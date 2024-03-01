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    «Бавария» вновь потеряет очки?!

    «Фрайбург» — «Бавария». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 марта 2024 года

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    «Бавария»
    1 марта в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» в родных стенах сыграет против «Баварии». Начало игры — в 22:30 по мск. «Фрайбург» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в чемпионате Германии. «Фрайбург» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 29-ю очками в активе после 23-х туров.

    Несмотря на это, у команды есть проблемы с обороной. За 23 матча «Фрайбург» пропустил 42 гола при 30-и забитых.

    Фрайбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила на чужом поле «Аугсбургу» (1:2), а матчем ранее одолела «Ланс» (3:2 ДВ) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    К тому же, «Фрайбург» организовал голевую перестрелку с «Айнтрахтом» (3:3) 18-го февраля. В том матче «черно-белые» сумели сравнять счет уже на 90-й минуте встречи.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Фрайбург» выиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот период команда забила 7 голов при 10-и пропущенных.

    Не сыграют: Янник Кейтель, Даниэль-Кофи Кьере, Филипп Линхарт, Максим Розенфельдер и Кеннет Шмидт (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Фрайбург» способен зацепиться за результат в предстоящем матче с «Баварией», но злые мюнхенцы точно не дадут много пространства хозяевам.

    Стоит отметить, что «Фрайбург» занимает 7-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 33-х возможных на своем поле.

    Последний раз «черно-белые» обыгрывали «Баварию» (2:1) в апреле прошлого года. В том поединке «Фрайбург» вырвал победу у соперника, забив решающий гол на 90+5-й минуте с пенальти.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Команда Томаса Тухеля продолжают бороться за 1-ю строчку в Бундеслиге. После 23-х туров «Бавария» занимает 2-е место в таблице с 53 баллами в активе, отставая от 1-й позиции на 8 очков.

    Несмотря на неудачную игру команды в последнее время, «Бавария» очень результативна. За 23 встречи в нынешнем сезоне мюнхенцы забили 63 гола при 26-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедших встречах у «Баварии» появились большие проблемы. Да, в последнем туре мюнхенцы обыграли «Лейпциг» (2:1), но матчем ранее команда умудрилась проиграть «Бохуму» (2:3).

    К тому же, подопечные Тухеля проиграли в крайне важном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1), пропустив единственный гол на 69-й минуте с пенальти.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бавария» проиграла 3 раза и дважды победила. За этот период мюнхенцы пропустили 9 голов при 7-и забитых.

    Не сыграют: Габриэль Марукич, Ноэль Асеко, Саша Буй, Тарек Бухманн, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман, Нуссаир Мазрауи и Буна Сарр (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Бавария» крайне нестабильна в последнее время. Руководство также недовольно действиями своих игроков, намекая на перестройку в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне «Бавария» уже встречалась с «Фрайбургом». В октябре прошлого года мюнхенцы обыграли своего соперника со счетом 3:0, забив голы в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч «Бавария» обыгрывала «Фрайбург»

    • «Бавария» проиграла 3 последних матча на чужом поле

    • В последних 3-х матчах «Фрайбург» пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.70, а победа «Фрайбург» — в 6.00.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.53, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.50.

    Прогноз: «Бавария» попытает сделать комфортный отрыв еще в 1-м тайме, но и «Фрайбург» не будет отсиживаться в обороне.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Фрайбурга» будет шанс зацепиться хотя бы за ничейный результат.

    Ставка: Фора «Фрайбурга (+1) за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» вновь потеряет очки?!
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