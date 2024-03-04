Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта

Арчи Браун

«Гент», защитник, 21 год

Этот защитник сходу стал одним из ключевых в бельгийской команде и уже этой зимой приковал внимание нескольких топ-клубов Европы. Браун вполне может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным издания The Guardian, за игрой защитника следит «Челси», который планирует связаться с руководством «Гента» по поводу возможного перехода. Сумма трансфера может составить 15 млн. фунтов.

Отмечается, что боссы «синих» хотят найти замену Бену Чилуэллу, который занимает такую же позицию в «Челси» и явно не опраздывает ожидания.

К тому же, в услугах Брауна также заинтресованы «Милан» и «Ювентус». Эти итальянские клубы также будут бороться за подписание защитника.

Арчи Браун globallookpress.com

В нынешнем сезоне Браун провел 19 матчей за «Гент» и отметился одной результативной передачей.

Наш прогноз: Браун пополнит состав «Челси».

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 23 года

Этот защитник находится на грани ухода из «Баварии». Дэвис точно является одним из топовых игроков обороны в Европе, который будет иметь спрос в других клубов.

По информации Bild, «Реал» следит за игрой Дэвиса, планируя заполучить защитника в ближайшее трансферное окно, но в переговорах с «Баварией» появились некоторые проблемы.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Дело в том, что «Бавария» хочет получить за этот трансфер не менее 70-и млн. евро, тогда как «Реал» не планирует платить мюнхенцам более 40 млн. евро.

Если боссам «сливочных» не удастся договориться с «Баварией», то клуб может дождаться лета 2025-го года. Именно тогда Дэвис может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Дэвис точно покинет «Баварию» и перейдет в «Реал».

Ашраф Хакими

ПСЖ, защитник, 25 лет

Этот футболист на протяжении нескольких лет отличается максимально надежной игрой в обороне и удачными подключениями в атаке. Неудивительно, что один из топ-клубов Европы хочет подписать игрока.

По данным журналиста Марио Кортеганы, руководство «Реала» рассматривает возможности подписать Хакими. Не факт, что это получится сделать в летнее трансферное окно.

Дело в том, что у Хакими заканчивается действующий контракт до лета 2026-го года и боссы ПСЖ не планируют расставаться с защитником.

Руководство «сливочных», в свою очередь, могут провернуть такую же схему, как и с Альфонсо Дэвисом. «Реал» может уговорить Хакими не продлевать контракт с ПСЖ и переманить к себе уже на правах свободного агента.

Ашраф Хакими globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за парижан в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Хакими продолжит выступать за ПСЖ.

Давид Раум

«Лейпциг», защитник, 25 лет

Этот футболист уже несколько сезонов является одной из ключевых фигур в «Лейпциге». Летом этого года несколько топ-клубов Европы точно будут вести борьбу за подписание Раума.

Как сообщает журналист Экрем Конур, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» будут претендовать на защитника предстоящим летом. Скауты этих клубов активно следят за Раумом.

Давид Раум globallookpress.com

Помимо немецких клубов защитником интересуются также несколько клубов английской Премьер-лиги, которые пока неизвестны.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Раума оценивается в 17 млн. евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Лейпциг» в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Раум перейдет в «Баварию».

Эдуард Сперцян

«Краснодар», полузащитник, 23 года

В прошлом сезоне было множество слухов по поводу возможного отъезда Сперцяна в один из европейских клубов, но никак не доходило до конкретики. Что будет дальше?

По информации Чемпионата, боссы «Краснодара» предложили полузащитнику команды новый контракт. Руководство уже направило необходимые бумаги представителю игрока.

Ранее агенты Сперцяна уверяли, что футболист не планирует переходить в другой клуб в зимнее трансферное окно, сосредоточившись на «Краснодаре». Действующий контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2026-го года.

Напомним, что по ходу прошлого и в самом начале нынешнего сезона в услугах Сперцяна были заинтересованы «Ювентус» и «Аякс».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Краснодар» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Сперцян подпишет новый контракт с «Краснодаром».

Марк-Андре тер Стеген

«Барселона», голкипер, 31 год

Немецкий вратарь уже давно стал 1-м номером в воротах «сине-гранатовых», выдерживая высокий уровень игры на протяжении 5-6 лет. Уже предстоящим летом тер Стеген может перебраться в другую лигу.

По информации издания Mundo Deportivo, в услугах голкипера «Барселоны» заинтересован клуб из Саудовской Аравии, который пока что остается в тени.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Действующий контракт тер Стегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2028-го года. Саудовскому клубу придется заплатить много денег, если он хочет приобрести немца.

Ранее тер Стеген уже изъявлял желание закончить карьеру именно в «Барселоне». Напомним, что голкипер перенес операцию в нынешнем сезоне, пропустив немало матчей.

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В нынешнем сезоне тер Стеген провел 17 матчей за «Барселону» в Примере, в которых пропустил 17 голов.

Наш прогноз: Тер Стеген продолжит выступать за «Барселону».