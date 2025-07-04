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    «Нью-Йорк Сити» вновь обыграет «Торонто»?

    Нью-Йорк Сити — Торонто: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.00

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    «Нью-Йорк Сити»
    «Нью-Йорк Сити» встретится с «Монтерреем» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 4 июля и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2025 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 02:30 Торонто

    Торонто

  • Торонто
    •

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице Восточной конференции с 28-ю очками в активе после 19-и матчей. «Нью-Йорк Сити» опережает 10-ю строчку на 3 пункта.

    Пока что команда занимает место в плей-офф МЛС, но все может измениться, ведь несколько конкурентов наступают на пятки «Нью-Йорк Сити».

    Нью-Йорк Сити — Торонто: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата США команда проиграла «Монреалю» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 23-й минуте. До этого «Нью-Йорк Сити» разгромил «Атланту» (4:0).

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Нэшвиллом» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во 2-м тайме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Фриз (в сборной) и Джонс (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Нью-Йорк Сити» выступает не очень стабильно. Команда не может стабильно набирать очки, а именно это необходимо делать для того, чтобы закрепиться в зоне плей-офф.

    В последних матчах у «Сити» результативен нападающий Ханнес Вольф. Этот форвард в предыдущих 5-и встречах забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Эта команда занимает лишь 13-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе после 19-и встреч. «Торонто» отстает от зоны плей-офф на 11 пунктов.

    В гостях команда выступает не лучше, чем дома. «Торонто» располагается на 9-й позиции на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 8 очков из 21-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата США «Торонто» обыграл «Портленд Тимберс» (3:0). Матчем ранее команда поделила очки с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1), сравняв счет на 51-й минуте.

    До этого «Торонто» проиграл 3 матча подряд. За этот отрезок команда уступила «Шарлотт» (0:2), «Филадельфии Юнион» (1:2) и «Нэшвиллу» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте.

    Не сыграют: Флорес (в сборной), Франклин, Гомис и Монлуа (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Торонто» все никак не может найти свою игру, команда очень много проиграла в 1-й половине сезона. Сейчас им необходимо выдать победную серию, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф.

    К тому же, «Торонто» тяжело даются матчи против «Нью-Йорк Сити». В последних 5-и очных встречах команда ни разу не обыгрывал «Сити». Получится ли на сей раз у «Торонто»? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» выиграл 2 матча из последних 5-и

    • В последних 5-и встречах «Торонто» выиграл только 1 раз

    • В последних 5-и очных матчах «Нью-Йорк Сити» непременно обыгрывал «Торонто»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.60, победа «Торонто» — 5.30, ничья — за 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 сооветственно.

    Прогноз: «Нью-Йорк Сити» вновь обыграет «Торонто», у гостей не самый лучший период.

    Ставка: Победа «Нью-Йорк Сити» с форой (-1) за 2.00.

    Прогноз: При этом, «Торонто» не будет отсиживаться в обороне. Команда точно забьет хотя-бы один гол.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк Сити — Торонто?

    Матч Нью-Йорк Сити — Торонто состоится 04 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Нью-Йорк Сити» с форой (-1)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк Сити — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Нью-Йорк Сити» с форой (-1).» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Сити — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк Сити — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.60, победа «Торонто» — 5.30, ничья — за 4.15.

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    Нью-Йорк Сити — Торонто: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 04.07.202502:30. «Нью-Йорк Сити» вновь обыграет «Торонто»?
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