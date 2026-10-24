прогноз на матч 8-го тура Серии А, ставка за 2.03

25 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Ювентус». Начало встречи — в 20:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» в таблице Серии А находится на 12-м месте. У команды девять набранных очков.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лечче» еще ни разу не играл вничью. Разница мячей составляет 9:12.

Последние матчи: Главная задача «Лечче» в каждом сезоне остаётся прежней — сохранить место в Серии А. В прошлом чемпионате команда финишировала на 17-й позиции, лишь немного оторвавшись от зоны вылета. Однако начало нового розыгрыша складывается для южан значительно удачнее.

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Команда Эусебио Ди Франческо уже обыграла прямых конкурентов — «Венецию» (2:0) и «Монцу» (3:2). В предыдущем туре «Лечче» и вовсе добился впечатляющей выездной победы над «Удинезе» со счётом 3:0. Благодаря этим результатам клуб набрал девять очков и закрепился в середине турнирной таблицы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: В атаке «Лечче» выглядит заметно интереснее, чем в предыдущем сезоне. Команда уже забила девять мячей и по этому показателю идёт вровень с «Ювентусом».

Однако результативность южан во многом зависит от сценария встречи. В наиболее успешных матчах команда способна забивать по два-три мяча, но при возникновении трудностей с созданием моментов её атакующий потенциал заметно снижается.

«Ювентус»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Ювентус» идет на девятой позиции. В активе команды 11 очков.

«Старая синьора» одержала три победы, дважды сыграла вничью и два раза уступила. Туринцы забили девять голов, а пропустили восемь.

Последние матчи: «Ювентус» подходит к предстоящему матчу в непростом состоянии. После паузы на игры сборных команда не демонстрирует необходимой стабильности, а результаты вызывают всё больше вопросов к работе Лучано Спаллетти.

В последних встречах туринцы не смогли обыграть «Кальяри» и «Ренн», а в чемпионате потерпели болезненное домашнее поражение от «Лацио» со счётом 0:3. В еврокубковой встрече с «Ренном» «Ювентус» также не добился желаемого результата, сыграв вничью 2:2.

Состояние команды: Туринская команда испытывает трудности с организацией игры и слишком часто оказывается в положении догоняющей. Отставание от лидеров чемпионата увеличивается, поэтому потеря очков в матче с «Лечче» может ещё сильнее осложнить турнирную ситуацию.

Ещё одна проблема «Ювентуса» — ненадёжная игра в защите. В четырёх упомянутых октябрьских матчах против «Кальяри», «Сельты», «Лацио» и «Ренна» туринцы пропустили суммарно семь мячей.

На что ставят в матче Лечче — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч Лечче — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аталанта» занимает 12-е место в чемпионате Италии, набрав девять очков

«Ювентус» с 11 баллами идет девятым в таблице

В последней очной встрече, которая состоялась 9 мая в рамках Серии А, туринский клуб в гостях победил «Лечче» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ювентуса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья оценивается в 4.36. На победу «Лечче» — 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.99.

Прогноз: «Ювентус» выглядит более сильной командой. Но туринцы нестабильны в обороне, испытывают трудности в атаке и регулярно вынуждены отыгрываться.

2.03 Победа «Лечче» с форой (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Лечче» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: победа «Лечче» с форой (+1) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Также можно предположить, что в предстоящем матче хотя бы одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

1.77 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч «Лечче» — «Ювентус» принесёт чистый выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: обе команды не забьют с коэффициентом 1.77.