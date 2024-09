Обреченные. Каземиро, «Эвертон», «Энджболл» и еще 7 вещей, которым недолго осталось в АПЛ

«Энджболл»

Было удивительно узнать, что ужасно много людей действительно, похоже, все еще думают, что этот подход может работать, несмотря на растущую кучу доказательств обратного. Куча, которая сейчас настолько велика, что наверняка вот-вот рухнет, как «Шпоры», защищающиеся при стандартах.

Мы думаем, что разделение здесь может быть довольно простым. Если вы не фанат «Тоттенхэма», вы можете а) смотреть их только изредка и б) не быть инстинктивно предрасположенным и запрограммированным на то, чтобы каждый раз ожидать и предсказывать худший и наиболее «шпорный» результат.

Обе точки зрения важны. Если вы наблюдаете за «Шпорами» лишь изредка, то следует сказать, что их способ проигрывать матчи может показаться неопытному глазу обычным разовым невезением. «У них было так много владения, так много территории, так много полумоментов! А затем они проигрывают после гола со стандартного положения/контратаки! Так не повезло! Но если они будут гнуть свою линию, это принесет результат!»

Дело в том, что они упорствуют в этом методе уже довольно долгое время, и, помимо того абсурдного десятиматчевого старта (самого по себе гораздо более удачного, чем часто признают), который создал позитивное первое впечатление и последующие ожидания, эта тактика... не очень часто срабатывала. Совсем нечасто. И если иногда что-то и работает, то все реже и реже.

Энджболл обеспечил «Шпорам» 26 очков в их первых 10 матчах и 44 очка в последующих 32 играх. И тенденция нисходящая: 17 очков в последних 15 играх и 10 в последних 11 матчах. Только «Эвертон» и «Вулверхэмптон» проиграли больше встреч с марта.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

И все эти поражения начинают выглядеть очень похожими. Остается вероятность, что что-то загадочное «щелкнет и встанет на свое место» и что бесплодное доминирование превратится в явные моменты и голы на более регулярной основе, чем в одной игре из четырех. Мы предполагаем, что это может быть просто худшая полоса неудач в истории футбола.

Но бритва Оккама очень сильно предполагает, что хорошие и даже средние команды теперь разобрались, как справиться с шоком и благоговением перед Энджболлом, и теперь это пока не сумели сделать только отбросы дивизиона.

За последние шесть месяцев единственные победы «шпор» в Премьер-лиге были одержаны против трех команд, которые сейчас вылетели, а также против «Ноттингем Фореста» и «Эвертона». И мы совсем не уверены, что они победили бы «Ноттингем Форест», если бы играли с ними сегодня.

Гари О'Нил

Это и раньше была довольно любопытная тренерская карьера. Своего рода случайная карьера, после двух капитальных «пасов в больницу» подряд от «Борнмута» и «Вулверхэмптона».

«Борнмут» как раз был разгромлен со счетом 0:9 «Ливерпулем» и тренер Скотт Паркер в послематчевом (а заодно и прощальном) интервью посоветовал ожидать еще разгромов. О'Нил поддерживал команду на определенном уровне, пока клуб не решил сделать ставку — пока успешно — на более опытного тренера и, несомненно, тренера более высокого уровня Андони Ираолу.

Это оставило О'Нила в нужном месте в нужное время (или не в том месте в не то время, в зависимости от того, как на это смотреть), чтобы подхватить «Вулверхэмптон» как раз перед началом сезона, когда Юлен Лопетеги разозлился, потому что продажи игроков испортили все его планы. Во время предсезонки О'Нил был так успешен с ними, что английские СМИ, уже благосклонно настроенные к нему за то, что с предыдущей работы его так безжалостно выжил иностранец , начали связывать его с работой в «Манчестер Юнайтед» и, что еще безумнее, были по этому поводу серьезны.

Гари О'Нил

С тех пор «Вулвз» набрали шесть очков из возможных 42. О'Нил, получивший свой первый шанс на настоящую предсезонную подготовку на тренерской работе, вместо этого провел ее, наблюдая, как подстава, с которой столкнулся Лопетеги, была снова провернута, но теперь с ним. Суть в том, что он потерял своего самого надежного защитника и самого креативного атакующего игрока в лице Макса Килмана и Педру Нету, и теперь «Вулвз» выглядят очень дерьмово.

Как только угроза вылета станет серьезной, а мы бы сказали, что эта точка уже достигнута, О'Нил очень быстро станет очень уязвимым. Он все еще не громкое и не устоявшееся имя, и его двух актов тушения чужих пожаров может быть недостаточно, чтобы убедить «Волков» позволить ему разобраться с его собственным. Хотя это и не полностью его вина.

И куда он пойдет дальше? Прыгнет на очередную работу пожарным в одной из команд Премьер-лиги, находящихся в состоянии упадка и под угрозой вылета — возможно, в «Тоттенхэм»? Нельзя полностью исключить это, но если бы мы делали ставки на людей, мы бы поставили два фунта на «Я побыл неплохим экспертом в программе Monday Night Football, прежде чем устроиться на работу в амбициозную команду Чемпионшипа».

«Эвертон»

Давайте будем реалистами, они испытывали свою удачу разными способами практически с самого создания нынешней Премьер-лиги, не так ли? Честно говоря, совершенно невероятно, что они все еще здесь, и мы не можем представить себе ничего более «эвертонского», чем окончательно потерять надежду на сохранения прописки в высшем дивизионе в тот самый момент, когда они переезжают на совершенно новый стадион.

Сейчас все это выглядит и ощущается мрачно — клуб полностью сделал ставку на частенько совершенно безрадостный стиль «Дайчбола», только чтобы обнаружить, что этот тренер больше не может даже не может наладить оборону, чтобы удержать преимущество при счете 2:0. В этом случае очень быстро возникает вопрос — зачем это тогда нужно?

Вы все еще надеетесь, что в конце концов у «Эвертона» все будет хорошо, потому что они всегда как-то выкручиваются, но на самом деле не может быть никаких жалоб, если окажется, что этот сезон действительно окажется последней каплей. И вернуться в элиту будет сложно для клуба, чьи проблемы на поле остаются незначительными по сравнению с регулярным бардаком за его пределами.

Каземиро

Очевидно, что он уже много лет «живет взаймы», но теперь это время, несомненно, истекло. Бразилец не попал в стартовый состав на стадионе «Сент-Мэрис» в субботу, несмотря на то, что Эрик тен Хаг решил оставить на скамейке запасных новичка Мануэля Угарте, что вряд ли будет частым явлением в долгосрочной перспективе.

Каземиро сейчас в лучшем случае четвертый выбор в полузащите «Юнайтед», и хотя он продолжает получать игровое время здесь и там, как в субботу, похоже, у него почти нет шансов когда-либо снова вернуть себе статус значимой фигуры в планах «МЮ». И если он это сделает, то значит дела «Юнайтед» пошли совсем плохо.

Каземиро

Краткие выходы на замену гарантируют, что провальное выступление в матче против «Ливерпуля» не станет его последним выступлением в футболке «Юнайтед», что является любезностью со стороны тренера, но теперь это, похоже, почти наверняка будет последним его заметным деянием, которое все запомнят. На самом деле, сюрприз, что он еще не в Саудовской Аравии.

Жоржиньо

Неважно, был ли это план А «Арсенала», или планы B , C и какой-то еще, в конечном итоге победный подход в матче со «шпорами» в эти выходные был таким, что не требовал от «Арсенала» слишком много владеть мячом. Что, учитывая явное желание Жоржиньо отдать его сопернику, было как раз кстати.

Он провел ужасный матч, во время которого его раз за разом обкрадывали, да еще и гоняли туда сюда так, что он производил тревожное впечатление человека, чьи ноги больше не могут работать с той скоростью, которая требуется в английской лиге.

Можно много говорить о смягчающих обстоятельствах слегка «заржавевшего» игрока, который получил свои первые минуты на поле в сезоне, но контрапунктом к этому является то, как и где он избавится от этой ржавчины, учитывая, насколько низко он сейчас находится в иерархии.

Жоржиньо

Сейчас «Арсенал» лишен тех игроков, которые будут их первым выбором трех полузащитников в этом сезоне, и Жоржиньо был явно слабейшим из трех игроков, вышедших их заменить на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Добавьте к этому тот факт, что сами «Шпоры» играют чрезвычайно глупо (см. выше) и поэтому заполнили свою полузащиту опорников и парой чистых «десяток», и тот факт, что Жоржиньо был настолько подавлен ими, становится еще более острой проблемой.

Его статус и лидерские качества остаются неизменными — и тот факт, что игрок, впервые появившийся в сезоне в таком ключевом матче, получил капитанскую повязку, говорит о чем-то — но резкий спад в его ситуации может наступить пугающе быстро. Ему 32 года, он не в форме и вряд ли получит необходимые шансы, чтобы снова набрать полную скорость в ближайшее время.

Тренд Barclaysmen

Это было очень весело, это было здорово, мы все наслаждались этим, но такие тренды всегда случаются ярко, но мимолетно. Если вы еще не выложили в соцсетях видео с дальними ударами Рори Делапа под саундтрек Hard-Fi, то ваш шанс, безусловно, упущен.

Когда опоздал к тренду twitter

И если вы не остановитесь, то серьезно рискуете оказаться в одном ряду с жалкими попытками угнаться за трендом от очередной корпорации Bastard Multinational Inc., чья команда в соцсетях упустила момент, не поняла его и, пока мы говорим, занята сборкой видео Уэйна Руни или Тьерри Анри с Don’t Look Back In Anger играющим на заднем плане.

Момент прошел.

«Непобедимые»

Ладно, они все еще будут «Непобедимыми». В этом смысле они не совсем обречены. Но они, безусловно, серьезно рискуют перестать быть уникальными. Это, пожалуй, единственное, чего не добился «Сити» при Пепе Гвардиоле, не так ли? Беспроигрышный сезон в лиге?

Поскольку «Арсенал» — единственная команда, хотя бы наполовину готовая к борьбе за титул в этом сезоне, а «Сити», похоже, наконец-то избавился от непонятной привычки проигрывать «Шпорам» хотя бы раз за сезон, у них, возможно, никогда не будет лучшего шанса сделать это, чем в этой кампании.

«Арсенал»

Плюс, кто станет отрицать, что команда, не проигрывавшая весь сезон, но затем все равно вылетевшая из лиги, потому что у них отняли все 102 очка, не станет одним из величайших достижений АПЛ?

Все оставшиеся бомбардирские рекорды

Если, однако, «Сити» удастся избежать вылета из Премьер-лига, тогда все глаза будут прикованы к Эрлингу Холанну и его абсурдно быстрому стремлению к переписыванию голевых рекордов Премьер-лиги. Он здесь всего ничего и уже забил 72 гола — всего на 13 меньше Фернандо Торреса и 50-го места в списке лучших бомбардиров всех времен.

После этого имена игроков, которых он сможет подвинуть до конца года, очень быстро станут совсем глупыми. При нынешней скорости и настрое он обойдет рекорд Премьер-лиги Денниса Бергкампа к Рождеству.

Эрлинг Холанн с «Золотой бутсой»

Его текущая скорострельность в Премьер-лиге за «Сити» оставит ему еще около 200 игр, чтобы обойти 260-голевой рубеж Алана Ширера.

Но глупо использовать все старые данные. Конечно, гораздо разумнее использовать самую последнюю форму для наших расчетов. В этом сезоне он забивает 2,25 гола за игру, и если предположить, что он продолжит в том же духе, то ему нужно всего лишь 84 матча, чтобы достичь первого места. И уже примерно в середине следующего сезона он сместит Ширера с его пьедестала.

Старт сезона «Ньюкасла»

Они были довольно паршивыми во всех четырех играх этого сезона, и все же набрали 10 очков в этих матчах.

Они остались вдесятером, но выцарапали победу у «Саутгемптона», им невероятно повезло, что они ушли от «Борнмута» с одним очком, они встретились со «Шпорами», находящимися в самой паршивой форме, а затем им пришлось отыгрываться, чтобы победить «Вулверхэмптон», который, кажется, не выигрывал ни одного матча уже десятилетия.

«Ньюкасл»

Это неустойчиво и нестабильно. Так или иначе, что-то должно измениться. Либо выступления «Ньюкасла» начнут соответствовать результатам, либо результаты начнут снижаться, чтобы соответствовать выступлениям.

И всегда кажется, что один из этих вариантов более вероятен, чем другой. Ник Поуп — всего лишь один человек и не может спасать вечно.

Тодд Боэли или Бехдад Эгбали

Мы просто не знаем, кто именно из них . Никто не знает. Но, похоже, нет способа, при котором текущая борьба за власть закончится тем, что оба сохранят свою текущую долю этой самой власти. Кроме того, мы на самом деле и не знаем, кто удерживает какую текущую долю власти.

Это было одним из забавных моментов, то как в социальных сетях сформировались две соперничающие фракции фанатов, каждая из которых убеждена, что именно их человек ответственен за все хорошие вещи, которые сделал «Челси» (т. е. подписание Коула Палмера), в то время как другой идиот все портит (т. е. делает все остальное).

Только когда один из этих участников конфликта будет устранен, мы, наконец, раз и навсегда узнаем, кто был прав. Но можно быть уверенным, что ни одна из сторон этого внутриклубного раскола не уступит хотя бы на сантиметр, независимо от того, какие доказательства им будут представлены.