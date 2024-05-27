Тренер «Лестера» близок к назначению в «Челси»

определился с кандидатурой нового главного тренера.

Ожидается, что в ближайшее время «Челси» объявит о назначении Энцо Марески на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/2024 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу.

По данным источника, переговоры между лондонским клубом и итальянским специалистом близки к успешному завершению.

Также отмечается, что теперь «Челси» предстоит договориться с «Лестером» о финансовой компенсации за переход тренера. Речь идет о 10 миллионах евро.

До того, как возглавить «Лестер», Мареска входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в «Челси» также рассматривают кандидатуры Себастьян Хенесса («Штутгарт»), Мичела Санчеса («Жирона») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

Напомним, вскоре после завершения сезона в английской Премьер-лиге «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.