Институто — Уракан. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 4 июля 2025 года

«Институто»
Турнирное положение: «Институто» Кордоба уже прошел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв с разгромным счетом на своем поле «Депортиво Мадрин» (3:0).
Команда заняла восьмую строчку в группе B высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего прекратила борьбу в 1/8 финала турнира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз 1/8 финала Апертуры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аргентинос Хуниорс» (1:3).
Перед этим в 16-м туре регулярного первенства Аргентины коллектив набрал три балла, в чужих стенах одержав победу над «Тальерес» Кордоба (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Институто» проиграл три раза при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы побороться за выход в следующую стадию, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Лука Климович — лучший бомбардир команды в Кубке Аргентины с двумя голами.
«Уракан»
Турнирное положение: «Уракан», так же как и соперник, преодолел одну стадию Кубка Аргентины, обыграв «Сан-Мартин Формоса» (2:1).
Команда заняла четвертую строчку в группе A высшего дивизиона чемпионата страны Апертура, после чего дошла до финала, где не смогла добиться триумфа.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз финала Апертуры клуб с результатом 0:1 потерпел поражение от «Платенсе».
Перед этим коллектив в шестом туре Южноамериканского клуба набрал максимум баллов, когда одержал победу над бразильским «Коринтиансом» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Уракан» выиграл три раза при одном поражении.
Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Два гола команды в Кубке Аргентины забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Институто» забивали обе команды
- в шести из семи последних матчей «Институто» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Уракан» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уракан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 2.80, победа «Институто» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.42.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в их последнем домашнем поединке.
И хотя в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, результативность поединков аутсайдера игры должна стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Институто».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65