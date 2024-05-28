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    Фабрицио Романо: «Челси» подписал контракт с Мареской

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    Энцо Мареска стал новым главным тренером «Челси», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    По данным источника, лондонский клуб подписал с итальянским специалистом пятилетний контракт.

    В договоре также предусмотрен пункт о продлении до июня 2030 года.

    В сезоне-2023/2024 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу.

    «Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за переход Марески. Ранее сообщалось, что «лисы» получат 10 миллионов евро.

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    • В «Челси» также рассматривали кандидатуры Себастьян Хенесса («Штутгарт»), Мичела Санчеса («Жирона») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

    Напомним, вскоре после завершения сезона в английской Премьер-лиге «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.

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