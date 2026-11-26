26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «Лиллестрём». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Лион»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Лион» в четырех турах набрал семь очков. Команда забила шесть мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв «Лилль» — 1:0.

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До того «Лион» уступил «Бресту» — 0:2, а вот несколько ранее расписал мировую с «Реал Сосьедадом» — 1:1. Команда победила в пяти домашних матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Лион» имеет не столь надежные тылы, однако в Лиге Европы намерен пройти как можно дальше.

При этом «Лион» в кадровом аспекте выглядит достаточно выгодно. Полезен и опытный Корентен Толиссо, на счету которого два мяча в Лиге Европы. Лионцы грезят попаданием в первую восьмерку, так что церемониться с одним из аутсайдеров точно не будут.

Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно в атаке. Лионцы банально не должны замечать столь скромного оппонента.

«Лиллестрём»

Турнирное положение: «Лиллестрём» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает крайне неудачно. Команда на текущий момент находится на 34-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лиллестрём» в четырех турах набрал всего одно очко. Команда забила лишь два мяча при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Сарпсборгу» — 2:0.

До того «Лиллестрём» переиграл «Олесунн» — 3:2, а вот чуть ранее уступил «Виктории» — 0:1. Команда победила в трех последних гостевых поединках.

Состояние команды: «Лиллестрём» намерен разжиться очками, однако в плане реализации выглядит откровенно убогенько.

При этом «Лиллестрём» в последних матчах прибавил, одержав две виктории кряду. Вот только в Лиге Европы команда все никак не найдет себя, да и оборонительные редуты ненадежны. Так что и в этой встрече норвежцам придется сдерживать натиск более статусного оппонента.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Вот только вряд ли норвежцы способны что-то противопоставить «ткачам».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Лион» фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 8.00, а победа «Лиллестрёма» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Лион» сражается за попадание в топ-8, тогда как оппонент маловато забивает в Лиге Европы.

2.30 Фора «Лиона» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лион» — «Лиллестрём» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Лиона» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.20 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Лион» — «Лиллестрём» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт