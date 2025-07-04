Институто — Уракан. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 4 июля 2025 года

«Институто» Кордоба примет дома «Уракан» в 1/16 финала Кубка Аргентины. Поединок состоится 4 июля и начнется в 01:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Институто» — «Уракан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Институто»

Турнирное положение: «Институто» Кордоба уже прошел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв с разгромным счетом на своем поле «Депортиво Мадрин» (3:0).

Команда заняла восьмую строчку в группе B высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего прекратила борьбу в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз 1/8 финала Апертуры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аргентинос Хуниорс» (1:3).

Перед этим в 16-м туре регулярного первенства Аргентины коллектив набрал три балла, в чужих стенах одержав победу над «Тальерес» Кордоба (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Институто» проиграл три раза при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы побороться за выход в следующую стадию, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Лука Климович — лучший бомбардир команды в Кубке Аргентины с двумя голами.

«Уракан»

Турнирное положение: «Уракан», так же как и соперник, преодолел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв «Сан-Мартин Формоса» (2:1).

Команда заняла четвертую строчку в группе A высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего дошла до финала, где не смогла добиться триумфа.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз финала Апертуры клуб с результатом 0:1 потерпел поражение от «Платенсе».

Перед этим коллектив в шестом туре Южноамериканского клуба набрал максимум баллов, когда одержал победу над бразильским «Коринтиансом» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Уракан» выиграл три раза при одном поражении.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Два гола команды в Кубке Аргентины забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Институто» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Институто» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Уракан» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уракан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.80, победа «Институто» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.42.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их последнем домашнем поединке.

И хотя в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, результативность поединков аутсайдера игры должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Институто».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65