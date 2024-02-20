Скромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы

Обсуждая на прошлой неделе претендентов на трон «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, Джейми Каррагер на мгновение признал силу «Интера», прежде чем вернуться к своему первоначальному аргументу о том, что «Арсенал» — единственная команда, способная помешать подопечным Пепа Гвардиолы выиграть второй титул подряд.

«Интер» недооценивали в прошлом сезоне, и, похоже, то же самое происходит и в этот раз — по крайней мере, в некоторых СМИ. Однако невероятная работа, проделанная Симоне Индзаги, не останется незамеченной в футбольном мире.

Пеп Гвардиола неистово хвалил итальянского тренера после июньского финала Лиги чемпионов, признавая, что некоторые тактические ходы Индзаги застали его врасплох и что встреча могла — и, вероятно, должна была — перейти в дополнительное время.

«Мне очень нравится, как "Интер" играет»

Тем временем Диего Симеоне после жеребьевки 1/8 финала этого сезона признал, что его «Атлетико Мадрид» попал в пару с командой, находящейся в «экстраординарной» форме, с которой успешно работает один из его бывших партнеров по игре за «Лацио».

«Мне очень нравится, как играет Интер», — с энтузиазмом сказал аргентинец. «Это будет очень тяжелое и трудное противостояние». Действительно, можно легко утверждать, что это главная пара 1/8 финала.

Диего Симеоне globallookpress.com

Возможно, ей не хватает гламура и исторического контекста «дерби Диего Марадоны» между «Наполи» и «Барселоной», но обе эти команды в этом сезоне испытывают настолько серьезные проблемы, что первая уже сменила трех тренеров за сезон, а вторая уже ищет нового наставника.

Никогда не был кандидатом в тренеры других топ-клубов

Интересно, что имя Индзаги еще не обсуждалось в жарких дебатах по поводу потенциального преемника Хави.

Очевидно, он очень счастлив на «Сан-Сиро» и после финала в Стамбуле он был справедливо вознагражден новым, улучшенным контрактом, который связывает его с «Интером» до 2025 года.

Однако великие тренеры, включая Симеоне, всегда связаны слухами с топовыми позициями, независимо от их контрактной ситуации в данный момент. Любопытно, что Индзаги не один из них.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Как и «Барса», «Ливерпуль» в настоящее время ищет нового тренера после шокирующего решения Юргена Клоппа уйти в отставку этим летом, в то время как Томас Тухель и Эрик тен Хаг сейчас находятся под огромным давлением в «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Среди всех спекуляций о том, кто может стать следующим человеком, который займет тренерский мостик в этих крупных клубах, никогда не упоминается Индзаги. Почему?

Индзаги стабилизировал ситуацию на «Сан-Сиро»

Некоторые укажут на тот факт, что менее года назад Индзаги находился под сильным давлением в «Интере» и что некоторые фанаты даже призывали к его увольнению после неудачного отрезка в Серии А, который поставил под угрозу надежды команды на попадание в четверку лучших.

Однако генеральный директор Беппе Маротта настаивал на том, что клуб «никогда, ни на секунду не думал о замене Индзаги». Причиной тому стало то, как Индзаги стабилизировал ситуацию на «Сан-Сиро» после неспокойного лета 2021 года, когда Антонио Конте, Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку покинули клуб. Конте фактически ушел из-за продажи Хакими в «Пари Сен-Жермен», которая была необходима из-за финансовых трудностей, с которыми владельцы «Интера», Suning Group, столкнулись в результате пандемии.

Антонио Конте globallookpress.com

В сложившихся обстоятельствах ни один из отъездов не стал большой неожиданностью. Однако никто не мог предвидеть проблемы с сердцем, из-за которых ключевому полузащитнику Кристиану Эриксену пришлось сделать перерыв в игре, или шокирующее решение звездного нападающего Лукаку добиться перехода в «Челси».

Индзаги намеревался построить свою команду вокруг Лукаку, с которым он даже связался перед назначением, чтобы обсудить, как он намерен извлечь максимальную пользу из бельгийца. Итак, после лета неудач вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти даже предупредил болельщиков, чтобы они готовились к «трудной и сложной» кампании.

«Нужно сказать, что это справедливо по отношению ко всем», — сказал легенда клуба Sky Sport Italia. «Но нужно также сказать, что мы будем конкурентоспособны, поскольку Индзаги уже хорошо работает». Однако свеженазначенный тренер превзошел все ожидания.

Пять трофеев — и это не предел

Отсутствие Скудетто стало горьким ударом: «Интер» выиграл восемь из девяти финальных игр чемпионата, но уступил первое место соседям-соперникам из «Милана» из-за катастрофического поражения от «Болоньи», случившегося из-за ужасной и решающей ошибки неосновного вратаря Йонуца Раду.

Тем не менее, Индзаги привел «нерадзурри» к славе в Кубке Италии — и впервые за десятилетие — в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне еврокубковая кампания прошла еще лучше: Индзаги дважды взял верх над Хави, а «Интер» отобрал у «Барселоны» четыре очка и вышел в плей-офф причинив значительный ущерб финансовому состоянию каталонцев.

Симоне Индзаги globallookpress.com

Несмотря на трудности во внутренних соревнованиях, Индзаги продолжал впечатлять в еврокубках после зимнего перерыва: «Интер» выбил «Порту» и «Бенфику», а затем обыграл «Милан» дома и на выезде, получив путевку на решающую встречу в Лиге чемпионов с могучим «Манчестер Сити».

Примечательно, что досадное поражение со счетом 0:1 в Стамбуле остается единственным поражением Индзаги на посту тренера «Интера» в финалах: он выиграл оба решающих матча Кубка Италии, в которых он участвовал с момента прибытия на Сан-Сиро, а также все три последовательных поединка за Суперкубок Италии.

Прогресс и настрой игроков

Более того, это единственное поражение, похоже, не только укрепило его позиции среди работодателей, но и его репутацию среди игроков. Действительно, характер выступлений «Интера» только укрепил их веру в своего тренера и в то, что Лаутаро Мартинес назвал «его представлением о футболе».

«Мы очень высоко прессингуем, и это позволяет нам быстро отбирать мяч, создавать возможности для взятия ворот и сдерживания соперника», — сказал нападающий Sky Sport Italia.

С приходом Индзаги Мартинес вывел свою игру на совершенно новый уровень и в настоящее время показывает лучший футбол в своей карьере. Он не единственный.

Индзаги и Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Франческо Ачерби полностью оправдал решение Индзаги подписать опытного защитника из бывшего клуба «Лацио», Федерико Димарко превратился в одного из лучших крайних защитников в мировом футболе, а Хакан Чалханоглу стал настоящим открытием в своей новой роли глубоко играющего плеймейкера.

Все трое хвалят тренера за свою прекрасную форму. «[Это просто] то, как он разговаривает с игроками и как он ведет себя с нами», — объяснил Чалханоглу. «Он всегда хочет побеждать и злится, когда мы замедляемся. Но как только тренировка заканчивается, вы видите, насколько он душевный человек. Он очень спокоен, и мы можем говорить с ним о чем угодно».

«Мы заслуживаем того, чтобы быть на этом уровне»

Маротта, тем временем, говорит, что «Интер» никогда не был так уверен в себе с момента его прихода в клуб, потому что Индзаги вдохновлял всех вокруг тем, как он «выдержал критику и давление», которые ему пришлось пережить в прошлом сезоне, чтобы создать «менталитет победителя», благодаря которому «Интер» на девять очков опережает «Ювентус» на вершине Серии А, несмотря на то, что он сыграл на одну игру меньше, чем «Бьянконери».

Симоне Индзаги globallookpress.com

«Вы можете увидеть влияние тренера, — сказал Мартинес, — в том, как мы усердно работаем на тренировках каждый день. У нас отличное взаимопонимание с этим тренером уже почти три года, и мы продолжаем совершенствоваться, показывая, что мы заслуживаем быть на этом уровне».

И также, что они тоже заслуживают большего уважения. Симеоне, конечно, не будет недооценивать «Интер» Индзаги перед матчем Лиги чемпионов во вторник; и никто другой тоже не должен делать этого.