Лига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»

Во вторник, 13 февраля, стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы уже подробно изучили сразу после жеребьевки пары первого раунда плей-офф самого престижного еврокубкового турнира УЕФА. Сейчас же мы кратко оценим актуальное состояние команд спустя два месяца и одно зимнее трансферное окно.

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

13 февраля, 23:00 мск

Датчанам среди всех участников 1/8 финала не повезло больше всех. Мало того, что они попали в пару к главному фавориту турнира, так еще и подходят к матчам без игровой практики.

Сезон в Дании играется по системе весна-осень, так что за последние два месяца «Копенгаген» провел лишь три-четыре контрольных матча на сборах — история знакомая российским клубам, когда они еще играли в еврокубках и выходили в весеннюю часть.

Да, на своем поле датчане уже побеждали клубы из Манчестера — «МЮ» был бит со счетом 4:3 на групповом этапе, да и на «Олд Траффорд» копенгагенский клуб держался хорошо, но «Сити» — совсем другой коленкор.

К первому матчу 1/8 финала «горожане» подходят с десятью победами подряд в разных турнирах, а также с вернувшимися в строй Кевином Де Брейне и Эрлингом Холанном. Сказать, что «Копенгагену» ничего не светит, значит лишь подчеркнуть очевидное.

«РБ Лейпциг» — «Реал»

13 февраля, 23:00 мск

Дела немецкого клуба в январе шли неважно, но перед возвращением в еврокубки начали налаживаться — после трех поражений подряд «быки» обыграли «Унион», а в последнем матче не удержали победу над «Аугсбургом».

В итоге они на расстоянии трех очков от топ-4 Бундеслиги. В январе «Лейпциг» расстался с Эмилем Форсбергом и отдал в аренду Тимо Вернера и Анхелиньо, зато прикупил за солидные деньги у «Наполи» македонского хавбека Элифа Элмаза.

Мадридский «Реал» — второй главный фаворит турнира и к матчу в Германии он подходит на фоне уверенной победы над выскочкой «Жиорной», укрепившей их лидерство в Ла Лиге и, возможно, обеспечившей чемпионство.

Вот только в этом же матче они потеряли на 2-3 недели ключевого игрока — Джуда Беллингема, присоединившегося к и без того обширному списку травмированных (Куртуа, Алаба, Милитао). К счастью для мадридцев, Винисиус Жуниор в форме и они все еще фавориты, но не стоит забывать, что в прошлом розыгрыше ЛЧ «Реал» проиграл «Лейпцигу» со счетом 2:3 на групповом этапе.

«Пари Сен-Жермен» — «Реал Сосьедад»

14 февраля, 23:00 мск

После неубедительной игры парижан на групповом этапе сложно сказать, кто в этой паре фаворит, особенно если вспомнить как баски разносили всех осенью, пропустив всего два гола в шести матчах.

Тем не менее, фактор Мбаппе никуда не делся, лидер атак ПСЖ разыгрался зимой, а в январе ПСЖ усилил состав бразильским хавбеком Лукасом Бералдо, который уже выиграл с новым клубом первый трофей — Суперкубок Франции. В таблице Лиги 1 у ПСЖ огромный отрыв от конкурентов и все силы будут брошены на еврокубки — ради этого Мбаппе даже поберегли в последнем матче с «Лиллем».

«Реал Сосьедад» тем временем находится не в лучшем состоянии, в последних четырех матчах три безголевые ничьи (две в Ла Лиге и одна в полуфинале Кубка с «Мальоркой»), плюс минимальное поражение от «Осасуны» в последнем матче, где из-за еврокубоков не обошлось без ротации.

То есть пропускают баски все еще немного, а забивать совсем перестали — чуму способствовало повреждение Ойарсабля. И на «Парк Де Пренс» они явно не побегут в атаку сломя голову, а значит ждать Арсена Захаряна в составе — дохлый номер.

«Лацио» — «Бавария»

14 февраля, 23:00 мск

Два месяца назад расклад сил в этой паре выглядел совсем иначе, но как же все изменилось. Да, январь-февраль «орлята» провели неровно, но нужно отметить, что в Риме они в последних матчах непобедимы — в последних четырех встречах на своем поле три победы (включая дерби с «Ромой» в Кубке) и одна безголевая ничья с действующим чемпионом «Наполи».

Да, до топ-4 Серии А пока далековато, но до зоны еврокубков подать рукой, так что подопечные Маурицио Сарри подходят к домашнему матчу на фоне победы над «Кальяри» и в неплохом настроении.

Про «Баварию» этого не скажешь — в Мюнхене постепенно все сильнее начинает раскачиваться кресло под Томасом Тухелем. Не лучшая игра команды и результаты зимой, расстроившиеся отношения тренера с болельщиками, руководством клуба и, самое главное — с игроками.

А как апофеоз — унизительное разгромное поражение в Леверкузене от главного конкурента в борьбе за чемпионство, после которого «Байер» оторвался на пять очков. Похоже Гарри Кейн захватил с собой из «Тоттенхэма» безтрофейное проклятье.

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Тем не менее, «Бавария» это все еще «Бавария», к тому же мюнхенцы в январе неплохо усилили проблемные зоны (в первую очередь — оборону).