«Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси?

Затем следовал монолог главного редактора издания Йондена Лхату, в котором он отчитал Лионеля Месси, победителя чемпионата мира в составе сборной Аргентины и ценного актива команды МЛС «Интер Майами».

«Весь из себя раздраженный и в розовом, как будто какой-то агрессивный фламинго», — говорит Лхату о Месси, а затем добавляет: «Все, кто смотрел на него, с таким же успехом могли смотреть на балерину в пачке».

Для Месси это одно из наиболее лестных описаний в тот сбивающий с толку период, когда он оказался в центре геополитической, культурной и спортивной напряженности, охватывающей Гонконг, Китай, США, Японию и Аргентину.

Для непосвященных: команда Месси «Интер Майами», совладельцами которого являются Дэвид Бекхэм и строительный магнат-миллиардер Хорхе Мас, отправилась в прибыльный предсезонный тур по Саудовской Аравии, Гонконгу и Японии. Это был первый тур Месси с тех пор, как «Интер Майами» опередил Саудовскую профессиональную лигу, гарантировав, что Месси будет играть за них, в рамках сделки, которая также включала соглашения о разделе доходов с крупными брендами Apple и Adidas.

Месси — крупный бизнес, о чем свидетельствует ряд коммерческих сделок с Adidas, Pepsi, Budweiser, Ooredoo, Pro Evolution Soccer, Louis Vuitton, израильской компанией Orcam, его собственным шоу Cirque du Soleil, китайской молочной компанией Mengniu, криптовалютной фирмой Socios и связанной с NFT игрой Sorare.

Его коммерческая привлекательность огромна, что подчеркивают почти 500 миллионов подписчиков в популярных соцсетях и более восьми миллионов подписчиков в китайской социальной сети Weibo. Его присутствие в этом туре должно было повысить глобальный статус «Интер Майами», затронув ключевые рынки Ближнего Востока и Азии. Проблема, однако, возникла, когда Месси почувствовал физический дискомфорт в приводящей мышце, а МРТ показала отек, вызванный слишком большим количеством жидкости, попавшей в ткани тела. Сначала Месси сыграл всего семь минут, выйдя на замену в выставочном матче против саудовской команды Криштиану Роналду «Аль-Наср» в Эр-Рияде. Эта игра была объявлена саудовцами финальным противостоянием между звездным дуэтом.

Месси в матче с «Аль Насром» globallookpress.com

Хотя в Эр-Рияде и было разочарование, но выход Месси на замену успокоило тревогу официальных лиц Саудовской Аравии, где Месси является послом совета по туризму. Однако в Гонконге, где Месси вообще не играл, конфликт и взаимные обвинения продолжаются. И выглядит это впечатляюще.

Матч «Интер Майами» против сборной Гонконга активно рекламировался и собрал почти полную аудиторию в 38 323 человека. Промоутер Tatler Asia назвал эту встречу «больше, чем просто футбольным матчем». Они заявили, что двухдневный фестиваль под названием Tatler XFEST объединит спорт и развлечения и станет «самым ожидаемым событием года и повысит статус Гонконга как всемирного города Азии».

Тем не менее, Месси не играл, так же как и его будущий партнер по команде Луис Суарес, несмотря на то, что он появился на предматчевой пресс-конференции днем ранее. Бывшие звезды «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба вышли на поле только после 60-й минуты. Изображение Месси занимало центральное место в рекламных щитах и кампаниях в социальных сетях по продвижению матча, а болельщики заплатили за билет до 5000 гонконгских долларов (640 долларов США). Они чувствовали себя обманутыми, недовольные фанаты освистывали игроков и кричали «wui seoi», что на кантонском языке означает «возврат денег». Затем последовали скандирования «Мы хотим Месси». После матча Дэвид Бекхэм, когда-то любимец гонконгских футбольных фанов, попытался обратиться к болельщикам с послематчевой речью, но его тоже освистали.

Председатель и исполнительный директор Tatler Asia Мишель Ламуньер рассказал The Athletic, что он узнал, что Месси не будет играть «только за 15 минут до начала» игры. Он добавил: «Остальная часть первого тайма была потрачена на то, чтобы найти решения для Месси, чтобы он мог хоть как-то играть, разговаривать и перемещаться по полю».

Ламуньер добавил, что мероприятие было «отлично организовано, за исключением отсутствия информации о травме Месси, о которой мы понятия не имели».

Это еще не конец: Ламуньер говорит, что соглашение между Tatler и «Интер Майами» предусматривало, что Месси, Бускетс, Альба и Суарес «должны были играть минимум 45 минут, если они не получили травму».

И все же Альба и Бускетс вышли только на исходе часа игры. Является ли это нарушением соглашения и, следовательно, снижением гонорара «Интер Майами» за выступление?

Ламуньер добавил: «Мы оцениваем все варианты и взаимодействуем со всеми партнерами для обсуждения возможных решений. Это касается не только "Интер Майами", но и всех вовлеченных сторон, включая правительство Гонконга и его представителей . Мы находимся в постоянном контакте с клубом, включая совладельца Дэвида Бекхэма, и мы всегда стремимся находить решения посредством прозрачного и конструктивного общения». В свою очередь, «Интер Майами» отказался от комментариев.

Звезды «Интер Майами» на матче в Гонконге globallookpress.com

Tatler сам понес серьезный удар по репутации после того, как Совет потребителей Гонконга получил более 600 жалоб в течение трех дней после матча, который состоялся 4 февраля. К пятнице Tatler объявил, что вернет болельщикам 50 процентов стоимости билета на матч, что приведет к убыткам от мероприятия на сумму более 5 миллионов долларов США. Правительство Гонконга через Комитет по крупным спортивным мероприятиям выделило на это мероприятие 1,92 миллиона долларов, а также шестизначный грант для владельцев арены, где проводился матч, но он был отозван. В последующие дни Месси попал в еще более проблематичную ситуацию.

Напряженность еще больше обострилась, когда он появился в составе «Интер Майами» в товарищеском матче в Японии 7 февраля, всего через 72 часа после того, как объявил, что не в состоянии принять участие в игре в Гонконге. В результате Месси оказался объектом разжигающей вражду кампании со стороны местных политиков и в социальных сетях. Его сборная Аргентины тоже оказалась втянутой в этот бардак, когда два товарищеских матча в Китае, запланированные на март, были внезапно отменены властями материкового Китая.

Чтобы понять эти события, мы должны сначала понять политический и социальный контекст внутри Гонконга. Тур «Интер Майами» совпал с возобновлением попыток властей Гонконга восстановить свой имидж как места проведения глобальных спортивных и культурных мероприятий после нескольких лет протестов против правительства Китая и строгих ограничений, введенных во время пандемии Covid-19. Собственная иммиграционная статистика Гонконга показывает, что в 2023 году город принял 34 миллиона человек, что составляет чуть более половины от числа туристов в 2018 году.

Месси принял участие в матче в «Токио» globallookpress.com

Сэм Гудман — старший директор по политике Китайского института стратегических рисков и советник Hong Kong Watch. Последняя компания ранее уже подвергалась преследованию в соответствии с Законом о национальной безопасности Гонконга.

Гудман говорит: «По сути, у вас в городе было три года довольно драконовских репрессий в отношении основных прав человека. Они арестовали группу демократических активистов, бывших законодателей и журналистов. Теперь они предложили еще один закон о безопасности, консультации по которому были опубликованы за пару дней до того, как "Интер Майами" отправился в Гонконг. Он включает в себя распространение закона о государственной тайне в материковом Китае на Гонконг, ограничение распространения базовой информации за пределы города, будь то финансовая информация или информация о внешней политике правительства Гонконга».

«Таков был фон для этой игры. Многие правозащитные организации были очень расстроены тем, что "Интер Майами" на нее согласился. Они чувствовали, что они обеляют проблемы с правами человека в Гонконге в особенно деликатное время, когда правительств Европы и США выражали свою обеспокоенность их нарушением».

Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу заявил, что закон отвечает интересам национальной безопасности и является ключом к улучшению экономики, но многие критики рассматривают его как свидетельство усиления контроля Китая над Гонконгом. Гудман предупреждает, что город движется к тому, чтобы стать «неотличимым» от китайских городов.

Сигналом о проблемах Гонконга стало то, что глобальный тур «Eras Tour» звездной певицы Тейлор Свифт не посещал город, так же, как в последнее время поступили и Гарри Стайлс, и группа Coldplay. Дополнительной солью на раны стало то, что они решили посетить конкурирующие направления, такие как Токио и Сингапур.

Поэтому многие рассчитывали, что приезд Месси реанимирует Гонконг. Tatler Asia, организатор визита «Интер Майами», сказал: «Наше стремление состояло в том, чтобы создать знаковый момент в поддержку усилий правительства, которое пытается напомнить миру, насколько актуальным и захватывающим является Гонконг. Эта мечта, наша и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле, была сегодня разбита».

На этом фоне правительство Гонконга было обеспокоено провалом мероприятия и началось перекладывание вины. Комитет по крупным спортивным мероприятиям (MSEC) заявил, что «правительство, а также все футбольные болельщики крайне разочарованы договоренностью, которую заключили организаторы», добавив, что Tatler Asia должна болельщикам «объяснения».

Месси нанес оскорбление не только тем, что не смог сыграть, но и тем, что не пожал руку Ли во время вручения трофеев в конце игры. Видео South China Morning Post обвинило Месси в том, что он «прятался в задних рядах», чтобы избежать встречи с лидером Гонконга.

Ли подлил масла в огонь, охвативший Tatler Asia, заявив, что «работа организаторов оказывает негативное влияние на имидж и репутацию Гонконга».

В Китае недовольны и Бэкхемом globallookpress.com

В региональных социальных сетях нарастало давление. Одно видео показывало, как болельщик обезглавливает картонную фигуру Месси. На другом был изображен болельщик, разрезающий ножницами свою копию футболки Месси.

Член законодательного совета Гонконга Кеннет Фок переложил вину не только на организаторов, но и на Месси. Он написал в Weibo пост, который набрал более миллиона лайков, о том, что Месси следовало поговорить с фанатами. Он сказал: «Неясно, было ли это слишком сложно для "короля футбола", или это потому, что он слишком популярен и востребован, и перестал обращать внимание на аплодисменты болельщиков?»

Лобо Луи, заместитель заведующего кафедрой здравоохранения и физического воспитания Педагогического университета в Гонконге, заявил, что игрок не был на костылях и, следовательно, должен был играть, и что можно было заключить соглашение с командой соперника, чтобы ее игроки не действовали жестко по отношению к Месси.

Затем Месси появился на полчаса в товарищеском матче «Интер Майами» против «Виссел Кобе» в японском Токио и начался настоящий ад.

Бюро культуры, спорта и туризма Гонконга отметило в своем заявлении, что «три дня спустя Месси смог активно и свободно играть в Японии». Они добавили, что правительство надеется, что организаторы и команды смогут предоставить разумные объяснения. Хэштег «медицинское чудо» стал трендом в Weibo.

Месси в матче с «Виссел Кобе» globallookpress.com

Китайская государственная газета Global Times опубликовала в среду вечером редакционную статью, в которой утверждается, что за невыходом Месси на поле могли стоять «внешние силы», которые хотят подорвать имидж Гонконга. Они утверждали, что тот факт, что Месси появлялся во всех остальных предсезонных матчах, кроме встречи в Гонконге, «усиливает подозрения» в отношении честности Месси и «Интер Майами».

Регина Ип, председатель Исполнительного совета Гонконга, написала в твиттере: «Жители Гонконга ненавидят Месси, "Интер Майами" и черную руку, стоящую за ними, за преднамеренное и расчетливое пренебрежение Гонконгом».

Она добавила: «Месси никогда не должно быть разрешено вернуться в Гонконг. Его ложь и лицемерие отвратительны».

Стэнли Розен, профессор политологии и международных отношений Университета Южной Калифорнии (USC), специализируется на китайской политике и обществе.

«Черная рука — это старый стереотип», — объясняет Розен. «Во всем следует винить иностранные силы. Ничто никогда не может быть ошибкой Китая или Гонконга. Следовательно, это должна быть вина США, их союзников и прихвостней, будь то Западная Европа, Япония или Южная Корея».

Гудман, старший политический директор Китайского института стратегических рисков, добавляет: «Это универсальный образ внешних врагов, этих людей, которые "просто не хотят, чтобы мы добились успеха". Местные законодатели изо всех сил стараются быть более жесткими, чем остальные, чтобы попытаться заслужить расположение (президента Китая) Си Цзиньпина».

Хорхе Мас (слева) и Дэвид Бэкхем на церемонии вречения Золотого мяча globallookpress.com

Теории заговора продолжались. На Weibo некоторые пользователи отметили, что покойный отец Хорхе Маса, совладельца «Интер Майами», был кубинским эмигрантом, выступавшим против Фиделя Кастро, а сам Мас является председателем Кубино-американского национального фонда. Согласно этой теории, семья Мас является антикоммунистом и поэтому враждебна Китаю. «Нельзя исключать возможность прямого вмешательства соответствующих сил США», — говорится в одном из постов. Государственная китайская газета Ta Kung Pao в четверг опубликовала репортаж, в котором упоминается тот факт, что отец Маса в 1960-х годах обучался ЦРУ США для проведения операции в заливе Свиней против кубинского правительства. Нет никаких доказательств того, что на действия Месси повлиял Мас или что у владельца «Интер Майами» есть личные проблемы с Китаем.

Месси предпринял попытки успокоить бурю. Он опубликовал сообщение на китайском и испанском языках в своем аккаунте Weibo перед игрой в Токио.

Он написал: «Было очень жаль, что на днях я не смог сыграть в Гонконге из-за травмы паха, которая привела к отеку и я испытывал боль».

Он добавил: «Любой, кто меня знает, знает, что я всегда хочу играть, и всегда стараюсь выкладываться полностью в любой игре. И особенно в этих матчах, когда мы путешествуем так далеко, и фанаты рады видеть, что принимаем участие в матчах полностью здоровыми».

Тем не менее, в ответ он получил новую порцию критики, поскольку IP-адрес, сопровождающий сообщение, предполагал, что оно пришло из китайской провинции Сычуань, что более чем в 3000 км от Токио, где Месси на самом деле находился. Это заставило некоторых пользователей задаться вопросом, опубликовал ли сообщение сам Месси.

В соцсетях Месси подвергался шквалу критики и оскорблений. Под одним из постов Месси пользователь ответил: «Мой китайский одноклассник накопил деньги на программу работы и учебы и прилетел в Гонконг, чтобы посмотреть вашу игру. Он плакал, когда вернулся и выбросил постер и футболку, которые хранил три года». Сообщение было лайкнуто 40 000 раз.

Затем на прошлых выходных Месси опубликовал фотографию со своей семьей, и в ответах, получивших большое количество лайков, были фотографии его соперника Криштиану Роналду, китайские флаги и одно сообщение, которое гласило: «Китай не приветствует приезды таких гномов, как ты, и, пожалуйста, скажи своим аргентинским футбольным фанатам, что Фолклендские острова принадлежат Англии».

Затем под угрозой оказалось партнерство Месси с китайскими компаниями. Пользователи Weibo потребовали от производителя спиртных напитков Chi Shui He прекратить с ним деловые отношения.

Месси в Японии globallookpress.com

Решение Месси выйти на поле в Токио добавило «соль на раны», по словам гонконгского депутата Кеннета Фока.

Почему игра в Японии стала такой провокационной? Гудман поясняет: «Прежде всего, исторические причины, связанные со Второй мировой войной. Обычные граждане Китая, хотя и не жители Гонконга, в течение многих лет воспитывались на постоянной диете из антияпонской пропаганды, а в последнее время ситуация стала намного хуже. Правительство Китая ввело запрет на импорт японских морепродуктов, утверждая, что они сбрасывают в море радиоактивную воду. Тем не менее, большинство людей утверждают, что причина, по которой они это делают, заключается в разжигании этнонационализма в то время, когда экономика испытывает трудности, а Япония считается историческим соперником Китая».

Розен, академик из Университета Южной Калифорнии, добавляет, что опросы общественного мнения, проведенные в прошлом году, показали, что 92 процента японцев негативно относятся к Китаю, в то время как 63 процента китайцев негативно относятся к Японии. Действительно, некоторые мемы в социальных сетях высмеивали Месси в образе солдата императорской армии Японии.

Другие в Гонконге считают этот вопрос более простым, чем геополитика. Найджел, болельщик «Манчестер Юнайтед» в Гонконге, рассказал The Athletic: «Многие комментарии общественности в США и Европе, похоже, не выражают особой симпатии к болельщикам в Гонконге — нас, похоже, считают слишком наглыми и все такое. Некоторые думают, что мы плохо разбираемся в футболе».

«Корень проблемы заключается в том, что игра широко рекламировалась как шанс увидеть Месси. У болельщиков в этой части мира очень мало шансов увидеть игру лучших футболистов мирового уровня вживую».

«Интер Майами», со своей стороны, заявил Reuters в четверг, что им «очень жаль». В клубе заявили: «Мы считаем необходимым заявить, что травмы, к сожалению, являются частью футбола, и здоровье нашего игрока всегда должно быть на первом месте».

Конец истории? Не совсем. В пятницу, 9 февраля, новый поворот. Спортивные власти в Пекине и Ханчжоу, которые находятся в материковом Китае, заявили, что больше не планируют проводить два товарищеских матча, которые сборная Аргентины под руководством Месси должна была сыграть в марте против Кот-д'Ивуара и Нигерии.

Спортивное бюро Ханчжоу заявило, что не будет проводить матч «по всем известной причине».

Пекинская футбольная ассоциация пошла еще дальше, упомянув имя Месси. «Недавно многие фанаты и пользователи сети спрашивали об игре Месси в Пекине. В настоящее время Пекин не планирует проводить соответствующие соревнования, в которых примет участие Месси».

Это привело к тому, что эксперты, наблюдающие за Китаем предположили, что за этим решением может стоять нечто большее, чем просто события прошлой недели. Новый президент Аргентины Хавьер Милей является самопровозглашенным «анархо-капиталистом» и во время предвыборной кампании назвал китайское правительство убийцами и заявил, что не будет работать с коммунистами.

Карнавал в Буэнос Айресе с кукольным Месси globallookpress.com

Политические аналитики Гудман и Розен отмечают, что Китай уже неоднократно применял политически мотивированные ответные меры в мире спорта. Например, в 2019 году Дэрил Мори, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс», вызвал международную бурю, написав в пост в твиттере в поддержку протестующих в Гонконге, как раз в тот момент, когда НБА готовилась к играм в Шанхае и Шэньчжане. Это привело к 28-месячному отключению трансляций НБА на государственном Центральном телевидении Китая (CCTV), за исключением разовой трансляции двух игр финала НБА в октябре 2020 года. В другом случае футбольный матч «Арсенала» против «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге в декабре 2019 года не транслировался по CCTV после комментариев тогдашнего полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который раскритиковал обращение Китая с мусульманским уйгурским меньшинством.

Розен говорит: «Все взаимосвязано. Они собираются отомстить тем, чем смогут. Если они не примут ответных мер, их националистическая база в китайских социальных сетях будет обвинять правительство в слабости. Они создали этого монстра, которого не всегда могут контролировать. Когда Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, прилетела на Тайвань, многие люди с националистической составляющей в социальных сетях были очень расстроены тем, что китайцы не сбили самолет».

Футбольная ассоциация Аргентины в настоящее время рассматривает другие места для проведения товарищеских матчей, такие как Индонезия и США, в то время как местные СМИ также обсуждают Катар или Саудовскую Аравию как возможные варианты.

Гудман заключает: «Да, Милей ярый антикоммунист и поэтому не питает любви к китайскому правительству, а также очень хочет найти способ привязать валюту Аргентины к доллару США, поэтому он будет в лагере Америки. Вероятно, эта ситуация очень полезна для него, а также для его внутренней политики. Кажется, что в этой ситуации очень много театра. Думаю, единственные, кто ей не рад, — это "Интер Майами", а Месси, вероятно, чешет затылок, гадая, что, черт возьми, происходит».