Фабрицио Романо: «Челси» подписал контракт с Мареской

стал новым главным тренером, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб подписал с итальянским специалистом пятилетний контракт.

В договоре также предусмотрен пункт о продлении до июня 2030 года.

В сезоне-2023/2024 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу.

«Челси» выплатит «Лестеру» компенсацию за переход Марески. Ранее сообщалось, что «лисы» получат 10 миллионов евро.

В «Челси» также рассматривали кандидатуры Себастьян Хенесса («Штутгарт»), Мичела Санчеса («Жирона») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

Напомним, вскоре после завершения сезона в английской Премьер-лиге «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.