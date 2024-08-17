Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?

Старт очередного сезона Серии А запланирован на 17 августа, когда итальянским гурманам футбола будет подано сразу четыре матча: «Дженоа» — «Интер», «Парма» — «Фиорентина», «Эмполи» — «Монца» и «Милан» — «Торино».

Чемпионские амбиции

За последние годы Лига Кальчо выделяется на фоне остальных топ-5 чемпионатов таким фактором, как сменяемость власти. Три сезона подряд скудетто выигрывали разные футбольные коллективы: «Милан», «Наполи» и «Интер».

Предстоящее итальянское первенство также не лишено интриг, которые так любят местные тиффози. Главной изюминкой сезона Серии А 2024/2025 являются пертурбации на тренерских мостиках: сразу 14 из 20 команд стартуют в розыгрыше чемпионата Италии под руководством новых наставников.

Противником глобальных перемен выступает прошлогодний чемпион «Интер», который третий год кряду начнет с Симоне Индзаги у руля. 48-летний специалист обладает полным кредитом доверия от руководства «нерадзурри», что подтверждается продлением контракта с ним до лета 2026 года.

Такой шаг видится вполне логичным, ведь в минувшем сезоне ведущими законодателями мод в Серии А выступали миланцы. «Интер» пришел к финишу Лиги Кальчо с громадным отрывом, образовав пропасть между первым местом и остальной частью турнирной таблицы.

Неудивительно, что «черно-синие» котируются главными фаворитами грядущего итальянского первенства, имея подавляющее преимущество над остальными претендентами. Обладая и без того сильным составом, «нерадзурри» не бездействуют на летнем трансферном рынке.

Обладатели золотых медалей чемпионата укрепили обойму полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским и нападающим «Порту» Мехди Тареми. Менеджмент «Интера» постарался на славу, заполучив обеих игроков в статусе свободных агентов.

«Интер» globallookpress.com

Учитывая тот факт, что этим летом никто из основных исполнителей не покинул стан «черно-синих», они выглядят еще более грозно. К тому же «ломбардийцам» удалось достичь соглашения с лучшим бомбардиром Серии А и Копа Америка-2024 Лаутаро Мартинесом по поводу продления контракта до июня 2026 года.

Кажется, что впервые с сезона 2019/2020 в Италии скудетто может сохраниться в руках того же клуба — «Интеру» вполне по силам защитить титул Лиги Кальчо.

Бросить вызов «нерадзурри» готов «Ювентус», который как раз таки был последним, кому удалось выиграть Серию А несколько раз подряд. «Бьянконери» входят в когорту итальянских клубов, устроивших перестройку в своих рядах этим летом.

Им наскучил подход Массимилиано Аллегри, ставившего результат превыше яркой игры, поэтому на смену 57-летнему наставнику они пригласили одно из главных прошлогодних открытий в тренерском ремесле — Тьяго Мотту. Добившись сенсационного успеха с «Болоньей», выведя их в Лигу чемпионов, итальянский специалист пришел реанимировать качество выступлений «Ювентуса».

Тьяго Мотта globallookpress.com

Руководство «старой синьоры» понимает, что новому тренеру нужна свежая кровь для достижения результатов, и активно работает на трансферном рынке. Новичками бронзовых призеров Серии А уже стали полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис, хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам, левый защитник «Вероны» Хуан Кабаль и вратарь «Монцы» Микеле Ди Грегорио.

Также «Ювентус» не боится расставаться со старой гвардией команды — статус свободных агентов получили Войцех Щесный, Адриен Рабьо и Алекс Сандро. Тьяго Мотте предстоит проделать громадную работу для построения красивого, экспансивного футбола туринцев, который наконец вернет публике наслаждение от игры «бьянконери».

«Милан», финишировавший на второй строчке в минувшем розыгрыше Серии А, постарается нивелировать сформировавшуюся разницу в классе между ним и «Интером», вклинившись в чемпионскую гонку. «Россонери» поддержали тренд итальянского межсезонья и назначили нового главного тренера.

После завоеванного скудетто 2021/2022 в игре миланцев назрел регресс, а идеи Стефано Пиоли потеряли свою эффективность. Сменил итальянца на тренерском мостике Паулу Фонсека, знающий внутреннюю кухню Серии А после периода работы в «Роме».

Паулу Фонсека и Альваро Мората globallookpress.com

Летняя предсезонная подготовка «Милана» выглядела весьма обнадеживающе по качеству игры и достижению результатов: во время американского турне «красно-черные» поочередно расправились с «Манчестер Сити», мадридским «Реалом» и «Барселоной».

К работе на трансферном рынке «россонери» подходят с холодной головой, распределяя средства на точечные усиления. На смену уехавшему за океан Оливье Жиру клуб выкупил у «Атлетико» Альваро Морату, который знаком с итальянским чемпионатом по выступлениям за «Ювентус».

Оборона, изнывающая от травм в прошлом сезоне, была укреплена Страхиней Павловичем и Эмерсоном Роялом. На подходе покупка полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана, который по словам Фонсеки является приоритетной трансферной целью «Милана».

Нельзя сказать, что вышеназванная тройка игроков уже обладает статусом сложившихся звезд, но в стане «россонери» точно знают, как вывести их на топ уровень. Прогресс — то, чего не хватало «Милану» и, в частности, Паулу Фонсеке последние годы, возможно, объединившись в единое целое, дуэт покорит новые вершины.

Претензии на топ-4 и зону еврокубков

«Наполи» будет жаждать реванша за прошлый сезон, который обернулся катастрофой после завоеванного скудетто. Одной из главных причин провала стала тренерская неразбериха, преследовавшая «адзурри» весь минувший футбольный год.

Неаполитанцы надеются, что поставили точку в этом вопросе, пригласив Антонио Конте на роль наставника команды. Контракт итальянца с «Наполи» будет действовать до лета 2027 года.

Антонио Конте globallookpress.com

Выбор пал на 55-летнего специалиста неспроста, ведь ему известно, как приводить команду на вершину Серии А (четыре скудетто с «Ювентусом» и «Интером» тому подтверждение). Интересно будет наблюдать, как Аурелио Де Лаурентис и Антонио Конте — два человека, известные своими буйными нравами, уживутся в Неаполе.

Курс «адзурри» на предстоящий сезон понятен — возвращение в число лучших клубов Италии и борьба за еврокубковую зону. Кажется, что для достижения данной цели «Наполи» удастся сохранить главных звезд: Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию.

Довольно спокойно, на фоне остальных команд Лиги Кальчо, провела нынешнее межсезонье «Аталанта». Бергамаски верны курсу, которым их ведет тренер Джан Пьеро Гасперини, успевший подарить клубу трофей Лиги Европы и вознести футбольный коллектив в топ-4 итальянского первенства.

Гармонию в Бергамо нарушили только два момента: серьезная травма главного голеодора Джанлуки Скамакки, порвавшего крестообразные связи и выбывшего на полугодичный срок, и отстранение полузащитника Тена Копмейнерса от работы с командой на фоне скорого перехода в «Ювентус».

В пожарном порядке на замену 25-летнему центральному нападающему был куплен Матео Ретеги из «Дженоа». Также грустным фактом для российских болельщиков, следящих за чемпионатом Италии, стал трансфер Антона Миранчука в «Атланту» из МЛС.

Судя по тратам в это летнее трансферное окно, «Рома» готова замахнуться на нечто большее, чем участие в Лиге Европы УЕФА. Римляне уже потратили почти 89 млн евро, подписав лучшего бомбардира Ла Лиги Артема Довбика, правого вингера Матиаса Соуле, блеснувшего в прошлом сезоне за «Фрозиноне», и полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе.

Артем Довбик globallookpress.com

Вопросы в составе «волков» вызывает персона Пауло Дибалы, которого активно сватают в «Аль-Кадисию». Саудовский клуб может активировать опцию выкупа аргентинского полузащитника, заплатив «римлянам» 12 млн евро.

Что точно останется неизменным в Риме перед началом сезона — так это фигура главного тренера. Даниэле Де Росси, возглавивший «джаллароси» по ходу прошлого футбольного года, привнес новый импульс в игру клуба.

Дебют в топ-клубе получился для итальянца достаточно успешным, единственной неудачей стало непопадание в Лигу чемпионов. Теперь «гладиатор» хочет ликвидировать данное упущение и вернуть «Рому» в борьбу за «ушастый» кубок.

Темные лошадки

«Лацио» входит в новую футбольную эру, расставшись с рядом клубных икон и тренером, который подарил «орлам» еврокубковую кампанию. Пути «бьянкочелести» разошлись с Чиро Иммобиле, Луисом Альберто и Фелипе Андерсоном, без которых представить команду ранее было невозможно.

Календарь и таблица Серии А

Назначение Марко Барони вместо Игора Тудора на пост главного наставника вызвало бурю негодования у тиффози «лациале». Они считают, что действия руководства клуба направлены на ослабление «орлов», и готовы даже устроить крупную акцию протеста.

Марко Барони globallookpress.com

Болельщиков «Лацио» можно понять, ведь Барони никогда не хватал звезд с неба в своей тренерской карьере. Большую часть времени 60-летний специалист руководил командами Серии Б, а в элитном дивизионе ему доставалась работа с аутсайдерами: к примеру, в прошлом сезоне Лиги Кальчо Марко едва спас от вылета «Верону». Сейчас в стане римского клуба царит сомнение, которое в итоге может привести к катастрофическим последствиям в игре и результатах.

Другие настроения господствуют в «Фиорентине», хоть и расставшейся с Винченцо Итальяно, но при этом заполучившей не менее интересного представителя на тренерском поприще — Раффаэле Палладино.

40-летний специалист построил симпатичную «Монцу», сумевшую закрепиться в середине турнирной таблицы Серии А, и теперь попробует привезти во Флоренцию долгожданный трофей. Предыдущие походы «фиалок» под началом Итальяно за наградой заканчивались в одном шаге от завоеванного кубка.

Под предстоящий сезон «Фиорентина» провела хорошую работу на трансферном рынке, усилившись во всех линиях. Балканский обмен произошел в оборонительных порядках «тосканцев»: вместо серба Николы Миленковича пришел хорват Марин Понграчич. Также во Флоренцию приехал возрождать карьеру голкипер Давид Де Хеа, находившийся больше года без игровой практики.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Главной надеждой в атаке «фиалок» должен стать Альберт Гудмундссон, разрывавший в прошлом сезоне чемпионата Италии за «Дженоа» (14 голов плюс 4 результативные передачи). Проект новой «Фиорентины» выглядит многообещающе на бумаге, каким он окажется на футбольном газоне — покажет будущее.

Кто на выход?

Двое из трех новичков минувшего розыгрыша Серии А остались в элите. Теперь их путь попробуют повторить «Комо», «Парма» и «Венеция», вошедшие в элитный итальянский дивизион.

Наибольший шум возникает вокруг «Комо», возглавляемого Сеском Фабрегасом. Хорошие игроки далеко не всегда становятся хорошими тренерами, однако пока у испанца получается. Придя в команду летом 2022 года, Сеск уже добился грандиозного успеха — вывел «Комо» в Серию А впервые за 21 год.

Теперь 37-летний наставник должен покорить следующую планку — оставить клуб в Лиге Кальчо. Для этого «Комо» собирает неплохой коллектив, делая ставку на опытных исполнителей: Рафаэля Варана, Альберто Морено, Пепе Рейну и Андреа Белотти.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

При возвращении в Серию А «Пармы» где-то пустил скупую мужскую слезу Джанлуиджи Буффон, обязанный многим этому клубу. «Джаллоблу» отсутствовали в элите итальянского футбола три года и успели соскучиться по серьезным баталиям.

Прогнозы и ставки на Серию А

Вот только соответствуют ли амбиции подопечных Фабио Пеккьи их реальным возможностям — хороший вопрос. Бюджет «Пармы» крайне скромен, усиление происходит в основном за счет свободных агентов и игроков, взятых в аренду. Тяжелый камбэк ожидает «пармезанцев», не исключено, что главной их заботой станет борьба за выживание.

«Венеция» стала частым путешественником между Серией Б и Серией А, вновь повысившись в классе по окончании прошлого сезона. Однако чем-то, кроме красивых презентаций форм, «аранчоверди» в чемпионате Италии не запоминаются.

«Венеция» globallookpress.com

Не исключено, что и нынешний заход «Венеции» закончится для них вылетом. Такой печальный опыт был у недавно назначенного на пост главного тренера Эусебио Ди Франческо, который в минувшем сезоне отправился в Серию Б вместе с «Фрозиноне».

Помимо тройки новичков, шансы на прощание с Лигой Кальчо имеют «Эмполи», «Кальяри» и «Удинезе», чудом спасшиеся в прошлом году.

«Удинцы» для усиления своих позиций подписали Алексиса Санчеса, последние годы игравшего в миланском «Интере». Возвращение чилийца спустя 18 лет в Удине выглядит весьма романтичной сюжетной линией, которая станет небольшим дополнением для поклонников итальянского футбола.