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    Серия А. «Интер» увеличил преимущество до 9 очков

    Итоги 25-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — «Салернитана»
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    «Интер» — «Салернитана»
    «Ювентус» не может выиграть в четвёртом матче подряд, тем самым отпустив «Интер» в солидный отрыв. К тому же «Старая синьора» позволила «Милану» подобраться к себе вплотную. Минувший тур Серии А не внё изменений в турнирной таблице, по итогам матчей 24-го тура все команды итальянского чемпионата остались на прежних местах.

    Победная серия «Интера»

    «Интер» одержал шестую победу подряд в итальянском чемпионате. В рамках минувшего 25-го тура миланский клуб на своём поле разгромил «Салернитану» (4:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В составе «нерадзурри» голами отметились Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Дензел Дюмфрис и Марко Арнаутович. Таким образом «Интер» набрал 63 очка и уверенно лидирует в Серии А.

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    • В победную серию клуба из Милана входят игры против «Ромы» (4:2), «Ювентуса» (1:0), «Фиорентины» (1:0), «Монцы» (5:1) и «Вероны» (2:1).

    Заочная битва «Ювентуса» и «Милана»

    «Ювентус» не может выиграть в четвертом матче подряд: были два поражения в матчах с «Удинезе» (0:1), «Интера» (0:1) и одна ничья с «Эмполи» (1:1).

    В рамках минувшего тура туринский клуб не смог переиграть «Верону» (2:2). В итоге «Ювентус» аккумалировал 54 очка в турнирной таблице и сохранил за собой 2 место.

    «Верона» — «Ювентус»
    globallookpress.com

    Следом расположился «Милан», у которого в активе 52 балла. В последней игре «россонери» потерпели фиаско в матче от «Монцы» (2:4).

    Топ-5 Серии А

    По 45 очков в турнирной таблице набрали «Аталанта» и «Болонья», оба клуба добились победы в 25-м туре чемпионата Италии.

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    • «Аталанта» на своём поле переиграла «Сассуоло» (3:0), а «Болонья» в гостях смогла обыграть «Лацио» (2:1).

    Новая осечка чемпиона

    «Наполи» смог уйти от поражения в матче против «Дженоа» (1:1), на 90-й минуте встречи спасительный гол в составе неаполитанцев забил Сириль Нгонге.

    «Милан» — «Наполи»
    globallookpress.com

    К слову, «адзурри» не могут выиграть во втором матче подряд. До встречи с «Дженоа» футболисты «Наполи» проиграли «Милану» (0:1).

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает 9 место, набрав 36 очков. В 24-х матчах действующие чемпионы выиграли 10 матчей, 6 встреч свели к ничьей и в 8 играх потерпели поражение.

    Тур № 26

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 23 по 26 февраля.

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    Один из лидеров Серии А «Ювентус» свой матч сыграет дома против «Фрозиноне»: игра состоится в воскресенье, 25 февраля. В этот же день фаворит чемпионской гонки «Интер»
    отправится в гости к «Лечче».

    Все прогнозы на Серию А

    Также запланированы матчи: «Кальяри» — «Наполи» (25 февраля), «Милан» — «Аталанта» (25 февраля), «Рома» — «Торино» (26 февраля) и «Фиорентина» — «Лацио» (26 февраля).

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