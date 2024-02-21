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    Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга»

    Австрийский клуб стал ведущей фабрикой талантов в Европе, так кто же ее следующий выпускник?

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    Роко Шимич (справа)
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    Роко Шимич (справа)
    Австрийский клуб «Зальцбург» произвел для Европы, кажется, бесконечное количество талантливых игроков, пишет ESPN.
    В его послужном списке такие звезды, как Эрлинг Холанн, Дайо Упамекано, Доминик Собослаи, Наби Кейта, Садио Мане, Карим Адейеми, Бренден Ааронсон и Беньямин Шешко.

    По данным Transfermarkt, клуб, сотрудничающий под эгидой концерна Red Bull с немецким гигантом «РБ Лейпциг», заработал почти 500 миллионов евро на переходах игроков с сезона 2018/19.

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    • Действительно, за последние пять лет «Зальцбург» продемонстрировал чистую трансферную прибыль в размере 272 млн евро — хотя следует отметить, что «внутрисетевые» трансферы в «Лейпциг» насчитывают пять игроков за этот период. А если учесть, что их рекордный трансфер «на вход» составляет всего 13 миллионов евро, то можно увидеть, насколько хорошо управляется клуб.

    «Зальцбург» считается одним из лучших клубов в Европе по развитию молодых игроков и из года в год получает множество похвал за свою способность успешно делать это. Но кто следующий в очереди на выпуск из одного из самых известных своим производством талантов клубов в европейском футболе?

    Оскар Глух

    19 лет, атакующий полузащитник

    Обычно играющий за нападающими в типичной для «Зальцбурга» схеме 4-3-1-2, делая себя неуловимым для соперников, когда он выбирает позиции между линиями, игрок сборной Израиля является превосходным плеймейкером с тонким чутьем и отличными позиционными навыками.

    Оскар Глух

    Хотя ему есть куда улучшать свою игру в обороне, способность Глуха обыгрывать соперников с мячом (в среднем он совершает около трех успешных обводок за 90 минут) и врожденная креативность (четыре результативные передачи в лиге в этом сезоне) делают его трудночитаемым, и он придаете атаке команды остроту при игре против низкого блока.

    Забитые голы в матчах Лиги чемпионов против «Бенфики» и миланского «Интера» показали, что он готов приносить пользу в еще более сильной лиге.

    Карим Конате

    19 лет, нападающий

    Конате недавно выиграл Кубок африканских наций 2024 года со сборной Кот-д'Ивуара, хотя он и не выходил в стартовом составе и вообще не принимал участия в матчах за пределами группового этапа. Тем не менее, он начал свой сезон в Австрии многообещающе, забив восемь голов еще до Нового года.

    Карим Конате

    Нападающий представляет значительную угрозу воротам, и ему разрешено свободно перемещаться в атаке. Обладая хорошим темпом, он умело рассчитывает свои забегания, успешно сбрасывает защитников, и его трудно накрыть. Хотя он особенно хорошо бьет по мячу правой ногой, не удивляйтесь, если он нанесет удар и более слабой ногой.

    Лукас Гурна Дуат

    20 лет, опорный полузащитник

    Приехав прошлым летом за рекордную для клуба сумму в 13 миллионов евро из команды французской Лиги 2 «Сент-Этьен», опорный полузащитник прекрасно начал свою карьеру в «Зальцбурге».

    20-летний футболист не только с первого дня закрепил за собой стартовое место в полузащите, но и успешно исполнял обязанности центрального защитника и был вознагражден вызовом в молодежную сборную Франции.

    Лукас Гурна Дуат

    Неутомимый и трудолюбивый полузащитник, Гурна-Дута — еще один представитель французского футбола, который перемещается по полю и всегда появляется рядом с мячом, перехватывая передачи и закрывая соперников.

    Еще одна замечательная особенность игры полузащитника — его навыки дальнего паса, он часто отправляет мяч верхом прямо на своих забегающих партнеров по команде.

    Роко Шимич

    20 лет, центрфорвард

    Учитывая его рост в 190 см, можно предположить, что «Зальцбург» будет использовать игрока молодежной сборной Хорватии так же, как и Холанна с Шешко.

    Шимич — сын бывшего защитника «Милана» Дарио, и его физические данные делают его естественной целью для забросов на него мяча, в то время как он хорошо умеет использовать свое тело, чтобы продавить защитников или своего опекуна, когда тот отвлечется. И, как и у Шешко, когда он набирает ход — его скорость также впечатляет.

    Роко Шимич

    Возможно, ожидания были слишком высокими после того, как он забил 19 голов в аренде в «Лиферинге» (фарм-клуб «Зальцбурга» во втором дивизионе Австрии) в прошлом сезоне, но будучи полноценным центрфорвардом, его прорыв может произойти в любой момент.

    Он не забивал с октября (14 игр без голов; всего четыре в этом сезоне), но у него достаточный потенциал, чтобы можно было предположить, что он может скоро проявить себя.

    Амар Дедич

    21 год, правый защитник

    Игрок сборной Боснии и Герцеговины последние два сезона находился в превосходной форме. Настолько, что в последнее время его связывают слухами с переходом во все крупные европейские клубы, нуждающиеся в дублере или обновлении на позиции правого защитника: в «Барселону», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» среди прочих.

    Основная сила Дедича заключается в его неустанных подключениях к атаке. Он может создавать моменты за счет перекрытия или быть значительной угрозой воротам при ударах со средней дистанции, в то же время у него есть полезная способность играть любой ногой и он хороший навешивает и делает кроссы (2,54 за 90 минут в этом сезоне).

    Амар Дедич

    У него также отличный темп, который он может использовать, чтобы вырваться в пространство за линий защиты соперника и эффективно противостоять противникам. Тем не менее, он отлично действует и в защите, выиграв чуть больше половины своих оборонительных дуэлей, что прилично для атакующего защитника.

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    Еще несколько интересных перспективных игроков «Зальцбурга»:

    Мауриц Кьергор

    21 год, центральный полузащитник

    Элегантный, левоногий полузащитник ростом 193 см, который обычно играет «восьмерку», но в равной степени способен исполнять обязанности крайнего защитника, наверняка вскоре будет продан в элитный европейский клуб.

    Мауриц Кьергор

    Обладающий прекрасным видением поля, техникой и способностью точно выполнять стандартные положения, игрок молодежной сборной Дании часто использует свой мощный торс, чтобы обходить соперников в центре поля.

    Петар Ратков

    20 лет, центрфорвард

    Еще один центральный нападающий ростом 193 см, такой же, как Шешко и Шимич, сербская звезда Ратков недавно провел успешный отрезок для команды, забив два гола в последних трех матчах лиги, как раз когда голы Шимича иссякли.

    Самсон Байду

    19 лет, центральный защитник

    Атлетичный центральный защитник молодежной сборной Австрии проводит свой прорывной сезон. Спокойно владея мячом и доминируя в воздухе, он по настоящему выделяется своими сильными позиционными навыками.

    Самсон Байду

    Дауда Гиндо

    21 год, левый защитник

    Еще один выпускник малийской академии «Зальцбурга» (так же, как и Амаду Хайдара), Гиндо подавал надежды во время аренды в швейцарском «Санкт-Галлене» в прошлом сезоне.

    Прилежный в оборонительной работе (он выигрывает около 60% оборонительных поединков), левый защитник особенно хорошо выполняет навесы и любит проверять вратаря соперника ударом с дальней дистанции.

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    • Лука Сучич

    21 год, центральный полузащитник

    Два года назад плеймейкер провел выдающийся сезон, забив девять голов в чемпионате. Игрок сборной Хорватии, которого когда-то сравнивали по стилю с легендарным Лукой Модричем, возможно, и не достиг еще ожидаемого уровня, но он остается чрезвычайно талантливым полузащитником.

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