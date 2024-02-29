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    «Фрайбург» — «Бавария». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 24-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Баварией»

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    Харри Кейн
    Действующий чемпион Германии мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом». За ходом матча 24-го тура Бундеслиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, записав в свой актив 29 очков в 23-х матчах. На счету команды 8 побед, 5 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 30:42.

    В крайнем туре чемпионата Германии подопечные Кристиана Штрайха в гостях упустили победу над «Аугсбургом» (1:2). При счете 1:0 в свою пользу «Фрайбург» пропустил два гола в последние 15 минут второго тайма. Таким образом безвыигрышная серия команды в Бундеслиге увеличилась до пяти матчей (ничья и 4 поражения).

    Порадовать своих болельщиков «Фрайбург» смог в Лиге Европы, одержав победу в сумасшедшем матче 1/16 финала против «Ланса». Первая встреча во Франции завершилась со счетом 0:0, а уже к перерыву ответного поединка подопечные Штрайха горели 0:2, но во втором тайме сократили отставание, а затем сравняли счет на 92-й минуте и дожали соперника в дополнительное время (3:2).

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    «Бавария»

    «Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с отставанием в 8 баллов от лидирующего «Байера». На счету мюнхенской команды 53 очка при 17 победах, 2-х ничьих и 4-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 63:26.

    На прошлых выходных «Бавария» принимала «Лейпциг» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Подопечные Томаса Тухеля вырвали победу на 91-й минуте благодаря голу Кейна, оформившего дубль (2:1).

    Этот успех прервал неудачную полосу мюнхенцев из трех поражений кряду. До того «Бавария» проиграла «Байеру» и «Бохуму» в Бундеслиге, а между этими матчами уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    Личные встречи

    В матче первого круга текущего сезона Бундеслиги «Бавария» разгромила соперника со счетом 3:0. Всего в 10-ти крайних матчах на счету мюнхенской команды 8 побед, «Фрайбург» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария» с коэффициентом 2.10.

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