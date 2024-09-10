Вместо карьеры в топ-клубе — переезд в Турцию. Осимхен стал главным разочарованием трансферного окна

Переход в «Галатасарай» полностью противоречит изначальным планам Осимхена. В январе он утверждал, что готов сделать следующий шаг в карьере. Вместо этого он повернул явно куда-то не туда, переехав из одного из лучших европейских чемпионатов в чемпионат Турции.

При этом Осимхен перешел в «Галатасарай» всего лишь на правах аренды, а его зарплату в Стамбуле точно нельзя назвать космической. Здесь его новыми партнерами по команде будут хорошо всем известные Хаким Зиеш, Лукас Торрейра и Давинсон Санчес.

Между тем, Вилфрид Заа покинул «Галатасарай». Экс-нападающий «Кристал Пэлас» перешел на правах аренды в «Лион». Зато рядом с Виктором снова будет Дрис Мертенс, вместе с которым он уже играл в «Наполи».

Турция занимает десятое место в рейтинге УЕФА. То есть она уступает не только большой пятерке, но и ведущим чемпионатам Нидерландов, Португалии, Бельгии и Чехии.

Еще один важный момент: «Галатасарай» в этом сезоне не будет играть в Лиге чемпионов. Турецкий чемпион проиграл в квалификации швейцарскому «Янг Бойз» и отправился в Лигу Европы, где среди его соперников будут «Аякс» и «Тоттенхэм».

Это указывает на спад в карьере Осимхена, который забил 26 мячей в чемпионском для «Наполи» сезоне-2022/2023. Только четыре игрока в Европе тогда превзошли его по результативности.

Так как же он оказался в «Галатасарае»? Насколько он хорош на самом деле? И что произошло этим безумным летом?

Что случилось летом?

Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно вернуться к началу предыдущего сезона.

Осимхен — единственный африканский футболист, сумевший стать лучшим бомбардиром Серии А. Это случилось в том самом сезоне-2022/2023, по итогам которого он вошел в топ-10 голосовании за «Золотой мяч».

Но с тех пор он успел заработать себе новую репутацию. Перед своим лучшим сезоном он явно не мог похвастаться высокой результативностью. Например, в двух предыдущих кампаниях Виктор забил 10 и 14 мячей соответственно. Кроме того, в среднем он появлялся в стартовом составе только в 22 матчах в течение года.

После завоевания Скудетто Осимхен играл далеко не так ярко. В прошлом сезоне «Наполи» успел поиграть под руководством сразу трех тренеров. В итоге команда с треском провалила защиту титула. Агент Осимхена в какой-то момент угрожал подать иск против клуба из-за неудачных постов в TikTok. Мосты были восстановлены, более того — перед Рождеством нигериец подписал новый контракт с «Наполи» до июня 2026 года.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Однако травмы, дисквалификации, разногласия с Руди Гарсия, первым тренером «Наполи» в прошлом сезоне, и главным тренером сборной Нигерии Джорджем Финиди, а также его длительное участие в Кубке африканских наций серьезно сказались на его игре и явно снизили ценность.

В конце клубного сезона, в котором он забил лишь 12 мячей без учета пенальти, многие задавались вопросом, соответствует ли он своей рыночной стоимости.

Тем не менее, оставаться в «Наполи» было невозможно. Всего лишь через месяц после подписания нового соглашения Осимхен сообщил, что летом точно покинет команду.

«Мы знали об этом еще летом 2023 года. В противном случае переговоры о продлении контракта не были бы такими долгими. Мы думали, что он перейдет в "Реал", в "Пари Сен-Жермен" или в клуб АПЛ», — сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Летом Осимхен тренировался на базе «Наполи» по индивидуальной программе. Клуб в это время активно работал на трансферном рынке, потратив на новых игроков 150 миллионов евро. Одним из новичков стал нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

Ни для кого не секрет, что в подписании Осимхена был заинтересован «ПСЖ». В парижском клубе рассматривали нигерийца в качестве замены для Килиана Мбаппе.

Кроме того, за Осимхена отчаянно боролся саудовский «Аль-Ахли», но агент игрока Роберто Календа в какой-то момент дал понять, что они не собираются рассматривать этот вариант.

«Осимхен вошел в историю "Наполи", и когда поступали серьезные предложения, мы всегда принимали решения клуба. Виктор — не посылка, которую можно отправить в любую точку мира, чтобы освободить место для новых игроков. Виктор был назван лучшим футболистом года в Африке, стал восьмым по итогам голосования за "Золотой мяч". Он еще не сказал своего последнего слова в Европе. Мы нуждаемся в уважении и балансе», — сказал Календа.

«Мы думали, что заключили сделку. Но она провалилась», — сказал спортивный директор «Наполи» Джованни Манна. Как оказалось, «Аль-Ахли» вел параллельные переговоры с «Брентфордом» по поводу трансфера Айвана Тоуни, который в итоге и перешел в саудовский клуб.

За несколько дней до закрытия трансферного окна подписать Осимхена попытался «Челси». Лондонский клуб разработал до семи различных структур оплаты трансфера. Осимхен был не против этого перехода, но при этом четко обозначил свои финансовые условия, которые и стали главным препятствием для заключения сделки.

После закрытия трансферного окна в ведущих европейских лигах Турция была одной из немногих стран, куда Осимхен все еще мог переехать. В «Наполи» он точно не планировал оставаться. Вот так он и оказался в «Галатасарае».

Почему именно «Галатасарай»?

Осимхен далеко не новичок в европейском футболе. До переезда в Стамбул он успел поиграть в Германии («Вольфсбург»), Бельгии («Шарлеруа»), Франции («Лилль») и Италии.

В Турции Осимхена встретили как героя, но надо не забывать, что качество футбола в местной Суперлиге всегда вызывало сомнения.

Дидье Дрогба, кумир Осимхена, провел в «Галатасарае» сезона-2013/2014, но суть в том, что ивуариец тогда уже был далеко не на пике карьеры — он отравился туда в 35 лет. Осимхену в конце декабря исполнится 26.

Виктор Осимхен x.com/GalatasaraySK

Когда окончательно стало ясно, что «Наполи» больше не рассчитывает на Осимхен, в «Галатасарае» поняли, что у них появился шанс заполучить высококлассного нападающего в расцвете сил. Вместе со стамбульским клубом у Виктора будет возможность играть в еврокубках, пусть и не в Лиге чемпионов.

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икардо в первом матче нового сезона, где-то за неделю до перехода Осимхена, получил травму спины, из-за которой может пропустить около месяца.

В Турции трансферное окно закрывается только 18 сентября, и «Галатасарай» идеально воспользовался этой возможностью.

«Галатасарай» заплатит Осимхену за этот сезон шесть миллионов евро. При этом «Наполи» покрыл зарплату форварда за июль и август. При этом турецкому клубу не придется платить за аренду игрока.

Что интересно, Икарди зарабатывает в «Галатасарае» около 10 миллионов евро. Среди самых высокооплачиваемых игроков был и Заа, который проведет сезон во Франции.

Осимхен действительно топ-игрок?

В предыдущих сезонах самой большой проблемой Осимхена была доступность. Он провел более 27 матчей за сезон в рамках лиги только один раз и лишь однажды забил более 20 мячей за сезон.

В сезоне-2022/2023 Осимхену очень помог перерыв на чемпионат мира, в котором его сборная не участвовала. Так получилось, что 17 из 26 своих мячей в той кампании он забил в 21 матче после ЧМ в Катаре.

Виктор Осимхен globallookpress.com

У Осимхена постоянно есть какие-то проблемы — начиная от коммуникации с партнерами по команде и заканчивая недовольством игровой системой. Его среднее количество ударов за матч в Серии А снизилось до 3,9, а его ожидаемые голы без учета пенальти за 90 минут снизились с 0,7 до 0,5.

Сравнительная диаграмма от компании по сбору данных Smarterscout, которая дает игрокам ряд оценок от нуля до 99 по различным показателям, за последние два сезона отражает эту динамику.

Сравнение статистических показателей Виктора Осимхена в сезонах 2022/2023 и 2023/2024 The Athletic

Но это также указывает на то, что Осимхен стал хуже взаимодействовать с партнерами, реже участвовать в отборе мяча и хуже контролировать мяч.

Кубок африканских стран в середине прошлого сезона и проблемы с физической формой — среди факторов, сказавшихся на качестве его футбола.

Но при этом нельзя сказать, что Осимхен сам виноват в своих проблемах. Серьезным ударом для него стал уход из «Наполи» Лучано Спаллетти, который стал настоящим специалистом по развитию нападающих. В чемпионской кампании неаполитанская команда преуспевала и в атаке (забили 77 мячей — больше всех), так и в обороне (пропустили всего лишь 28 мячей). Защита стал заметно хуже после продажи центрального защитника Ким Мин Чжэ в «Баварию».

В прошлом сезоне клубы Серии А научились сдерживать атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию. В активе грузинского футболиста было 19 результативных действий — на шесть меньше, чем сезоном ранее. Он оставался одним из лучших в составе «Наполи», но теперь ему пришлось работать гораздо усерднее на протяжении всей кампании.

Андре-Франк Ангисса провел на 300 минут меньше и был не так эффективен в полузащите, как в чемпионском сезоне. Камерунец сделал лишь две результативные передачи и не забил ни одного гола.

Осимхен — классный центральный нападающий во многих отношениях. Однако прошлым сезон был более ярким его отражением как игрока. Кампанию 2022/2022, скорее, можно назвать приятным исключением. Очевидно, что по многим причинам ему не удается стабильно играть на высочайшем уровне.