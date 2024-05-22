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    Гладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси»

    Лондонский клуб расстался с тренером, при котором «синие» выступили лучше, чем должны были

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    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино
    Во вторник, 21 мая, лондонский «Челси» объявил о расставании с наставником команды Маурисио Почеттино. Автор The Athletic Майк Кокс задается вопросом, почему лондонцы расстались с тренером, который хорошо работает с молодыми игроками и при котором команда находился на восходящей траектории.
    На фоне множества опасений по поводу несколько необычной политики «Челси» под руководством Бехдада Эгбали и Тодда Боэли, было бы справедливо отдать им должное по двум пунктам. Во-первых, очевидно, что у них был конкретный план. Во-вторых, он выглядел последовательным и логичным.

    «Челси» подписывал более молодых игроков, чем любой другой клуб. Футболисты подписывали с лондонцами более длительные контракты, чем с любым другим клубом. А в лице Маурисио Почеттино они назначили тренера, чья карьера и опыт позволяли сделать вывод, что он более эффективно работал с молодежью в «Тоттенхэме», чем с признанными суперзвездами в «Пари Сен-Жермен». Это был взвешенный подход.

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    • Таким образом, это был откровенно долгосрочный проект, тип подхода, который обычно не ассоциируется с иностранными владельцами, немедленно вкладывающими огромные суммы в клуб, который они только что купили. Это означает, что в краткосрочной перспективе ситуация может оказаться сложной по двум причинам.

    Во-первых, очевидно, что нужно дождаться, пока молодежь достигнет своего пикового возраста. Во-вторых, речь идет о сплоченности и командной работе. Сыгранность игроков так же важна, как и их индивидуальные способности, и, намеренно уничтожая остатки команды, которая всего два года назад была чемпионом Европы, «Челси» терял этот коллективный опыт.

    Первая половина кампании «Челси» была сложной. В «боксинг дэй» они находились в нижней половине таблицы. Несмотря на все вложенные деньги, мгновенного улучшения по сравнению с прошлым сезоном не произошло. Но это, конечно, было более-менее частью плана: сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперед.

    А во второй половине сезона пришло и улучшение. В этом не было ничего удивительного: основные цифры первой половины сезона «Челси» свидетельствовали о том, что они играли не так плохо, как предполагали результаты. А если брать только результаты 2024 года, «Челси» занял четвертое место по количеству очков после трех претендентов на титул: «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

    Маурисио Почеттино

    С точки зрения ожидаемой разницы мячей, которая обычно является хорошим показателем эффективности команды, «Челси» занимает четвертое место за всю кампанию. Сами результаты, конечно, были хуже, и «Челси» финишировал шестым. Это произошло из-за плохой реализации моментов и того факта, что «Челси» допустил наибольшее в лиге количество ошибок в защите, которые привели к ударам соперников. С Почеттино нельзя полностью снять вину за этом, но это также естественное следствие покупки неопытных защитников.

    Средний возраст команды «Челси» был самым молодым в Премьер-лиге в этом сезоне, и это несмотря на то, что на позиции центрального защитника они использовали Тиагу Силву, которому сейчас 39 лет. В результате его ухода Рахим Стерлинг, который начал сезон в сенсационной форме и помог «Челси» пережить самый трудный период кампании, остался единственным игроком старше 26 лет, сыгравшим хотя бы несколько минут в Премьер-лиге. Это состав, который естественным образом будет прогрессировать в следующем сезоне.

    Почеттино, казалось, был удачным назначением, чтобы руководить этим прогрессом. Он пользовался популярностью среди игроков и в клубе. С самого начала он очень верил в Коула Палмера, который стал открытием сезона Премьер-лиги.

    Стиль Почеттино, основанный на прессинге и интенсивности, хорошо работает с молодой командой. Также стоит учитывать, что в «Челси» на данный момент, вероятно, нет ни одного игрока действительно мирового уровня в пиковом возрасте. Палмер еще молод, Силва очень стар. Такие игроки, как Моисес Кайседо и Энцо Фернандес, не показывали стабильной игры за крупный клуб и все еще стремятся достичь этого уровня. Учитывая все обстоятельства, «Челси», вероятно, выступил даже лучше, чем ожидалось, учитывая уровень футболистов в их команде.

    Маурисио Почеттино

    Почеттино не идеальный тренер. Остаются вопросы о том, умеет ли прививать своим командам правильный менталитет, чтобы они могли сделать решающий шаг и выиграть трофеи, а поражение в финале Кубка лиги в этом сезоне является особенно досадным примером упущенной возможности. Фанатам «Челси» — чья команда на протяжении большей части владения ей Романом Абрамовичем выглядела коварной, упрямой и слегка нелюбимой всеми командой, которая вопреки всему выигрывала трофеи — с этим будет трудно смириться.

    Есть некоторые вопросы по поводу его тактических перестановок во время матчей, хотя, похоже, это все чаще становится основной критикой в адрес каждого тренера в каждом клубе. Беспокойство вызывали и еще несколько моментов: проблемы с травмами «Челси» и количество полученных ими предупреждений, самое высокое в Премьер-лиге. Спорно, насколько тренер несет ответственность за любую из этих двух вещей.

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    В целом, Почеттино явно хорошо показал себя на очень сложном месте работы, где ему пришлось в относительно короткие сроки выяснить, что собой представляют все эти новые несыгранные игроки и какие их комбинации работают вместе. Это был классический переходный сезон, но он все же показал шестой лучший результат и четвертые лучшие показатели.

    Но расставание с Почеттино — что, якобы, было обоюдным решением, хотя есть подозрение, что если бы «Челси» отчаянно хотел, чтобы он остался, они могли бы прийти к соглашению — это не просто безжалостная оценка работы тренера. Это также ставит под сомнение весь новый курс «Челси». Эгбали и Боэли, казалось, были приверженцами долгосрочного подхода, но отреагировали необоснованно сурово после единственного сезона, который даже нельзя назвать провалом.

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    • Трудно представить, что преемник Почеттино будет более квалифицирован для этой должности, чем сам Почеттино. Этим летом наблюдался огромный спрос на тренеров элитного уровня: «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус» и, возможно, «Милан» и «Манчестер Юнайтед» находятся в поиске. Что характерно, «Барса» и «Бавария» впоследствии попытались убедить действующего тренера остаться, поскольку хороших вариантов было мало.

    Тем не менее, место у руля «Челси» — неплохая работа. Это талантливая команда, уже находящаяся на подъеме. Возможно, результаты «Челси» в следующем сезоне сделают сезон 2023–24 совершенно средним. Но в любом случае это и так был естественный курс команды. Если «Челси» добьется успеха в следующем сезоне, Почеттино заслужит определенную похвалу за то, что превратил нескольких мальчиков в мужчин и превратил разрозненную группу игроков в настоящую команду.

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