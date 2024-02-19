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    Трансферный дайджест. 13— 19 февраля

    «Арсенал» получит классного вингера, а «Бавария» лишится элитного полузащитника

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    Матис Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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    Матис Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Йозуа Киммих

    «Бавария», полузащитник, 29 лет

    Этот полузащитник является одним из ключевых игроков «Баварии» уже несколько сезонов. В летнее трансферное окно Киммих может покинуть клуб из-за конфликта с тренерским штабом.

    Как сообщает издание Bild, после поражения от «Бохума» (2:3) Киммих чуть не подрался с ассистентом Томаса Тухеля Жолтом Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах.

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    • Отмечается, что отношения между тренерским штабом «Баварии» и Киммихом испортились еще прошлым летом, когда боссы мюнхенцев начали искать нового опорного полузащитника.

    Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Киммиха в 75 млн. евро.

    Йозуа Киммих
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил гол и сделал 3 голевых передачи.

    Наш прогноз: Киммих точно покинет «Баварию» летом этого года.

    Маркос Алонсо

    «Барселона», защитник, 33 года

    Этот футболист с нынешнего сезона стабильно не попадает в стартовый состав «сине-гранатовых», засев на скамейку запасных. Неудивильтельно, что появилась информация о возможном уходе Алонсо из «Барселоны».

    По данным издания Marca, мадридский «Атлетико» всерьез заинтересован в подписании защитник «сине-гранатовых» при определенных условиях.

    Маркос Алонсо
    globallookpress.com

    В летнее трансферное окно у игроков обороны «матрасников» Марио Эрмосо и Акселя Витцеля заканчиваются контракты. Если боссам клуба не удастся договориться с одним из футболистов, то руководство попытается приобрести Маркоса Алонсо.

    Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ценит универсальность у защитника «Барселоны», а также качество его действий в обороне.

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    • В нынешнем сезоне Алонсо провел только 7 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Маркос Алонсо пополнит состав «Атлетико».

    Матис Тель

    «Бавария», нападающий, 18 лет

    Этот футболист в свои 18 лет уже дебютировал и забивал голы за основную команду «Баварии». Тель точно является одним из перспективных игроков Европы.

    Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелилось на подписание 18-летнего нападающего. Представители «красных дьяволов» уже связались с «Баварией» по поводу возможной сделки.

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    • Сам Тель не хочет покидать «Бавария», изъявив желание стать легендой клуба. Однако, если футболист перестанет чувствовать доверие со стороны тренерского штаба, то вполне может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в других клубах.

    Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Теля в 50 млн. евро.

    Матис Тель
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.

    Наш прогноз: Тель продолжит выступать за «Баварию».

    Педру Нету

    «Вулверхэмптон», полузащитник, 23 года

    Этот вингер является одним из ключевых игроков в атаке «Вулверхэмптона». Предстоящим летом «волкам» будет очень тяжело удержать Педру Нету, ведь спрос на него растет с каждым днем.

    По информации издания The Standard, в услугах полузащитника заинтересованы сразу 3 топ-клуба Англии — «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Педру Нету
    globallookpress.com

    Отмечается, что главный тренер «канониров» Микель Артета является давним поклонником игры Нету. Именно «Арсенал» сейчас лидирует в гонке за подписание полузащитника.

    Отмечается, что действующий контракт Нету с «Вулверхэмптоном» заканчивается летом 2027-го года и одному из клубов придется потратить много денег на подписание игрока. Боссы «волков» просят за этот трансфер около 60-и млн. фунтов.

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    • В нынешнем сезоне Педру Нету провел 16 матчей за «Вулверхэмптон» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

    Наш прогноз: Педру Нету перейдет в «Арсенал».

    Майк Меньян

    «Милан», голкипер, 28 лет

    Меньян является основным вратарем в «россонери» уже не 1-й сезон и его очень ценят в «Милане», но в летнее трансферное окно игрок может покинуть клуб.

    По данным издания Calciomercato, руководство «Милана» и представители Меньяна не могут придти к общему знаменателю и переговорах по поводу продления контракта.

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    • Дело в том, что боссы «россонери» предлагают голкиперу повышенную зарплату в размере 5-и млн. евро в год, а Меньян хочет получать 8 млн. евро. Стороны продолжат переговоры в ближайшее время.

    На фоне этого, голкипером активно интересуются «Челси» и «Бавария», которые находятся в поисках 1-го номера в воротах. «Милан» готов рассмотреть продажу Меньяна, но только за 100 млн. евро.

    Майк Меньян
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне голкипер провел 22 матча за «Милан» в Серии А, в которых пропустил 29 голов.

    Наш прогноз: Меньян продлит контракт с «Миланом».

    Хвича Кварацхелия

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    В прошлом сезоне Хвича вместе с «Наполи» пошумели на всю Европу. В том сезоне полузащитник точно являлся одним из ключевых игроков «неаполитанцев». В этом году грузинский футболист держит уровень.

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    Как сообщает издание Get Football News Italy, в услугах Кварацхелии заинтересованы сразу 3 топ-клуба Европы — «Челси», ПСЖ и «Барселона». Кроме того, боссы «Наполи» пытаются продлить соглашение с полузащитником.

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    Дело в том, что представители Хвичи просят значительное увеличение зарплаты до уровня нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Переговоры с футболистом продолжаются.

    «Барселона» продолжает интересоваться полузащитником. Боссы «сине-гранатовых» уже делали запрос по Хвиче, но так и не вступили в активные переговоры. Интересно, что «сине-гранатовые» хотят подписать грузинского футболиста уже больше года.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Хвича провел 22 матча за «Наполи» в Серии А, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов полузащитник отметился одним ассистом в 6-и встречах.

    Наш прогноз: Хвича покинет «Наполи» и перейдет в один из топ-клубов Европы.

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