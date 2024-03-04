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    Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта

    «Краснодар» сохранит лидера, а «Реал» сможет переманить к себе топового защитника

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    Арчи Браун может перейти в «Челси»
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    Арчи Браун может перейти в «Челси»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Арчи Браун

    «Гент», защитник, 21 год

    Этот защитник сходу стал одним из ключевых в бельгийской команде и уже этой зимой приковал внимание нескольких топ-клубов Европы. Браун вполне может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

    По данным издания The Guardian, за игрой защитника следит «Челси», который планирует связаться с руководством «Гента» по поводу возможного перехода. Сумма трансфера может составить 15 млн. фунтов.

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    • Отмечается, что боссы «синих» хотят найти замену Бену Чилуэллу, который занимает такую же позицию в «Челси» и явно не опраздывает ожидания.

    К тому же, в услугах Брауна также заинтресованы «Милан» и «Ювентус». Эти итальянские клубы также будут бороться за подписание защитника.

    Арчи Браун
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Браун провел 19 матчей за «Гент» и отметился одной результативной передачей.

    Наш прогноз: Браун пополнит состав «Челси».

    Альфонсо Дэвис

    «Бавария», защитник, 23 года

    Этот защитник находится на грани ухода из «Баварии». Дэвис точно является одним из топовых игроков обороны в Европе, который будет иметь спрос в других клубов.

    По информации Bild, «Реал» следит за игрой Дэвиса, планируя заполучить защитника в ближайшее трансферное окно, но в переговорах с «Баварией» появились некоторые проблемы.

    Альфонсо Дэвис
    globallookpress.com

    Дело в том, что «Бавария» хочет получить за этот трансфер не менее 70-и млн. евро, тогда как «Реал» не планирует платить мюнхенцам более 40 млн. евро.

    Если боссам «сливочных» не удастся договориться с «Баварией», то клуб может дождаться лета 2025-го года. Именно тогда Дэвис может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

    Наш прогноз: Дэвис точно покинет «Баварию» и перейдет в «Реал».

    Ашраф Хакими

    ПСЖ, защитник, 25 лет

    Этот футболист на протяжении нескольких лет отличается максимально надежной игрой в обороне и удачными подключениями в атаке. Неудивительно, что один из топ-клубов Европы хочет подписать игрока.

    По данным журналиста Марио Кортеганы, руководство «Реала» рассматривает возможности подписать Хакими. Не факт, что это получится сделать в летнее трансферное окно.

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    • Дело в том, что у Хакими заканчивается действующий контракт до лета 2026-го года и боссы ПСЖ не планируют расставаться с защитником.

    Руководство «сливочных», в свою очередь, могут провернуть такую же схему, как и с Альфонсо Дэвисом. «Реал» может уговорить Хакими не продлевать контракт с ПСЖ и переманить к себе уже на правах свободного агента.

    Ашраф Хакими
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за парижан в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Хакими продолжит выступать за ПСЖ.

    Давид Раум

    «Лейпциг», защитник, 25 лет

    Этот футболист уже несколько сезонов является одной из ключевых фигур в «Лейпциге». Летом этого года несколько топ-клубов Европы точно будут вести борьбу за подписание Раума.

    Как сообщает журналист Экрем Конур, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» будут претендовать на защитника предстоящим летом. Скауты этих клубов активно следят за Раумом.

    Давид Раум
    globallookpress.com

    Помимо немецких клубов защитником интересуются также несколько клубов английской Премьер-лиги, которые пока неизвестны.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Раума оценивается в 17 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Лейпциг» в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: Раум перейдет в «Баварию».

    Эдуард Сперцян

    «Краснодар», полузащитник, 23 года

    В прошлом сезоне было множество слухов по поводу возможного отъезда Сперцяна в один из европейских клубов, но никак не доходило до конкретики. Что будет дальше?

    По информации Чемпионата, боссы «Краснодара» предложили полузащитнику команды новый контракт. Руководство уже направило необходимые бумаги представителю игрока.

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    • Ранее агенты Сперцяна уверяли, что футболист не планирует переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно, сосредоточившись на «Краснодаре». Действующий контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2026-го года.

    Напомним, что по ходу прошлого и в самом начале нынешнего сезона в услугах Сперцяна были заинтересованы «Ювентус» и «Аякс».

    Эдуард Сперцян
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Сперцян подпишет новый контракт с «Краснодаром».

    Марк-Андре тер Стеген

    «Барселона», голкипер, 31 год

    Немецкий вратарь уже давно стал 1-м номером в воротах «сине-гранатовых», выдерживая высокий уровень игры на протяжении 5-6 лет. Уже предстоящим летом тер Стеген может перебраться в другую лигу.

    По информации издания Mundo Deportivo, в услугах голкипера «Барселоны» заинтересован клуб из Саудовской Аравии, который пока что остается в тени.

    Марк-Андре тер Стеген
    globallookpress.com

    Действующий контракт тер Стегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2028-го года. Саудовскому клубу придется заплатить много денег, если он хочет приобрести немца.

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    Ранее тер Стеген уже изъявлял желание закончить карьеру именно в «Барселоне». Напомним, что голкипер перенес операцию в нынешнем сезоне, пропустив немало матчей.

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    В нынешнем сезоне тер Стеген провел 17 матчей за «Барселону» в Примере, в которых пропустил 17 голов.

    Наш прогноз: Тер Стеген продолжит выступать за «Барселону».

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