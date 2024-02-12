Топ-7 зимних трансферов РПЛ

В отличие от европейских чемпионатов трансферное окно в России до сих пор открыто. Клубы РПЛ имеют возможность укрепить свои составы перед второй частью чемпионата, старт которой намечен на 1 марта.

Мы собрали семь наиболее интересных переходов, произошедших к этому моменту в российской Премьер-лиге.

Артур

«Зенит», полузащитник, 25 лет

После ухода Малкома «Зенит» столкнулся с проблемой в атакующей линии, где не было игрока способного накрутить финтами нескольких соперников и из ничего создать голевой момент. После долгих поисков селекционная служба «Зенита» нашла нужного футболиста в Бразилии.

Им стал 25-летний полузащитник «Палмейраса» Артур, способный играть на любой позиции в средней линии и нападении. По данным интернет-портала Transfermarkt его переход обошелся «Зениту» в 15 млн евро.

Артур — воспитанник «Палмейраса», но с ходу пробиться в основной состав «зеленых» не смог, ему пришлось помотаться по арендам. Имя себе полузащитник сделал в «Ред Булл Брагантино», где выступал с 2020 по 2023 год и был лидером клуба.

Яркая игра заставила «Палмейрас» обратить внимание на своего воспитанника и вернуть его в родные пенаты. В составе чемпиона Бразилии Артур столкнулся с жесткой конкуренцией и не смог до конца проявить себя, оставаясь игроком ротации.

Артур globallookpress.com

Тем не менее, работа с одним из лучших специалистов Серии Абелем Перейрой пройти бесследно не могла, футболист здорово прибавил тактически и получил менталитет победителя. В прошлом сезоне в чемпионате за «Палмейрас» он сыграл 31 матч, забил 5 голов.

Наш прогноз: в «Зените» Артур станет одним из лидеров.

Кевин Кастаньо

«Краснодар», полузащитник, 23 года

Главный тренер Владимир Ивич «Краснодар» давно искал качественного опорника, обладающего хорошим отбором и выбором позиции. Эта позиция у «быков» здорово проседает.

Обычно на ней играет воспитанник клуба Александр Черников, но он часто травмируется и обладает не самым сдержанным характером, что иногда приводит к длительным дисквалификациям.

Поэтому покупка колумбийца Кевина Кастаньо никого не удивила. Этот 23-летний игрок недавно дебютировал в национальной сборной и смог вытеснить из основного состава Вильмара Барриоса из петербургского «Зенита», играя в схожей с ним манере.

23-летний Кевин Кастаньо пришел в «Краснодар» из «Крус Асуль» за 7,30 млн евро (данные интернет-портала Transfermarkt) в качестве одного из лучших полузащитников мексиканского чемпионата. Напомним, что по своему уровню он не сильно уступает бразильской Серии А.

Кевин Кастаньо globallookpress.com

Кастаньо — воспитанник колумбийского «Агилас Дорадас», в начале 2023 года перешел в «Крус Асуль», где сыграл 15 матчей, забил один гол. За сборную Колумбии в его активе 7 матчей.

Наш прогноз: Кастаньо станет игроком основы «Краснодара» и закроет проблемную зону.

Нино

«Зенит», защитник, 26 лет

На капитана «Флуминенсе» Нино давно засматривались европейские топ-клубы. Сообщалось об интересе к нему из итальянской Серии А, Примеры и АПЛ. Но защитник решился переехать на другой континент только в начале 2024 года, подписав контракт с «Зенитом».

26-летний Нино выступал за «Флуминенсе» с 2019 по 2023 год, последние два сезона под началом одного из самых самобытных бразильских специалистов Фернандо Диниса, исповедующего нетипичный для страны стиль игры с постоянным прессингом и коротким пасом.

«Флуминенсе» много пропускает, постоянно оголяет тылы, имеет довольно возрастной состав, на этом фоне как раз были отлично видны сильные качества Нино. Это точный первый пас, хладнокровие и отличная игра на «втором этаже».

В одном из самых популярных клубов страны Нино дорос за один сезон до звания капитана и стал кандидатом в национальную сборную, где пока не смог закрепиться.

Нино globallookpress.com

Всего за «Флуминенсе» он сыграл во всех турнирах 239 матчей, забил 12 голов. В его составе он стал обладателем Кубка Либертадорес-2023. На портале Transfermarkt переход Нино в «Зенит» оценивается в 5 млн евро.

Наш прогноз: Нино станет лидером обороны «Зенита»

Жерсино Ньямси

«Локомотив», защитник, 27 лет

«Локомотив» имеет серьезные проблемы в центре обороны, где нет защитника, способного взять на себя роль лидера в дуэте и командовать действиями своих партнеров.

Ни Лукас Фассон, ни Евгений Морозов составившие основную пару в конце первой части сезона РПЛ в центре обороны не обладают такими качествами. Поэтому селекционный отдел «железнодорожников» потратил немало времени на поиск качественного, но в то же время недорого центрального защитника.

Выбор скаутов «Локомотива» пал на футболиста «Страсбурга» Жерзино Ньямси. Высокорослый защитник родился во Франции, является воспитанником «Ренна», чья академия славиться на всю страну, но выступает за сборную Камеруна, хотя был заигран за молодежную сборную Франции.

До 2021 года он выступал за бретонцев, где был игроком резерва и почти не играл. Перед началом сезона 2021/2022 он перебрался в «Страсбург», но стал футболистом основы только в два последних сезона.

Жерзино Ньямси globallookpress.com

Особенно сильно он прибавил в этом сезоне после назначения Патрика Виейра. При нем он стал столпом обороны эльзасцев и вошел в число лучших защитников Лиги 1. Интернет-портал Transfermarkt сообщает, камерунец перешел в «Локомотив» за 3 млн евро.

Наш прогноз: Ньямси станет лидером обороны «Локомотива».

Манфредо Угальде

«Спартак», нападающий, 21 год

После продажи Шамара Николсона и Кейта Бальде у московского «Спартака», кроме Александра Соболева, фактически не осталось классической девятки в составе. Молодой Павел Мелешин не в счет, да и он ушел в аренду.

Часто позицию на острие атаки занимал номинальный вингер Квинси Промес, но его постоянно тянет на фланг, да и предпочитает он действовать в оттяжке.

Тем удивительнее стала покупка 21-летнего костариканца Манфредо Угальде за 13 млн евро из нидерландского «Твенте», который лишь провел один неплохой сезон на взрослом уровне.

Да и по своей манере он предпочитает действовать из глубины, обладает ростом всего 172 см и точно не тянет на роль центрального нападающего, который столь необходим команде.

Манфредо Угальде globallookpress.com

Манфредо Угальде — воспитанник костариканского «Депортиво Саприсса», в 2020 году перебрался в Европу в бельгийский «Ломмель», через год стал играть за «Твенте». Всего в его составе провел 67 матчей, забил 18 голов. За сборную Коста-Рики сыграл 6 игр, забил один мяч.

Наш прогноз: Угальде потратит немало времени для адаптации в РПЛ, где более контактный и жесткий футбол, чем в Голландии, а потом уйдет в аренду.

Тамерлан Мусаев

ЦСКА, 22 года, нападающий

ЦСКА давно искал замену возрастному Антону Заболотному в своем составе, поэтому покупка талантливого Тамерлана Мусаева, обладающего схожими антропометрическими данными, особо не удивила. Владимиру Федотов в его тактических схемах нужен нападающий, исполняющий роль столба или таргетмена.

22-летний форвард является воспитанником дагестанского футбола, занимался в футбольной школе ЦСКА, после выпуска из академии подписал в 2020 году контракт с «Балтикой», но отправился играть по арендам в низшие дивизионы.

Календарь и таблица РПЛ

Только в сезоне 2022/23 Мусаев стал игроком основного состава калининградского клуба, когда был назначен на пост главного тренера Сергея Игнашевича. «Балтика» в тот сезон демонстрировала атлетический стиль игры с обилием длинных передач и кроссов, в котором Мусаев чувствует себя как рыба в воде.

Нападающий был признан самым ценным игроком Первой лиги, забив 9 мячей и отдав 9 голевых передач, и помог выйти «Балтике» из Первой лиги в ФНЛ.

Тамерлан Мусаев globallookpress.com

Первая часть сезона в РПЛ у 22-летнего нападающего ушла на адаптацию, он не всегда проходил в основу и забил всего два гола в 19 играх, но армейцев это не смутило. На интернет-портале Transfermarkt его трансфер в ЦСКА оценивается в 300 тысяч евро.

Наш прогноз: Мусаев окажет серьезную конкуренцию за место в составе Заболотному.

Дмитрий Чистяков

«Сочи», защитник, 30 лет

Дмитрий Чистяков возвращался в родной «Зенит» в 2021 году в качестве лидера обороны и капитана «Ростова». Но в составе чемпиона страны он был основным футболистом лишь в первый сезон, а затем потерял место в основном составе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак несколько раз прилюдно высказывал недовольство игрой Чистякова, что ему, в общем-то, не свойственно. Постепенно футболист потерял место, а затем прочно осел в запасе.

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После приобретения Нино, а ранее Роберто Ренана и Эраковича стало понятно, что Чистяков «Зениту» не нужен. Переход в «Сочи» на правах аренды не стал удивительным.

Это излюбленный маршрут многих футболистом, потерявших место в основном составе петербургского клуба. Там он получит возможность перезагрузить карьеру и попытаться вернуться на прежний уровень.

Дмитрий Чистяков globallookpress.com

В этом сезоне 30-летний Дмитрий Чистяков сыграл всего 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах. Всего же в составе питерцев он сыграл 82 матча, забил один гол.

Наш прогноз: будет лучшим защитником «Сочи».