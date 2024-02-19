Президент «Наполи» подтвердил назначение Кальцона на пост главного тренера

Президент «Наполи»сообщил, что новым главным тренером клуба стал

«Мы приветствуем Кальцони и стараемся помочь ему без контраста. Маццарри? Болельщикам надо дать что-то большее», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport.

«Я благодарю Вальтера Маццарри, друга семьи Де Лаурентиса и "Наполи", за поддержку команды в сложный момент. Он останется в сердцах неаполитанцев и нашей семьи. Добро пожаловать обратно Франческо Кальцона, который ранее работал с нами как с Сарри, так и со Спаллетти», — написал Де Лаурентис в соцсети.

Франческо Кальцона был одним из ассистентов Лучано Спаллетти, а потом работал тренером по развитию техники. В последнее время он работал главным тренером сборной Словакии.

Это уже третий главный тренер команды в этом сезоне после Руди Гарсия и Вальтера Маццари.