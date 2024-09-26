Кто на новенького: Мойес в «Тоттенхэме», Тухель в «Вилле», возвращение Поттера?

В АПЛ уже прошло 5 туров нового сезона, так что, несомненно, быстро приближается время, когда по крайней мере один клуб Премьер-лиги запаникует и уволит своего неисправимо плохого тренера.

К счастью, в этом сезоне нет недостатка в кандидатах, и мы были бы удивлены, если бы не увидели, как по крайней мере один или два клуба предпримут этот отчаянный шаг во время ноябрьского международного перерыва или около него.

Но кто придет в результате этих шагов? Это определенно будут эти ребята. Да, издание Football365 может эксклюзивно раскрыть имя следующего тренера для всех 20 клубов Премьер-лиги. Так что фиксируйте для памяти — все это абсолютные факты, и почти нет шансов, что они скоро (или в некоторых случаях — уже) будут выглядеть очень глупо.

«Арсенал»: Сеск Фабрегас

Кажется, маловероятно, что решение о том, когда Микелю Артете понадобится замена, будет принимать «Арсенал», настолько блестяще он справляется с работой.

Когда Артете и «Арсеналу» действительно придет время расстаться, скорее всего, он либо сдастся и решит перейти в «Манчестер Сити», исходя из того, что «если не можешь их победить, то возвращайся к ним», либо его увезет «Барселона», которая остается а) внимательным наблюдателем за прогрессом Артеты и б) чрезвычайно любит менять тренеров.

Или он может просто решить, как Клопп, что ему надоело бродить по бровкам полей Премьер-лиги, дразня комментаторов своими выходами на полметра за пределы своей технической зоны. Он может просто уйти.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Но если действительно случится какой-либо из этих или других подобных сценариев, «Арсенал» будет стремиться к преемственности. Эволюция, а не революция. Так кто же лучше, чем интеллектуальный испанский полузащитник, который уже знает клуб? Фабрегас — идеальный выбор для клуба, который уже сейчас доказывает, что способен опровергнуть истину о том, что назначение бывших игроков тренерами обычно заканчивается провалом.

Календарь и таблица АПЛ

Конечно, шансы Фабрегаса на успех будут зависеть от того, сможет ли он удержать в команде нынешнего тренера Арсенала по стандартным положениям. Если он не сможет этого сделать? Все кончено.

«Астон Вилла»: Томас Тухель

Не похоже, что стоит так уж сильно беспокоиться о смене тренера тут, учитывая, что совпадение клуба и тренера здесь кажется абсолютно идеальным. Унаи Эмери, похоже, является абсолютной «золотой серединой» тренерского цеха для такого клуба, как «Вилла»: достаточно хорош, чтобы поднять их в элиту, но при этом не слишком подвержен тому, что его голова вскружится и его уведет один из суперклубов.

Он очень хороший тренер, но не особенно сексуальный. И это здорово для «Виллы», но очень усложняет жизнь нам. Невозможно даже сделать разумный прогноз о том, когда это может произойти, но кажется разумным предположить, что мы говорим об «Астон Вилле», которая теперь более привлекательнаь гораздо более широкому кругу тренеров, чем воспитанные Джеррардом борцы за выживание, которых унаследовал сам Эмери.

Томас Тухель

Мы почти уверены, что Томас Тухель в какой-то момент вернется в Англию, но не совсем уверены, что самые крупные клубы обратят на него внимание. Просто он слишком колючий и неловкий. Но он, тем не менее, заполучить его будет громким успехом для команды, которая находится за пределами этого позолоченного круга элиты. Кажется неизбежным, что однажды он будет тренировать «Тоттенхэм», но это может быть просто потому, что он ранее тренировал «Челси», и это, похоже, делает это обязательным. Восходящая «Вилла» могла бы подойти ему больше.

«Борнмут»: Иньиго Перес

Все происходит не просто так. Предполагалось, что он присоединится к Андони Ираоле в «Борнмуте» в качестве помощника тренера, но не смог из-за проблем с разрешением на работу. Шесть месяцев спустя он вернулся в свой бывший клуб «Райо Вальекано» и на этот раз руководил командой сам.

Иньиго Перес

Ираола справляется в «Борнмуте», и гораздо более вероятно, что на данный момент он покинет команду по финансовым причинам, а не потому, что будет уволен. Поэтому вполне логично, что следующее назначение «Борнмута» должно быть из разряда «если не сломалось, не чини», и «молодой испанский тренер» «Райо Вальекано» явно похож на Ираолу, даже если он еще не работал с ним.

«Брентфорд»: Грэм Поттер

По-настоящему неприятно даже думать о «Брентфорде» в Премьер-лиге без Томаса Франка и его шевелюры, руководящих командой с бровки. Это просто не то, к чему кто-либо из нас действительно готов. Он часть атмосферы и огромный фактор в том, что «Брентфорд» вообще здесь, в высшей лиге, не говоря уже о том, чтобы быть в такой форме, как сейчас.

Грэм Поттер

Мы часто ловим себя на мысли, как именно и где Грэм Поттер вернется к работе топ-тренера, и теперь нам приходит в голову, что это может быть достойным вариантом. Поттер, возможно, посчитал бы это ниже своего достоинства, но чем больше времени проходит, тем больше он готов проглотить свою гордость.

Прогнозы и ставки на АПЛ

А хорошо управляемый клуб на букву «Б» на юге Англии, который получил повышение, играя Правильно, прежде чем зарекомендовать себя как солидная команда Премьер-лиги, по крайней мере, имел бы преимущество в виде того, что выглядел бы ему очень знакомо. Они даже играют в полосатой форме. Это в принципе идеально, если задуматься.

«Брайтон»: Коста Руняич

Сверхрезультативные тренеры, прыгающие выше головы в еврокубках, — это, практически, дело принципа для «Брайтона» в эпоху после Поттера.

Коста Руняич

Руняич в настоящее время вывел «Удинезе» в тройку лидеров Серии А, хотя мы видели только пять матчей с момента начала его работы там и со старта самого сезона. Но если «Кайзерслаутерн», «Мюнхен 1860», «Погонь Щецин», «Легия», «Удинезе» — это не тренерская карьера, которая просто кричит «Брайтон» как его следующая остановка, то мы не хотим знать, что это такое.

«Челси»: Рубен Аморим

Наследник Моуринью, не так ли? Гораздо больший, чем когда-либо был Андре Виллаш-Боаш. Не нужно усложнять ситуацию, потому что в Челси и так все достаточно сложно. Возьмите низко висящий фрукт и самую очевидную из всех возможностей. Кроме Фрэнка Лэмпарда.

Рубен Аморим

Тем не менее, долгое время казалось неизбежным, что Аморим пойдет по проторенному пути из португальской Примейры в АПЛ, и «Челси», безусловно, выглядит наиболее вероятным местом назначения.

Мы уверены, насколько это возможно, что Аморим станет следующим, кто пройдет через вращающуюся дверь «Челси», но, тем не менее, по-прежнему чрезвычайно взволнованы тем, кто из враждующих в данный момент владельцев клуба сделает это назначение.

«Кристал Пэлас»: Рой Ходжсон

Потому что ни он, ни они, честно говоря, просто не могут удержаться от этого хода.

«Эвертон»: Сэм Эллардайс

Потому что если у вас уже есть Шон Дайч в качестве наставника и вам приходится нажимать большую красную кнопку экстренного вызова тренера, потому что вы продолжаете проигрывать игры после того, как вы вели со счетом 2:0, то вам действительно остается сделать только один шаг по дороге отчаяния, которую вы сами себе проложили.

Идите и найдите Большого Сэма. И это не обязательно только плохие новости, потому что это также назначение, которое дает каждому шанс на искупление.

Сэм Эллардайс

Сейчас кажется очень странным представить себе мир, в котором тренер приходит перед Рождеством, чтобы спасти ведущий борьбу за выживание «Эвертон» и вывести его на восьмое (восьмое!) место в таблице, только чтобы быть бесцеремонно уволенным, потому что фанаты недовольны стилем игры, но такова была судьба Эллардайса в его предыдущем периоде на «Гудисоне», и это было всего шесть лет назад.

Другой плюс этого кругового подхода заключается в том, что повторное назначение Эллардайса логически означало бы, что им осталось всего два года до возвращения Карло Анчелотти, и это было бы здорово, не так ли?

«Фулхэм»: Роб Эдвардс

Такое ощущение, что Марку Силва был там намного дольше, чем три года, и это комплимент. Он закрепил за «Фулхэмом» статус команды середины турнирной таблицы Премьер-лиги после болтания между двумя высшими дивизионами, и это непростая задача.

Сложно точно сказать, куда «Фулхэм» может пойти после Силвы, но в списке их прошлых тренеров есть намек. Это не идеальная схема, но в целом подход «Фулхэма» заключается в чередовании «Очень британского» и «Экзотически иностранного».

Роб Эдвардс

Это клуб, которым за последние 25 лет управляли Жан Тигана, Мартин Йол, Рене Мюленстен, Феликс Магат, Славиша Йоканович, Клаудио Раньери и Силва, а также Крис Коулман, Рой Ходжсон, Марк Хьюз, Кит Саймонс и Скотт Паркер.

Исходя из того, что «Очень британский» должен быть следующим, мы выберем Роба Эдвардса, основываясь лишь на догадке. Наш подход не всегда очень научный, это так.

«Ипсвич»: Мик Маккарти

Если они заменят Кирана Маккенну, то им, вероятно, в любом случае конец, так что лучше сделать это, максимально ярко и нелепо, и вернуть Большого Мика для «последнего парада» в клуб, где он когда-то называл фанатов «тупицами» за критику его стиля игры.

Мик Маккарти

Результаты на поле, скорее всего, будут ужасными, конечно, но подумайте о пресс-конференциях и послематчевых интервью. АПЛ нуждается в этом и заслуживает этого. А учитывая, что «Ипсвич» без Маккенны, скорее всего, в любом случае обречен, никто на самом деле не проигрывает, если подумать. Это беспроигрышный вариант. Вроде как.

«Лестер»: Гари О'Нил

Еще один клуб с фантастически разнообразным набором тренерами назначений за последние 15 лет, где такие имена, как Паолу Соуза, Свен-Йоран Эрикссон, Клаудио Раньери и Клод Пюэль соседствуют со всякими Найджелами Пирсонами, Крейгами Шекспирами, Динами Смитами и Янами Холлоуэйями. И это даже без упоминания дорогого старого Брендана.

Энцо Мареска был довольно неожиданным вариантом, который сработал довольно хорошо, в то время как Стив Купер поражал нас довольно разумным, надежным и прагматичным подходом перед тем, что, как всегда ожидалось, было дико сложным возвращением в Премьер-лигу.

Гари О'Нил

Все это делает почти невозможным предсказание того, куда «Лестер» пойдет дальше. Они любят громкие, соблазнительные иностранные имена, но в равной степени чувствуют себя как дома с местным тренером играющим в Настоящий Футбол. Брендан Роджерс кажется очевидным вариантом сейчас, когда вы смотрите на полный список имен, за которыми они охотились в прошлом.

Кажется, что мы уже должны приближаться к моменту, когда «Лестер» назначит тренером игрока из «сказочного» состава сезона 2015/16, но на самом деле претендента нет.

Здесь мы поступим довольно прозаично, поскольку «Лестер» решит, что бывший тренер «Борнмута» и «Вулверхэмптона» О'Нил (кстати, «Вулвз» уволят его в ноябре) — тот человек, который вернет их в Премьер-лига после того как они не спасутся от вылета в последнем туре, и Стив Купер уйдет.

«Ливерпуль»: Хаби Алонсо

Но это будет чистой катастрофой, которая продлится меньше сезона. Красивая репутация стильного бородача Алонсо уже потеряла часть своего блеска из-за егопровала в проведении еще одного непобедимого сезона с «Байером». Все согласятся, что идеальный момент был прямо там, в 2024 году, и все его упустили.

«Манчестер Сити»: Венсан Компани

Все еще не совсем уверен, как он оказался тренером «Баварии», но это и неважно. Он стал им, а вместе с этим получил идеальную ступеньку обратно в «Манчестер Сити», где будет шанс доказать, является ли он Артетой, Сульшером или Лэмпардом. И это все больше ощущается как нечто, что абсолютно наверняка произойдет в какой-то момент в течение следующих нескольких лет.

Венсан Компани

Время будет зависеть от многих факторов. На самом деле не станет сюрпризом, если бы Пеп Гвардиола заскучал и решит последовать примеру Клоппа, устроив шестимесячный прощальный тур в этом сезоне. К тому же на горизонте маячит призрак того, что может произойти из-за всех этих 115 нарушений.

Однако это всего лишь поможет сделать Компани идеальным кандидатом. Он уже, если что, был более чем квалифицирован в вопросах ДНК клуба и критерия «Знает Нашу Лигу», по сравнению с любым потенциальным тренером, но теперь «Бавария» предоставила ему соответствующий опыт тренера Большого клуба, и он также является человеком, который знает, как выходить в АПЛ из Чемпионшипа.

Таким образом, у него есть идеальный всесторонний набор навыков, чтобы охватить любые случайности, которые могут возникнуть в неопределенном будущем «Сити».

«Манчестер Юнайтед»: Рууд ван Нистелрой

Он уже на месте, не так ли? Готов и ждет, чтобы взять бразды правления на временной основе, если/когда эксперимент Эрика Тен Хага наконец подойдет к своему мрачно неизбежному завершению.

И хорошие новости для фанатов «Юнайтед» в том, что дать постоянную работу любимому бывшему нападающему с ограниченным опытом топ-тренера после яркого и поднимающего настроение краткого периода в качестве временного наставника всегда заканчивается успехом и никогда не идет не так, и нет никаких оснований думать, что это может произойти сейчас.

Рууд ван Нистелрой

Очевидно, что есть один тренер, которого «Юнайтед» всегда хотел заполучить, и он остается мечтой. Но нельзя просто так рассчитывать на назначение тренера вроде Гарета Саутгейта из ниоткуда. Если они хотят добиться такого переворота, им придется набраться терпения, и это дает Ван Нистелрою шанс хотя бы показать себя.

«Ньюкасл»: Макс Аллегри

Есть ощущение, что следующее назначение тренера в «Ньюкасле» будет заявлением о намерениях. Мы даже близко не уверены, что оно будет хорошим, но это будет назначение, призванное объявить и подтвердить их новообретенный статус, несмотря на те раздражающие правила, которые до сих пор не позволяли им просто покупать всех игроков, которых они хотят, что они, по их мнению, должны делать свободно.

Макс Аллегри

Мы уверены, что «Ньюкасл» был бы в гораздо худшем состоянии без Эдди Хау, но также есть вполне реальная вероятность того, что отношения тренера и клуба действительно скоро достигнут точки разрыва — особенно если результаты на поле не продолжат удерживаться на их нынешнем превосходном, хотя и шатком уроне.

Все футбольные трансферы

Это заставит «Ньюкасл» искать известного тренера, который не прочь потратить много денег в попытке купить себе путь к успеху. А в качестве дополнительного бонуса ему не понадобится время, чтобы привыкнуть к команде с формой в черно-белых полосах. Видите ли, это те незначительные плюсы, которые могут иметь решающее значение.

«Ноттингем Форест»: Бруну Лажи

Если вы клуб Премьер-лиги, заменяющий Нуну Эшпириту Санту на посту тренера, история говорит нам, что ваш выбор — либо Бруну Лажи, либо Антонио Конте. И Бруну Лажи здесь кажется гораздо более вероятным. В той степени, в которой то, что начиналось как чисто шутливый ответ, теперь заставляет нас думать, что это может быть на самом деле хорошей идеей.

Бруну Лажи

Конечно, Лажи не слишком хорошо выступил с «Вулверхэмптоном», но теперь он вернулся в «Бенфику» и в свой второй заход в клубе может похвастаться 100% побед. С этим не поспоришь, пока никто из вас не пойдет и не проверит, сколько игр он провел в этот второй период. Пожалуйста, не делайте этого.

«Саутгемптон»: Мэтт Ле Тиссье

С Рики Ламбертом в качестве помощника. Тренеры Премьер-лиги и раньше баловались теориями заговора о вендеттах со стороны судей и компьютерах, подстраивающих результаты, которые их преследуют, но мы бы с удовольствием посмотрели, как кто-то из них пустится во все тяжкие и обвинит теневое правительство в спорном решении об офсайде или заявит, что вакцины вызывают игру рукой.

«Тоттенхэм»: Дэвид Мойес

Большинство назначений тренеров по определению являются ответом на провал предыдущего специалиста и, таким образом, имеют тенденцию предлагать резкие изменения в философии и подходе. И сложно найти клубы, в которых эта стратегия «назначить противоположность предыдущему клоуну» более прозрачна, чем в «Тоттенхэме».

ENIC и Дэниел Леви управляют шоу в «Шпорах» уже 25 лет, и их список постоянных тренерких назначений во многом равен четвертьвековому крику о помощи.

ENIC унаследовал Джорджа Грэма в качестве тренера, человека, которого до сих пор широко презирают в этой части северного Лондона, несмотря на то, что он был вторым из последних тренеров «Шпор», выигравшим трофей. Они принял популистское решение заменить его легендой клуба Гленном Ходдлом.

С тех пор они выбрали: Жака Сантини, Мартина Йола, Хуанде Рамоса, Гарри Реднаппа, Андре Виллаша-Боаша, Тима Шервуда, Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Антонио Конте, Энджа Постекоглу. Удивительно, что сам клуб не получил травму, учитывая количество и масштаб этих рывков в противоположных направлениях.

Но это дает нам огромную подсказку о том, куда они пойдут дальше после все более неизбежной кончины Энджболла. За «шпорами» интересно наблюдать, и их легко победить. Им нужен тренер, который может сделать их невыносимыми для просмотра, но сложными для победы. Им нужен Дэвид Мойес.

В качестве дополнительного бонуса он также знает, как положить конец позорно долгой трофейной засухе в лондонском клубе, который не так велик, как он думает. Он идеальный вариант.

Дэвид Мойес

Затем, спустя 18 месяцев, «Шпоры» вернут Роберто Де Дзерби в Британию после трех невероятно успешных лет с «Марселем». Он вернет Пьера-Эмиля Хейбьерга с собой в качестве помощника тренера, а еще через 18 месяцев или два года Хейбьерг сам займет кресло главного, тем самым исполнив пророчество Моуринью раз и навсегда, принеся темную и бесконечную зиму по всей стране. Ни один из этих тренеров не выиграет никаких трофеев. Нет смысла бороться. Все это так же неизбежно, как ночь после дня.

А после этого, вероятно, будет Томас Тухель, поскольку «Шпорам» давно пора было бы нанять бывшего тренера «Челси» к тому времени, как все предыдущие будут опробованы и отвергнуты примерно за четыре года.

«Вест Хэм»: Майкл Каррик

История, которая согреет сердце, поскольку и клуб, и тренер возвращаются к своим футбольным корням. Каррик и играл и руководил на северо-востоке, где он родился, поэтому вполне логично, что его следующим шагом на управленческой лестнице станет возвращение в клуб, который его взрастил и развил.

Майкл Каррик

Возможно, ему нужно немного наладить дела в «Мидлсбро», чтобы снова оказаться на радаре у любого владельца клуба АПЛ, которому не терпится уволить тренера, но у него достаточно времени, чтобы привлечь внимание «Вест Хэма». Они только что назначили нового наставника, и, как мы знаем, тренеры в «Вест Хэме» всегда остаются на своем посту целую вечность. Так что здесь нет никакой спешки.

«Вулверхэмптон»: Руй Витория

Честно говоря, тут мы не имеем ни малейшего представления, кроме смутного подозрения, что мы все скоро узнаем ответ. Поэтому мы сделали несколько предположений, и вот они:

Мы думаем, что «Волкам» скоро понадобится новый наставник, поэтому давайте рассмотрим доступных тренеров.

Мы думаем, что «Волкам» понадобится опыт в качестве ответа на статус новичка Гэри О'Нила, поэтому давайте посмотрим на опытных тренеров.

Руй Витория

Мы думаем, что «Волкам» понадобится португальский тренер, потому что, честно говоря, прошло уже много времени со времен последнего.

Сержиу Консейсау подходит под описание, но, безусловно, слишком амбициозен для их текущего состояния. Руй Витория, уволенный из сборной Египта после разочаровывающего Кубка Африки и все еще доступный семь месяцев спустя, отвечает всем требованиям.