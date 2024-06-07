Юбилейное скудетто «Интера», сказка «Болоньи» и падение «Наполи». Итоги сезона в Серии А

Чемпионат Италии ушел на заслуженные каникулы, а значит пришло время зафиксировать его главные события. Для кого прошедший сезон Лиги Кальчо выдался на славу, а кто наоборот хочет забыть минувшее первенство как страшный сон, расскажем ниже.

Veni, Vidi, Vici

Три года понадобилось Симоне Индзаги, чтобы вернуть скудетто «черно-синей» половине Милана. 48-летний специалист принял бразды правления «Интером» от Антонио Конте, который принес чемпионство «нерадзурри» в Серии А 2020/2021. Два последующих сезона Индзаги и Ко оставались в шаге от золотых медалей (вторая и третья строчки в сезонах 2021/2022 и 2022/2023 соответственно), довольствуясь другими национальными трофеями Италии: Кубком и Суперкубком.

Наконец, заветное скудетто пополнило личную коллекцию Симоне, ставшего одним из основных творцов нынешнего успеха «нерадзурри». Ведь сегодняшний «Интер» — целиком тренерская команда, которую без лишнего шума и пафоса выстроил Индзаги. Главная особенность итальянского наставника «черно-синих» заключается в умении вывести своих подопечных на пик игровых возможностей:

— все мы знали Лаутаро Мартинеса, как классного центрфорварда, но именно под руководством Симоне аргентинец дорос до статуса лучшего бомбардира Серии А 2023/2024 (на его счету 24 забитых мяча);

— Янн Зоммер, пришедший на смену Андре Онане, зацементировал последний рубеж «нерадзурри» (всего 19 пропущенных голов в 34 матчах Серии А) и заставил миланских тиффози забыть камерунского голкипера;

— казалось, что уход Марцело Брозовича из «Интера» поставит под угрозу центральную ось команды, однако у Индзаги было иное мнение на этот счет. Симоне перевел Чалханоглу на позицию хорвата, и Хакан засиял новыми красками (13 забитых мячей и 3 голевые передачи тому подтверждение);

— Федерико Димарко под наставничеством Индзаги прошел трансформацию в лучшего крайнего защитника не только Италии, но и всей Европы. 26-летний итальянец как успешно закрывал свою левую бровку, так и преуспевал в голевых свершениях (его забитые мячи в ворота «Фрозиноне» и «Эмполи» стали настоящим украшением минувшего сезона Серии А);

— Франческо Ачерби переживает вторую молодость, пополнив стан «Интера» два года назад. Центральный защитник внес весомый вклад в нынешнее чемпионство «нерадзурри» своими грамотными действиями в обороне, а его голы в ворота «Ромы» и «Милана» фанаты «черно-синих» вспоминают с особой теплотой на душе.

«ИНтер» качает Симоне Индзаги

Можно и дальше продолжать список игроков, которые вышли на новый уровень при Индзаги, ведь «Интер» Симоне это не команда «звезд», а «звездная команда». Главный тренер «черно-синих» превратил очень разносторонних исполнителей в единый механизм и это сразу дало результат в виде юбилейного 20-го чемпионского титула Серии А.

«Интер» вообще мог пройти минувший сезон без поражений, если бы не «черная кошка» в лице «Сассуоло», который дважды по ходу розыгрыша Лиги Кальчо оказался сильнее дружины Индзаги. Однако данный фактор не слишком огорчил поклонников «нерадзурри», так как набранные 94 очка и гандикап в 19 баллов от финишировавшего вторым «Милана» дают повод вписать прошлое итальянское первенство золотыми буквами в историю «Интера».

Когда второе место сродни провалу

«Милан» завоевал серебряные медали Серии А и, казалось бы, что сезон можно занести себе в актив, однако не все так просто. Образовавшаяся пропасть между соседями по городу, которая вылилась в девятнадцатиочковое отставание и два проигранных «Derby della Madonnina», заставила руководство «россонери» пойти на кардинальные меры.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был отправлен в отставку после пяти лет пребывания в клубе. Именно под его руководством «красно-черная» половина Милана вновь ощутила вкус чемпионства, однако теперь каждый пойдет своим путем.

Стефано Пиоли

Навряд ли все проблемы «россонери» в прошедшем розыгрыше итальянского первенства можно свести только к персоне Пиоли. Лидеры «Милана» прошлых лет, такие как Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Майк Меньян, немного сбавили обороты, что сказалось на общей картине игры команды.

Светлым пятном «россонери» в минувшем сезоне стали выступления летних новичков: Рубена Лофтус-Чика, Кристиана Пулишича и Тейани Рейндерса. Именно это трио нередко делало разницу во встречах Серии А, принося «красно-черным» важные очки. Теперь «Милан» ждет новое горячее лето, когда помимо усиления состава необходимо будет позаботиться о кандидатуре главного тренера команды.

Результат превыше игры

Окончательная точка в отношениях Массимилиано Аллегри и «Ювентуса» была поставлена еще за два тура до финиша Серии А. Руководство «старой синьоры» осталось недовольно поведением 56-летнего наставника в финале Кубка Италии и освободило его от исполнения обязанностей. Можно ли назвать данный жест владельцев «бьянконери» красивым? Конечно же нет.

Несмотря на все претензии, которые были адресованы Аллегри, он смог выжать из нынешнего «Ювентуса» максимум. Туринцы оказались в тройке медалистов и оформили камбэк в Лигу чемпионов. Без трофеев минувший сезон «старая синьора» также не закончила, пополнив свою коллекцию очередным Кубком Италии, финал которого как раз таки стал фатальным для Массимилиано.

Игре «Ювентуса», конечно же, не хватало ярких красок, однако Аллегри всегда значился приверженцем другой составляющей футбола — результата. Итальянский специалист голоден до побед и ему абсолютно неважно, в каком стиле они добываются.

Массимилиано Аллегри

Теперь Массимилиано будет прививать свой прагматичный стиль кому-то другому, а «бьянконери» нацелились на главное открытие в тренерском цехе минувшего сезона Серии А — Тьяго Мотту. «Ювентусу» нужно новое дыхание, однако если что-то пойдет не так, то номер Аллегри должен быть в быстром наборе у руководства туринцев.

Перезагрузка Миранчука в Бергамо

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук выдал лучший перформанс, защищая цвета бергамасков. Джан Пьеро Гасперини начал больше доверять 28-летнему россиянину, а тот, в свою очередь, отплатил главному тренеру результативной игрой. Алексей отметился 3 забитыми мячами и 5 ассистами в минувшем чемпионате Италии, выйдя при этом в старте всего двенадцать раз.

Наиболее впечатляющий матч Миранчук провел против действующего на тот момент чемпиона «Наполи», став главным хедлайнером встречи. Атакующий полузащитник создавал главную угрозу воротам «адзурри», оставив один автограф во владениях Мерета и отдав голевую передачу на Скамакку.

Миранчук выиграл трофей с «Аталантой» globallookpress.com

Что же послужило толчком такого прогресса Алексея в Италии? Миранчук заматерел на полях Серии А, окончательно привыкнув к игровому ритму топ-лиги. Также россиянин грамотно воспользовался предоставленными ему шансами, отдавая всего себя на футбольном газоне. Наглядным примером выступает отъезд Адемолы Лукмана на Кубок Африки, когда Алексею удалось застолбить за собой место в основе «Аталанты».

Несомненно, Миранчук заслужил похвалу за прошедший сезон итальянского первенства. Вот только остаются сомнения, что в Бергамо видят россиянина как стопроцентного игрока старта. «Аталанта» закончила сезон на четвертой строчке Серии А и стала обладателем главного трофея Лиги Европы.

Планы на будущее у подопечных Гасперини огромные и для их воплощения необходимо усиливать состав. Ходят слухи, что бергамаски заинтересованы в подписании вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини, а Миранчук может стать частью сделки и отправиться в обратном направлении.

Такой переход кажется не худшим развитием событий для россиянина, ведь «россоблу», как и «Аталанта» будут выступать в Лиге чемпионов. Наблюдаем, как дальше сложится итальянская карьера Алексея и какие повороты судьбы ждут полузащитника в скором будущем.

Сенсация с Апеннин

«Болонья» в сезоне 2023/2024 удивила не только итальянских гурманов кальчо, но и всю европейскую футбольную общественность. Тьяго Мотта, возглавивший команду два года назад, устроил в стане «красно-синих» революцию.

Еще в начале своей тренерской карьеры итальянец сделал громкое заявление, что ему абсолютно нет дела до чисел, которые образуют схемы. В его видении наиболее оптимальная тактическая расстановка выглядит как 2-7-2, где вратарь включается в центральную семерку и выступает в роли первого нападающего, а форвард является первым защитником.

Такой слом футбольных законов от Мотты сперва был принят в штыки, ведь реализовать его на практике ни в «Дженоа», ни в «Специи» ему не удалось. Но с «Болоньей» у Тьяго возникла гармония, и он наконец привел в действие свои задумки, выстроив сильную центральную ось команды.

Тьяго Мотта

«Россоблу» стали одним из лучших футбольных коллективов в топ-5 лигах, которые преуспели в продвижении мяча именно через центр. При организации игры «Болоньи» Мотта отдавал предпочтение не стандартным горизонтальным линиям, а вертикальным. В такой формации середина поля выступала не разделением между обороной и нападением, а зоной между флангами команды.

Тьяго заткнул рот всем скептикам, сделав из «Болоньи» креативный, структурированный и дисциплинированный коллектив, который стал грозой для любого гранда Серии А. «Красно-синие» долгое время находились в числе претендентов на медали чемпионата Италии, но под самый занавес сбавили обороты и финишировали на пятой строчке. Поводом для грусти такой результат не стал, ведь впервые за 60 лет «Ренато Даль-Ара» услышит гимн Лиги чемпионов.

Вот только эту часть своей истории «Болонья» проведет уже без Мотты на тренерском мостике, который умело использовал трамплин и устремился на повышение. Уже известно, что его место занял экс-наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно, имеющий немалый опыт еврокубковых баталий (дважды выводил «фиалок» в финал Лиги Конференций УЕФА). Посмотрим, как сложится история «Болоньи» и 46-летнего специалиста, будет ли это продолжением прогресса, либо «россоблу» вернутся к статусу середняка Серии А.

Кто правил в Риме?

Если брать в целом весь минувший сезон Серии А, то можно сказать, что в Риме установилось двоевластие. «Рома» и «Лацио» завершили чемпионат Италии в непосредственной близости друг от друга (шестое и седьмое места соответственно), что позволило им заполучить путевки в Лигу Европы. Оба римских клуба не баловали своих тиффози стабильной игрой, что привело к тренерским отставкам прямо по ходу сезона.

Жозе Моуринью покинул «Рому» в январе 2024 года, когда положение «волков» в турнирной таблице Серии А стало совсем удручающим. «Джаллароси» плелись на девятой строчке, а Особенный потерял все доверие руководства клуба.

Спасать «волков» выпала честь римскому «гладиатору» Даниэле Де Росси, который справился с этой задачей на твердую четверку. 40-летний специалист поднял родной клуб на шестую строчку, для получения высшего балла за проделанную работу не хватило попадания в зону Лиги чемпионов.

Маурицио Сарри

Что же касается «Лацио», то инициативу в отставке посреди сезона проявил главный тренер Маурицио Сарри. Нервы 65-летнего итальянского наставника не выдержали после поражения от «Удинезе» (1:2) в 28-м туре Серии А. Впервые в своей тренерской карьере Маурицио распрощался с клубом, не дождавшись окончания чемпионата. Кажется, Сарри понял, что сегодняшнему «Лацио» ему больше нечего дать.

На смену итальянцу пришел Игор Тудор, который вознес «орлов» на седьмую строчку чемпионата Италии. Вот только отношения хорватского специалиста и «бьянкочелести» не продлились долго. 5 июня стало известно, что Игор подал в отставку с занимаемой должности.

Бесконечность «фиалок»

«Фиорентина» второй сезон кряду заканчивает итальянское первенство на восьмом месте, гарантируя себе участие в Лиге Конференций УЕФА. Данный еврокубок уже стал злосчастным для флорентийцев, которые дважды подряд терпели поражения в финале турнира.

Винченцо Итальяно в очередной раз смог привести «фиалок» к достойному результату в Серии А, не делая при этом каких-либо громких приобретений. 46-летний специалист умеет работать и добиваться успеха с доставшимися ему игроками, выводя их на новый уровень.

Винченцо Итальяно

Ярким примером прогресса под руководством Итальяно в минувшем сезоне стал полузащитник Николас Гонсалес. Аргентинец отметился 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в рамках Серии А.

Вот только прошлый розыгрыш чемпионата Италии стал последним для Винченцо у руля «фиалок». Трехлетний цикл Итальяно в «Фиорентине» подошел к концу, так и не увенчавшись завоеванием трофеев. Однако тиффози флорентийцев благодарны итальянскому специалисту за проделанную работу и желают ему успехов в «Болонье», которая 5 июня объявила о назначении Винченцо на должность главного тренера.

Мгновенный спад

Никто и представить себе не мог, что праздновавший скудетто 2022/2023 «Наполи» сможет упасть так низко и столь быстро. Весь минувший розыгрыш Серии А в стане «адзурри» происходила анархия, сопровождавшаяся сменой наставников, как перчаток.

На старте сезона команду тренировал Руди Гарсия, однако он потерял свой пост уже спустя три месяца после назначения. Нельзя сказать, что результаты неаполитанцев под руководством 60-летнего француза выглядели удручающе, они занимали место в топ-4 чемпионата Италии, однако сильно отстали от идущих впереди «Интера» и «Ювентуса». Этот фактор очень не понравился президенту клуба Аурелио Де Лаурентису, который отправил Гарсию в отставку.

Вальтер Маццарри

На смену французскому специалисту пришел любимец неаполитанской публики Вальтер Маццарри. 62-летний итальянец уже больше года находился без работы и сразу согласился возглавить почти родной ему «Наполи». Однако снискать славу во второй приход Маццарри не удалось, под его руководством «адзурри» потерпели поражения в 5 из 12 матчей Серии А. Неаполитанцы опустились на девятую строчку турнирной таблицы Лиги Кальчо, после чего трудовые отношения с Вальтером были расторгнуты.

Заканчивал сезон «Наполи» под руководством Франческо Кальцоны, для которого это был первый серьезный вызов на клубном тренерском поприще. Запомниться чем-то помимо коллекции из «мирных» результатов (8 ничьих в 14 поединках) 55-летнему специалисту не удалось. «Адзурри» пришли к финишу, замыкая первую десятку, и остались за бортом еврокубковой кампании.

Теперь разгребать за предшественниками выпала очередь уже новому главному тренеру «Наполи» Антонио Конте. 5 июня стало известно, что «адзурри» и 54-летний наставник заключили соглашение до 2027 года.

Игра на понижение

«Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана» распрощались с элитным дивизионом итальянского футбола и отправились в Серию Б.

Наиболее обидным вылет стал для «Фрозиноне», который поднялся в Серию А только минувшим летом и примерил на себе звание «команды-лифта». «Канарейки» до последнего тура имели шансы на сохранение прописки, но уступили «Удинезе» со счетом 0:1 и упали на восемнадцатую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед «Эмполи».

Прощание «Сассуоло» с Серией А получилось весьма неожиданным. Последние годы «нероверди» были крепким середняком чемпионата Италии, которому удавалось финишировать даже в первой десятке. Но минувшее первенство стало провалом для «черно-зеленых» и, как итог, заслуженное 19 место и путевка в Серию Б. Любопытно, что «Сассуоло» стал единственным клубом, который обыграл чемпионский «Интер» в минувшем сезоне итальянского первенства (причем сделал это дважды).

Все футбольные трансферы

«Салернитана» — один из самых беспросветных аутсайдеров Серии А за все минувшие годы. «Морские коньки» набрали всего 17 баллов в 38 турах чемпионата Италии, потерпев при этом 25 поражений и пропустив 81 мяч. Ужасные показатели оставили команду из города Салерно на двадцатом месте и оформили возвращение в Серию Б спустя трехлетний перерыв.