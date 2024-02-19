Серия А. «Интер» увеличил преимущество до 9 очков

«Ювентус» не может выиграть в четвёртом матче подряд, тем самым отпустив «Интер» в солидный отрыв. К тому же «Старая синьора» позволила «Милану» подобраться к себе вплотную. Минувший тур Серии А не внё изменений в турнирной таблице, по итогам матчей 24-го тура все команды итальянского чемпионата остались на прежних местах.

Победная серия «Интера»

«Интер» одержал шестую победу подряд в итальянском чемпионате. В рамках минувшего 25-го тура миланский клуб на своём поле разгромил «Салернитану» (4:0).

Календарь и таблица Серии А

В составе «нерадзурри» голами отметились Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Дензел Дюмфрис и Марко Арнаутович. Таким образом «Интер» набрал 63 очка и уверенно лидирует в Серии А.

В победную серию клуба из Милана входят игры против «Ромы» (4:2), «Ювентуса» (1:0), «Фиорентины» (1:0), «Монцы» (5:1) и «Вероны» (2:1).

Заочная битва «Ювентуса» и «Милана»

«Ювентус» не может выиграть в четвертом матче подряд: были два поражения в матчах с «Удинезе» (0:1), «Интера» (0:1) и одна ничья с «Эмполи» (1:1).

В рамках минувшего тура туринский клуб не смог переиграть «Верону» (2:2). В итоге «Ювентус» аккумалировал 54 очка в турнирной таблице и сохранил за собой 2 место.

«Верона» — «Ювентус» globallookpress.com

Следом расположился «Милан», у которого в активе 52 балла. В последней игре «россонери» потерпели фиаско в матче от «Монцы» (2:4).

Топ-5 Серии А

По 45 очков в турнирной таблице набрали «Аталанта» и «Болонья», оба клуба добились победы в 25-м туре чемпионата Италии.

«Аталанта» на своём поле переиграла «Сассуоло» (3:0), а «Болонья» в гостях смогла обыграть «Лацио» (2:1).

Новая осечка чемпиона

«Наполи» смог уйти от поражения в матче против «Дженоа» (1:1), на 90-й минуте встречи спасительный гол в составе неаполитанцев забил Сириль Нгонге.

«Милан» — «Наполи» globallookpress.com

К слову, «адзурри» не могут выиграть во втором матче подряд. До встречи с «Дженоа» футболисты «Наполи» проиграли «Милану» (0:1).

В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает 9 место, набрав 36 очков. В 24-х матчах действующие чемпионы выиграли 10 матчей, 6 встреч свели к ничьей и в 8 играх потерпели поражение.

Тур № 26

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 23 по 26 февраля.

Один из лидеров Серии А «Ювентус» свой матч сыграет дома против «Фрозиноне»: игра состоится в воскресенье, 25 февраля. В этот же день фаворит чемпионской гонки «Интер»

отправится в гости к «Лечче».

Все прогнозы на Серию А

Также запланированы матчи: «Кальяри» — «Наполи» (25 февраля), «Милан» — «Аталанта» (25 февраля), «Рома» — «Торино» (26 февраля) и «Фиорентина» — «Лацио» (26 февраля).