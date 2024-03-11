Все в руках «Ливерпуля». Ничья с «Ман Сити» дает мерсисайдцам преимущество в титульной гонке АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в домашнем матче 28‑го тура АПЛ. Гол хозяев поля забил Алексис Макалистер (50‑я минута, с пенальти), в составе «горожан» отличился Джон Стоунз (23). «Ливерпуль» (64 очка) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Арсеналу» (64) по дополнительным показателям. «Ман Сити» (63) идет третьим.

«Ливерпуль» показал характер, а у «Ман Сити» смешанные чувства

Автор BBC Фил Макналти считает, что результат матча на «Энфилде» порадует в первую очередь «Арсенал», но обе команды выступили великолепно.

«"Ливерпуль" поначалу изо всех сил пытался навязать свое доминирование "Ман Сити", и их усилия в первом тайме были довольно хаотичными по сравнению с более взвешенным подходом гостей. Однако они никогда не выходили из борьбы, несмотря на ошибку, приведшую к голу Стоунза.

И как только Мак Аллистер сравнял счет после ошибки Аке, "Ливерпуль" продемонстрировал тот неустанный атакующий настрой, который почти принес им победу — хотя у "Сити" тоже были явные шансы.

Диас будет задаваться вопросом, как он упустил свой лучший момент, когда его вывел на ворота великолепный пас Салаха, первое касание египтянина после выхода на замену на исходе часа. Диас был полон энергии и скорости на протяжении всей игры, но расточителен в решающие моменты.

"Ливерпуль" будет разочарован тем, что в эти выходные уступил лидерство "Арсеналу" в Премьер-лиге, но они по-прежнему находятся в отличной позиции, в то время как сезон вступает в завершающую стадию.

А бесстрашный подход команды Юргена Клоппа, который они продемонстрировали, вернувшись в игру, означает, что они могут с уверенностью войти в этот решающий период.

У "Манчестер Сити" в последние годы были тяжелые времена на "Энфилде", но это было одно из самых собранных и строгих выступлений команды, несмотря на натиск "Ливерпуля" во втором тайме после того, как Мак Аллистер сравнял счет, и потерю Эдерсона из-за травмы.

И именно поэтому у тренера Пепа Гвардиолы будут смешанные чувства, потому что он будет знать, что его команда показывала сильный контроль до ужасного паса Натана Аке. Это не только дало "Ливерпулю" возможность вернуться в игру, но и привело к инциденту, из-за которого Эдерсон был вынужден покинуть поле.

"Сити" по-прежнему представлял собой огромную угрозу, даже когда "Ливерпуль" поднял обороты во втором тайме, но горожанам не везло, когда Фоден попал в перекладину на добивании после выноса Келлехера, а затем Доку попал в штангу.

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Непосредственной проблемой будет травма Эдерсона, но в игре "Сити" по-прежнему есть чем восхищаться, особенно выдающимся Родри, хотя Де Брёйне был явно недоволен, когда на 69-й минуте его неожиданно заменил Матео Ковачич.

В конце концов, "Сити" набрал очко на "Энфилде" и идет дальше, хотя они также могут чувствовать, что упустили три очка из-за того, что Аке повредил своей же команде. В эти выходные "Арсенал" одержал большую победу».

«Ливерпулю» недоставало лидеров

Автор The Guardian Дэвид Хитнер не оставляет без внимание проблемы «Ливерпуля» с травмами, которые серьезно ударили по составу мерсисайдцев.

«Все это чувствовали: мысль о том, что Юрген Клопп уйдет в конце сезона подтолкнет "Ливерпуль" к титулу Премьер-лиги, команда и болельщики на волне эмоций отправятся к славе.

С тех пор, как в конце января заявление тренера произвело эффект разорвавшейся бомбы, "Ливерпуль" ни разу не ошибся, если не считать поражения от "Арсенала". В матче против "Манчестер Сити" они действовали так, как будто от этого зависела их жизнь.

Именно Алексис МакАллистер поддал жару в начале второго тайма, забив с пенальти и сведя на нет первый удар Джона Стоунса в пользу "Сити" в середине первого тайма, который в котором действующие чемпионы остановили соперника.

Это была квинтэссенция того, что Клопп создал в "Ливерпуле" — энергичный футбол, за которым интересно наблюдать, и можно было почувствовать, что победный гол вот вот будет забит. "Ливерпуль" сделал решающие голы в конце матча счастливой привычкой в этом сезоне.

Этого не произошло, "Сити" собрался с силами, чтобы дважды попасть в каркас, сначала ударом Фила Фодена (хотя он не слишком контролировал мяч, который отрикошетил от него), а затем от вышедшего на замену Жереми Доку.

"Ливерпуль" просил назначить пенальти в добавленное время, сначала когда Натан Аке столкнулся с Мохамедом Салахом, а затем, когда Доку сыграл высоко поднятой ногой в Мака Аллистера.

И когда все закончилось, первой реакцией было удивление от того, каким зрелищным был этот матч, в котором эти тяжеловесы обменялись оплеухами и зашли в тупик. "Арсеналу" такой результат понравился бы, и, в конечном счете, "Сити", вероятно, тоже. "Ливерпуль" продолжает верить.

Конечно, стоило задуматься над списком потерь "Ливерпуля" в начале матча; он достиг 10 человек после того, как Ибраима Конате был исключен из состава, а Клопп также счел Энди Робертсона и Салаха достаточно подходящими только для того, чтобы выйти на замену. "Сити" не хватало одного, и только одного игрока — Джека Грилиша.

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Клоппу недоставало лидеров — в первую очередь Алиссона и Трента Александра-Арнольда — и одним из важнейших решений тренера было поставить Джо Гомеса на позицию левого защитника. Противостояние Гомеса и находящегося в хорошей форме Фодена было выдающимся поединком. Было бы много других, Вирджил ван Дейк выиграл свой с Эрлингом Холанном».

Мгновенная классика

Автор Daily Mail Оливер Холт не может сдержать слов восхищения после просмотра матча на «Энфилде», который не выявил победителя.

«Это было эпично. Это была настоящая классика. Это была игра, закончившаяся со счетом 1:1, но могла быть и 5:5. В первом тайме "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы был лучше, а во втором тайме "Ливерпуль" под руководством Клоппа играл как одержимый и переиграл обладателей прошлогоднего требла.

Это был порядок против хаоса. Это было беспощадно и неутомимо. Была борьба до последнего вздоха. Это был момент за моментом за моментом. Это была уверенная властность Вирджила ван Дейка. Это была красота пасов Кевина де Брёйне. Это была неудержимость Дарвина Нуньеса. Это было самообладание Родри. В этом матче было все.

Это был порядок Гвардиолы, его любовно и тщательно составленный порядок против хаоса Клоппа, его безумного, выворачивающего наизнанку, непреодолимого хаоса. Это было великолепное проявление их философии. Любая из команд могла бы выиграть. Возможно, было логично, что ни одна из команд этого не сделала.

Лучшая ничья 1:1, которую вы когда-либо видели, оставила "Арсенал" на вершине Премьер-лиги за десять туров до конца, но когда Клопп обнял Гвардиолу после финального свистка, и двое мужчин улыбнулись зрелищу, свидетелями которого они только что стали, зрелищу, которое они создали, мы улыбнулись вместе с ними. И кто был во главе таблицы, казалось, в тот момент не имело значения.

Клопп может и покинет "Ливерпуль" в конце сезона, но после этого, еще одного матча, в котором отсутствовало несколько звездных игроков, только дурак будет делать ставку против того, что его команда может пополнить коллекцию трофеев, которые он уже накопил за годы игры в Англии.

И даже если "Сити" выглядел совершенно разбитым на протяжении большей части второго тайма, даже если им посчастливилось удержать ничью, только дурак будет делать ставку против того, что Гвардиола снова станет хозяином всего, на что падает его взор, когда весна начнет перетекать в лето.

"Каким бы ни был результат, — сказал Клопп перед матчем, — я не думаю, что кто-то должен откупоривать шампанское". Результат оправдал его слова. Оставим шампанское тем, кому посчастливилось увидеть то, что мы видели в воскресенье, и сохраним это как заветную память».

«Сити» не сумел укротить «Ливерпуль»

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает, что болельщики на «Энфлиде» внесли серьезный вклад в успех своей команды в противостоянии с действующим чемпионом.

«Пеп Гвардиола был прав. "Это было похоже на цунами", — сказал тренер "Манчестер Сити", обсуждая громкое и яростное возвращение "Ливерпуля" в этом столкновении.

И "цунами" — подходящее слово. Это было похоже на то, как гигантские красные волны обрушились на небесно-голубой "Сити", вызванные каким-то фундаментальным, глубоко укоренившимся землетрясением, прокатившимся вокруг "Энфилда".

Конечно, это не значит нечто большее, как провокационно заявил Трент Александер-Арнольд, но есть что-то ощущаемое нутром в эмоциях на стадионе во время такой важной игры.

Также есть что сказать по поводу того факта, что, несмотря на весь блеск, который он привнес в "Сити", дом "Ливерпуля" остается единственной ареной, где Гвардиола не полностью владеет контролем.

В 2021 году была убедительная победа со счетом 4:1, но это было во времена Covid на пустом стадионе — и не заблуждайтесь, "Сити" были встревожен в этом матче, хотя до этого выглядел, как будто наконец-то они смогут укротить этого гордого зверя. Однако для них эта ничья стала удачей.

Несмотря на это, они в конце концов выстояли, и, возможно, им повезло, что они не получили второй пенальти в компенсированное время, который мог бы существенно изменить борьбу за титул Премьер-лиги в пользу "Ливерпуля".

Когда прозвучал финальный свисток, когда "Ливерпуль" умолял рефери Майкла Оливера назначить пенальти после того, как вышедший на замену Жереми Доку, казалось, ударил Алексиса Мак Аллистера в грудь бутсой, Юрген Клопп и Гвардиола пожали друг другу руки. Уважение было очевидным.

Итак, это все? Это 30-я и последняя встреча этих двух великих тренеров? Может быть будет еще одна — возможно, в финале Кубка Англии — но никогда больше на "Энфилде", поскольку Клопп уйдет в отставку в конце сезона.

Насколько печальна эта мысль? Увидим ли мы когда-нибудь что-то подобное снова? Возможно, тогда было уместно, что все закончилось вничью, что, конечно, означало, что победителем стала третья команда в этом разговоре, в этой гонке за титул: "Арсенал" со своим молодым наставником Микелем Артетой, который собрался унаследовать роль Клоппа как самый серьезный противник Гвардиолы.

Осталось 10 игр, и пока все слишком близко к прогнозам: "Арсенал" опережает "Ливерпуль" по разнице мячей и всего на одно очко опережает чемпионский "Сити". "Сити" может быть третьим, но, скорее всего, останется фаворитом на завоевание беспрецедентного четвертого титула подряд.

Гвардиолу спросили, что он думает, и он отметил, что нужно разыграть еще 30 очков (следующий соперник "Сити" — "Арсенал" на своем поле), и поэтому, по понятным причинам, отклонил вопрос о том, что это означает для борьбы за титул.

Александер-Арнольд подстрекал "Сити", предположив, что трофеи "Ливерпуля" более важны, учитывая финансовую мощь "Сити", что вызвало резкую реакцию со стороны Эрлинга Холанна, и было ясно, что игра будет острой и напряженной.

После матча Клопп сказал, что встретил свою жену Уллу, и она была "в восторге", чувство, которое разделяли все присутствовавшие на игре, и его нельзя терять в анализе, дебатах, спорах и темах для разговоров. "Я очень доволен тем, как мы сегодня играли, и результат — это только один фактор", — сказал Клопп, и это мнение, вероятно, разделил Гвардиола.

"Действительно ли мы участвуем в гонке" Клопп добавил. "Сегодняшний день показал, что мы находимся в правильном положении". Опять же, Гвардиола согласился бы, и вот насколько восхитительно сбалансированной становится эта гонка, когда появляется финишная черта».

Односторонне противостояние Гвардиолы и Клоппа

Автор Football365 Джейсон Сутар считает, что ничейный счет не может скрыть преимущество «Сити» в глобальном противостоянии двух команд.

«Возможно, это последний раз, когда мы видим, как Пеп Гвардиола и Юрген Клопп встречаются лицом к лицу в Англии, и если это было так, то это было подходящим завершением их индивидуального соперничества, но эта гонка за титул идет к завершению, и тренер "Ливерпуля" должен сделать ситуацию менее односторонней, вернув трофей Премьер-лиги на "Энфилд".

Большая часть подготовки к воскресному матчу на "Энфилде" была посвящена противостоянию Клоппа и Пепа и историческому соперничеству между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" после многих лет борьбы за все титулы. Мы видели много классических матчей между ними, и уровень футбола несравним с другими соперничествами в истории Премьер-лиги, но его просто нельзя считать лучшим. Это было слишком однобокое противостояние.

В эпоху Гвардиолы "Сити", возможно, считал все поездки на "Энфилд", кроме одной, мучительно трудными, и это потому, что Клопп превратил стадион в бурлящий котел и собрал довольно приличную команду, что, безусловно, помогает. Но победа в Премьер-лиге всего один раз за последние пять лет означает, что все это противостояние было довольно неконкурентным.

Представьте себе, что два боксера на своем пике сражаются пять раз и один выигрывает 80 процентов боев, и не будет споров о том, кто значительно лучший боец. При этом не так много людей, которые смотрели футбол в течение последних пяти лет, искренне верят, что "Ливерпуль" является сильнейшим из этих двух команд, но совершенно очевидно, что это "соперничество" сильно отличается от того, каким его изображают Джейми Каррагер и другие эксперты.

Есть очень хороший шанс, что "Ливерпуль" принесет "Сити" титул в этом сезоне. В таблице их разделяет всего одно очко, и обе игры чемпионата завершились вничью, а вторая из них была мучительным матчем, который балансировал в неопределенности все 90 минут плюс добавленное время, и в итоге достойно подвел итог соперничеству между этими двумя клубами и тренерами, где "Ливерпуль" отдает все свои силы, но этого оказывается недостаточно, чтобы превзойти "Сити" и Гвардиолу.

Это было выдающееся выступление "Ливерпуля", который добился выдающихся результатов под руководством Клоппа, одного из величайших тренеров в истории клуба, который внес свой вклад в чертовски крутое соперничество — причем дружеское — между ним и Гвардиолой».

Теперь все в руках «Ливерпуля»

Автор ESPN Марк Огден считает, что ничья поставила мерсисайдцев в выигрышное положение в титульной гонке этого сезона.

«"Арсенал" стал единственным победителем в конце титанического поединка "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" на "Энфилде", но после того, как мерсисайдцы отыгрались, заработав ничью 1:1 с чемпионами, именно команда Юргена Клоппа действительно имеет преимущество в титульной гонке Премьер-лиги.

Забив гол в концовке и оформив победу со счетом 2:1 над "Брентфордом" на "Эмирейтс" в субботу, "Арсенал" занял первое место в таблице и удерживал его, пока две лучшие команды этой эпохи Премьер-лиги боролись почти 100 минут в воскресенье, чтобы закончить день, набрав по одному очку.

Но хотя первый взгляд на таблицу позволяет предположить, что сейчас импульс у "канониров", которые на одно очко опережают "Ливерпуль" на вершине, завершив тур раньше команды Пепа Гвардиолы, пытающейся стать первой английской командой, которая ыиграет четыре титула подряд — "Ливерпуль" теперь может верить, что их судьба в их собственных руках.

Выиграв каждую из оставшихся 10 игр чемпионата они финишируют впереди "Сити", независимо от того, сколько побед команда Гвардиолы одержит до конца кампании.

А поскольку "Арсеналу" придется поехать в гости к "Сити" в своей следующей игре, прежде чем вести переговоры о тяжелых выездных матчах с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" во время этого отрезка, шансы, похоже, будут в пользу "Ливерпуля", поскольку они пытаются завершить работу Клоппа на посту тренера, проводив его выигранным титулом.

"Арсеналу" придется развеять все сомнения относительно своей способности сохранять самообладание в последние недели сезона, поскольку игроки Микеля Артеты не выдержали напряжения, гоняясь за титулом и попаданием в четверку лучших в каждом из последних двух сезонов. Тем не менее, "Ливерпуль" уже дважды играл с "Арсеналом" и "Сити", так что их путь свободен, и "Сити" будет знать, что команда Клоппа теперь имеет все шансы выиграть 10 матчей подряд.

Вот почему гол Алексиса Мак Аллистера, сравнявший счет с пенальти во втором тайме, может оказаться таким важным. Если бы игрок сборной Аргентины не позволил "Ливерпулю" отыграться и "Сити" победил бы, было бы ощущение неизбежности того, что "Сити" выйдет на первое место, а затем сделает то, что они всегда делают, разгромив всех соперников в предстоящие недели и вырвавшись к следующему титулу.

Но "Ливерпуль" ответил во втором тайме игрой с невероятным духом и желанием сохранить небольшое преимущество над командой Гвардиолы в одно очко. Если бы VAR попросил рефери Майкла Оливера пересмотреть пенальти на девятой минуте добавленного времени, когда Жереми Доку, казалось, ударил Мак Аллистера ногой в грудь в штрафной, хозяева поля могли бы выиграть и оторваться на четыре очка. но Доку это сошло с рук».

Хаотичный забег Эдерсона

Автор The Athletic Марк Кэри выделяет ключевой момент матча — фол голкипера «Манчестер Сити», который привел не только к пенальти в его ворота, но и к последующей замене из-за травмы.

«Есть много вещей, которые вызывают трепет, когда вы смотрите профессиональный футбол. Мы платим за билеты или включаем телевизор, потому что 22 игрока на поле могут совершать с мячом действия, о которых многие из нас не могли и мечтать.

Тем не менее, есть неприятные моменты, которые не выглядели бы неуместно на грязном поле в дворовом футболе. Конечно, темп игры на самом высоком уровне абсурдно высок, но решение Эдерсона убежать от своих ворот и нанести мощный удар по ногам наступающему Дарвину Нуньесу показалось… наивным, мягко говоря.

Должно быть что-то, чего мы, простые смертные, не совсем в состоянии уловить, но это, похоже, частое явление в современном футболе, когда вратари выбегают, чтобы закрыть нападающих, которые ловко отбирают мяч у ворот — и неизменно сносят их руками или ногами.

Как ранее анализировал The Athletic, наказание очень редко соответствует преступлению, когда дело касается пенальти, а награда оказывается слишком щедрой в пользу атакующей команды. Это определенно было похоже на один из таких случаев.

Нуньес правильно бросился на неудачный пас назад Натана Аке, но уругваец был далек от ворот, когда отобрал мяч у Эдерсона. Даже если бы он держал мяч под контролем, шансы на то, что он забьет в ближайшие несколько секунд, все равно были бы против него.

Вместо этого фол Эдерсона привел к тому, что "Ливерпуль" сравнял счет и стал катализатором для "Энфилда", который снова обрел свой голос. Это был фол, который был совершенно необоснованным».

Ван Дейк великолепен в импровизированной защите

Автор Sky Sports Ник Райт выделяет лидера обороны «Ливерпуля», который в матче на «Энфилде» успешно сдержал главную атакующую силу современной Премьер-лиги.

«На фоне огненной ничьей 1:1 "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" на "Энфилде" выделялась дуэль один на один между Эрлингом Холанном и Вирджилом ван Дейком в конце первого тайма.

Джейми Каррагер на старте матча охарактеризовал его как "игру самого высокого качества в Европе". И вот она, ее суть спресованная в один момент. Лучший нападающий против лучшего защитника.

Холанну удалось нанести удар. Но отступивший Ван Дейк сделал почти достаточно, чтобы гарантировать, что он не будет слишком опсным. Каррагер назвал ход противостояния между двумя игроками "ничейным". Но Ван Дейк в итоге вышел на первое место.

На самом деле, этот скромный удар был единственным для Хааланда за весь день. Игрок, набирающий в среднем более четырех таких ударов за игру, практически не угрожал воротам. Во многом это заслуга капитана "Ливерпуля".

У него действительно был один непростой момент, когда норвежец отобрал у него мяч глубоко на территории "Ливерпуля". Но это была еще одна игра, в которой он активизировался, когда его товарищи по команде нуждались в нем.

Он должен был быть на высоте. Не только из-за качества соперника "Ливерпуля", но и из-за состояния оборонительного звена вокруг него. Отсутствие Ибраимы Конате означало, что его партнером по центру защиты стал 21-летний Джарелл Куанса. На позиции правого защитника был 20-летний Конор Брэдли. На позиции левого защитника — правоногий центральный защитник Джо Гомес.

Перед стоящим в воротах вторым голкипером Куивином Келлехером Ван Дейк связывал оборону воедино, совершая ряд жизненно важных защитных действий и проявляя столь необходимое хладнокровие при владении мячом. Его процент успешных передач составил 97,5%, что является самым высоким показателем среди всех игроков на поле.

Для "Ливерпуля", осадившего ворота "Сити" во втором тайме после тяжелой первой половины встречи, единственным сожалением было то, что они не смогли превратить одно очко в три. Однако без Ван Дейка они, скорее всего, остались бы вообще ни с чем».

Неудачник: Стюарт Эттвелл

Авторы Goal привычно называют победителей и неудачников завершившегося матча и во вторую категорию попали арбитры матча.

«Воскресный поединок почти прошел без каких-либо примечательных инцидентов с судейством, поскольку Майкл Оливер позволил игре свободно течь, в то же время гарантируя, что очевидные решения были приняты правильно, включая пенальти "Ливерпуля" за фол Эдерсона на Дарвине Нуньесе.

Тем не менее, Оливер и, что более уместно, судья на VAR Стюарт Эттвелл могутоскандалиться, если "Ливерпуль" в конечном итоге упустит титул, отстав на одно или два очка после того, как они не дали в пользу "красных" пенальти за удар высоко поднятой ногой Жереми Доку в Мак Аллистера на последней минуте добавленного времени.

Клопп настаивал на том, что решение должно было быть "100-процентным пенальти", и он прав. В любом другом месте на поле, если бы Доку вонзил свои шипы в грудь Мак Аллистера (даже несмотря на то, что он сначала коснулся мяча ногой), это было бы расценено как нарушение и, вероятно, достойное желтой карточки. Показательно, что и Гэри Невилл, и бывший рефери Майк Дин в эфире Sky Sports поначалу были уверены, что Доку попал в беду, когда смотрели повторы..

То, что Оливера не отправили к экрану, чтобы хотя бы еще раз взглянуть на инцидент, похоже на то, что Эттвелл не решился дать пенальти. Если бы это не была последняя минута матча, потенциально определяющего облаателя титула с таким же количеством очков, сделал бы он то же самое? Мы можем надеяться, что он это сделает, но трудно избавиться от ощущения, что VAR не хочет вмешиваться в игру в такой решающий момент, а вместо этого будет прятаться за "ясной и очевидной" защитой.

"Красные" все еще могут выиграть титул, и все будет забыто. Но если им все-таки не удастся, то ожидайте, что инцидент с Доку будет вспоминаться снова и снова».