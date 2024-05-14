Слишком мало и слишком поздно. Успех в Кубке не спасет Аллегри от увольнения из «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри весь сезон настаивал на том, что главной целью «Ювентуса» является выход в Лигу чемпионов. «Не имеет значения, добудем ли мы путевку в ЛЧ на последней минуте игры заключительного тура, — заявил он в марте на DAZN, — главное, чтобы мы ее получили».

Как оказалось, «Ювентусу» не придется переживать какую-либо драму последнего дня, чтобы вернуться в большую лигу. В воскресенье, 12 мая, был гарантирован финиш туринцев в пятерке лучших за два тура до конца сезона, но то, как эта квалификация в ЛЧ была заработана совсем не снизило давление на Аллегри.

«Бьянконери» даже не сумели сами переползти финишную черту; их непреднамеренно подтолкнула «Аталанта». После того, как «Юве» дома сыграл унизительную ничью 1:1 с уже вылетевшей «Салернитаной», набравшей в Турине всего лишь 16-е очко в сезоне, «бергамаски» упрочили свою заявку на Лигу чемпионов, обыграв идущую на шестом месте «Рому».

Тем не менее, та же самая команда «Аталанты», которая оказала Аллегри огромную услугу в воскресенье вечером, может в среду вечером, в финале Кубка Италии на стадионе «Олимпико», уничтожить все оставшиеся надежды, которые есть у тренера на сохранение своей должности.

«Безграничный Аллегри»

Аллегри уже четыре раза выигрывал этот трофей в составе «Ювентуса», с которым он также выиграл пять из шести своих «Скудетто». Бывший тренер «Милана» — попросту говоря, один из самых успешных тренеров в истории итальянского футбола.

Фактически, в последний раз, когда «Ювентус» и «Аталанта» встречались в матче чемпионата в Турине 10 марта, некоторые ультрас развернули перед игрой баннер, подчеркивающий беспрецедентное достижение их тренера, набравшего 1000 очков в Серии А. Он гласил: «Только ты, 1000 очков и больше...безграничный Аллегри!»

Баннер фанатов «Ювентуса» в честь Аллегри globallookpress.com

Однако не все были готовы отдать должное тренеру «Бьянконери». Баннер был встречен свистом со стороны некоторых болельщиков, которые также выразили свое недовольство стилем футбола «Ювентуса», который они неохотно терпели в первой половине сезона, когда команда бросала вызов «Интеру» в борьбе за Скудетто.

Однако проблема такого ограниченного и оборонительного стиля игры заключается в том, что его становится сложно защищать, когда перестает приносить победы. Следовательно, позиция Аллегри сейчас находится под пристальным вниманием: «Юве» набрал всего 15 очков в последних 15 играх и опустился со второго на четвертое место в турнирной таблице Серии А. По сути, результаты сейчас так же плохи, как и игра команды.

Таким образом, Кубок Италии представляет собой (небольшой) шанс на искупление. Последний шанс Аллегри избежать трех сезонов подряд в «Ювентусе», лишенных трофеев, что было бы катастрофой для тренера клуба, где «победа не просто важна — это единственное, что имеет значение».

«Не указывайте мне, как делать мою работу»

Аллегри всегда отмечал, что для того, чтобы выжить в «Ювентусе», нужна «толстая кожа», но было ясно, что постоянная критика, которой он подвергается с начала года, затронула и его. Действительно, всего через неделю после игры с «Аталантой» его команда сыграла вничью, на этот раз с «Дженоа», и Аллегри был в ярости из-за того, что журналист имел наглость усомниться в его неизменной вере в свою любимую схему 3-5-2.

«Вы знаете, как быть тренером? Я не слежу за тем, что говорит публика, я делаю то, что правильно для команды. Я не смею указывать журналисту, как делать его работу. Так что не говорите мне, как делать мою», — кипел Аллегри в эфире Sky Sport Italia. «Как мы набрали 46 очков в первых 19 турах? Ответ тот же. Если вы зададите мне более умный вопрос, то я дам более умный ответ».

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Поскольку я тренер, работающий в "Ювентусе", у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что результаты не приходят в данный момент, все совершают ошибки, но я делаю выбор на благо команды. Я никогда не ориентировался на общественное мнение. Ваша задача — задавать мне вопросы, но есть те, кто понимает, и те, кто нет».

Смягчающие обстоятельства

Это далеко не первый случай, когда Аллегри воюет с прессой. «Ювентус» проиграл дома со счетом 0:3 в 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22, а в прошлом сезоне им не удалось выйти из своей группы. В обоих случаях Аллегри обвинил тех, кто назвал позорный вылет «провалом», в «интеллектуальной нечестности».

Его аргументом было и остается то, что он на самом деле проделал достойную работу в сложных обстоятельствах с тех пор, как вернулся на второй срок в 2021 году. Например, в прошлом сезоне «Ювентус» квалифицировался бы в Лигу чемпионов, финишировав в четверке лучших, если бы они не получили штраф в 10 очков в рамках расследования нарушений в области прироста капитала, которое в значительной степени омрачило всю их кампанию, породив постоянную неопределенность в клубе.

Тем временем в этом сезоне Аллегри шокирующе потерял и Поля Погба, и Николо Фаджоли, которые получили длительные дисквалификации: француз не прошел антидопинговый тест, а итальянец признан виновным в незаконных ставках. Таким образом, Аллегри чувствует, что у него были связаны руки, ему, по сути, пришлось любой ценой вернуть «Юве» в Лигу чемпионов, чтобы облегчить их растущие финансовые проблемы.

«Не могут сделать три паса подряд»

Доводы в его защиту, безусловно, имеют под собой основание. Но мысль о том, что Аллегри каким-то образом прыгнул выше головы, учитывая имеющиеся в его распоряжении ресурсы, смехотворна. Мы говорим о команде с самым большим фондом заработной платы в Серии А (74,1 млн евро), но в настоящее время они борются за третье место с «Аталантой» (29,3 млн евро) и «Болоньей» (19,3 млн евро), которая только что впервые вышла в Лигу чемпионов.

Позиция «Аталанты» также невероятно впечатляет, если учесть, что они все еще сражаются на трех фронтах, дойдя до финала Лиги Европы, а также до решающего матча Кубка.

Аллегри, однако, как это ни дико, утверждает, что «Ювентусу» скорее помешало, чем помогло, отсутствие игр в еврокубках в этом сезоне поскольку матчи каждые три дня дают команде лучшее чувство ритма, и при этом он полностью игнорирует последствия усталости. В результате он фактически считает, что нынешняя позиция «Ювентуса» вполне приемлема.

Календарь и таблица Серии А

«Когда он говорит, что "Ювентус" должен финишировать четвертым, это посмешище», — сказал La Domenica Sportiva бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано. «Вы только посмотрите на "Болонью", они играют в великолепный футбол и потратили около 1,50 евро! У "Юве" 17 игроков сборной, и он потратил на трансферном рынке 160 миллионов евро, но играют в корявый футбол. Кажется, игроки не могут сделать три паса подряд!»

Погоня за «Интером»

Кассано, разумеется, печально известен своими преувеличениями и злословием, но он совершенно прав, говоря о прискорбной неспособности «Ювентуса» удерживать мяч. Даже «Фрозиноне» (49,81%) в этом сезоне в среднем владел мячом больше, чем «Ювентус» (48,39%).

Такая статистика могла бы быть приемлемой, если бы «Ювентус» был умелой контратакующей командой, но на сегодняшний день им удалось забить всего 49 голов в 36 играх. Для сравнения: «Интер» забил 86 раз.

Можно возразить, что несправедливо сравнивать «Ювентус» с новыми чемпионами, которые в этом сезоне в Серии А были на голову выше всех остальных, но это стандарт, по которому следует оценивать великую «старую синьору» итальянского футбола. Более того, когда «Ювентус» и «Интер» встретились на «Сан-Сиро» 4 февраля, туринцы отставали в лиге всего на одно очко. Сейчас их число достигло 25 — и это точно отражает разницу в качестве двух великих соперников.

Хотя «Интер» — одна из лучших команд Европы, «Ювентус» выглядит и играет как провинциальная команда. План игры, похоже, состоит в том, чтобы защищаться изо всех сил и пытаться поразить соперников на контратаке, забить гол с углового или со штрафного.

«Интер» празднует чемпионство globallookpress.com

Как написала Gazzetta после игры с «Дженоа», «навесы и стандарты — их единственное оружие», что является шокирующим положением дел для команды, в состав которой входят Душан Влахович и Федерико Кьеза. Оба явно выиграли бы от смены подхода — и смены тренера — но трудно отделаться от подозрения, что Аллегри — не единственная проблема «Ювентуса».

Даже если в следующем сезоне на тренерский мостик придет молодой, интересный и новаторский тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, команде все равно потребуется серьезная операция.

«15 игроков необходимо заменить»

Спортивный директор Кристиано Джунтоли, который сформировал команду «Наполи», выигравшую Скудетто, прибыл сюда только прошлым летом, и ему явно предстоит проделать очень много работы, чтобы превратить «Ювентус» в претендента на титул.

«Проблема "Ювентуса" не только в атаке», — сказал изданию Gazzetta бывший полузащитник Массимо Мауро. «На месте Джунтоли я бы взял на себя ответственность сказать владельцам, что необходимо заменить 15 игроков».

Очевидно, этого не произойдет, но, конечно, некоторых игроков ждет неопределенное будущее, включая американский дуэт из Уэстона Маккенни и Тимоти Веа. У Маккенни были свои неплохие моменты в Турине, но ему помешала травма, и он, скорее, символизирует полное отсутствие креативности в самой слабой полузащите «Ювентуса» за последние десять лет. Если он не согласится на снижение зарплаты, есть все шансы, что его продадут этим летом, учитывая, что по нынешнему контракту у него остался всего один год.

Уэстон Маккенни и Тимоти Веа globallookpress.com

Тем временем Веа никак не мог закрепиться в стартовом составе с момента своего приезда из «Лилля» в июле и был связан со слухами о возможном трансфере. Однако в его случае кажется, что ему нужно дать еще один год, чтобы проявить себя, поскольку он может добиться успеха под руководством нового тренера.

И это действительно подводит итог ситуации на данный момент: хотя Аллегри, возможно, и не единственная проблема, он действительно не выглядит так, будто является частью решения. «Ювентус» не добился никакого прогресса с момента его возвращения на пост тренера три года назад. Наоборот, с его болезненно архаичным стилем игры они откатываются назад.

Действительно, самая большая ирония перед финалом Кубка Италии заключается в том, что Гасперини на 10 лет старше, чем Аллегри, и тем не менее именно тренер «Аталанты» может похвастаться гораздо более современной футбольной философией.

Возможно, Аллегри еще сможет одолеть Гасперини. Возможно, он найдет способ добиться еще одной победы. Но все же кажется, что этого будет недостаточно. Даже если «Ювентус» выиграет в среду, Аллегри почти наверняка потеряет работу.