ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне

Во вторник, 20 февраля, продолжатся розыгрыши первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы уже подробно изучили сразу после жеребьевки пары первого раунда плей-офф самого престижного еврокубкового турнира УЕФА. Сейчас же мы кратко оценим актуальное состояние команд спустя два месяца и одно зимнее трансферное окно.

«Интер» — «Атлетико»

20 февраля, 23:00 мск

Вторая лигочемпионская неделя начинается с матча самой сильной пары 1/8 финала — может и не по именам, но по текущему состоянию команд. «Интер», после побед над «Ювентусом» и возрождающейся «Ромой» плотно закрепился на вершине таблицы, опережая туринцев на 9 очков и имея матч в запасе.

Под руководством Симоне Индзаги «Интер» стал результативной кубковой командой, выигравшей Кубок Италии в сезонах 2021/22 и 2022/23, а также Суперкубок Италии в 2021 и 2023 годах. Сочетание отличной формы и плей-оффного ноу-хау , а также надежная схема 5-3-2 делают их очень сложной командой.

К матчу с «Атлетико» они подходят на фоне десятиматчевой беспроигрышной серии с 9 победами, последней из которых стал домашний разгром «Салернитаны» (4:0), а лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес наколотил 20 голов в 24 матчах. Но вряд ли мы увидим бесшабашный атакующий футбол на «Сан-Сиро», это будет столкновение борьбы, духа и тактики, а исход матча может решить один гол.

Мадридцы проводят не лучший февраль — чудом спаслись от поражения в дерби с «Реалом» (1:1), проиграли «Атлетику» первый полуфинальный матч Кубка, после чего уступили болтавшейся у зоны вылета «Севилье». Настроение перед поездкой в Италию поднял разгром «Лас-Пальмаса» со счетом 5:0 — пока лидер команды Антуан Гризманн получил отдых перед еврокубками, на поле отрывались Льоренте и Корреа, оформившие, при поддержке Депая, по дублю.

ПСВ — «Боруссия» Д

20 февраля, 23:00 мск

А вот встреча в Эйндховене может быть очень бодрой и результативной, ведь встречаются две атакующие команды, которые построены на принципах интенсивности и вертикального футбола. ПСВ — лидер чемпионата Нидерландов, оторвавшийся от преследователей на 10 очков, с 20 победами при двух ничьих и отсутствии поражений. Красно-белые доминируют в Эредивизи: больше всех забили (70) и меньше всех пропустили (10), а лучший бомбардир команды и второй бомбардир лиги Люк де Йонг наколотил 19 голов в 22 матчах.

Пере Бос бескомпромиссен: его прямолинейный, энергичный стиль игры, сочетающийся с удушающим прессингом, сделал ПСВ самой мощной командой в семи лучших лигах Европы, и ни одна команда в этом сезоне не забила больше 3,0 ожидаемых голов (xG) за 90 минут. Впрочем, в еврокубках голландцам приходилось расплачиваться, за свой атакующий стиль футбола — например в матче с «Арсеналом», который накидал ПСВ на контратаках четыре безответных мяча.

«Боруссия» Д — ПСЖ globallookpress.com

«Боруссия» Дортмунд, бывший клуб Боса, знает кое-что о контратакующем футболе. Хотя в этом сезоне под руководством Эдина Терзича они не показали своих лучших результатов, но они возглавили свою группу, обогнав ПСЖ, «Милан» и «Ньюскасл», а возвращение Джейдона Санчо придало им креативности и нацеленности на ворота. Дортмунд выиграл четыре из шести игр Бундеслиги в 2024 году, еще дважды сыграв вничью, после серии из шести игр без побед во всех соревнованиях до зимних каникул.

«Порту» — «Арсенал»

21 февраля, 23:00 мск

Пара, в которой многие считают фаворитами лондонцев, но команду Сержиу Консейсау в последние годы обладает куда большим опытом выступления в турнире, куда «Арсенал» только вернулся. «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов в третий раз за четыре сезона, и их успех основан на прочной оборонительной линии во главе с их 40-летним капитаном Пепе. У «Драконов» седьмой лучший показатель защиты в семи лучших лигах Европы (0,9 xG за 90 минут), а атака атака «Арсенала» в последнее время довольно расточительна, так что сломить оборону «Порту» на выезде будет непросто.

Когда была проведена жеребьевка, «Арсенал» возглавлял таблицу Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на одно очко и опережая «Сити» на пять очков. Сейчас они занимают второе место, отставая на два очка от лидера «Ливерпуля» и на два очка впереди «Сити» (у которого есть игра в запасе). Дела «канониров» перед Новым годом шли не лучшим образом, но победа над «Ливерпулем» встряхнула команду и вернула ее в титульную гонку, так что к плей-офф Лиги чемпионов англичане походят на позитиве.

В Примейре «Порту» привык контролировать мяч — средний показатель владения у них составляет 62 процента, что выше, чем у любой команды лиги. Но вряд ли подопечные Консейсау будут иметь такое же территориальное превосходство над «Арсеналом», поэтому им придется адаптироваться. «Канониры» прекрасно умеют наказывать тех, кто идет на них в лоб, но их фланги, где действует бразильский дуэт Галено и Пепе, может доставь проблем задней линии «Арсенала», у которой есть свои слабости.

«Барселона» — «Наполи»

21 февраля, 23:00 мск

Эта пара наиболее разительно изменилась с момента жеребьевки. Настолько, что предстоящий матч может стать последним как для Хави, так и для Вальтера Маццари.

После того, как наставник «Барселоны» объявил, что покинет команду по окончании сезона, дела каталонцев пошли на лад — команда выиграла три из четырех последних матча, снова регулярно начал забивать Роберт Левандовский, выздоровел Марк-Андре тер Штеген. Тем не менее, руководство «Барсы» было неспокойно и по сообщениям СМИ, объявило Хави, что неудачи в матчах с «Сельтой» и «Наполи» могут привести к досрочному увольнению. Последний матч с «Сельтой» удалось выиграть, но довольно натужно — лишь благодаря дурацкому пенальти в компенсированное время, когда игрок «Сельты» зачем-то пнул под зад Ямаля. Впереди неаполитанцы, у которых полно своих проблем.

Прошлогодний чемпион болтается в середине таблицы, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах, и ту — над записным аутсайдером «Вероной», а в последнем матче с трудом унесли ноги от «Дженоа», сравняв в компенсированное время. Хвича Кварацхелия перестал забивать (один гол в последних 8 матчах), в то время как пресса муссирует его возможный переход...в «Барселону». Виктор Осимхен уезжал на Кубок Африки, откуда вернулся в не лучшем настроении, проиграв финал ивуарийцам.

Бывший тренер «Уотфорда» Маццари — это явно не Спаллетти: «Наполи» провёл под его руководством 12 матчей в Серии А, в которых одержал лишь четыре победы, три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. Накануне матча с «Барсой» появились сообщения в СМИ, что поражение от каталонцев приведет к его отставке, но есть подозрение, что она все равно состоится в ближайшее время. Так что терять специалисту нечего. Возвращение Осимхена должно реанимировать зачахшую атаку партенопейцев, но даже в этом случае «Барса» выглядит предпочтительнее.