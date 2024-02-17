Наследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса

Серхио Бускетс войдет в историю как один из лучших полузащитников своего времени. Высокий, умный, ловко владеющий мячом — он умел практически все. Бускетс редко становился главной звездой шоу, и его часто упускали из виду в пользу его более ярких партнеров по «Барселоне» и сборной Испании, но не заблуждайтесь, часто именно он руководил игрой со своей позиции в центре поля.

Так что же произойдет, если вы возьмете Бускетса, доставите его в лабораторию и создадите его полный клон, но на 15 лет моложе? А что произойдет, если вы позволите этому клону в начале его карьеры учиться у оригинала?

Что ж, «Интер Майами» собирается максимально приблизиться к этому сценарию, поскольку они завершают сделку по подписанию Федерико Редондо, юной копии Бускетса, на которого фавориты МЛС делают ставку, надеясь, что он станет следующим звездным полузащитником.

«Цапли» близки к подписанию Редондо, который, похоже, собирается присоединиться к Бускетсу, Лионелю Месси, Луису Суаресу и Жорди Альбе в Южной Флориде. Переход в МЛС — огромный шаг в карьере аргентинца, особенно если учесть тот факт, что в прошлом Редондо привлекал внимание таких клубов, как «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Где все началось

У Редондо была определенная комфортная фора. Как только вы узнаете, откуда он родом, наличие у него таланта обретет большой смысл.

21-летний полузащитник является сыном Фернандо Редондо, бывшего полузащитника «Милана» и «Реала». Редондо-старший выиграл два чемпионских титула и два титула Лиги чемпионов с «Мадридом», один чемпионский титул и один титул Лиги чемпионов с «Миланом», а также выиграл Кубок Америки в 1993 году со сборной Аргентины.

Фернандо Редондо globallookpress.com

Однако это еще не все. Дед Редондо — Хорхе Солари, бывший игрок сборной Аргентины, чей племянник Сантьяго также достиг невероятных высот в качестве игрока «Реала». Так что сказать, что Редондо происходит из футбольной семьи, значит ничего не сказать!

В 10 лет Федерико поступил в академию «Архентинос Хуниорс», следуя по стопам своего отца. Он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом в 2021 году и дебютировал в июле 2022 года в качестве запасного, положив начало своей профессиональной карьере.

Большой прорыв

С момента своего дебюта в составе «Архентинос Хуниорс» Редондо стал основным игроком команды, сыграв 59 раз, в том числе в семи матчах Кубка Либертадорес в 2023 году. Однако важные моменты его карьеры пришлись на международный уровень.

Редондо зарекомендовал себя будущей звездой в составе молодежной сборной Аргентины. Впервые он привлек внимание международной общественности на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в 2023 году, показав себя выдающимся игроком «альбиселесте», несмотря на преждевременный вылет аргентинской команды.

Федерико Редондо globallookpress.com

Начиная с 2024 года он был постоянным игроком сборной Аргентины до 23 лет, помогая ей пройти квалификацию на предстоящие Олимпийские игры.

Ходят слухи, что Месси может оказаться в олимпийской команде Аргентины на ОИ-2024, но Редондо не придется ждать так долго, чтобы сыграть с героем своей страны, поскольку он готовится к переходу в «Интер Майами».

Как шли дела в последнее время

Взлет Редондо не остался незамеченным европейскими топ-клубами, некоторые из которых в последние месяцы обратили пристальное внимание на полузащитника.

Бывшие клубы его отца, «Милан» и «Реал Мадрид», входят в число тех, которые были связаны слухами с полузащитником. «Ливерпуль» также сообщил о том, что клуб считает, что Редондо мог бы играть вместе с Алексисом Мак Аллистером. В сообщениях СМИ также упоминались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Федерико Редондо globallookpress.com

Однако «Интер Майами» одержал победу в борьбе за Редондо. После потери Факундо Фариаса из-за травмы передней крестообразной связки в конце сезона, у «цапель» появилась возможность добавить в состав еще одного инициативного игрока до 22 лет в качестве его замены.

Они используют этот шанс, чтобы подписать Редондо, добавив талантливого полузащитника в свой и без того богатый состав после того, как договорились о сумме трансфера в 8 миллионов долларов с «Архентинос Хуниорс».

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Благодаря этому переходу Редондо получит возможность учиться у Бускетса, игрока, с которым его чаще всего сравнивали за его короткую пока карьеру в высшем дивизионе.

Самые сильные стороны

Молодому игроку часто требуется время, чтобы развить видение поля и игровой интеллект, необходимые для укрепления полузащиты. Редондо, однако, не потребовалось на это много времени.

Несмотря на свой возраст, аргентинец уже овладел искусством контроля пространства; нахождения свободных зон в атаке и устранения их в защите. Когда мяч у его команды, Редондо смещается на свободное пространство, становясь доступным для приема мяча в той зоне, где у него будет время оценить свой следующий лучший вариант. А без мяча его способность читать игру приводит к множеству перехватов.

Физически Редондо также сильно выделяется. При росте 188 см у него худощавое телосложение, но при этом он обладает скоростью и темпом. При необходимости он может стремительно двигаться с мячом, прежде чем сделать пас, необходимый для начала атаки.

Возможности для совершенствования

Как и большинство молодых игроков, Редондо, безусловно, есть куда немного совершенствовать свою игру. Однако вопрос в том, насколько ему придется делать это.

Он забил дважды в 49 играх за «Архентинос Хуниорс», и это нормально, но если он сможет добавить еще несколько голов в свою игру, это выведет его на новый уровень.

Федерико Редондо globallookpress.com

Подумайте, скажем, о Родри, лучшем опорнике в мире на данный момент, который способен забивать пять или шесть голов за сезон в дополнение ко всему, что он делает в обороне.

Однако у Родри не было этого в арсенале до того, как он начал играть за «Манчестер Сити», так что Редондо вполне может в итоге прийти к этому. Даже если этого не произойдет, если он продолжит совершенствоваться в защите так, как его многие прогнозируют, он станет чертовски сильным чистым опорником.

Следующий... Серхио Бускетс?

Дело не только в том, что Редондо играет как Бускетс; он тоже двигается так же, как он. Со своим ростом и габаритами Редондо на поле выглядит точно так же, как Бускетс — долговязое контролирующее присутствие в центре поля.

Самое страшное, что он даже бегает, как Бускетс. У него такая же примечательная походка: туловище выпрямлено, а голова поворачивается, осматривая поле вокруг себя.

Серхио Бускетс globallookpress.com

Поэтому присоединение к составу «Майами» дает ему невероятную возможность учиться у этого самого человека игрока. Бускетс, без сомнения, возьмет Редондо под свое крыло, научив его тому, что никто другой в мире не сможет предложить.

Учитывая его игровой интеллект, Бускетс должен быть отличным учителем, указывая на все мелочи, которые аргентинцу нужно было развить, чтобы достичь того, что испанец имеет сегодня.

Что будет дальше?

Редондо вполне может быть сразу брошен в бой, поскольку «Интер Майами» плотный календарь в этом сезоне. В дополнение к сезону МЛС «цапли» также сыграют в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который стартует 7 марта.

Клуб также постарается защитить свой титул в Кубке лиги позже в этом сезоне, одновременно сосредоточившись на Открытом Кубке США, после поражения в финале 2023 года.

Федерико Редондо globallookpress.com

Поэтому «Майами» понадобятся глубина состава и молодость. Легендам «Барселоны» понадобится отдых, особенно учитывая, что Месси и Суарес присматриваются к участию в Кубке Америки. Бускетс тоже не сможет сыграть в каждом матче, что даст Редондо много шансов сыграть вместе с легендарным полузащитником и вместо него.

Редондо, конечно, потребуется время, чтобы вырасти. Он еще молод и играет на позиции, которую сложнее всего освоить. Однако он нашел клуб и наставника, которые должны помочь ему сделать это, пока он готовится к следующему шагу в своей карьере.