Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул

Можно ли уже сейчас говорить о том, что в английской Премьер-лиге до самого последнего тура в чемпионской гонке будет сразу три участника? Скорее да, чем нет.

Football365 вспоминает пять знаковых сезонов АПЛ, когда победитель опередил команду с третьего места не более чем на семь очков.

Сезон-2013/14 — четыре очка

«Манчестер Сити» — 86

«Ливерпуль» — 84

«Челси» — 82

В сезоне 2013/14 лидер по ходу чемпионата менялся 25 раз, поэтому неудивительно, что судьба первого места определялась в последнем туре.

«Манчестер Сити» — лучшая команда АПЛ в сезоне-2013/14 globallookpress.com

«Манчестер Сити» в итоге финишировал первым благодаря победе над «Вест Хэмом» (2:0). Однако здесь стоит отметить, что «горожане» в общей сложности лидировали всего лишь 15 дней.

Для «Ливерпуля» это была настоящая катастрофа. «Красные» за три тура до завершения кампании оторвались от ближайшего преследователя на пять очков, но потом была знаменитая игра против «Челси» Жозе Моуринью на «Энфилде» и злополучная встреча с «Кристал Пэлас», по ходу которой команда Брендана Роджерса вела 3:0, но позволила сопернику отыграться.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси», в свою очередь, в конце февраля был на вершине таблицы, в том числе благодаря серии из 14 матчей без поражений. «Синие» покинули первую строчку в конце марта после поражений от «Астон Виллы»и «Кристал Пэлас». Интересно, что между этими матчами была невероятная победа над «Арсеналом» со счетом 6:0

Сезон-2007/08 — четыре очка

«Манчестер Юнайтед» — 87

«Челси» — 85

«Арсенал» — 83

«Челси» сумел сохранить интригу до последнего дня, несмотря на то, что большую часть сезона играл под руководством Авраама Гранта.

«Манчестер Юнайтед» — чемпион АПЛ в сезон-2007/2008 globallookpress.com

Несмотря на то, что влияние Гранта был не самым существенным, «Челси» стал достойным соперником для «Манчестер Юнайтед», действующего чемпиона.

«Синие» ни разу не проигрывали в рамках АПЛ после 16 декабря, и только ничья с «Болтоном» в заключительном туре помешала им сравняться с «красными дьяволами» по количеству набранных очков перед тем, как обе команды встретились в московском финале Лиги чемпионов.

Примечательно, что в конце февраля турнирную таблицу возглавлял «Арсенал». Но потом начался спад, команда Арсена Венгера провела слабый отрезок из восьми матчей, в которых одержала лишь одну победу. Уже в середине апреля стало ясно, что «канонир» вряд ли вмешаются в разборки «МЮ» и «Челси».

Сезон-1998/99 — четыре очка

«Манчестер Юнайтед» — 79

«Арсенал» — 78

«Челси» — 75

Лучший сезон «Манчестер Юнайтед» получился максимально напряженным, особенно это касается АПЛ. Команда сэра Алекса Фергюсона завоевала титул только в последнем туре благодаря победе над «Тоттенхэмом». «Арсенал» в тот же день обыграл «Астон Виллу», но этого оказалось недостаточно, чтобы второй год подряд финишировать на первом месте.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999 оформил требл globallookpress.com

«Арсенал» впервые возглавил таблицу в конце апреля, демонстрируя при этом очень классный футбол. Ключевым стало гостевое поражение от «Лидса» (0:1) в 37-м туре. «МЮ» в итоге воспользовался столь щедрым подарком от конкурента.

Про участие «Челси» в одной из самых знаменитых чемпионских гонок очень часто забывают. «Синие» подошли к Boxing Day в статусе лидера. Все испортили три апрельских матча — встречи с «Мидлсбро», «Лестером» и «Шеффилд Уэнсдей» завершились вничью. Именно тогда «Челси» упустил шикарный шанс впервые стать чемпионом АПЛ.

Сезон-1996/97 — семь очков

«Манчестер Юнайтед» — 75

«Ньюкасл» — 68

«Арсенал» — 68

Борьба за титул в сезоне 1996/97 была не такой уж и напряженной, как могло показаться. «МЮ» в январе поднялся на первое место и с тех пор не покидал вершину.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-1996/97 globallookpress.com

Более того, команда Фергюсона гарантировала себе победу за два тура до завершения чемпионата, несмотря на то, что в какой-то момент у нее был отрезок из семи матчей, в которых было одержано лишь три победы.

«МЮ» в итоге набрал 75 очков — и это худший результат для чемпиона с 1982 года, когда за победу стали давать три очка.

При этом борьба за второе место была настолько напряженной, насколько это возможно. «Ньюкасл», «Арсенал» и «Ливерпуль» финишировали с одинаковым количеством очков, но «сороки» стали вторыми и забрали путевку в Лигу чемпионов благодаря лучшей разнице мячей.

Сезон-2008/09 — семь очков

«Манчестер Юнайтед» — 90

«Ливерпуль» — 86

«Челси» — 83

Несмотря на все старания, «Ливерпуль» так и не смог помешать «Манчестер Юнайтед» выиграть рекордный 18-й титул.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2008/09 выиграл рекордный титул globallookpress.com

«Юнайтед» поднялись на первое место в середине января и оставались там до завершения сезона. За 12 туров до финиша отрыв от «Ливерпуля» был семь очков. Но потом «МЮ» проиграл «красным» на «Олд Траффорд», а еще через неделю уступил «Фулхэму», после чего преимущество сократилось до одного очка.

Возможно, ключевой тогда стала домашняя победа над «Астон Виллой» (3:2) в 31-м туре. Героем того сумасшедшего матча стал итальянец Федерико Македа, забивший решающий гол в компенсированное время. После этого «МЮ» в оставшихся восьми турах одержал семь побед и ни разу не проиграл.

Как и «МЮ», «Челси» в восьми последних турах набрал 22 очка, но в середине сезона у «синих» было слишком много потерь, которые в итоге и помешали им выиграть титул.