Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024

Гонки за титул — по крайней мере, те, которые еще не были решены в момент начала сезона — вступают в финальную стадию, борьба за попадание в четверку лучших становится немного более целенаправленной, Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций сокращаются до восьми команд, женская Лига чемпионов сужается до четырех, и мы получаем последний международный перерыв в клубном сезоне.

Если учесть серьезность этого международного перерыва, в результате которого будут разыграны три последних места на летнем Евро-2024 (между 12 сборными) и два последних места на Кубке Америки (для четырех команд), а также тот факт, что что «Манчестер Сити» играет с обоими своими соперниками за титул в Премьер-лиге (с «Ливерпулем» 10 числа и с «Арсеналом» 31 числа), это довольно адский март.

Что ж, присаживайтесь к накрытому столу. Турнир за турниром, ESPN представляет по пять (или около того) крупнейших матчей этого восхитительного месяца.

Еврокубки УЕФА

5 марта: «Бавария» — «Лацио» (первый матч: «Лацио» 1:0)

7 и 14 марта: «Ливерпуль» — «Спарта Прага»

12 марта: «Арсенал» — «Порту» (первый матч: «Порту» — 1:0)

12 марта: «Барселона» — «Наполи» (первый матч: 1:1)

13 марта: «Боруссия Дортмунд» — «ПСВ Эйндховен» (первый матч: 1:1)

Можно это признать: первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов... были не очень впечатляющими. Четыре матча закончились с одним забитым голом, только в одном матче было забито больше двух голов, и такое ощущение, что почти все 16 команд фактически делали ставку на ответный матч. В первых матчах, как известно, команды осторожничают, но это было что-то далеко за пределами разумной осторожности.

Но не беспокойтесь! Ответные матчи начнутся на следующей неделе, и, несмотря на всю тоску, которую мы только что пережили, в шести из восьми противостояний команды разделяет всего один гол. Будет много ситуаций типа «Команда А собирается это сделать, а команда Б ищет ответные меры», и футбол должен быть довольно открытым.

Вам следует посмотреть как минимум пять из восьми матчей (вероятно, можно игнорировать «ПСЖ» против «Реала Сосьедада» или «Манчестер Сити» против «Копенгагена», да и матч «Реала» против «РБ Лейпциг» ненадолго останется в пределах минимального голевого отрыва), но давайте остановимся на трёх самых интересных.

Две команды, которые поначалу были довольно сильными фаворитами — «Арсенал» и «Бавария» — обе отправляются домой с отставанием в один гол, и обеим есть над чем работать. Вероятность того, что они оба в конечном итоге отправятся дальше, довольно высока, но пока они не будут в безопасности, зрелище будет интересным. То же самое касается и матча «Наполи» против «Барселоны».

Первый матч между двумя командами, за которые раньше выступал Диего Марадона и который игрался на стадионе Диего Армандо Марадона, был странным. «Барселона» в основном контролировала ход событий и в итоге на 60-й минуте повела со счетом 1:0, а у «Наполи», похоже, не было никаких атакующих идей, кроме «отдать Виктору Осимхену и надеяться, что он забьет в одиночку против шести соперников»… до этого момента, как этот подход помог забить гол на 75-й минуте. И, несмотря на то, что в этом сезоне «Барса» набрала множество очков в Ла Лиге, забив голы на последних минутах, казалось, что в дальнейшем «Барса» совершенно выдохлась.

«Барселона» была лучшей командой, чем «Наполи», в этом сезоне и сыграет ответный матч дома, но этот матч оставил настолько странное впечатление, что совершенно непонятно, чего ожидать.

В этом списке также отмечена игра в Лиге Европы. Четверги с их обилием матчей настолько хаотичны, что вам следует просто сидеть и пытаться увидеть как можно больше, но погоня «Ливерпуляь» за уникальной четверкой трофеев — Кубок Лиги (уже есть), Кубок Англии (они в четвертьфинале), титул Премьер-лиги (они в настоящее время занимаю первое место) и Лига Европы (они в 1/8 финала) — в последнем сезоне Юргена Клоппа на посту главного тренера продолжается, несмотря на самый большой список травм, который вы когда-либо видели.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» собирается нанести «Байеру» из Леверкузена первое поражение в сезоне в финале Лиги Европы, и они собираются сделать это с восемью 18-летними мальчишками на поле.

Англия

3 марта: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

10 марта: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

16 марта: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (четвертьфинал Кубка Англии)

31 марта: «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Мы вынуждены предполагать, что «Манчестер Сити» в конечном итоге вырвется вперед и выиграет еще один титул Премьер-лиги примерно через три месяца, и, возможно, именно это и произойдет. Но букмекеры не считают это чем-то бесспорным: рейтинги «Опты» в основном говорят о том, что соотношение «Сити» и комбинации «Ливерпуля» и «Арсенала» составляет 50 на 50, а Twenty First Group дает «Сити» лишь около 42% шансов.

Эта титульная гонка под вопросом и может так и остаться, если «Ливерпуль» или «Арсенал», или оба клуба сразу, смогут отобрать очки у «небесно-голубых» в ближайшие недели. (А если нет… что ж… вы, вероятно, сможете понять, что это значит).

У «Сити» легко может быть самый здоровый состав из трех команд на данный момент, но они минимально напрягались и забивали один гол за матч до разгрома «Лутон Тауна» во вторник со счетом 6:2. Было ли это признаком того, что они переключили передачу?

Кубок Англии также доставлял удовольствие, и вам следует следить за ним в середине месяца, но самые крупные клубные матчи месяца пройдут 10 марта в Ливерпуле и 31 марта в Манчестере.

Германия

1 марта: «Фрайбург» — «Бавария» — (трансляция LiveSport.Ru)

17 марта: «Фрайбург» — «Байер»

17 марта: «Боруссия Дортмунд» — «Айнтрахт Франкфурт»

30 марта (приблизительно): «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»

30 марта (приблизительно): «Байер» — «Хоффенхайм»

На этой неделе во время разговора со СМИ председатель дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке послал своего рода предупреждение: «Не будьте так уверены, что мюнхенская "Бавария" уже мертва». Кому, как не ему знать.

За пять минут до конца сезона Бундеслиги 2022/23 «Боруссия Дортмунд» была на грани завершения 10-летней серии чемпионств «Баварии». Но затем Джамал Мусиала забил шикарный гол на 89-й минуте в матче с «Кёльном», и «Бавария» продлила серию до 11 лет. Вы не можете списывать их со счетов, пока гонка математически не завершится.

Тем не менее, они балансируют на грани. «Байер» из Леверкузена, непобедимый на протяжении всего сезона во всех турнирах, опережает «Баварию» на восемь очков при оставшихся 11 матчах, а их шансы на титул в настоящее время составляют 89%, согласно рейтингу силы «Опты». В этом месяце у «Леверкузену» нет крупных матчей в лиге — у них есть матч Лиги Европы с «Карабахом», но их важный отрезок в их борьбе за титул наступит в конце апреля.

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Затем они последовательно сыграют с дортмундской «Боруссией», «Штутгартом» и «Айнтрахтом» во Франкфурте, но поскольку и «Байеру», и «Баварии» придется совершить непростые выезды во Фрайбург, вполне возможно, что тот или иной клуб потеряет очки. Да, а в конце месяца у «Баварии» также будет Der Klassiker с «Боруссией».

Испания

3 марта: «Атлетик» — «Барселона»

3 марта: «Атлетико Мадрид» — «Бетис»

17 марта: «Атлетико Мадрид» — «Барселона»

31 марта (приблизительно): «Реал» — «Атлетик»

31 марта (приблизительно): «Жирона» — «Бетис»

В таблице Ла Лиги сейчас сложно найти драму. Согласно рейтингам силы Opta, шансы «Реала» на завоевание титула составляют 98%, а «Жирона» (98%) и «Барселона» (96%) почти гарантированно финишируют в четвёрке лучших.

Очевидно, «Жирона», находящаяся в неустойчивом положении рядом с вершиной, может в какой-то момент рухнуть вниз (и, возможно, падение уже началось, с двумя победами в последних шести матчах), но мы не будем за это болеть. И даже на дне таблицы «Альмерия» (99,5%) и «Гранада» (93%) почти гарантированно вылетят.

Однако мы все еще можем увидеть борьбу между «Атлетико Мадрид» и «Атлетиком» за последнее место в четверке лучших. «Атлетико» в настоящее время лидирует с преимуществом в три очка и имеет 83% шансов занять это место, согласно Opta, но «Атлетик» по-прежнему имеет 22%, и до разочаровывающего воскресного выступления вдесятером против «Бетиса» они проиграли только один раз в последних 21 матче во всех турнирах.

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«Атлетик» всегда «Атлетик» — цепкий в обороне, готовый терпеть и бороться — но в этом сезоне их потенциал роста немного выше, чем обычно. Если в этом месяце они смогут отобрать очки у «Барселоны» или «Реала» и если «Атлетико» потерпит неудачу в матче против «Барсы» в середине месяца, это может существенно изменить ход гонки.

Италия

3 марта: «Аталанта» — «Болонья»

3 марта: «Наполи» — «Ювентус»

9 марта: «Болонья» — «Интер»

10 марта: «Ювентус» — «Аталанта»

17 марта: «Интер» — «Наполи»

«Интер» проиграл дважды за сезон. В таком темпе они наберут 100 очков в матчах лиги (рекорд Серии А — 102 очка «Ювентуса» в сезоне 2013/14) — и на данный момент они, возможно, лучшая неанглийская команда в Европе. «Ювентус» сам идет в отличном темпе, но «Интер» по-прежнему лидирует с преимуществом в девять очков, имея игру в запасе. У обеих команд в этом месяце есть пара интересных матчей, но, как и в Ла Лиге, наибольшая интрига может возникнуть в борьбе за четверку лучших. «Аталанта» (62% шансов попасть в топ-4 по версии Opta) и «Болонья» (28%) сыграют в Бергамо в начале месяца, а позже в этом месяце оба клуба сыграют с двумя лучшими командами лиги.

Гонка за четвертое место может оказаться формальностью, поскольку Серия А имеет все шансы заработать пятую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2024/25; это хорошо, потому что и «Аталанта», и «Болонья» — интересные и заслуживающие внимания команды. «Аталанта» играла в Лиге чемпионов три года подряд, прежде чем в сезоне 2021/22 годов немного опустилась в таблице, а тренер Джан Пьеро Гасперини продолжает творить там чудеса.

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Однако Тьяго Мотта и «Болонья» еще интереснее. «Россоблу» не играли в Европе с сезона 1999/2000, но после зимней неудачи (два очка в четырех матчах) они пришли в себя и выиграли пять матчей подряд с общим счетом 14-3.

Другие европейские лиги

3 марта: «ПСВ Эйндховен» — «Фейеноорд»

3 марта: «Порту» — «Бенфика»

17 марта: «Брест» — «Лилль»

17 марта: «Антверпен» — «Юнион Сен-Жиллуаз»

31 марта: «Марсель» — «ПСЖ»

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с отрывом в 11 очков. ПСВ лидирует в Эредивизи с отрывом в 10. Трудно найти слишком много интересных чемпионских гонок в этом сезоне, но в Португалии есть одна — «Бенфика» опережает «Спортинг» на два очка, а «Порту» отстает на девять очков — и история «Может в этом году "Сен-Жиллуаз" наконец-то это сделает?» снова набирает обороты в Бельгии.

Выскочки из Брюсселя упускали титул два сезона подряд с момента перехода в высший дивизион Бельгии в 2021 году. Лидируя большую часть года, им не хватило четырех очков до титула в сезоне 2021/22; затем они возглавили лигу в последнем туре прошлого сезона, но пропустили три гола после 88-й минуты, проиграв «Брюгге» и уступив на одно очко «Антверпену», забравшему титул.

В этом году они стараются не оставлять ничего на волю случая. Они опережают «Андерлехт» на восемь очков, а всех остальных как минимум на 20, а в регулярном сезоне осталось три матча (затем начнется плей-офф с четырьмя лучшими командами, где очки каждого будут разделены пополам и они сыграют по круговой системе). Бельгийская профессиональная лига — это восхитительное сочетание голов и агрессивности, поэтомуее в целом стоит смотреть, но история «Юниона» снова особенно интересна.

Кстати, самая интересная история во Франции? «Брест». Они никогда не выигрывали Лигу 1, были под угрозой банкротства в 1990-х годах и большую часть своей истории провели во втором и третьем дивизионах, но сейчас они вторые в лиге, опережая на два очка «Монако», и Опта дает им 66% шанс заработать путевку в групповой этап Лиги чемпионов с попаданием в тройку лучших (плюс 15% шанс финишировать четвертым и попасть в плей-офф квалификации ЛЧ). Для команды с западной оконечности Франции это бодрящий и пьянящий воздух новизны.

Женский клубный футбол

17 марта: «Челси» — «Арсенал»

20 и 28 марта: «ПСЖ» — «Хакен»

19 и 27 марта: «Челси» — «Аякс»

24 марта: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

24 марта: «Вольфсбург» — «Бавария»

В женском клубном футболе «Лион» пытается увеличить отрыв в титульной гонке во Франции (они опережают «ПСЖ» на семь очков), а в Испании, конечно, снова доминирует «Барселона». Но у нас есть именно те чемпионские гонки, которые мы хотели бы видеть в Германии — «Бавария» опережает «Вольфсбург» на одно очко, и они сыграют ближе к концу месяца — и особенно в Англии. «Челси» и «Манчестер Сити» имеют одинаковое количество очков и разницу мячей, в то время как «Арсенал» отстает всего на три очка за восемь туров до финиша.

Однако самая большая история марта произошла в Лиге чемпионов. У нас странный перекос на групповом этапе: «ПСЖ», «Бавария», «Рома» и «Аякс» в группе C; «Челси», «Хакен», «ПСЖ» и «Реал Мадрид» в группе D и только три клбуа из четырех ведущих лиг («Барселона», «Лион», «Айнтрахт Франкфурт») в группах A и B — и это привело к нескольким уникальным четвертьфинальным матчам: эти два выше, плюс «Барселона» против норвежского «Бранна» и «Лион» против восхитительной «Бенфики». Это интересная смесь стартапов и крупных брендов.

Мужской международный футбол

21 марта: полуфинал квалификации Евро-2024

21 марта: полуфинал Лиги наций Конкакаф

23 марта: финал квалификации Кубка Америки

24 марта: финал Лиги наций Конкакаф

26 марта: финал квалификации Евро-2024

Что делает этот март особенно интересным, так это сочетание крупных клубных матчей с действительно важными матчами во время международного перерыва. Полуфиналы и финалы Лиги наций Конкакаф могут дать нам всегда принципиальный финальный матч между сборными США и Мексики (если, конечно, первая победит Ямайку, а вторая победит Панаму), а между этими раундами проигравшие в четвертьфинале Лиги наций будут бороться за два последних места на летнем Кубке Америки в США — Канада против Тринидада и Тобаго за место в группе А (с Аргентиной, Чили и Перу) и Коста-Рика против Гондураса за место в группе D (с Бразилией, Колумбией и Парагваем).

Украина — Италия globallookpress.com

В Европе, тем временем, ставки еще выше: 12 команд борются за последние три места на летнем чемпионаты Европы-2024: победитель сетки Уэльс/Финляндия против Польши/Эстонии присоединится к мощной группе D (с Австрией, Францией и Нидерландами), победитель сетки Босния и Герцеговина/Украина против Израиля/Исландии войдет в группу E (с Бельгией, Словакией и Румынией), а победитель противостояния Грузия/Люксембург против Греции/Казахстан присоединится к группе F (с Чехией, Португалией и Турцией).

Все футбольные трансферы

В общей сложности эти два турнира дадут нам 14 матчей где на кону стоит либо квалификация на Евро, либо титул Лиги наций. Трудно просить большего.