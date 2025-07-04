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    Пройдет ли «Уракан» в 1/8 финала Кубка Аргентины?

    Институто — Уракан. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Институто» — «Уракан»
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    «Уракан»
    «Институто» Кордоба примет дома «Уракан» в 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок состоится 4 июля и начнется в 01:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Уракан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Институто»

    Турнирное положение: «Институто» Кордоба уже прошел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв с разгромным счетом на своем поле «Депортиво Мадрин» (3:0).

    Команда заняла восьмую строчку в группе B высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего прекратила борьбу в 1/8 финала турнира.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз 1/8 финала Апертуры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аргентинос Хуниорс» (1:3).

    Перед этим в 16-м туре регулярного первенства Аргентины коллектив набрал три балла, в чужих стенах одержав победу над «Тальерес» Кордоба (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Институто» проиграл три раза при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы побороться за выход в следующую стадию, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Лука Климович — лучший бомбардир команды в Кубке Аргентины с двумя голами.

    «Уракан»

    Турнирное положение: «Уракан», так же как и соперник, преодолел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв «Сан-Мартин Формоса» (2:1).

    Команда заняла четвертую строчку в группе A высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего дошла до финала, где не смогла добиться триумфа.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз финала Апертуры клуб с результатом 0:1 потерпел поражение от «Платенсе».

    Перед этим коллектив в шестом туре Южноамериканского клуба набрал максимум баллов, когда одержал победу над бразильским «Коринтиансом» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Уракан» выиграл три раза при одном поражении.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Два гола команды в Кубке Аргентины забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Институто» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Институто» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Уракан» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уракан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.80, победа «Институто» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.42.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    И хотя в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, результативность поединков аутсайдера игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Институто».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Институто — Уракан?

    Матч Институто — Уракан состоится 04 июля 2025 года в 01:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Институто — Уракан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Институто — Уракан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Институто — Уракан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Институто — Уракан?

    Коэффициенты букмекеров: «Уракан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.80, победа «Институто» — в 3.30.

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