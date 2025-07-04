Нью-Йорк Сити — Торонто: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.00

«Нью-Йорк Сити» встретится с «Монтерреем» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 4 июля и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице Восточной конференции с 28-ю очками в активе после 19-и матчей. «Нью-Йорк Сити» опережает 10-ю строчку на 3 пункта.

Пока что команда занимает место в плей-офф МЛС, но все может измениться, ведь несколько конкурентов наступают на пятки «Нью-Йорк Сити».

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата США команда проиграла «Монреалю» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 23-й минуте. До этого «Нью-Йорк Сити» разгромил «Атланту» (4:0).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Нэшвиллом» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во 2-м тайме.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Фриз (в сборной) и Джонс (травма).

Состояние команды: В последнее время «Нью-Йорк Сити» выступает не очень стабильно. Команда не может стабильно набирать очки, а именно это необходимо делать для того, чтобы закрепиться в зоне плей-офф.

В последних матчах у «Сити» результативен нападающий Ханнес Вольф. Этот форвард в предыдущих 5-и встречах забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Торонто»

Турнирное положение: Эта команда занимает лишь 13-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе после 19-и встреч. «Торонто» отстает от зоны плей-офф на 11 пунктов.

В гостях команда выступает не лучше, чем дома. «Торонто» располагается на 9-й позиции на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 8 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата США «Торонто» обыграл «Портленд Тимберс» (3:0). Матчем ранее команда поделила очки с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1), сравняв счет на 51-й минуте.

До этого «Торонто» проиграл 3 матча подряд. За этот отрезок команда уступила «Шарлотт» (0:2), «Филадельфии Юнион» (1:2) и «Нэшвиллу» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте.

Не сыграют: Флорес (в сборной), Франклин, Гомис и Монлуа (у всех — травмы).

Состояние команды: «Торонто» все никак не может найти свою игру, команда очень много проиграла в 1-й половине сезона. Сейчас им необходимо выдать победную серию, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф.

К тому же, «Торонто» тяжело даются матчи против «Нью-Йорк Сити». В последних 5-и очных встречах команда ни разу не обыгрывал «Сити». Получится ли на сей раз у «Торонто»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Сити» выиграл 2 матча из последних 5-и

В последних 5-и встречах «Торонто» выиграл только 1 раз

В последних 5-и очных матчах «Нью-Йорк Сити» непременно обыгрывал «Торонто»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.60, победа «Торонто» — 5.30, ничья — за 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 сооветственно.

Прогноз: «Нью-Йорк Сити» вновь обыграет «Торонто», у гостей не самый лучший период.

Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» с форой (-1) за 2.00.

Прогноз: При этом, «Торонто» не будет отсиживаться в обороне. Команда точно забьет хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.80.