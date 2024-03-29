Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам

Драма возобновится в воскресенье, 31 марта, когда «Арсенал» отправится на «Этихад», где «Сити» не проигрывает весь сезон, хотя и сыграл на своем поле вничью с «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэласом». Это похоже на решающее испытание для претензий «Арсенала» на титул. В прошлом году в это же время они лидировали в таблице с преимуществом в восемь очков, но потеряли 15 очков в последних 10 играх, включая разгром 4:1, который учинил им «Сити». Проще говоря, большинство наблюдавших за этим решили, что они «сдрейфили в последний момент».
Теперь вопрос: насколько эта версия «Арсенала» более стойкая физически и ментально, учитывая, что травмированный в прошлом сезоне защитник Уильям Салиба находится в форме, а Деклан Райс делает огромную разницу в полузащите?
«Канониры» одержали восемь побед подряд, забили 33 гола и пропустили только четыре, одновременно опровергая теорию о том, что они не смогут справиться с задачей без настоящего центрфорварда.
Нагрузку по результативности распределили между собой другие игроки, в частности Кай Хаверц (четыре гола в последних четырех матчах), Букайо Сака (семь в семи) и Райс (три в пяти). Сака из-за травмы пропустил два недавних товарищеских матча сборной Англии, но будет шоком, если он не сможет сыграть решающую игру с «Сити». Габриэль Мартинелли, вероятно, тоже будет в форме.
«Арсенал» выиграл последние три выездных матча со счетом 6:0, 5:0 и 6:0, но с «Сити», конечно, будет совсем другая история. Насколько смелым будет тренер «канониров» Микель Артета в матче против своего старого наставника Пепа Гвардиолы? Он знает, что ничья сохранит преимущество «Арсенала» над «Сити» в одно очко. Или он взглянет на то, как интенсивность и авантюризм «Ливерпуля» недавно нарушили обычный ритм «Сити» на «Энфилде», и встанут лицом к лицу против чемпиона? Нейтральные болельщики будут на это надеяться.
Защита «канониров» по статистике является лучшей в Премьер-лиге (24 пропущенных гола — меньше всех в лиге), и помните, что они действительно закрыли атаку «Сити» в победе на «Эмирейтс» со счетом 1:0 в начале сезона, хотя победный гол в концовке и был забит благодаря коварному рикошету. Несмотря на все это, «Сити» производит впечатление непобедимого и всегда находит путь к чужим воротам, а команде Артеты нужно будет показать идеальную игру, чтобы остановить их.
Это ключевая игра, и «Ливерпуль» может надеяться на ничью, которая позволит им вернуться на вершину, одержав домашнюю победу над нестабильным «Брайтоном» на «Энфилде» в воскресенье. Подопечные Юргена Клоппа не часто допускают ошибки на родной арене, и некоторые из их травмированных звезд снова будут в форме в ближайшие две недели. Возвращение таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, Диогу Жота, Кертис Джонс, Ибраима Конате и Дарвин Нуньес, не за горами — хотя некоторых еще не стоит ждать в воскресенье, а вратарь Алиссон может вернуться не раньше середины апреля.
Шансы «Ливерпуля» подарить Клоппу прощальный титул в Премьер-лиге, несомненно, повышаются тем фактом, что их европейская кампания гораздо менее интенсивна, чем у двух их соперников. Помните, что «Арсеналу» предстоит встретиться с «Баварией», а «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в двух масштабных четвертьфиналах Лиги чемпионов, и эти матчи будут гораздо больше отвлекать, чем противостояние «Ливерпуля» в Лиге Европы против «Аталанты», где Клопп, вероятно, сможет провести ротацию состава.
На самом деле даже существует вероятность двухматчевого полуфинала Лиги чемпионов между «Сити» и «Арсеналом». Как бы этого хотел «Ливерпуль»! То, как эти три превосходные команды справятся с эмоциональными и физическими требованиями этих жизненно важных последних нескольких недель, вероятно, решит, какая из них в конечном итоге будет носить корону.
В прошлом «Сити» показал, что они могут успешно сражаться более чем на одном фронте. Между двух матчей своей полуфинальной победы над «Реалом» в прошлом сезоне Лиги чемпионов они обыграли «Лидс» 2:0, «Эвертон» 3:0 и «Челси» 1:0 на пути к третьему подряд чемпионскому титулу. На этот раз им также предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли».
Судя по матчам на финишной прямой, «Арсеналу», вероятно, приходится труднее всего: играть придется против четырех команд из первой шестерки: предстоят поездки в гости к «Сити», «Манчестер Юнайтед» и дерби в Северном Лондоне со «Шпорами», а также домашняя игра против «Астон Виллы».
Тем временем «Ливерпулю» нужно отправиться на «Олд Траффорд», где недавно произошел драматический вылет из Кубка Англии со счетом 3:4. «Юнайтед», отчаянно нуждающийся в очках, хотел бы забить еще один гвоздь в гроб с надеждами своих главных соперников, а Клопп не часто выигрывает в «Театре Мечты». «Шпоры» дома и «Вилла» на выезде в последних трех матчах также выглядят серьезным испытанием для «Ливерпуля», как и мерсисайдское дерби против «Эвертона» на «Гудисоне». Это дерби проходит на фоне трех выездных матчей за семь дней, включая поездки в гости к «Фулхэму» и «Вест Хэму». Будет непросто.
Следующие две игры «Сити» — домашние встречи с «Арсеналом» и «Виллой» — будут для них самыми тяжелыми, и им еще предстоит сыграть перенесенный матч на выезде против «Тоттенхэма», в пяти визитах к которому им не удалось ни забить, ни победить, пока они не выиграли матч Кубка Англии со счетом 1:0 ранее в этом сезоне. История говорит, что ни у кого нет права на ошибку.
Все легко может дойти до того, что судьба титула будет решаться в последние минуты матчей последнего тура. Здесь можно вспомнить Майкла Томаса из «Арсенала», вырвавшего титул из рук «Ливерпуля» почти последним ударом на «Энфилде» в 1989 году, агонию «Блэкберна» превратившуюся в экстаз, когда они проиграли на последней минуте в Ливерпуле, а затем узнали, что они все же выиграли титул в 1995 году, и эти два знаменитых камбэка «Манчестер Сити», одержавшего победы над «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году (момент Серхио Агуэро) и «Астон Виллой» в 2022 году, когда они забили три гола за последние 14 минут, одержав победу со счетом 3:2 и завоевав чемпионство.
Эта лига неизменно украшает наши выходные и заслуживает фотофиниша, даже если это истреплет все нервы болельщикам. Все это выглядит слишком трудным, чтобы назвать чемпиона сейчас. Девяносто очков обязательно принесут победу. Возможно даже 87.
Единственное, что можно сказать, так это то, что «Арсенал» в этом сезоне более устойчив и больше не отойдет на второй план, хотя эта теория может развеяться уже в воскресенье в матче с «Сити». То, как «Арсенал» справится с этой серьезной проверкой своих амбиций, будет говорить о многом, особенно если учесть, что год назад они с треском провалили ее.