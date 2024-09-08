Кузница талантов «Индепендьенте дель Валье». Вслед за Кайседо, Паэсом и Пачо идут новые звезды

Ранее этим летом дортмундская «Боруссия» договорилась о подписании контракта с эквадорским юниором Хустином Лермой. Но соглашение имеет свою изюминку. Он не присоединится к немецкому клубу, пока ему не исполнится 18 лет — а это почти через два года. Добро пожаловать в «Индепендьенте дель Валье».

Возможно, вы помните, что Кендри Паэс, которому все еще всего 17 лет, должен прибыть в «Челси» следующим летом. Этот трансфер был организован более года назад. И «Дортмунд», и «Челси» убеждены, что приобрели футбольную суперзвезду следующего поколения.

Уверенность им придает быстрый успех Мойсеса Кайседо, который перешел в «Брайтон» из «Индепендьенте» в 2021 году. Другой выпускник команды, Пьеро Инкапье, теперь является победителем Бундеслиги в составе леверкузенского «Байера». Вильян Пачо только что присоединился к «Пари Сен-Жермен».

«Это просто ненормально, что некоторые из лучших игроков мира вышли из этой академии», — сказал Хавьер Рабаналь Sky Sports. Или, по крайней мере, так думал испанский тренер второй команды «Индепендьенте», пока не приехал и не увидел секреты, стоящие за этим.

«Если вы приехали из Европы и думаете, что знаете все, что нужно знать о футболе, и вы тут будете кум королю, вы совершенно неправы. Нелегко добавить что-то, что сделает этот клуб лучше. Уровень здесь настолько высок».

В этом когда-то крошечном клубе происходит что-то особенное.

Не так давно «Индепендьенте», базирующийся в Сальгольки, небольшом городке на окраине Кито, не был серьезным даже по меркам Эквадора. Но предприниматель Мишель Деллер придумал, как тогдашняя третьесортная команда, у который и фанатов было всего ничего, может получить преимущество над своими прославленными соперниками.

Деньги вливались в набор игроков, акцент делался на развитии молодежи, а не на краткосрочных результатах на поле. Тем не менее, не было никаких гарантий, что удастся намыть золото, не было никакой уверенности в том, что неограненые алмазы просто ждут, когда их найдут.

Но игроков находили и воспитывали. К 2016 году «Индепендьенте» вышел в финал Кубка Либертадорес, по пути обыграв «Ривер Плэйт» и «Боку Хуниорс», и с тех пор дважды выигрывал Кубок Южной Америки, второй по престижу клубный трофей континента.

Успех на взрослом уровне был подкреплен лучшими молодыми игроками континента. Примечательно, что в версии Кубка Либертадорес для игроков до 20 лет нет более успешной команды, поскольку «Индепендьенте» выходил в финал в четырех из последних пяти турниров.

«Скаутинг просто потрясающий», — говорит Рабаналь. «Эти игроки действительно талантливы. У них есть все, что нужно в плане техники и тактики». Многие также славятся своими выдающимися физическими данными. «Потому что мы ищем действительно быстрых и сильных игроков».

Деллер изучал некоторые из лучших академий мира, когда создавал свой проект нового «Индепендьенте». Академия Aspire в Катаре, давний центр идей для иберийских тренеров, оказалась особенно полезной с точки зрения разработки методологий тренерской работы.

«Благодаря этой связи», — объясняет Рабаналь, — «уровень тренеров у нас сейчас выше, чем у всех остальных в Эквадоре и даже в Южной Америке. Это лучшая академия в Америке, и качество тренерской работы с молодежью, когда я приехал, было потрясающим. Они очень подготовлены».

Это среда, комфортная для обучения. «Они задают вопросы, как сделать то, как сделать это, но стартовый уровень был действительно высок. На том же уровне клубов, которые я знал в Европе, и лучше, чем многие». Серьезная похвала от Рабаналя, который был помощником Рууда ван Нистелроя в ПСВ.

Редкое внимание уделяется образованию 150 мальчиков и девочек, обучающихся в академии. «У нас также есть собственная школа на базе, и программа для них отличается от той, что есть в остальной части страны». Это тоже редкая возможность для этих детей.

«Мы гарантируем, что у них будет что-то для их будущего, что-то в их мозгах, большее, чем просто футбол». Это образование ради самого образования, но оно также приносит с собой преимущество, поскольку дает молодежи навыки, которые помогут им преуспеть за границей.

«Они должны говорить по-английски. Недостаточно быть талантливыми. Мы хотим, чтобы они адаптировались к реалиям Европы». Рабаналь постоянно напоминает своим игрокам о том, что требуется, чтобы они достигли успеха. «Я стараюсь быть с ними честным, объясняя им необходимую трудовую этику».

Это гораздо больше, чем просто обучение языку. «Их учат, как использовать технологии, обращаться с деньгами, современным навыкам, которые вам нужны. Это развитие как человека, так и игрока. Им приходится делать серьезные карьерные шаги в 15, 16 или 17 лет. Таланта недостаточно».

Вундеркинды, как правило, не попадают во вторую команду Рабаналя. «Моя группа для тех, кто раскроется позже». Но у «Индепендьенте» есть план и для них. Клубы «Нумансия» в Испании и «Пасуш де Феррейра» в Португалии теперь входят в группу «Индепендьенте».

Хустин Лерма globallookpress.com

Эмерсон Пата присоединился к португальской команде этим летом, став вторым из команды Рабанала, кто перешел туда, вместе с двумя игроками, которые перешли в «Нумансию», и еще одним — в родственный клуб «Атлетико Уила» в Колумбии. «Это еще один способ для них развивать свою карьеру».

Это стало эффективным циклом. Солидарные выплаты, полученные, когда Кайседо присоединился к «Челси», превысили 16 миллионов фунтов стерлингов. Переход Пачо в «ПСЖ» принес еще одну неожиданную прибыль. «Вы можете ясно видеть, что деньги снова инвестируются в клуб», — говорит Рабаналь.

«С января мы добавили одно дополнительное поле, один дополнительный стадион, одно новое здание для офиса, для членов правления, для отдела маркетинга, жилое здание для игроков. Это уже было потрясающее сооружение, так что инвестиции огромные».

Когда дело доходит до стиля игры, «Индепендьенте» действует так, как можно ожидать от клуба, работающего на элитном уровне. «Утром мы только что провели встречу, чтобы подтвердить модель игры, и главная идея — доминировать», — рассказывает Рабаналь.

«Мы хотим владения с четкой целью. Высокая интенсивность. Удерживать мяч и отыгрывать его как можно быстрее, при этом давая определенный запас для креативности игроков, особенно вингеров. Мы хотим, чтобы они были динамичными, играли один на один, демонстрировали свои навыки».

Результаты очевидны. «Индепендьенте», где талант сочетается с упорным трудом и возможностями, процветает, и Рабаналь не жалеет о своем решении покинуть Европу. «Большинство знакомых не могли понять, когда я решил приехать сюда», — говорит он. Но скоро поймут.

«Я предсказываю, что вы увидите все больше и больше эквадорских игроков из "Индепендьенте дель Валье" в крупнейших клубах Европы. Здесь много скаутов из "Арсенала", из "Дортмунда", отовсюду. Они все хотят приехать». И у них на уме только одно.

«Они все хотят узнать, кто станет следующей звездой».