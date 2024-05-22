Гладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси»

На фоне множества опасений по поводу несколько необычной политики «Челси» под руководством Бехдада Эгбали и Тодда Боэли, было бы справедливо отдать им должное по двум пунктам. Во-первых, очевидно, что у них был конкретный план. Во-вторых, он выглядел последовательным и логичным.

«Челси» подписывал более молодых игроков, чем любой другой клуб. Футболисты подписывали с лондонцами более длительные контракты, чем с любым другим клубом. А в лице Маурисио Почеттино они назначили тренера, чья карьера и опыт позволяли сделать вывод, что он более эффективно работал с молодежью в «Тоттенхэме», чем с признанными суперзвездами в «Пари Сен-Жермен». Это был взвешенный подход.

Таким образом, это был откровенно долгосрочный проект, тип подхода, который обычно не ассоциируется с иностранными владельцами, немедленно вкладывающими огромные суммы в клуб, который они только что купили. Это означает, что в краткосрочной перспективе ситуация может оказаться сложной по двум причинам.

Во-первых, очевидно, что нужно дождаться, пока молодежь достигнет своего пикового возраста. Во-вторых, речь идет о сплоченности и командной работе. Сыгранность игроков так же важна, как и их индивидуальные способности, и, намеренно уничтожая остатки команды, которая всего два года назад была чемпионом Европы, «Челси» терял этот коллективный опыт.

Первая половина кампании «Челси» была сложной. В «боксинг дэй» они находились в нижней половине таблицы. Несмотря на все вложенные деньги, мгновенного улучшения по сравнению с прошлым сезоном не произошло. Но это, конечно, было более-менее частью плана: сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперед.

А во второй половине сезона пришло и улучшение. В этом не было ничего удивительного: основные цифры первой половины сезона «Челси» свидетельствовали о том, что они играли не так плохо, как предполагали результаты. А если брать только результаты 2024 года, «Челси» занял четвертое место по количеству очков после трех претендентов на титул: «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

С точки зрения ожидаемой разницы мячей, которая обычно является хорошим показателем эффективности команды, «Челси» занимает четвертое место за всю кампанию. Сами результаты, конечно, были хуже, и «Челси» финишировал шестым. Это произошло из-за плохой реализации моментов и того факта, что «Челси» допустил наибольшее в лиге количество ошибок в защите, которые привели к ударам соперников. С Почеттино нельзя полностью снять вину за этом, но это также естественное следствие покупки неопытных защитников.

Средний возраст команды «Челси» был самым молодым в Премьер-лиге в этом сезоне, и это несмотря на то, что на позиции центрального защитника они использовали Тиагу Силву, которому сейчас 39 лет. В результате его ухода Рахим Стерлинг, который начал сезон в сенсационной форме и помог «Челси» пережить самый трудный период кампании, остался единственным игроком старше 26 лет, сыгравшим хотя бы несколько минут в Премьер-лиге. Это состав, который естественным образом будет прогрессировать в следующем сезоне.

Почеттино, казалось, был удачным назначением, чтобы руководить этим прогрессом. Он пользовался популярностью среди игроков и в клубе. С самого начала он очень верил в Коула Палмера, который стал открытием сезона Премьер-лиги.

Стиль Почеттино, основанный на прессинге и интенсивности, хорошо работает с молодой командой. Также стоит учитывать, что в «Челси» на данный момент, вероятно, нет ни одного игрока действительно мирового уровня в пиковом возрасте. Палмер еще молод, Силва очень стар. Такие игроки, как Моисес Кайседо и Энцо Фернандес, не показывали стабильной игры за крупный клуб и все еще стремятся достичь этого уровня. Учитывая все обстоятельства, «Челси», вероятно, выступил даже лучше, чем ожидалось, учитывая уровень футболистов в их команде.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Почеттино не идеальный тренер. Остаются вопросы о том, умеет ли прививать своим командам правильный менталитет, чтобы они могли сделать решающий шаг и выиграть трофеи, а поражение в финале Кубка лиги в этом сезоне является особенно досадным примером упущенной возможности. Фанатам «Челси» — чья команда на протяжении большей части владения ей Романом Абрамовичем выглядела коварной, упрямой и слегка нелюбимой всеми командой, которая вопреки всему выигрывала трофеи — с этим будет трудно смириться.

Есть некоторые вопросы по поводу его тактических перестановок во время матчей, хотя, похоже, это все чаще становится основной критикой в адрес каждого тренера в каждом клубе. Беспокойство вызывали и еще несколько моментов: проблемы с травмами «Челси» и количество полученных ими предупреждений, самое высокое в Премьер-лиге. Спорно, насколько тренер несет ответственность за любую из этих двух вещей.

В целом, Почеттино явно хорошо показал себя на очень сложном месте работы, где ему пришлось в относительно короткие сроки выяснить, что собой представляют все эти новые несыгранные игроки и какие их комбинации работают вместе. Это был классический переходный сезон, но он все же показал шестой лучший результат и четвертые лучшие показатели.

Но расставание с Почеттино — что, якобы, было обоюдным решением, хотя есть подозрение, что если бы «Челси» отчаянно хотел, чтобы он остался, они могли бы прийти к соглашению — это не просто безжалостная оценка работы тренера. Это также ставит под сомнение весь новый курс «Челси». Эгбали и Боэли, казалось, были приверженцами долгосрочного подхода, но отреагировали необоснованно сурово после единственного сезона, который даже нельзя назвать провалом.

Трудно представить, что преемник Почеттино будет более квалифицирован для этой должности, чем сам Почеттино. Этим летом наблюдался огромный спрос на тренеров элитного уровня: «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус» и, возможно, «Милан» и «Манчестер Юнайтед» находятся в поиске. Что характерно, «Барса» и «Бавария» впоследствии попытались убедить действующего тренера остаться, поскольку хороших вариантов было мало.

Тем не менее, место у руля «Челси» — неплохая работа. Это талантливая команда, уже находящаяся на подъеме. Возможно, результаты «Челси» в следующем сезоне сделают сезон 2023–24 совершенно средним. Но в любом случае это и так был естественный курс команды. Если «Челси» добьется успеха в следующем сезоне, Почеттино заслужит определенную похвалу за то, что превратил нескольких мальчиков в мужчин и превратил разрозненную группу игроков в настоящую команду.