Назло Каррагеру. Пять причин, по которым Хаби Алонсо не подходит «Ливерпулю»

Алонсо является абсолютным фаворитом на замену Юргена Клоппа на «Энфилде», когда немец уйдет в отставку в конце текущего сезона.

Бывший партнер испанца по «Ливерпулю» Каррагер изложил сильные стороны Алонсо и объяснил, как он может привнести в клуб свой индивидуальный стиль, если возьмет на себя управление.

«Если Хаби Алонсо станет главным тренером "Ливерпуля", а я думаю, что он так и сделает, я считаю, что им очень повезет, учитывая, что Юрген Клопп выбрал этот момент, чтобы двигаться дальше», — сказал Каррагер. «Время для прихода Алонсо в клуб идеальное, учитывая его работу в Леверкузене».

Но хотя Алонсо пользуется поддержкой Каррагера и многих других экспертов, его кандидатура на эту роль полностью скомпрометирована несколькими факторами.

Чрезмерное празднование

Какими бы интересными ни были мысли Каррагера, было очень жаль, что он посвятил так много своего анализа столь туманным понятиям, как тактика, схемы и тренерская философия, тогда как гораздо большее внимание следовало бы уделить вопросам реальной значимости и серьезных последствий.

Короткие, острые передачи, чтобы выманить соперника? «Бавария» не могла прессинговать, и это не впечатляет. Роль Алехандро Гримальдо хороша, и все такое, но люди смотрят Каррагера не ради правильного понимания футбола. Схема с пятью или четырьмя защитниками? Это просто скука.

Пусть лучше расскажет нам, как «Леверкузен» отметил свою уверенную победу над «Баварией» как во время матча, так и после него. Это его долг как начальника Полиции Празднований, так много критиковавшего «Арсенал» после победы над «Ливерпулем».

Полиция Празднований начеку

Йосип Станишич избежит критики за то, что театрально не праздновал гол в матче со своим бывшим клубом, в то время как ко второму голу команда, которая никогда ничего не выигрывала, отнеслась слишком весело.

Дальше дело дошло до полного фарса. Гол в добавленное время в пустые ворота и счет 3:0? Запасные игроки выбегают на поле, в то время как бомбардир бежит к боковой линии, чтобы обнять игроков и технический персонал, бессердечно вторгаясь при этом в личное пространство ошеломленного четвертого арбитра? Неужели Алонсо не может их контролировать? Они слишком эмоциональны?

Сам тренер не принимал участия в этом цирке, но он не сумел никого обмануть своим вынужденным уважительным профессионализмом. В итоге не устоял перед соблазном присоединиться к празднованию, да еще и в матче против своего бывшего клуба. А тащить за собой весь тренерский штаб, подходя в опасную близость к оператору, было последней каплей.

«Он не хотел участвовать в праздновании, но домашние болельщики потребовали, чтобы Хаби Алонсо присоединился к ним», — написал Доминик Кинг из Daily Mail. «Совершенно верно: он только что организовал демонтаж мюнхенской "Баварии" и укрепил свою и без того растущую репутацию».

Неа. Вы знаете, что он должен был сделать. Просто иди в подтрибунный туннель. Ты выиграл игру, это три очка, все. Серьезно.

Возраст

«Нет никаких сомнений в том, что сейчас он выглядит как самый талантливый молодой тренер в мире», — заключил Каррагер, завершая свою убедительную презентацию перед потерявшим дар речи классом.

Нас этим не купишь. Есть пять нынешних тренеров Премьер-лиги, которые моложе Алонсо, который также старше двух из четырех претендентов на повышение из Чемпионшипа.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Артета, опытный и седой ветеран элитного тренерского цеха, которым он является, родился через четыре месяца после Алонсо. «Самый блестящий молодой тренер» в европейском футболе примерно на 18 месяцев старше Гэри О’Нила, но испанец не вещал бы и в половину так же захватывающе, как он, в эфире «Monday Night Football».

Фактор Жозе Моуринью

За свою относительно короткую тренерскую карьеру Алонсо встречался с четырьмя бывшими менеджерами Премьер-лиги.

Испанец справился с Томасом Тухелем после ничьей в их первой встрече, в то время как Даниэль Фарке также проиграл 42-летнему специалисту после того, как сыграл вничью в первой встрече.

В остальном его послужной список неоднозначен, включая поражение от легенды «Уотфорда» Хиско Муньоса в годы его становления во главе «Реал Сосьедад Б». Но самая разрушительная из всех встреч, связанных с Премьер-лигой, произошла в полуфинале Лиги Европы 2022/23, когда он был уделан Жозе Моуринью.

Поражение немцев со счетом 0:1 в первом матче и нулевая ничья во втором позволили «Роме» победить «Леверкузен», к большому будущему огорчению Энтони Тейлора.

Моуринью и Алонсо globallookpress.com

Есть еще один момент, связанный с Моуринью, который объясняет, почему мир должен тихо молиться о том, чтобы Алонсо не утвердился в роли по-настоящему стабильного и сильного тренера.

Португалец предсказал его успех в 2019 году, сказав: «У Хаби есть всё, чтобы стать очень хорошим тренером», а Моуринью, у которого есть повод злорадствовать, является одной из худших версий Моуринью, наряду со всеми остальными версиями, вместе взятыми.

Эффект тренера управляющего клубом-династией

Не похоже, что достаточно много говорят о том, насколько катастрофической является замена тренера клуба-династии в Премьер-лиге.

Есть довольно очевидные ужасные истории о Дэвиде Мойесе и Рое Ходжсоне, а также о том, как клубы часто начинают метаться из стороны в сторону после ухода легендарного тренера в поисках смысла, идентичности и цели.

Почти каждый пример ухода со своего поста тренеров с самым большим стажем работы в истории Премьер-лиги включает в себя немедленный трудный переход, а то и окончательную гибель, когда значительная часть остатков культуры и структуры, оставленной им угасает.

Алонсо лучше будет сыграть роль Артеты, а не Унаи Эмери. Так что замените эту замену и избежите тех же неизбежных ловушек, которые похоронили многих преемников в других клубах..

Стиль

Об этом возможно, действительно стоит задуматься. Справедливо. Алонсо, очевидно, «Знает Лигу» и обладает необходимым уровнем ливерпульского ДНК, но вряд ли он стилистически соответствует игре мерсисайдцев.

«Байер» занимает первое место по количеству выполненных коротких передач в пяти лучших лигах Европы, а «Ливерпуль» с 1948 сильно отстает, находясь на 12-м месте.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Леверкузен» гораздо реже выполняет навесы и кроссы, предпринимает гораздо меньше отборов (95-е место из 96 команд) и имеет меньший состав с более низким средним возрастом игроков.

По сути, это была бы абсолютная катастрофа, такая же нелепая, как и статьи «Каков был бы состав "Ливерпуля" под руководством Хаби Алонсо», в которых перечисляется куча игроков из Леверкузена, разбросанных по полю вокруг Алиссона, Трента Александра-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мо Салаха.