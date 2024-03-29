Интрига закручивается. Финиш титульной гонки АПЛ потреплет нервы болельщикам

Принято считать, что «Сити», имеющий опыт пятикратного чемпионства за последние шесть лет, сможет подняться с третьего места и оторваться на финишной прямой. Но действительно ли все так просто? Травмы Джона Стоунза и Кайла Уокера во время матчей в сборной Англии вызывают беспокойство у «Сити», а болельщики «Ливерпуля» будут беспокоиться, что Энди Робертсон, хромая, покинул поле в матче Шотландии с Северной Ирландией.

Драма возобновится в воскресенье, 31 марта, когда «Арсенал» отправится на «Этихад», где «Сити» не проигрывает весь сезон, хотя и сыграл на своем поле вничью с «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэласом». Это похоже на решающее испытание для претензий «Арсенала» на титул. В прошлом году в это же время они лидировали в таблице с преимуществом в восемь очков, но потеряли 15 очков в последних 10 играх, включая разгром 4:1, который учинил им «Сити». Проще говоря, большинство наблюдавших за этим решили, что они «сдрейфили в последний момент».

Теперь вопрос: насколько эта версия «Арсенала» более стойкая физически и ментально, учитывая, что травмированный в прошлом сезоне защитник Уильям Салиба находится в форме, а Деклан Райс делает огромную разницу в полузащите?

«Канониры» одержали восемь побед подряд, забили 33 гола и пропустили только четыре, одновременно опровергая теорию о том, что они не смогут справиться с задачей без настоящего центрфорварда.

Нагрузку по результативности распределили между собой другие игроки, в частности Кай Хаверц (четыре гола в последних четырех матчах), Букайо Сака (семь в семи) и Райс (три в пяти). Сака из-за травмы пропустил два недавних товарищеских матча сборной Англии, но будет шоком, если он не сможет сыграть решающую игру с «Сити». Габриэль Мартинелли, вероятно, тоже будет в форме.

«Арсенал» выиграл последние три выездных матча со счетом 6:0, 5:0 и 6:0, но с «Сити», конечно, будет совсем другая история. Насколько смелым будет тренер «канониров» Микель Артета в матче против своего старого наставника Пепа Гвардиолы? Он знает, что ничья сохранит преимущество «Арсенала» над «Сити» в одно очко. Или он взглянет на то, как интенсивность и авантюризм «Ливерпуля» недавно нарушили обычный ритм «Сити» на «Энфилде», и встанут лицом к лицу против чемпиона? Нейтральные болельщики будут на это надеяться.

Защита «канониров» по статистике является лучшей в Премьер-лиге (24 пропущенных гола — меньше всех в лиге), и помните, что они действительно закрыли атаку «Сити» в победе на «Эмирейтс» со счетом 1:0 в начале сезона, хотя победный гол в концовке и был забит благодаря коварному рикошету. Несмотря на все это, «Сити» производит впечатление непобедимого и всегда находит путь к чужим воротам, а команде Артеты нужно будет показать идеальную игру, чтобы остановить их.

Это ключевая игра, и «Ливерпуль» может надеяться на ничью, которая позволит им вернуться на вершину, одержав домашнюю победу над нестабильным «Брайтоном» на «Энфилде» в воскресенье. Подопечные Юргена Клоппа не часто допускают ошибки на родной арене, и некоторые из их травмированных звезд снова будут в форме в ближайшие две недели. Возвращение таких игроков, как Трент Александер-Арнольд, Диогу Жота, Кертис Джонс, Ибраима Конате и Дарвин Нуньес, не за горами — хотя некоторых еще не стоит ждать в воскресенье, а вратарь Алиссон может вернуться не раньше середины апреля.

Шансы «Ливерпуля» подарить Клоппу прощальный титул в Премьер-лиге, несомненно, повышаются тем фактом, что их европейская кампания гораздо менее интенсивна, чем у двух их соперников. Помните, что «Арсеналу» предстоит встретиться с «Баварией», а «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в двух масштабных четвертьфиналах Лиги чемпионов, и эти матчи будут гораздо больше отвлекать, чем противостояние «Ливерпуля» в Лиге Европы против «Аталанты», где Клопп, вероятно, сможет провести ротацию состава.

На самом деле даже существует вероятность двухматчевого полуфинала Лиги чемпионов между «Сити» и «Арсеналом». Как бы этого хотел «Ливерпуль»! То, как эти три превосходные команды справятся с эмоциональными и физическими требованиями этих жизненно важных последних нескольких недель, вероятно, решит, какая из них в конечном итоге будет носить корону.

В прошлом «Сити» показал, что они могут успешно сражаться более чем на одном фронте. Между двух матчей своей полуфинальной победы над «Реалом» в прошлом сезоне Лиги чемпионов они обыграли «Лидс» 2:0, «Эвертон» 3:0 и «Челси» 1:0 на пути к третьему подряд чемпионскому титулу. На этот раз им также предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Челси» на «Уэмбли».

Судя по матчам на финишной прямой, «Арсеналу», вероятно, приходится труднее всего: играть придется против четырех команд из первой шестерки: предстоят поездки в гости к «Сити», «Манчестер Юнайтед» и дерби в Северном Лондоне со «Шпорами», а также домашняя игра против «Астон Виллы».

Все прогнозы на АПЛ

Тем временем «Ливерпулю» нужно отправиться на «Олд Траффорд», где недавно произошел драматический вылет из Кубка Англии со счетом 3:4. «Юнайтед», отчаянно нуждающийся в очках, хотел бы забить еще один гвоздь в гроб с надеждами своих главных соперников, а Клопп не часто выигрывает в «Театре Мечты». «Шпоры» дома и «Вилла» на выезде в последних трех матчах также выглядят серьезным испытанием для «Ливерпуля», как и мерсисайдское дерби против «Эвертона» на «Гудисоне». Это дерби проходит на фоне трех выездных матчей за семь дней, включая поездки в гости к «Фулхэму» и «Вест Хэму». Будет непросто.

Следующие две игры «Сити» — домашние встречи с «Арсеналом» и «Виллой» — будут для них самыми тяжелыми, и им еще предстоит сыграть перенесенный матч на выезде против «Тоттенхэма», в пяти визитах к которому им не удалось ни забить, ни победить, пока они не выиграли матч Кубка Англии со счетом 1:0 ранее в этом сезоне. История говорит, что ни у кого нет права на ошибку.

Все легко может дойти до того, что судьба титула будет решаться в последние минуты матчей последнего тура. Здесь можно вспомнить Майкла Томаса из «Арсенала», вырвавшего титул из рук «Ливерпуля» почти последним ударом на «Энфилде» в 1989 году, агонию «Блэкберна» превратившуюся в экстаз, когда они проиграли на последней минуте в Ливерпуле, а затем узнали, что они все же выиграли титул в 1995 году, и эти два знаменитых камбэка «Манчестер Сити», одержавшего победы над «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году (момент Серхио Агуэро) и «Астон Виллой» в 2022 году, когда они забили три гола за последние 14 минут, одержав победу со счетом 3:2 и завоевав чемпионство.

Эта лига неизменно украшает наши выходные и заслуживает фотофиниша, даже если это истреплет все нервы болельщикам. Все это выглядит слишком трудным, чтобы назвать чемпиона сейчас. Девяносто очков обязательно принесут победу. Возможно даже 87.

Календарь и таблица АПЛ

Единственное, что можно сказать, так это то, что «Арсенал» в этом сезоне более устойчив и больше не отойдет на второй план, хотя эта теория может развеяться уже в воскресенье в матче с «Сити». То, как «Арсенал» справится с этой серьезной проверкой своих амбиций, будет говорить о многом, особенно если учесть, что год назад они с треском провалили ее.