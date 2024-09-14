Хёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ

Пьер-Эмиль Хёйбьерг

Из «Тоттенхэма» в «Марсель»

Хёйбьерг после не самого успешного периода в «Тоттенхэме» перешел в «Марсель» к Роберто Де Дзерби, и уже после первых матчей стало ясно, что он наконец-то нашел свою команду.

В трех матчах Лиги 1 датский опорный полузащитник продемонстрировал элитную точность передач — 317 из 331 оказались точными. В дебютной игре у него и вовсе были невероятные показатели — из 138 передач только две не достигли своего адресата.

Несмотря на то, что он пасовал в основном на короткое расстояние и не в последней трети, очевидно, что Де Дзерби остался доволен его игрой.

Это далеко не тот Хёйбьерг, к которому мы привыкли в «Тоттенхэме». В лондонском клубе ему чаще всего приходилось выполнять грязную работу, порой чересчур грязную.

В трех матчах Лиги 1 Хёйбьерг сделал восемь подкатов, заблокировал шесть передач, сделал три выноса и семь перехватов. Что и говорить, что человек наконец-то оказался в правильном месте.

Паскаль Гросс

Из «Брайтона» в «Боруссию» Дортмунд

Паскаль Гросс пользовался максимальным доверием в «Брайтоне». Он был важной частью английского клуба, но, несмотря на это, все равно решил вернуться в Германию.

Паскаль Гросс globallookpress.com

С другой стороны, переход в «Боруссию» и попадание сразу в стартовый состав финалиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов стало еще одним подтверждением его статуса.

В активе 33-летнего Гросса уже три результативные передачи. Точность обычных передач тоже впечатляет — из 214 неточными оказались только 18.

Гросс очень быстро адаптировался к игровой системе в «Дортмунде». Это один из тех случаев, когда с возрастом игрок становится только лучше.

Танги Ндомбеле

Из «Тоттенхэма» в «Ниццу»

Ни для кого не секрет, что Ндомбеле талантливый парень, но к его отношению к делу всегда были вопросы. Совсем неудивительно, что он так и не смог заиграть в «Тоттенхэме».

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Для лондонского клуба это, возможно, худший трансфер в истории — они заплатили за француза 62 миллиона евро.

«Ницца» в первых трех турах Лиги 1 набрала четыре очка, при этом Ндомбеле во всех недавних матчах играл с первых минут, проведя на поле в общей сложности 251 минуту.

Самое удивительное, что Танги не стеснялся лететь в подкаты и старался как можно чаще участвовать в отборе мяча.

Возможно, пока рано говорить о настоящем возрождении, но, возможно, Ндомбеле действительно решил серьезно взяться за дело. В предыдущих сезонах он точно не демонстрировал такого рвения.

Майкл Олисе

Из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

Уже после перехода из «Кристал Пэлас» в «Баварию» Олисе успел сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде, а также дебютировал в основной национальной команде.

Майкл Олисе globallookpress.com

Олисе провел за «Баварию» пока только три матча, но уже успел отметиться результативной передачей и в целом показал, что мюнхенский клуб не зря заплатил за него больше 50 миллионов евро.

Уже сейчас нет сомнений в том, что Олисе готов играть за один лучших клубов Европы. Также нет сомнений, что благодаря переезду в Мюнхену он будет регулярно играть и за сборную Франции.

Брайан Хиль

Из «Тоттенхэма» в «Жирону»

Еще один игрок, который так и не заиграл в «Тоттенхэме», но в другом клубе сразу начал демонстрировать свои способности. Это действительно заставляет задуматься.

Брайан Хиль globallookpress.com

Хиль начал в стартовом составе все четыре матча «Жироны» в новом сезоне Ла Лиги. В одном из них он даже сумел забить гол. Главный тренер каталонского клуба Мичел наверное тоже слегка удивлен тем, как быстро Брайан нашел общий язык с новыми партнерами.

Также стоит отметить, что Хиль был полезен не только в атаке. Когда есть возможность, он активно помогает обороне: в его активе уже 12 отборов.

Тиаго Силва

Из «Челси» во «Флуминенсе»

Возраст для Тиаго Силвы — это всего лишь цифра, на которую он просто не обращает внимания. После ухода из «Челси» он в кротчайшие сроки стал лидером «Флуминенсе».

Тиаго Силва globallookpress.com

В шести из десяти матчей, в которых принимал участие 39-летний Силва, «Флуминенсе» не пропустил ни одного мяча.

Несмотря на возраст, Тиаго Силва почти в каждом матче напоминает, что он остается защитником мирового класса.

Серхио Гомес

Из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад»

Летом Серхио Гомес вместе со сборной Испании выиграл олимпийский турнир. Вскоре после этого он перешел в «Реал Сосьедад».

Серхио Гомес globallookpress.com

В дебютном матче за сан-себастьянский клуб Гомес вышел только на замену, но в дальнейшем он начинал все игры в стартовом составе, играя либо на правом, либо на левом фланге.

При этом главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль, в отличие от Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стремится использовать его в качестве защитника, который постоянно подключается к атакам.

Гомес уже успел отметиться одной результативной передачей, но самое главное, что ему, кажется, нравится новая роль.

Мика Биерет

Из «Арсенала» в «Штурм» Грац

Биерет отлично проявил себя во время аренды сначала в шотландском «Мотеруэлле», а потом и в «Штурме». Последнему он помог в прошлом сезоне стать чемпионом Австрии. В итоге клуб из Граца решил выкупить у «Арсенала» 21-летнего нападающего.

Мика Биерет globallookpress.com

В новом сезоне Биерет провел в австрийской Бундеслиге пять матчей и забил уже три гола. Кажется, у него действительно есть бомбардирские задатки.

Впереди матчи в Лиге чемпионов, где у Биерета будет еще одна возможность продемонстрировать свои лучшие качества. «Штурм» сыграет с «Брестом», «Брюгге», «Спортингом», дортмундской «Боруссией», «Жироной», «Лиллем», «Аталантой» и «Лейпцигом». Будет интересно посмотреть на него в матчах с этими командами.