кубо также признает, что, если бы рядом с его домом было поле и ему разрешили бы это делать, он бы отправлялся туда в свои выходные, отчаянно желая поиграть с соседской молодежью, просто чтобы «оставаться на мяче». Вот как сильно он любит свой вид спорта.

Это часть того, почему вам следует любить Такефусу Кубо. Наблюдайте за ним, когда сможете, он вас заинтересует, будьте уверены.