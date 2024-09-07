Индекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ»

Мы только начали сезон... и вот уже время перерыва. После четырех туров в Испании, трех в Англии, Италии и Франции и только двух в Германии первый международный перерыв сезона 2024-25 уже наступил.

Сезон начался абсурдно отрывочно, и такой скорый перерыв кажется особенно ненужным после лета, когда прошли такие крупные турниры, как Евро-2024. (Сборная США даже официально не наняла нового тренера, уволив последнего после Кубка Америки.) Тем не менее, перерыв, вероятно, желанен для нескольких команд, которые потерпели фальстарт в августе.

Слишком рано для любой команды по-настоящему паниковать — за исключением, может быть, «Эвертона», которому это стоит делать — но некоторые из самых знаменитых клубов Европы отправились на этот (абсурдный и ненужный) перерыв с проблемами, которые нужно решать, и целями, которые кажутся менее вероятными, чем в начале сезона.

От потери очков «Реалом» (что неприемлемо в любое время), и «Милана» и «Тоттенхэма», которых рвут в клочья в переходных фазах, до «Манчестера Юнайтед» и «Ромы», которые разучились бить по воротам, неспособности «Валенсии» создавать моменты и до проигрыша «Байера» (!!!), ESPN рассуждает о семи крупных клубах и о том, насколько близко они должны быть к тому, чтобы нажать кнопку паники.

«Реал» Мадрид: Смогут ли они заставить Мбаппе и Винисиуса играть на одной волне?

• 2023-24: первое место в Ла Лиге (2,50 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +1,6 за игру)

• 2024-25 на сегодняшний день: второе место (2,00 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +1,3 за игру)

Тут речь о том, какую планку вы устанавливаете. «Реал Мадрид» занимает второе место в Ла Лиге. Они не проиграли ни одного матча лиги с прошлого сентября и не проиграли ни одного матча вообще с января. Они уже выиграли трофей в этом сезоне (эй, Суперкубок УЕФА тоже считается), но мы установили для этого клуба смехотворно высокую планку, и они просто не могут ее преодолеть в данный момент. Они ни разу не играли хорошо в первом тайме за весь сезон, и хотя победы благодаря ярким и красивыми вспышками мастерства — это «путь Реала», они немного слишком полагаются на это в данный момент: во всех трех своих победах в сезоне они забили дважды за 10 минут и в остальное время еле тащились.

В обоих их выездных матчах Ла Лиги на сегодняшний день эти победные вспышки так и не наступили. Они сыграли вничью 1:1 против «Мальорки» (которая действительно их переиграла) и «Лас-Пальмаса», и это уже отбросило их на четыре очка от раскочегарившейся «Барселоны». И если вы сравните их основные цифры с качеством их соперников в лиге на сегодняшний день, они явно немного отстают.

Для семи команд в этой статье рассмотрим как разницу xG, так и средний рейтинг мощности Opta их противников на сегодняшний день.

Разница xG и средний рейтинг мощности соперников TruMedia

Если вы находитесь выше линии тренда на этой диаграмме, это означает, что ваша разница xG выше, чем может ожидать средняя команда Большой пятерки на основе уровня соперника. Если вы находитесь ниже линии тренда, то это не так.

Прямо сейчас «Реал» находится ниже линии. Они играли с командами, которые Opta считает только восьмыми, 11-ми, 18-ми и 20-ми лучшими (из 20) в Ла Лиге, и их разница xG ближе к четвертому месту «Жироны», чем к первому месту «Барселоны». Они также только четвертые по количеству забитых голов в лиге.

Когда вы добавляете Килиана Мбаппе в команду, которая выиграла Лигу чемпионов без Килиана Мбаппе, вы ожидаете большего. Но, возможно, медленный старт был неизбежен.

Подписание контракта с Мбаппе дало им, вероятно, лучшего левого вингера в современном футболе, когда у них уже был, вероятно, второй лучший левый вингер в современном футбол Винисиус Жуниор.

Как бы талантливы они ни были по отдельности, Мбаппе и Винисиус тяготеют к одним и тем же зонам поля в атаке. Хотя Мбаппе, в частности, часто играл в более центральной роли, когда он хочет нанести удар, он оказывается в верхнем левом углу штрафной. Именно там, как правило, оказывается и Винисиус. Если вы оптимист, вы можете сказать, что это приведет к довольно ужасающим для защитников противостояниям два на один или два на два; если вы пессимист, вы можете сказать, что это приведет к бардаку. Независимо от того, что, этим атакующим игрокам может потребоваться некоторое время, чтобы создать химию в атакующей трети.

Пока что эта новая атака не произвела бардака: по сути, она просто вытолкнула Вини Жуниора из штрафной. Он в среднем делает столько же касаний, сколько и в прошлом сезоне (58,8 за 90 минут), но у него меньше попыток ударов и они хуже, а также делает меньше попыток игры 1 в 1 в опасных зонах.

Винисиус Жуниор в Ла Лиге • 2023-24: 3,8 удара за 90 минут, 0,16 нештатных xG за удар, 2,0 1v1 в штрафной за 90 минут

• 2024-25: 2,8 удара за 90 минут, 0,07 нештатных xG за удар, 1,3 1v1 в штрафной за 90 минут

Основная роль Вини до сих пор заключалась в том, чтобы подготавливать моменты, и поскольку он Вини Жуниор, он очень хорош в этом. Он первый в лиге по созданным моментам (15) и второй по ожидаемым передачам от завершенных передач (1,3). Похоже, что атака проходит через него, как только мяч достигает атакующией трети поля и он хороший посредник.

Роль Мбаппе, однако, была радикально одномерной: не пасовать, просто бить.

Мбаппе в атаке, последние два сезона • 2023-24 (ПСЖ): 5,0 ударов за 90 минут, 0,14 непенальти xG за удар, 49% ударов в створ, 1,7 созданных моментов за 90 минут, 38,8 попыток передач за 90 минут

• 2024-25 (Реал Мадрид): 6,7 ударов за 90 минут, 0,11 непенальти xG за удар, 39% ударов в створ, 0,3 созданных моментов за 90 минут, 26,7 попыток передач за 90 минут

Среди игроков Большой пятерки, проведших не менее 100 минут, только Хвича Кварацхелия из «Наполи» (6,8) делает больше ударов за 90 минут, но качество ударов Мбаппе немного упало, а объем его передач резко сократился. Поскольку он перевел Вини Жуниора на роль ассистента и не оказывает даже небольшого прессинга, несмотря на то, что ему 25 лет и он очень быстр — в среднем он делает 1,3 возврата мяча за 90 минут, что вдвое меньше, чем даже у 36-летнего Роберта Левандовски из «Барселоны», — вся его ценность определяется тем, как часто он забивает мяч в сетку ворот. И, несмотря на абсурдное количество ударов, он забил только дважды в четырех матчах.

Как команда, «Реал Мадрид» сумел компенсировать отсутствие оборонительного присутствия Мбаппе в целом и фактически заставляет соперников делать больше потерь, чем в прошлом сезоне. Хотя их средний показатель голов (1,75 за матч) ниже их среднего показателя xG (2,0), они не достигли своих показателей xG за сезон только один раз за последние 12 лет, так что, вероятно, это не надолго.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Другими словами, они в целом в порядке, даже если они не получают максимум от Мбаппе или Винисиуса (и даже несмотря на то, что звездный полузащитник Джуд Беллингем, который отдал голевую передачу Мбаппе в Суперкубке, пропустил последние три матча из-за травмы ноги). Но, похоже, предсказанные болезни роста дали свои плоды, и им, возможно, понадобится некоторая помощь от «Барселоны», чтобы вернуться на вершину Ла Лиги.

Оценка уровня паники: 2 из 5. Нет проблем, которые нельзя исправить, но за «Барсой» может быть ужасно трудно угнаться в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед»: Завершение моментов — это проблема

• 2023-24: восьмое место в Премьер-лиге (1,58 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей -0,0 за игру)

• 2024-25 на сегодняшний день: 14-е место (1,00 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей -1,0 за игру)

Это не был бы «Индекс паники», если бы в нем не было «Манчестер Юнайтед», не так ли?

После того, как в прошлом сезоне они заняли восьмое место в Премьер-лиге, несмотря на шестую худшую разницу забитых и пропущенных мячей и второе по количеству пропущенных мячей место — что говорит о том, что им повезло занять восьмое место — новые владельцы клуба, очевидно, были успокоены успешным розыгрышем Кубка Англии, решив оставить тренера Эрика тен Хага еще на один сезон. Они потратили более 200 миллионов евро на приобретение нападающего Джошуа Зиркзе, опорного полузащитника Мануэля Угарте, защитника Нуссаира Мазрауи и центральных защитников Лени Йоро и Маттейса де Лигта, но за три тура они в настоящее время находятся на шесть позиций ниже в таблице, чем в прошлом сезоне.

«Юнайтед» создает солидное количество хороших голевых моментов (3,0 удара за игру с коэффициентом не менее 0,2 xG), но ни один из этих ударов не оказался в сетке, и они упускают почти столько же хороших моментов, сколько создают: соперники в среднем наносят 2,7 удара за игру с коэффициентом не менее 0,2 xG, и они забили пять из восьми. «Юнайтед» создает меньше высоких отборов мяча (36,0 за игру), чем сам теряет мяч (39,0), они меньше владеют мячом в верхней трети, и они создают очень мало возможностей для контратак (только один контратакующий удар в трех матчах) или для выхода в атаку от своих ворот (11-е место в построении атак за игру). Только трое из их пяти новых приобретений были на поле — Йоро получил травму в предсезонке, и им потребовалось достаточно много времени, чтобы договориться о давно обсуждаемой сделке с Угарте, которую он официально не подписал до 30 августа — и их лучшей победой в сезоне на данный момент стало то, что они каким-то образом выманили 30 млн евро у «Наполи» за полузащитника Скотта Мактоминея.

Другими словами, проблемы, которые они сами себе устроили, на самом деле не прекратились, даже если Йоро и Зиркзе — перспективные молодые игроки. Спасение для «Юнайтед» заключается в том, что, хотя они, конечно, не выглядят как потенциальная команда из четверки лучших, они также не так плохи, как их результаты.

Календарь и таблица АПЛ

Несмотря на то, что они играли и с «Ливерпулем», и с дерзким «Брайтоном», они показали приличную разницу xG +0,3 за игру — хорошо для восьмого места в лиге. Это улучшение по сравнению с прошлым сезоном, и их в первую очередь замедлила нестабильно плохая реализация. Они пытались исполнить удары с коэффициентом xG около 5,2 и превратили эти удары всего в два гола. Ни у одной команды в течение всего сезона не было настолько большой недоработки.

Забитые и ожидаемые голы TruMedia

Зиркзе забил прекрасный победный гол в конце своего дебюта против «Фулхэма», а Амад Диалло забил, чтобы ненадолго сравнять счет против «Брайтона». Десять других игроков «Юнайтед» попытались исполнить 26 ударов с коэффициентом xG 3,9 и ни в одном из них не забили. Это не продлится долго. Тем не менее, «Юнайтед» уже на четыре очка отстает от первой четверки, и три из этих мест, по-видимому, уже зарезервированы для «Ман Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» в конце сезона. Opta в настоящее время дает команде тен Хага 7% шансов на попадание в четверку лучших и 16% шансов на попадание в пятерку лучших. Это ужасно для команды, которая тратит деньги на уровне Лиги чемпионов, даже если они не так плохи, как кажутся их результаты.

Оценка уровня паники: 5 из 5. Для обычной команды, финишировавшей на восьмом месте, я бы сказал, что это около 2, но «Юнайтед» никогда не разрешается иметь оценку паники ниже 5.

«Милан» и «Тоттенхэм»: Проблемы с прессингом сдерживают их

• «Милан», 2023-24: второе место в Серии А (1,97 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +0,7 за игру)

• «Милан», 2024-25 по сегодняшний день: 14-е место (0,67 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей -0,3 за игру)

• «Тоттенхэм», 2023-24: пятое место в Премьер-лиге (1,74 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +0,3 за игру)

• «Тоттенхэм», 2024-25 по сегодняшний день: 10-е место (1,33 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +1,0 за игру)

В прошлом сезоне «Лилль» Паулу Фонсеки был одним из истинных мастера владения мячом, доминируя по этому показателю и прекрасно контрпрессингуя. У них не было достаточного голевого щегольства, чтобы угрожать ПСЖ, но тот факт, что «Милан» хотел играть в «Фонсека-бол» и нанял его этим летом, имел смысл. Между тем, «Шпоры» Энджа Постекоглу были довольно хаотичны без владения мячом в прошлом сезоне, но с мячом играли в своем собственном веселом и доминирующем стиле.

Особенность команд, владеющих мячом и прессингующих, заключается в том, что если ваша прессинговая игра не настроена правильно, у вас возникнут серьезные проблемы при переходе владения. Вы закончите с большим количеством владения мячом, и вы попытаетесь сделать гораздо больше ударов, чем ваш соперник, но качество ударов соперника нанесет вам серьезный ущерб.

Можно с уверенностью сказать, что ни у «Милана», ни у «Шпор» прессинг пока не настроен правильно.

Ожидаемые голы соперников за удар TruMedia

Среди 96 команд Большой пятерки европейских лиг «Шпоры» занимают первое место по владению мячом (68,5%) и 10-е место по разнице ударов за владение (+0,08). «Милан» занимает 20-е (57,9%) и девятое (+0,08) места соответственно. По показателю «наклона поля» (процент всех передач в атакующую третью зону, которые команда пытается сделать за игру) «Шпоры» занимают первое место (83,0%), а «Милан» — девятое (71,3%). Все выглядит неплохо.

Но в проигранном «Ньюкаслу» со счетом 1:2 матче «Шпоры» предприняли 20 попыток с коэффициентом 1,3 xG, а «Ньюкасл» предпринял девять попыток с коэффициентом 1,8 и выиграл матч благодаря идеальному голу после быстрого удара Александра Исака. В матче с «Лестером» они наклонили поле почти сбив с его оси (85,8% наклона поля), но пропустили легкий гол Джейми Варди с пяти метров во время едва ли не единственной качественной атаки «Лестера» в матче.

«Шпоры» по крайней мере выиграли матч; «Милану» пришлось довольствоваться ничьими с «Торино» и «Лацио» и ужасным поражением со счетом 1:2 от недавно перешедшей в высшую лигу «Пармы». Они пропустили пять голов (плюс один автогол), и все пять были (a) забиты в пределах девяти метров от ворот и (b) стоили как минимум 0,46 xG.

Проблемы «Милана» и хуже, и понятнее. В конце концов, у них новый тренер, и он выпустил на поле 19 (!) разных игроков в трех матчах. Теоретически он определится с ротацией в какой-то момент, и «Милан» начнет сыгрываться. Но сколько очков они потеряют за это время?

Однако для «Шпор» этот старт должен быть ужасно разочаровывающим. Вы ожидаете хаоса и проблем в первый сезон тренера, когда он пытается играть в таком напряженном стиле, и хотя их общие показатели защиты улучшились в этом сезоне — они пропускают всего 1,0 гола за матч после 1,6 в прошлом сезоне, в конце концов, — среднее качество ударов соперников выросло, и ошибки уже стоили им четырех или пяти очков. Когда 17 команд Премьер-лиги в основном борются за одно место в первой четверке, эта потеря кажется в два раза дороже.

Оценка уровня паники: 2 из 5 для «Милана», 3 из 5 для «Шпор». Ошибки, вероятно, замедлят движение вперед, но они уже стоили некоторых очков.

«Рома»: Временно плохая форма у чужих ворот

• 2023-24: шестое место в Серии А (1,66 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +0,5 за игру)

• 2024-25 на сегодняшний день: 17-е место (0,67 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей -0,3 за игру)

На бумаге у «Ромы» было довольно продуктивное межсезонье. Они сохранили тренера Даниэле Де Росси, который показал хорошие результаты весной после замены Жозе Моуринью в прошлом сезоне, и они подписали как лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого года Артема Довбика, так и интересного молодого вингера Матиаса Суле. Де Росси хорош в подходе «владение как лучшая форма защиты», и среди команд в Большой пятерке европейских лиг «Рома» занимает 12-е место по «наклону поля» (70,1%), а также 12-е место по попыткам ударов (49) и 11-е место по пропущенным голам (два).

Все это кажется довольно хорошей комбинацией... за исключением того, что только один из их 49 ударов попал в сетку, а Довбик и Суле вместе нанесли 11 ударов стоимостью 1,3 xG за 489 минут без забитых голов. Не забили ни Пауло Дибала (семь ударов стоимостью 0,3 xG), ни Лоренцо Пеллегрини (семь ударов стоимостью 0,5 xG) или вышедший на замену Томмазо Балданци (четыре удара стоимостью 0,2). В трех матчах они сыграли вничью 0:0 с «Ювентусом» (приемлемо) и «Кальяри» (менее), и проиграли единственный матч, в котором забили, потерпев досадное поражение со счетом 1:2 от «Эмполи».

Даниэле Де Росси globallookpress.com

Реализация плохая и, как и в случае с «Манчестер Юнайтед», вероятно, ненадолго. Это хорошие новости. Плохие новости: соперники также никак не могли забить. «Рома» позволила соперникам нанести удары стоимостью 4,3 xG и пропустила всего два гола. Несмотря на их собственную плохую реализацию, их разница забитых и пропущенных мячей (-0,33 за матч) и разница xG (-0,27) почти точны. Соперники так же склонны улучшать свою реализацию, как и «Рома». Это не очень хорошо.

Оценка уровня паники: 4 из 5. Против команд, которые Opta считает второй и седьмой с конца таблицы в Серии А, «Рома» набрала всего одно очко, и они уже на пять очков отстают от первой четверки в Италии. Это не тот старт, который представлял себе Де Росси.

«Байер» Леверкузен: можно ли починить их оборону?

• 2023-24: первое место в Бундеслиге (2,65 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +1,9 за игру)

• 2024-25 на сегодняшний день: восьмое место (1,50 очков за игру, разница забитых и пропущенных мячей +0,0 за игру)

Конечно, говорить о том, на каком месте находится команда после двух матчей, — это преувеличение, даже по меркам этого небольшого примера. В конце концов, «Хайденхайм» в настоящее время «лидирует» в Бундеслиге после побед над командами, которые Opta называет третьей и четвертой с конца в лиге («Санкт-Паули» и «Аугсбург»). Поддерживаем шокирующее лидерство «Хайденхайма» — чем больше мир узнает об их удивительном тренере Франке Шмидте, тем лучше — но, рискнем предположить, что титул для них маловероятен.

«Байер» проиграл один матч Бундеслиги за последние 15 месяцев, и мы почти уверены, что тренер Хаби Алонсо не способен паниковать. Так почему же они в этом списке? Все просто: потому что их защита просто не в порядке.

Предупреждающие знаки об этом были в предсезонных товарищеских матчах, а в трех матчах против команд высшего дивизиона в этом году — против «Штутгарта» в Суперкубке Германии, а также против «Боруссии» Мёнхенгладбах и «РБ Лейпцига» в лиге — они пропустили семь голов. Они упустили преимущество 2:0, прежде чем спасли победу в концовке матча с «Гладбахом», и их более чем годовая непобедимая серия в лиге закончилась в субботу, 31 августа, когда преимущество 2:0 над «Лейпцигом» дома обернулось поражением 2:3.

«Леверкузен» позволял сопернику удары стоимостью всего 0,9 xG за матч в прошлом сезоне, а в двух матчах лиги на этот раз этот средний показатель вырос до 1,4 в сезоне 2024-25. Главный виновник: пассивность. Они позволяли сопернику 13,3 передач за оборонительное действие и начали 10,9% владений в атакующей трети во время прошлогоднего чемпионского забега; в этом году эти цифры составляют 16,5 (86-е место из 96 в Большой пятерке) и всего 6,6% (61-е место) соответственно. Они позволяют соперникам превращать построение атаки от своих ворот в удары на гораздо большем уровне, чем в сезоне 2023-24.

Процент владения соперником окончившегося ударом TruMedia

Эта диаграмма показывает нам, что из большинства оборонительных и средних третей поля соперники создают гораздо больше попыток ударов, чем в прошлом сезоне.

В целом, «Леверкузен» выглядит немного похмельным в этом сезоне, и его внимание немного рассеяно. Им нужно было камбэк, чтобы победить «Штутгарт» по пенальти в Суперкубке, они упустили преимущество в обоих матчах лиги, и даже их победа в Кубке Германии — 1:0 над командой четвертого дивизиона «Карл Цейсс» — была делом, требующим минимума усилий. Возможно, это было неизбежно после рекордного успеха прошлого сезона, и, возможно, все эти поздние камбэк-победы убаюкали их, заставив думать, что им всегда будут сходить с рук промахи. Но Алонсо не захочет, чтобы эта расслабленность длилась еще дольше.

Оценка уровня паники: 3 из 5. Похмелье случается, но стоит избавиться от него до начала Лиги чемпионов... или до того, как вы слишком сильно отстанете от «Баварии» и «Лейпцига».

«Валенсия»: отлично выигрывает мяч, плохо находит возможности для хороших ударов

• 2023-24: девятое место в Ла Лиге (1,29 очков за игру, разница голов -0,1 за игру)

• 2024-25 на сегодняшний день: 20-е место (0,25 очков за игру, разница голов -1,0 за игру)

Другие команды в этом списке имеют либо финансовую мощь, либо недавние успехи, которые делают их амбициозными. «Валенсия» финишировала между девятым и 16-м местами в Ла лиге в течение пяти сезонов подряд и едва не вылетела в 2022-23, так что они не совсем соответствуют этому профилю. Но они воспряли духом в 2023-24, прыгнув обратно на девятое место, несмотря на то, что тренер Рубен Бараха давал кучу игрового времени молодым игрокам. Это сделало их интригующей командой перед этим сезоном. И этот сезон вряд ли мог начаться хуже.

Они проиграли «Барселоне», «Сельте» и «Атлетику» в начале сезона и упустили преимущество в ничьей 1-1 с «Вильярреалом». Конечно, они уже играли с двумя из пяти лучших финалистов прошлого сезона (и «Вильярреал» начал этот сезон довольно хорошо), но иметь худшее количество очков и вторую худшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге на протяжении 10% сезона — это нам не привиделось.

С ними что-то серьезно не так? Не совсем, по крайней мере, если они в конце концов смогут превратить свой «наклон поля» в реальные моменты.

Наклон поля и разница xG TruMedia

«Валенсия» заставляет соперника делать 44,5 высоких потерь за матч (26-е место среди команд Большой пятерки европейских лиг) и начинает владение на 2,7 метра дальше по полю, чем соперники в среднем (28-е место). Но они пытаются нанести столько же ударов, сколько и соперники, не пытаясь сделать ни одного ценного удара (86-е место по xG за удар) и позволяя сопернику делать ценные удары на другом конце поля (83-е место по xG за пропущенный удар). У них нет хороших идей, когда они входят в атакующую треть — 58% их ударов из-за пределов штрафной (75-е место), а 28% исполнены головой (13-е место), и хотя они пытаются сделать больше среднего количества навесов, они успешно завершают только 17% из них (77-е место). Вдобавок ко всему, звездный вратарь Георгий Мамардашвили, который в следующем году отправится в «Ливерпуль», пока делает сэйвы на уровне ниже среднего.

Календарь и таблица испанской Примеры

Возможно, все это прояснится, когда их график станет более свободным. В конце концов, на диаграмме рейтинга силы XG-дифференциала против соперника наверху они были на правильной стороне линии тренда. Но за это время они вырыли себе приличную яму, и трудно представить что-то большее, чем очередное место с девятого по шестнадцатое.

Оценка уровня паники: 3 из 5. Они не худшая команда в Испании, но провести международный перерыв на последнем месте, вероятно, не очень-то успокаивает нервы.