Недооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира

Как и все успешные тренеры, Пеллегрини полностью поглощен. Но он не полностью поглощен футболом.

«Это далеко не все, что у меня есть. Есть еще чтение, искусство, отдых на пляже», — говорит Пеллегрини.

И это его приоритеты, такие же неотложные, как и подготовка к следующему матчу. «Я всегда стараюсь жить так, будто у меня остался всего один день. Потому что я не знаю, что будет завтра», — рассуждает главный тренер «Бетиса».

Как тренер, Пеллегрини не очень упоминаетс в одном ряду с Пепом Гвардиолой, Жозе Моуринью, Юргеном Клоппом или Карло Анчелотти, потому что у него нет таких же достижений. Он не выигрывал Лигу чемпионов. Несмотря на то, что он 11 сезонов работал в Испании, он так и не выиграл Ла Лигу. Во втором сезоне в «Вест Хэме» его уволили еще до Рождества. И тем не менее, немногие менеджеры выигрывали так же часто, как 69-летний чилиец.

Он сделал это в уникальной манере. Он нашел время, чтобы получить образование инженера-строителя, а затем много лет работал в этой сфере, даже в начале тренерской карьеры. Он посещает художественные музеи, где бы ни путешествовал, работал в Китае, чтобы погрузиться в культуру этой страны, прилетал на один день в Испанию, живя в Манчестере, чтобы поплавать в Средиземном море.

Такой подход на протяжении всей жизни не только мотивировал его, но и помогал выигрывать футбольные матчи. «Если бы мне нужно было изменить свой стиль жизни и заботиться только о футболе, я точно не стал бы успешным тренером», — уверен экс-наставник мадридского «Реала».

Пеллегрини был успешен почти везде, где бы он ни работал. Будучи молодым тренером в Южной Америке, он выигрывал Южноамериканский кубок, чемпионаты Эквадора и Аргентины. С 2004 года он работал в шести европейских клубах. И в четырех из них у него самый высокий процент побед среди всех тренеров в их истории.

Пеллегрини добивался успеха в таких клубах, как «Вильярреал» и «Малага». Он побеждал в «Реале», где за один сезон набрал больше очков, чем любой другой тренер. За три года, проведенные в «Манчестер Сити», он стал чемпионом АПЛ и дважды выигрывал Кубок лиги. Покидая команды, владалец клуба Халдун Аль Мубарак подарил ему картину Лоуренса Стивена Лаури — Пеллегрини восхищается работами известного британского художника.

Пеллегрини выигрывал вместе со звездами. Он работал с Криштиану Роналду, Рудом ван Нистелроем, Раулем, Серхио Агуэро, Каримом Бензема и Кака. И он один из немногих тренеров, способных завоевать уважение даже самых несговорчивых игроков. «У меня никогда не было проблем», — говорит он.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Но он также побеждал и с неизвестными игроками. Оглядываясь назад, вы найдете немало громких имен в его командах, но о большинстве из них почти никто не слышал до появления Пеллегрини.

«У него есть способность выявлять лучшее в каждом игрок. Я был очень молод, и мы быстро нашли общий язык. Он знал, как объединить людей. Мне очень нравилось играть за него», — говорит недавно завершивший карьеру Гонсало Игуаин, который играл у Пеллегрини в «Реале».

Теперь Пеллегрини побеждает в «Бетисе», который выигрывал чемпионат Испании в далеком 1934 году. С тех пор клуб из Севильи ни разу не финишировал даже вторым.

В течение десятилетия, предшествовавшего приходу Пеллегрини, «Бетис» менял тренера в среднем раз год. В 2019 году они заняли 15-е место, играя в своем привычном мрачном стиле. Но затем за дело взялся Пеллегрини, которому сразу же удалось поднять команду на пятое место — даже без радикальных стилистических изменений.

«Когда он только пришел, все говорили о необходимости изменить систему. Но он этого не сделал. Он просто предоставил каждому возможность», — говорит Родри.

Во втором сезоне под руководством Пеллегрини «Бетис» стал победителем Кубка Испании (всего лишь третий раз в своей истории). Хоакин, капитан и болельщики «Бетиса» с детских лет, плакал от радости. Эту победу он посвятил персоналу команды, тренерам и даже поварам.

В этом году «Бетис» сражается за место в Лиге чемпионов, в которой он ранее участвовал лишь один раз в своей истории. Как раз перед эмоциональным матчем против «Севильи» команда Пеллегрини догнала в турнирной таблице мадридский «Атлетико».

Остаться в топ-4 будет непросто — совсем рядом находятся «Реал Сосьедад», «Атлетик» и «Осасуна». К тому же, «Бетис» продолжает играть в Лиге Европы.

Понятно, что выиграть Ла Лигу, обойдя таких монстров, как «Реал» и «Барса», почти нереально. Тем не менее, глядя на команду, которая досталась Пеллегрини в «Бетисе», вполне вероятно, что он находится в процессе создания еще одного мощного проекта.

Пеллегрини получил прозвище «Инженер», поскольку по профессии он именно инженер. Но сам он считает, что у него душа художника или пианиста. Он руководствуется эстетикой, находя то, что ему нравится, в портретах итальянских художников эпохи Возрождения или идеально выполненном кресте с эффектной отделкой. «В игре своей команды я хочу отразить свое восхищение художниками и искусством», — говорит Пеллегрини.

Некрасивый футбол угнетает его. Прошлой зимой «Бетис» отправился в гости к «Райо Вальекано» на гостевой матч полуфинала Кубка Испании. Когда Пеллегрини стоял на плохо ухоженном поле, он чувствовал, что с трудом может контролировать свой гнев.

«Люди покупают дорогие билеты, чтобы увидеть зрелище. Они платят деньги за телетрансляции. Это не значит, что столь ужасный газон навредит моей команде. Нет! Он нанесет ущерб Ла Лиге. В конце концов, это нанесет ущерб футболу», — считает Пеллегрини.

Унаи Эмери отмечает, что команды Пеллегрини неизменно отражают личность их тренера. В их игре присутствует и высокий уровень организованности и творческий подход.

«Идея всегда одна и та же — иметь агрессивную команду, которая играет в агрессивный футбол и выходит из раздевалки с намерением победить. Философия Пеллегрини имеет определяющее значение», — говорит Хоакин, который играл под руководством Пеллегрини в «Малаге».

И все же, добавляет Хоакин, Пеллегрини сильно изменился со времен «Малаги»: «Он изменил подход, потому что футбол тоже изменился».

«Так и должно быть. Я всегда стараюсь совершенствоваться. Более того, я стараюсь делать это каждый день», — говорит Пеллегрини.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Так было с самого начала, когда он приступил к работе в «Универсидад де Чили». В 1988 году, во время своего первого сезона в качестве тренера, он записался на курсы в Англии. Почти на месяц он погрузился в тактику и стратегию английского футбола в Национальном центре спорта в Шропшире. Домой он вернулся с новыми взглядами.

Пока Пеллегрини отсутствовал, «Универсидад» проиграл три матча. В заключительном туре его команда снова проиграла и впервые в своей истории вылетела во второй дивизион из-за разницы мячей. Все решил один гол.

Пеллегрини раскаялся, но не сожалел. Уже тогда он понимал, что его тренерской будущее не будет связано с Чили. В Англии он учился атаковать в ограниченном пространстве — тактическому оружию, которое будет с ним повсюду, куда бы он ни пошел.

«Это очень важно для моей карьеры. Я привез это из Англии и продолжал над этим работать», — отмечает Пеллегрини, который те тренерские курсы лучшим решением, которое он когда-либо принимал.

В 2001 году Пеллегрини работал в Сан-Лоренсо, в своем седьмом клубе. Он научил своих игроков тому, чему сам научился в Англии, в том числе способам перемещения без мяча — в Южной Америке тогда на это почти не обращали внимания. «Вначале у игроков были некоторые сомнения. Но со временем все изменились, когда они поняли ценность этого подхода», — рассказывает чилийский специалист.

У Пеллегрини есть видение того, как его команды должны выглядеть на поле: защитники закрывают зоны, освобожденные вингерами, и постоянное движение в штрафной площади. В отличие от многих тренеров, он не будет требовать от игроков действовать по заранее четко определенно стратегии. «Каждый год я начинаю с нуля», — говорит тренер.

Как только Пеллегрини понимает, кто есть в его распоряжении, он тут же решает, как каждый будет вносить свой вклад. «Футболисты, которые играют не очень часто, недовольны, это вполне естественно. Мануэль объясняет каждому игроку, в чем заключается его роль и почему он будет важен», — добавляет Хоакин.

Это часть его философии общения со взрослыми как со взрослыми. Это хорошо работает в небольших клубах. «Многие думают, что становится сложно, когда у вас много успешных игроков. Я считаю, что 90 процентов успеха в работе тренера зависит от управления командой. Поэтому вы должны хорошо знать своих игроков. Например, понимать, чем характер Рауля отличается от Криштиану Роналду или Борхи Иглесиаса», — говорит наставник «Бетиса».

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Пеллегрини подпускает игроков достаточно близко к себе, чтобы узнать их характер. Футболисты называют его «Мистер» — в Испании так принято обращаться к футбольным тренерам. Даже когда его нет рядом, он стараются вести себя так, будто он находится вместе с ними.

Если в клубе возникают проблемы, он часто начинает с того, что ничего не делает. «У не хватило терпения сказать: Давайте подождем два или три дня. Если вы с ним незнакомы, то можете подумать, что тренер бездействует. Но он знает, что происходит. Его способ разобраться во всем — просто дождаться подходящего момента. Он не чувствует необходимости спешить», — говорит спортивный директор «Бетиса» Давид Альварес, работавший с Гвардиолой в «Барселоне».

«Я знаю, когда я должен говорить, а когда мне лучше промолчать. Это самые важные моменты для тренера в общении с игроками», — уверен Пеллегрини.

Пеллегрини уже было 49 лет (столько же, сколько Гвардиоле сейчас), когда он вместе с «Ривер Плейт» выиграл аргентинскую Клаусуру. И в этот момент он понял, что ему нужно уезжать в Европу.

В его случае Европой стал малоизвестный исанский город с населением 50 тысяч человек — Вильярреал. Местный клуб за пять лет до этого дебютировал в Ла Лиге. И здесь ему платили в три раза меньше, чем он мог получать в Мексике. «Очень маленькая команда из очень маленького города» — так Пеллегриги описывал «Вильярреал». Но это не имело значения. Эта работа стала мостом из Южной Америки как раз тогда, когда он в этом нуждался.

В сезоне-2004/2005 «Вильярреал» не очень удачно стартовал, но в итоге занял третье место, отстав только «Барселоны» и «Реала». Через год «желтая субмарина» заняла первое место в группе Лиги чемпионов, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Бенфику». В плей-офф «Вильярреал» прошел «Рейнджерс» и миланский «Интер», после чего уступил в полуфинале лондонскому «Арсеналу».

А в 2008 году «Вильярреал» занял второе место в Ла Лиге, оставив позади себя «Барселону». Все было как в сказке. Даже сегодня Пеллегрини испытывает чувство волнения, когда видит желтые футболки.

«Я никогда не забуду этот клуб», — говорит Пеллегрини, который думал, что навсегда останется в «Вильярреале». Но позвонили из «Реала».

Недооцененный Пеллегрини не идеально подходил «Реалу». «Реал» всегда хочет, чтобы его тренеры жили и умирали вместе с клубом. Но затем он выплевывает их. Пеллегрини стал десятым тренером «Реала» в 21 веке.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

В «Мадриде» он продержался один сезон. Оставшись почти на два месяца без Криштиану Роналду, «Реал» все равно выдал один из лучших сезонов в истории, набрав 96 очков, в том числе благодаря серии из 12-ти побед с января по апрель. Серия прервалась из-за ключевого поражения от «Барселоны» (0:2) Гвардиолы, за которую играли Месси, Хави и Ибрагимович.

«Представьте, вы набираете 96 очков, но все равно не выигрываете. Потому что впереди оказалась, возможно, лучшая команда в истории Барселоны. Это сумасшествие. Ему ужасно не повезло», — говорит Игуаин.

Один из первых матчей Пеллегрини в «Реале» выделяется абсолютной нелогичностью. 27 октября 2009 года его команда отправилась в Алькоркон, который находится рядом с Мадридом. «Реалу» предстояло сыграть с местной командой в Кубке Испании. «Алькоркон» тогда выступал в третьем по силе дивизионе Испании и это был его первый матч против команды Ла Лиги.

«Реал» проиграл команде из Сегунды Б. Более того, не проиграл — это было позорное поражение со счетом 0:4. В итоге 'Мадрид' не смог отыграться в ответном матче. Это случилось в Кубке Испании, который никогда не был приоритетом для 'Галактикос'. И многие уверены, что судьба Пеллегрини на 'Бернабеу' была предрешена в тот вечер.

Самого заметного успеха Пеллегрини добился в 'Манчестер Сити', вместе с которым выиграл АПЛ. Но еще более значимым могло стать то, что он сделал в крошечной Малаге.

Абдулла аль-Тани, катарский шейх, купил клуб с намерением бросить вызов 'Реалу' и 'Барселоне'. Для этого он купил ван Нистелроя, Иско, Начо Монреаля и Санти Касорлу. Но затем планы у шейха резко поменялись, и в команде остался только Иско.

В сезоне-2011/2012 Пеллегрини вывел 'Малагу' в Лиге чемпионов. В следующем сезоне, когда остался только Иско, ему пришлось перейти на аккуратную схему 4-4-2. У 'Малаги' не было достаточно ресурсов, чтобы пройти без спадов всю дистанцию в Ла Лиге, поэтому было принято решение сосредоточиться на Лиге чемпионов. И в конечном итоге 'Малага' вышла из группы и добралась до четвертьфинала.

В 'Ман Сити' Пеллегрини был, по сути, исполняющим обязанности тренера. Экс-руководители 'Барселоны' Ферран Сориано и Чики Бегиристайн, исполнительный и спортивный директоры соответственно, все это время гонялись за Гвардиолой. 'Мы назначим вас, если не договоримся с Пепом', — сказали они Пеллегрини. За три сезона чилиец поднял 'Сити' до уровня, когда было уместно мечтать о приглашении Гвардиолы. Поэтому Пеллегрини сыграл важную роль в развитии проекта 'Ман Сити'.

Свой первый чемпионский титул в АПЛ 'Сити' выиграл под руководством Роберто Манчини. Несмотря на это, в клубе царил бардак. В первые годы правления шейхов было много моментов, которые вызывали вопросы. 'Мы привыкли к хаосу. Пеллегрини привнес спокойствие и простоту', — сказал экс-голкипер 'Ман Сити' Джо Харт.

В Манчестере Пеллегрини побеждал благодаря взрывной атаке, которая забила 100 мячей быстрее, чем любая другая команда в истории АПЛ.

'Мы показали потрясающий футбол, атакующий. Мы контролировали игру, крайние защитники все время помогали в нападении. Пеллегрини доверяет игрокам с творческим талантом', — отмечает бывший защитник 'Сити' Пабло Сабалета.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Что же произошло в 'Вест Хэме'? Это единственная неприятная страница в карьере Пеллегрини, единственное место, где его подход не сработал. Ему досталась команда, которая перед этим заняла 13-е место, и ему не удалось добиться существенного прогресса.

В своем единственном сезоне под руководством чилийца 'Вест Хэм' стал десятым. У него были талантливые игроки — молодой Деклан Райс, Хавьер Эрнандес, Арнаутович, — но ему не удалось сделать из них команду.

'АПЛ не похожа на Испанию, где три или четыре футболиста способны делать разницу', — говорит Сабалета.

Пеллегрини не ищет оправданий. Он жалеет только о том, что впервые после переезда в Европу ему не удалось доиграть сезон.

'Бетис' позволил забыть всё плохое. Еще нигде он не был лучше, чем в Севилье, в этом необыкновенном городе ярмарок, фестивалей, где работа и удовольствие от жизни находят естественный баланс. Болельщики 'Бетиса' — одни из самых ярых в Европе. Даже на небольшие успехи они реагируют бурей эмоций. Пеллегрини стал для них путеводной звездой. Его здесь обожают, особенно потом, что впервые за многие десятилетия 'Бетис' в выигрыше, а 'Севилья' в проигрыше.

Как давно вы видели Пеллегрини? Неподвижно стоящий на боковой линии в обтягивающей черной рубашке и кроссовках, он выглядит как стареющая рок-легенда. Его спокойствие кажется неестественным. Иглесиас, который играет за его команду с 2020 года, говорит, что никогда слышал, чтобы Пеллегрини повышал голос.

'Инженерия управляет вашим разумом. Это заставляет вас понять, как вы должны думать, чтобы стать успешным. Чтобы понять приоритет проблем, стоящих перед вами. Когда вы принимаете решение в напряженный момент, вы должны проявлять хладнокровие. Вы должны думать как инженер', — говорит Пеллегрини.

Он наблюдает за игрой, скрестив руки на груди, лишь изредка жестикулируя. 'Бетис' побеждает? Проигрывает? Сложно сказать. 'В трудный момент он делает паузу. Он разговаривает с нами. Это нас успокаивает. А когда игрок спокоен, со свободным разумом, он всегда играет лучше. Если у нас есть секрет в том, что мы делаем, то он заключается именно в этом', — подтверждает Хоакин.

В начале этого сезона в Хельсинки в матче Лиги Европы он наблюдал, как местный ХИК постоянно срывал атаки 'Бетиса' в первые 45 минут. В перерыве он спокойно объяснил, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию на поле. 'Бетис' выиграл 2:0, а оба гола забил воскресший Виллиан Хосе.

Пеллегрини наслаждается этим путешествием. Несмотря на то, что не за горами его 70-летний юбилей, он пока не задумывается об уходе на пенсию. Он и без этого делает все, что хочет. 'Чтение, путешествия, посещение музеев, прогулки на пляж. Я не знаю, сколько еще буду работать, но у меня всегда будет желание', — говорит Пеллегрини.

Его деятельность меньше похожа на работу менеджера, чем на художника или писателя. У него есть своя признанная классика, свои недооцененные жемчужины, а также один или два благородных провала. Некоторые из его поклонников, в том числе многие ведущие тренеры, восхищаются тем, чего он добился в 'Вильярреале' и 'Малаге'. Другие отмечают то, как он вел себя в 'Ман Сити'. Клопп назвал его 'одним из самых успешных менеджеров на планете'. А Гвардиола назвал себя фанатом Пеллегрини.

Кажется, все хотят, чтобы он добился с 'Бетисом' чего-то особенного. И для Пеллегрини эти добрые чувства дороже любого трофея.

На вопрос, какое место Пеллегрини занимает в тренерском пантеоне, Унаи Эмери без капли сомнений ответил: 'Я думаю, он лучший в мире'.