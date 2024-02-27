Санчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Переход Канселу в «Баварию» в начале 2023 года выглядел довольно странно на фоне его ярких выступлений в «Манчестер Сити». Однако полгода в Мюнхене четко показали, что Пеп Гвардиола неспроста избавился от португальца, без которого оборона его команды стала, возможно, самой надежной в мире.

Жоау Канселу globallookpress.com

После возвращения из «Баварии» Канселу снова пришлось искать новый клуб. Говорили об интересе «Арсенала», но на этот раз он отправился в «Барселону», тоже на правах аренды.

Примечательно, что Жоау не смутила непростая финансовая ситуация в каталонском клубе.

Канселу комфортно в «Барсе», здесь ему действительно доверяют, и самое главное, что каталонцы, похоже намерены предложить Жоау полноценный контракт. Правда, сделка состоится только в том случае, если «Ман Сити» примет предложение каталонцев, которые, как известно, имеют ограниченный бюджет на трансферы.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

В данном случае можно спокойно рассуждать о провале. По-другому период Санчо в «Манчестер Юнайтед» сложно назвать.

Джейдону пришлось покинуть «Олд Траффорд» после конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Всё началось с того, что Санчо публично обвинил тен Хага во лжи. Это было не лучшее решение, но надо признать, что и тренер вел себя далеко не лучшим образом, подливая масло в разбушевавшийся огонь.

Вскоре стало ясно, что Санчо придется сменить команду. Но на тот момент еще не было четкого понимания, что это будет — полноценный трансфер или аренда. Очевидно, что при тен Хаге у него не было шансов вернуться в состав «МЮ».

В итоге Санчо вернулся в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды и теперь снова может получать удовольствие от футбола. При этом «МЮ» тоже явно не страдает без вспыльчивого вингера.

Скорее всего, летом «МЮ» продаст Санчо. На ситуацию может повлиять только увольнение тен Хага, но он, скорее всего, продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)

Возвращение Коутиньо в Премьер-лиге было довольно серьезным событием. Бразилец присоединился к «Астон Вилле», которую в тот момент возглавляет его бывший партнер по «Ливерпулю» Стивен Джеррард.

К сожалению, очень быстро стало ясно, что лучшие годы Коутиньо остались в прошлом. Тогда как Джеррард оказался не готов к роли главного тренера в клубе АПЛ.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Несмотря на это, «Астон Вилла» все равно выкупила Филиппе у «Барселоны», заплатив 15 миллионов евро. Изначально даже была уверенность, что для клуба из Бирмингема это выгодная сделка.

Коутиньо здорово начал, в первых восьми матчах он поучаствовал в восьми забитых мячах, но потом что-то явно пошло не так.

В начале текущего сезона «Астон Вилла» отправила Коутиньо в Катар. Бразилец перешел на правах аренды в «Аль-Духайль». Пока все указывает на то, что ему больше нечего делать в европейском футболе.

Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»)

«Тоттенхэм» выкупил Ндомбеле у «Лиона» за рекордные для клуба 55 миллионов фунтов. В тот момент француз действительно играл на высочайшем уровне, то же самое было и на первых порах в Лондоне, но в какой-то момент стало очевидно, что ему тяжело в АПЛ. Ну а теперь и вовсе сложно понять, как можно было подумать, что этот парень станет топ-игроком.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Ндомбеле действительно обладает великолепной техникой, но в плане мотивации, настроя и амбиции там всё очень плохо. И самое интересное, что Танги этого особо не скрывает.

В этом сезоне Ндомбеле кое-как играет за «Галатасарай», а в прошлом он безуспешно пытался закрепиться в составе «Наполи».

Контракт 27-летнего француза с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года, при этом в арендном соглашении с «Тоттенхэмом» есть пункт о выкупе за 12 миллионов фунтов. «Шпорам» очень повезет, если турецкий клуб активирует эту опцию.

Хаким Зиеш («Челси»)

Еще один игрок, который выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Изначально мы не хотели включать его в этот список, поскольку арендное соглашение предусматривает обязательный выкуп марокканца из «Челси».

Лондонский клуб приобрел Зиеша у «Аякса» за 35 миллионов фунтов. Там он был одним из ключевых игроков команды в сезоне-2018/2019, когда амстердамский клуб дошел до полуфинала в Лиге чемпионов.

Хаким Зиеш globallookpress.com

И это с учетом того, что за «Аякс» тогда играли Андре Онана, Душан Тадич, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт и Донни ван де Бек.

На «Стэмфорд Бридж» Зиеш так и не смог показать свои лучшие качества, хотя он был частью команды, которая под руководством Томаса Тухеля выиграла Лигу чемпионов. Пусть он и не играл в финале, но он все равно имеет отношение к этому успеху.

Мэйсон Холгейт («Эвертон»)

«Эвертон» наверняка постарается продать Холгейта этим летом. Этот сезон показывает, что он явно ен соответствует требованиям Премьер-лиги. Пока есть шанс, надо спихнуть Мэйсона хотя бы какому-нибудь клубу из Чемпионшипа.

В январе Холгейт перешел на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед». В первой половине сезона он безуспешно пытался закрепиться в составе «Саутгемптона».

В двух из трех матчей вместе с Холгейтом «Шеффилд Юнайтед» проиграл на своем поле со счетом 0:5.

В началу игры с «Брайтоном» 27-летний защитник получил красную карточку за ужасный фол против Каору Митомы. Это был ужасный поступок, и остается только удивляться, как японец избежал серьезной травмы.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что Холгейт больше не будет играть за «Эвертон», несмотря на действующий контракт до лета 2025 года.

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»)

Ранее мы уже упоминали ван де Бека, назвав его одним из главных игроков «Аякса», который шумел в Лиге чемпионов. В 2020 году Донни перешел в «Манчестер Юнайтед», и с учетом его способностей была уверенность, что английский клуб получил серьезное усиление в лице нидерландца.

Донни ван де Бек globallookpress.com

Но получилось иначе. Этот трансфер разрушил карьеру ван де Бека. Такое впечатление, Оле-Гуннар Сульшер, занимавший тогда пост главного тренера «МЮ», вообще не рассчитывал на него.

Ван де Бек так и не пробился в состав ни при Сульшере, ни при Ральфе Рангнике. Более того, ситуация не изменилась даже после назначения тен Хага, под руководством которого он блистал в «Аяксе».

Сейчас ван де Бек, которому всего лишь 26 лет, пытается перезапустить карьеру в немецком «Айнтрахте». Летом у клуба из Франкфурта будет возможность выкупить права на нидерландца, но никто не удивится, если этого не произойдет.

Гонсалу Гедеш («Вулверхэмптон»)

Гедеш — один из тех игроков, чья трансферная стоимость в какой-то момент оценивалась в 100 миллионов евро. Ранее он играл за «Бенфику», «Пари Сен-Жермен» и «Валенсию», но об этом было сложно вспомнить, глядя на португальца в «Вулверхэмптоне». К слову, в его активе также семь мячей в 32 матчах за сборную Португалии.

Гонсалу Гедеш globallookpress.com

В 2022 году, когда «Вулверхэмптон» заплатил за Гонсалу 28 миллионов фунтов, этот трансфер казался почти идеальным. Но с тех пор у него было больше аренд в другие клубы, чем голов в составе «волков».

В январе Гедеш перешел в «Вильярреал», и на данном этапе в испанском клубе наверняка довольны этим трансфером. В шести матчах Ла Лиги 27-летний полузащитник забил гол и сделал две результативные передачи. Возможно, здесь он и останется.

Натаниэль Филлипс («Ливерпуль»)

Филлипс сыграл важную роль в «Ливерпуле» в 2021 году, когда клуб столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. В том числе благодаря его надежной игре «красные» пробились в Лигу чемпионов.

Натаниэль Филлипс globallookpress.com

Сразу после этого начались разговоры о возможном переходе в «Бернли» или «Лидс», но Натаниэль остался на «Энфилде», чтобы в случае чего подменить Вирджила ван Дейка, который набирал форму после сложной травмы колена.

Позже Филлипс все же ушел из «Ливерпуля». Сначала он играл на правах аренды за «Борнмут» и «Селтик», а в январе присоединился к «Кардиффу».

В новом клубе Филлипс быстро стал игроком основного состава, а это свидетельствует, что Чемпионшип полностью соответствует его уровню. Будет странно, если «Ливерпуль» не попытается продать 26-летнего защитника.

Эммануэль Деннис («Ноттингем Форест»)

Деннис стал супер приобретением «Уотфорда» в 2021 году, когда английский клуб заплатил за него бельгийскому «Брюгге» смешные три миллиона фунтов.

Эммануэль Деннис globallookpress.com

Нигериец забил десять мячей в 33 матчах, но это, правда, не спасло его команду от вылета из АПЛ. После этого Эммануэль перешел в «Ноттингем Форест», который как раз только вернулся в элитный дивизион.

Деннис не лучшим образом провел сезон-2022/2023, из-за чего ему пришлось уйти в аренду в «Истанбул Башакшехир». В турецком клубе тоже ничего не получилось, поэтому в прошлом месяце 26-летний нападающий решил вернуться в «Уотфорд».

После недавних матчей можно сделать вывод, что «Ноттингем Форест» вряд ли будет заинтересован в возвращении нигерийского футболиста.