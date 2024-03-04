Манчестер — синий. Ракета Рашфорда не спасла «МЮ» от очередного поражения в дерби с «Сити»

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в домашнем матче 27‑го тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль оформил Фил Фоден, еще мяч забил Эрлинг Холанн. У «МЮ» отличился Маркус Рашфорд. Команда Хосепа Гвардиолы продлила беспроигрышную серию в премьер‑лиге до 12 матчей, набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (44) идет шестым.

Класс Фодена выделяется

Автор BBC Саймон Стоун отдает должное лидеру «Манчестер Сити», который выиграл дерби на «Этихаде» для своей команды .

«Было что-то уместное в том, что уроженец Стокпорта Фоден принес победу в этом матче. Кажется, что давным-давно Гвардиоле приходилось защищать свой подход, поскольку его обвиняли в том что он тормозит развитие игрока, в то время как его ровесник Джейдон Санчо блистал в дортмундской "Боруссии", решив, что не будет ждать прорыва в "Сити".

Контраст в нынешних судьбах двух игроков не может быть более заметен, поскольку изгой "Юнайтед" Санчо вернулся в аренду в Дортмунд.

Гол Фодена, сравнявший счет, стал 600-м голом "Сити" на этом стадионе под руководством Гвардиолы и был шикарным: мяч закрутился в верхний угол вне досягаемости Онаны после того, как он срикошетил от Виктора Линделофа на правом краю штрафной "Юнайтед".

В эпизоде со вторым голом он ворвался в штрафную с другой стороны, получил пас от Хулиана Альвареса и нанес удар низко, почти через вратаря "Юнайтед", который мог бы сыграть лучше.

Фоден сейчас выбирает моменты, чтобы участвовать в атаках, и наблюдавший за этим тренер сборной Англии Гарет Саутгейт наверняка найдет способ ввести 23-летнего футболиста, забившего 18 голов в этом сезоне, в свой стартовый состав на Евро-2024 вместе с такими звездами, как Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Холанн будет рад, что его имя было внесено в протокол, учитывая его невероятный промах в первом тайме, когда он каким-то образом с трех метров промазал на добивании после удара Фодена. Однако к тому времени "Сити" снова обыграл "Юнайтед".​».

Из князей в грязи

Автор Football365 Уилл Форд оценивает игру нападающего «МЮ», который открыл счет в матче с «Сити», но не только не смог привести свою команду к победе, но и позволил сопернику отыграться.

«Игра Фодена сильно отличалась от выступления его соотечественника, с которым он вполне может бороться за место в стартовом составе сборной Англии. При таких темпах это будет легкий выбор для Гарета Саутгейта.

Рашфорд ненадолго заявил о себе на поле после того, как на прошлой неделе он сам добавил давления на себя, да интервью Players' Tribune. Он до абсурда красиво врезал по мячу на бегу, чтобы открыть счет, но после этого момента картина была больше похожа на то, что мы видели слишком часто в этом сезоне. Его ответ критикам должен был быть лучше, чем то, что он показал, надеясь, что этот превосходный гол предоставит ему свободу действий, которой он не заслуживает.

Две очень хорошие возможности для контратаки были упущены из-за плохих касаний Рашфорда, у которого было меньше всех касаний на поле — 23, ни одно из которых не было в штрафной соперника, наименьшее количество передач (12), ни одной успешной попытки дриблинга, плюс он был единственным стартовым полевым игроком "Юнайтед", который не совершил ни одного подката, и был виноват в том, что "Сити" сравнял счет, проиграв Кайлу Уокеру, который постоянно убегал от него и одерживал верх в борьбе.

Тен Хаг разозлился на боковой линии, когда был зафиксировал фол Рашфорда, но Уокер был просто быстрее, сильнее и умнее, что он и доказывал на протяжении всей игры, которую Рашфорд мог выиграть благодаря своему ошеломляющему удару, но не смог, и которая, возможно, была проиграна из-за отсутствия у него должного качества и силы, когда возникали другие шансы.

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Эта встреча могла бы стать поворотным моментом для Рашфорда, но вместо этого после нее сохраняется давление на парня, который привлек к себе внимание заявлениями, что мы никогда не должны сомневаться в его преданности клубу. А мы и не сомневаемся. Хотя это и странно, после этого его гола, но мы сомневаемся в том, хороший ли он игрок».

Кто сможет остановить «Сити»?

Автор The Guardian Дэйв Хитнер впечатлен формой, которую набрал «Сити», которому вскоре предстоят матчи с главными соперниками по борьбе за титул.

«По крайней мере, это не было очередным отвратительным унижением. Это была кроха утешения с точки зрения "Манчестер Юнайтед".

В четырех из шести предыдущих дерби — и это не считая финала Кубка Англии в конце прошлого сезона, который "Манчестер Сити" выиграл со счетом 2:1 — "Юнайтед" потерпел ужасающие поражения. Их болельщики даже были в восторге, увидев, как Маркус Рашфорд вывел их вперед своим яростным дальним ударом.

Это было еще одно поражение, еще один случай, когда пропасть между ними и вершиной таблицы была обозначена в болезненных деталях — как это всегда и было.

Амбиции "Юнайтед" ограничивались борьбой за сохранение компактности и попытками сообразить что-нибудь в контратаках. Это не то, как они должны играть, и сэр Джим Рэтклифф, новый миноритарный владелец, это знает.

После того, как "Юнайтед" был втоптан в газон, "Сити" начнет потенциально определяющий месяц с результатом, который им нужен, чтобы ответить на победу "Ливерпуля" над "Ноттингем Форест" в субботу, и именно Фил Фоден сыграл решающую роль.

Фоден забил дважды: первый раз сначала ответив своему сопернику Рашфорда, второй — уверенными завершением момента, выведя "Сити" вперед и доведя свой голевой счет до 18 голов за сезон; лучший сезон в карьере. Но именно такие мелкие детали, как то, что он вернулся отработать в обороне и обокрасть вышедшего на замену у "Юнайтед" Антони, заставили Пепа Гвардиолу бурно аплодировать. Фоден был просто на другом уровне.

Эрлинг Холанн добавил третий гол в компенсированное время, и это, безусловно, был хороший способ для "Сити" размяться перед поединком против "Ливерпуля" на "Энфилде" в следующее воскресенье. Они также играют здесь с "Арсеналом" в конце месяца. Сейчас они выиграли 17 матчей и сыграли вничью в двух из последних 19 встречах во всех турнирах. Кто сможет их остановить?»

Манчестер принадлежит «Сити»

Автор Daily Mail Оливер Холт признает, что манчестерское дерби в последние годы стало совершенно односторонним из-за разницы в уровне команд.

«"Манчестер Юнайтед" так долго удавалось держать предстоящее унижение на расстоянии. Они отпугнули его, когда Маркус Рашфорд забил чудесный гол в начале игры, а затем отразили его отчаянной защитой, даже когда "Манчестер Сити" сравнял счет и повел во втором тайме.

Эрик тен Хаг и его команда знали, что многие люди смотрели манчестерское дерби из болезненного интереса, желая увидеть, насколько сильно "Юнайтед" будет разгромлен и насколько "Сити" превзойдет их. И поэтому они гордились тем, что преимущество побеждающего "Сити" не выражалось в теннисном счете.

А потом, когда часы подошли к добавленному времени в конце игры, Андре Онана и Софьян Амрабат устроили путанницу, пытаясь разыграть мяч из обороны, Родри украл мяч у Амрабата и сыграл на Эрлинга Холанна, который пробил мимо Онана и сделал счет 3-1. И внезапно это снова стало чувствоваться унижением.

Конечно, "Юнайтед" заставил "Сити" как следует потрудиться. Они заставили "Сити" и их болельщиков попотеть и понервничать. Они заставили их беспокоиться о том, смогут ли они снова сократить отставание от "Ливерпуля" в титульной гонке после последней победы мерсисайдцев над "Ноттингем Форест" в субботу. Но, в конечном итоге, невозможно было скрыть разницу в классе между этими командами.

Итак, "Сити" продолжает двигаться дальше. И так далее. И титульная гонка приобретает знакомое ощущение. Победа "Ливерпуля". Теперь "Сити" победил. Победа "Ливерпуля", затем победа "Сити". На этот раз также добавьте "Арсенал". Никто пока не моргает. Никто не собирается пасовать.

Казалось, что "Ливерпуль" потеряет очки в субботу, но они выполнили свою работу. И когда Маркус Рашфорд забил молниеносный гол на "Этихаде", а Холанн упустил момент перед перерывом, некоторые фанаты "Сити", конечно, заволновались и задавались вопросом, может быть, "Ливерпуль" завершит этот тур с преимуществом в четыре очка.

Но "Сити" слишком хорош для этого. А "Юнайтед" и так недостаточно хорош. И, в конце концов, команде Эрика тен Хага не хватило качества, чтобы сдержать великолепного Фила Фодена, который забил два блестящих гола в добавок к хет-трику, который он сделал здесь против "Юнайтед" в прошлом сезоне.

Сейчас "Сити" отстает от "Ливерпуля" всего на одно очко. И они опережают "Юнайтед" на 18 очков. Как бы они ни старались, кого бы ни назначали на пост тренера, но "Юнайтед", похоже, просто не в состоянии сократить этот разрыв в уровне со своими шумными соседями. Все больше и больше кажется, что время Тен Хага в качестве тренера "Юнайтед" истекает теперь, когда всем заправляет Джим Рэтклифф. Прогресс застопорился.

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Прошло почти десять лет с тех пор, как "Юнайтед" проиграл матч Премьер-лиги, выигрывая к перерыву, но теперь у них есть еще одна статистика против их имени. На данный момент "Сити" выиграл шесть из семи последних матчей между этими двумя командами. По любым непредвзятым показателям Манчестер принадлежит им».

Как Эванс провел свое первое выездное дерби с 2012 года?

Корреспондентка The Athletic Лори Уитвелл фокусируется на защитнике-ветеране, который летом вернулся в состав «красных дьяволов» из-за проблем с травмами.

«В последний раз Эванс участвовал в матче на "Этихаде" за "Юнайтед" в декабре 2012 года, когда Робин ван Перси забил победный гол под руководством сэра Алекса Фергюсона в добавленное время. Спустя более 12 лет, в возрасте 36 лет, Эванс вернулся в стартовый состав.

Он вернулся в "Юнайтед" только летом, чтобы поддерживать форму с молодежной командой после ухода из "Лестера", но теперь в этом матче его попросили сдерживать Холанна, игрока, который на 13 лет младше его. Каким бы опытным футболистом ни был Эванс, его участие в этом матче многое говорит о травмах "Юнайтед" и построении состава.

Прошлым летом Тен Хаг признал, что Эванс может предложить "Юнайтед" надежный вариант защиты в этой кампании, и настоял на однолетнем контракте, но он не ожидал, что он будет использовать центрального защитника в такой ситуации. Эванс также стартовал в дерби на "Олд Траффорд" в октябре.

Эванс проделал хорошую работу и ему пришлось потрудиться, поскольку "Сити" доминировал во владении мячом. В какой-то момент, оправдывая свое прозвище Белфастский Беккенбауэр, он совершил перехват, проскользнул мимо своего игрока, а затем вырвался вперед и начал атаку, которая выглядела угрожающей.

На другом конце спектра находился Кобби Майну, сыгравший свое первое манчестерское дерби в 18 лет. Во время той игры с участием Ван Перси ему было всего семь лет.

Майну также показал впечатляющие моменты, в частности, он прыгнул на перехват во время одного из проходов под давлением "Сити" и прорвался мимо Кевина Де Брейне, так что его пришлось оттащить назад за майку, и он заработал штрафной удар.

Майну также сделал отличный пас на Алехандро Гарначо, но Эдерсон правильно рассчитал время своего вмешательства. Но в конечном итоге "Юнайтед" проиграл более сильной команде».

Три удара в створ от «МЮ»

Автор ESPN Роб Доусон наглядно показывает тотальное преимущество «Сити», но отмечает, что команде Гвардиолы очередной раз пришлось отыгрываться, уступая в счете.

«В конце концов, 192-е манчестерское дерби дало четкое представление о том, где находятся два крупнейших клуба города. "Манчестер Сити", доминировавший большую часть дня на стадионе "Этихад", выиграл со счетом 3:1 и продолжил борьбу за рекордный четвертый подряд титул чемпиона Премьер-лиги.

Тем временем тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг решил, что единственный способ, которым его команда может противостоять своим соседям, — это упорно защищаться и надеяться на лучшее, но все же проигрывать с комфортным для "Сити" счетом.

Команда Пепа Гвардиолы, отстававшая после раннего чудо-удара Маркуса Рашфорда, в конце концов показала, насколько они хороши, в то время как "Юнайтед" показал, сколько им еще предстоит наверстывать и улучшать.

Новый инвестор "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф говорит, что хочет сбить "Сити" "с их высокого насеста", но, судя по имеющимся данным, это произойдет не в ближайшее время. "Сити" отстает на одно очко от лидера "Ливерпуля", а в следующем туре его ждет поездка на "Энфилд", и есть все шансы, что они к маю вернутся на свой насест.

После матч Тен Хаг настаивал на том, что игра была более равной, чем казалось, но даже самый стойкий фанат "Юнайтед" с трудом мог бы проглотить его оценку после очередного разочарования в дерби.

Тен Хаг указал на длинный список травм, в который входят Расмус Хёйлунн, Лисандро Мартинес и Люк Шоу, как на ключевую причину, по которой ему пришлось выбрать состав с Бруну Фернандешем и Скоттом Мактоминеем, маскирующимися под нападающих, но даже против команды, решившей припарковать автобус и оброняться, "Сити" был на голову выше.

"Юнайтед" вел к перерыву со счетом 1:0 благодаря ракете Рашфорда, которая взорвалась отрикошетив в ворота от перекладины, но 203 передачи "Сити" в последней трети по сравнению с жалкими 17 передачами "Юнайтед" лучше отражают то, как прошли первые 45 минут матча.

"Сити" пришлось ждать двух голов в последние 10 минут, чтобы быть уверенным в победе, но показательно то, что они завершили игру с 27 ударами в створ ворот. "Юнайтед" удалось сделать только три.

"Футбол — это не только владение мячом", — утверждал впоследствии Тен Хаг. "Мы забили блестящий гол, но после этого в первые 20 минут у нас было еще несколько возможностей. Я думаю, что мы блестяще защищались, не владея мячом, и решающие моменты были не на нашей стороне. Мы были очень близки к победе или, по крайней мере, к ничьей".

Все футбольные трансферы

Однако почти всем остальным на стадионе казалось, что между командами существует пропасть. Однако в этом сезоне у "Сити" дела шли не так, как они привыкли, и в 12-й раз в Премьер-лиге им пришлось отыгрываться после пропущенного первого гола. Только "Ливерпуль" чаще отыгрывался с их 21 очком, набранным в таких ситуациях.

Был момент, когда Гвардиола был настолько огорчен происходящим, что сказал мальчику, подающему мяч рядом со скамейками, что ему нужно быстрее возвращать игрокам мяч, но среди всего хаоса и напряжения дерби его команда сохраняла терпение, и это принесло свои плоды».

Фоден — игрок мирового уровня

Автор The Telegraph Джейсон Барт также выделяет главную звезду манчестерского дерби на «Этихаде» — воспитанника «Сити» Фила Фодена.

«Сейчас так много разговоров о том, кто является самым важным игроком "Манчестер Сити" — Эрлинг Холанн, Родри или Кевин Де Брёйне? Прямо сейчас это на самом деле некий Филип Уолтер Фоден, местный парень, воспитанник академии, доморощенная жемчужина в самом сердце этого сверкающего международного дворца, выросший в семи милях вниз по дороге в Стокпорте.

Казалось, что другой местный герой, игрок "Юнайтед" Маркус Рэшфорд, попадет в заголовки газет, и это было бы вполне заслужено после его потрясающего раннего гола с 30 меров, но именно Фоден перевернул это манчестерское дерби. По правде говоря, все остальное было бы несправедливо.

Учитывая тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на трибунах и то, что состав национальной команды объявят на следующей неделе, нет никаких сомнений в том, что Фоден должен занимать центральное место в планах своей сборной на предстоящем чемпионате Европы.

Два выдающихся гола Фодена увеличили его бомбардирский счет за "Сити" до 18 за сезон — это уже лучший результат в карьере 23-летнего футболиста — и похоже, что поворотный момент наступил, когда он добился такого ошеломляющего результата в стамбульском финале Лиги чемпионов в июне прошлого года.

Мы больше не говорим о потенциале Фодена, о том, хвалил ли Пеп Гвардиола, когда заявил, что он лучший молодой талант, которого он когда-либо видел. Теперь мы видим, что Фоден забил 28 голов в 40 играх и провел самую длинную серию матчей подряд в чемпионате (16).

Послематчевый вердикт Гвардиолы? "Мировой уровень", — сказал он. Никто не будет с этим спорить, и в конце недели, в течение которой блистала молодежь "Ливерпуля" и основное внимание было уделено академиям и прогрессирующим игрокам, вот лучший из всех на данный момент.

То, что Фоден значит для "Сити", уже подтверждено, и поэтому его вклад в победу в этом дерби надолго останется в памяти. Его уверенность, а также качество ударов были поразительны. "Юнайтед" просто не смог с ним справиться.

Они будут утверждать (а тренер Эрик тен Хаг получил предупреждение за свои протесты), что Рашфорд должен был заработать штрафной удар до того, как первый блестящий гол Фодена сравнял счет с "Сити". Но их аргументы выглядели слабыми, как и Рашфорд в борьбе с Кайлом Уокером.

Во время спора Тен Хаг бросил бутылку с водой, и, в конце концов, "Юнайтед" сдался. Они, похоже, были шокированы тем, что лидируют после первого удара Рэшфорда с 30 ярдов, который восхитительно задел перекладину на пути к воротам, но продолжали действовать как команда первой лиги, пытающаяся выстоять в кубковом матче.

Пропасть между ними была настолько велика. "Сити" твердо стоит на своих позициях. Они могут сокрушить любого соперника, но проблемы "Юнайтед" сделали этот матч тревожным несоответствием, в котором разница между этими двумя командами была такой огромной, как никогда. Взгляните на статистику? 74 процента владения мячом и 27 удара против трех еще больше подтвердили это. Это было просто постыдно.

В конце концов, трудно себе представить, чтобы Юрген Клопп или Эндж Постекоглу настраивали команду так, как это сделал Тен Хаг, и без положительного результата это выглядит как упражнение по минимизации ущерба».

Противоречивый первый тайм

Корреспондентка Sky Sports Лора Хантер отмечает, что наставнику «Сити» больше понравилась игра его команды в первом тайме, хотя победу она вырвала после перерыва.

«В послематчевом комментарии Пепа Гвардиолы был любопытный фрагмент, где он сказал, что, по его мнению, игра его команды в первом тайме была лучше, чем во втором. Тайм без забитых голов и с одним пропущенным — это лучше, чем 45-минутный отрезок, в котором было три гола забито и ноль пропущено?

На первый взгляд это звучит странно, но вы выходите за рамки его комментариев за пределами поверхностной ценности и начинаете понимать его мнение — 90 процентов завершенных пасов, 18 ударов и сгенерированный xG 2,73 — хотя обоснованность столь смелого утверждения все равно вызывает вопросы.

По правде говоря, "Сити" доминировал на протяжении всего матча, просто "Манчестер Юнайтед" перед перерывом был свежее и тактически более проницательным. Они лучше сдерживали "Сити", оставаясь организованными и компактными. Андре Онана тоже действовал успешно.

К несчастью для Эрика тен Хага, та же стойкость не была проявлена ​​во втором тайме, и "Манчестер Юнайтед" рухнул под тяжестью неустанного давления "Сити". Это было зловещее зрелище, как не посмотри. Это должно беспокоить и "Арсенал", и "Ливерпуль", ведущих борьбу за титул.

Ни Кевин де Брёйне, ни Эрлинг Холанн особо не блистали, но это не имело значения. "Сити" раскатал "Юнайтед", как они это сделали со своими коллегами-претендентами на титул — идеальный способ подготовиться к потенциально решающему поединку с "Ливерпулем" в следующее воскресенье».

Победители: «Астон Вилла» и «Тоттенхэм»

Авторы Goal привычно называют победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию попали соперники «МЮ» по борьбе за место в топ-4.

«Всего три недели назад "Юнайтед" вновь возродил свои надежды на попадание в четверку лучших, когда поздний удар головой Скотта Мактоминея обеспечил выездную победу со счетом 2:1 над "Астон Виллой", что подтвердило возрождение "красных дьяволов" в 2024 году, когда они приблизились на расстояние шести очков к занимающей четвертое место "Вилле", которая, в свою очередь, переживала свою первую неудачную серию в кампании.

Однако воскресное поражение от "Сити" в сочетании с ужасающим поражением от "Фулхэма" восемь дней назад означает, что "Юнайтед" сейчас отстает от команды Унаи Эмери на 11 очков, а до конца сезона осталось всего 11 игр. У "Виллы" еще есть впереди матчи со всеми тремя командами, которые находятся над ней, но, учитывая форму "Юнайтед", чрезвычайно трудно представить, как они преодолеют такой разрыв, даже несмотря на то, что неизбежное возвращение после травм Расмуса Хёйлунна и Лисандро Мартинеса поможет им.

"Юнайтед" может чувствовать, что не вся надежда еще потеряна, учитывая, что пятого места может быть достаточно, чтобы заработать путевку в Лигу чемпионов по новым правилам УЕФА, но даже в этом случае они сейчас отстают на шесть очков от "Тоттенхэма", у которого также есть игра в запасе. Также стоит иметь в виду, что "Юнайтед" больше не сыграет с "Виллой" или "Шпорами" в этом сезоне и поэтому не сможет напрямую отбирать очки у своих соперников.

В следующее воскресенье "Вилла" сыграет с "Тоттенхэмом", так что как минимум один из них потеряет очки перед предстоящим международным перерывом. Но на самом деле такое ощущение, что это был последний гвоздь в гроб надежд "Юнайтед" на Лигу чемпионов, и битва за четвертое место теперь превратилась в гонку двух лошадей».