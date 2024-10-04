Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше

Эрику тен Хагу давно пора покинуть «Манчестер Юнайтед», и он не первый и не последний тренер в Премьер-лиге, кто засиделся на своем посту дольше, чем следовало бы.

Этот текст Football365 не про плохих тренеров, которые пришли, плохо поработали и были уволены. А про тех, кто оставался на своем посту еще долго после того, как владельцы клубов разводили руками и говорили «ну...».

Арсен Венгер («Арсенал»)

Арсен Венгер — настоящая легенда, занимающая место в богатой истории «Арсенала», но нет сомнений, что он оставался в клубе намного дольше, чем было разумно; победа в Кубке Англии в 2014 году была бы идеальным способом уйти после окончания девятилетнего ожидания трофея.

Венгер разделил фанатскую базу, как никто другой, в свои последние годы на «Эмирейтс» — стадионе, который он, по сути, построил — где половина публики скандировала «Венгер — уходи!», а другая половина отказывалась критиковать человека, который отдал их клубу так много времени, преданности и успеха.

Арсен Венгер разделил фанатов «Арсенала» globallookpress.com

Венгер подписал новый контракт после победы в Кубке Англии, и он действительно завоевал еще один в следующем сезоне, а затем поборолся за титул в 2016 году, уступив «Лестеру».

Венгер в конечном итоге объявил о «очень жестоком» решении уйти в апреле 2018 года, назвав критику, с которой он столкнулся, «неоправданной». Многие фанаты «Арсенала» были в восторге и, вероятно, имели основания думать, что Венгер должен был уйти еще четыре года назад.

Роберто Мартинес («Эвертон»)

Мартинес перешел в «Эвертон» в июне 2013 года после того, как привел «Уиган Атлетик» к победе в Кубке Англии… и понижению в классе. Подобный идиотизм идеально подходил для работы в стане «Ирисок», и испанец занял место преемника Дэвида Мойеса, а шотландец перешел в «Манчестер Юнайтед».

Он начал хорошо, как и многие люди в этом списке, и почти завоевал путевку в Лигу чемпионов в своем первом сезоне, но споткнулся на финише. Пятое место все равно было невероятным результатом, но дальше все шло только на спад, и вскоре верные фанаты на «Гудисон Парк» потребовали головы Мартинеса.

Второй год под руководством бывшего босса «Уигана» принес некомфортное 11-е место с большим количеством поражений, чем побед и ничьих. Давление все нарастало, и еще одно 11-е место стало последней каплей, хотя полуфиналы Кубка Англии и Кубка лиги смягчили удар.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Во время кампании 2015/16 болельщики «Эвертона» были в ярости из-за того, как Мартинес управлял командой, но он дотянул до 37-го тура, прежде чем был уволен, и в конечном итоге возглавил сборную с самым высоким рейтингом в мировом футболе, как обычно в таких случаях и бывает.

После пяти домашних побед за весь сезон болельщики планировали устроить акцию протеста против Мартинеса на ежегодной церемонии награждения лучших игроков клуба. Это был хаотичный год на «Гудисон Парк», прежде чем подобное стало там нормой.

Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»)

Многое говорят о Тен Хаге после очередного унизительного поражения, на этот раз от «Тоттенхэма». При бывшем тренере «Аякса» у руля, в «Манчестер Юнайтед» давно не было никакой идентичности, если только он не хочет, чтобы его команда идентифицировала себя как команду, которая любит пропускать удары по воротам ради удовольствия, легко пропускать голы, иметь невидимую полузащиту и не создавать моменты.

Если это то, к чему он стремится, то он проделал потрясающую работу, чтобы донести это до своих игроков.

На «Олд Траффорд» продолжается сплошной негатив после веселого лета, и кажется, что увольнение Тен Хага — вопрос времени, особенно с учетом матча с «Порту» (3:3) и предстоящей встречи с «Астон Виллой». Оба матча очень сложные и не то, что нужно, когда клуб находится в кризисе.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тен Хага должны были уволить в конце прошлого сезона, если еще не в сезоне 2023/24, но он выиграл финал Кубка Англии против «Манчестер Сити» и получил новый контракт, не в последнюю очередь потому, что сэр Джим Рэтклифф не смог заманить ни одного из понравившихся ему тренеров.

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Это продление контракта означает, что компенсация Тен Хага будет больше, если его уволят, но это не должно сдерживать руководство «Манчестер Юнайтед». Нам будет тебя не хватать, Эрик, но тебе повезло, что ты все еще здесь.

Стив Брюс («Ньюкасл»)

Смена владельца клуба в конечном итоге привела к увольнению Стива «Как делишки» Брюса из «Ньюкасла» после многих лет всеобщей ненависти.

«Ньюкасл» закончил на той же позиции и набрал на одно очко меньше, чем при Рафаэле Бенитесе в первом сезоне Брюса, и бывший защитник «Ман Юнайтед» сравнялся по количеству очков с Бенитесом во второй год. Но это не раскрывает всей истории, поскольку Брюс находился под сильным давлением, из-за необходимости проявить себя с первого дня, сменив тренера, которого любили болельщики и которого хотели оставить, и из-за его предыдущей работы в «Сандерленде».

Стив Брюс globallookpress.com

Он вел битву, обреченную на поражение, и обнаружил, что невозможно переманить фанатов на свою сторону своим негативным стилем игры и неудовлетворительными результатами. «Сент-Джеймс Парк» может быть очень токсичным, и уровень токсичности зашкаливал, когда Брюс был у руля.

После попыток выгнать его в течение большей части двух лет, фанаты «Ньюкастла» добились своего, когда Public Investment Fund Саудовской Аравии выкупил клуб у Майка Эшли. Новые владельцы клуба были достаточно вежливы, чтобы дать Брюсу провести одну игру — домашнее поражение от «Тоттенхэма», — но его быстро заменил Эдди Хау.

Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)

«Ман Юнайтед» «вернулся в старые добрые времена» во время работы Сульшера временно исполняющим обязанности на «Олд Траффрд», и это дало легенде клуба возможность стать у руля на постоянной основе. Он не принес никаких трофеев, но было много полуфиналов и иногда финалов, по поводу которых дух фанатов взлетал — и в конечном итоге падал вниз.

Как он постоянно делал после сэра Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» не добился успеха с Сульшером во главе, но, по крайней мере, вы могли видеть, чего он пытается достичь на поле, что является своего рода задачей-минимум.

Он получил работу в марте и привел «Манчестер Юнайтед» к шестому месту, но, по крайней мере, они победили «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В следующем году они заняли достойное третье место с блистающим при пустых трибунах Бруну Фернандешем и «красными дьяволами», преуспевающими на выезде. Финиш на втором месте был впечатляющим, но они набрали довольно разочаровывающие 74 очка.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

В то время как Сульшер позволял Фернандешу сыграть в полную силу, португалец тащил на себе «Манчестер Юнайтед», и 70 минут они были отстойными, а оставшиеся 20 минут приводили их к победе.

Как и в случае с Тен Хагом, Уле подписал новый контракт перед своим последним сезоном и начал просто катастрофически, крупно проиграв дома «Ливерпулю» и пропуская легкие голы, не в последнюю очередь против «Уотфорда» в его последнем матче у руля.

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День, когда «Манчестер Юнайтед» наконец уволил Сульшера был печальным, но он давно назрел.

Дэвид Мойес («Вест Хэм»)

Болельщиков «Вест Хэма» предупредили «быть осторожными в своих желаниях», когда они вежливо просили Мойеса отвалить, и эта конкретная бригада чувствует себя довольно самодовольной, учитывая их ранние трудности при Юлене Лопетеги, но нет никаких сомнений в том, что решение уволить шотландца было правильным. На самом деле, его уход даже немного запоздал.

Дэвид Мойес globallookpress.com

Мойес мог бы уйти героем, сделав «молотобойцев» чемпионами Европы (как бы), но он остался, чтобы спотыкаясь провести кампанию 23/24. Были отдельные победы над «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» на выезде, но были также и позорные поражения от «канониров», «Астон Виллы», «Фулхэма», «Ман Юнайтед», «Скристал Пэласа» и «Челси».

Оборона «Вест Хэма» была в ужасном состоянии, и их вторая половина сезона была позорной. Все заинтересованные стороны считали дни до истечения срока контракта шотландца.

Алан Пардью и Джон Карвер («Ньюкасл»)

«Ньюкасл» был достаточно нелеп, чтобы предложить Пардью восьмилетний контракт в 2012 году; вам не нужно оглядываться назад, чтобы понять, что это был совершенно очевидный рецепт катастрофы.

Как как предполагает нелепо роскошное контрактное соглашение, дела у Пардью тогда шли невероятно хорошо — различные прекрасные французские футболисты, покоряли сердца на «Сент-Джеймс Парке», а сам Пардью завоевал награду «Тренер сезона». Сезон 12/13, по понятным причинам, был не таким впечатляющим с ужасными результатами, такими как 0:3 дома против «Сандерленда», в придачу к первой победе на «Олд Траффорд» за 41 год.

Алан Пардью globallookpress.com

Оскорбления, которые Пардью и Эшли получали в течение сезона 13/14, были просто адскими, но Эшли сохранял веру в человека, у которого по контракту оставалось еще безумное количество лет. Понять бы, почему.

Перед уходом Пардью в декабре 2014 года наблюдался подъем формы у команды, но это не изменило бы мнения даже самого ярого болельщика «Ньюкасла».

Его замена, Джон Карвер, тоже слишком задержался на своем посту, несмотря на то, что он был у руля только во второй половине того сезона.

Джон Карвер и Арсен Венгер globallookpress.com

Это был период хорошей формы в декабре, который в конечном итоге позволил «Ньюкаслу» остаться в АПЛ, несмотря на то что «лучший тренер Премьер-лиги» сделал все возможное, чтобы они вылетели.

Как только «сороки» почуяли угрозу вылета, Карвера следовало уволить. Он был совершенно не в своей тарелке и совсем не был готов управлять командой Премьер-лиги.

Авраам Грант («Вест Хэм»)

«Вест Хэм» ждал как минимум на полсезона дольше, чем нужно, чтобы уволить Гранта. К тому времени, как они это сделали в мае 2011 года, они были внизу турнирной таблицы и были нацелены на вылет в Чемпионшип.

Грант получил эту работу, закончив предыдущий сезон на дне таблицы, хотя хаос в руководстве «Портсмута» предоставил бывшему тренеру «Челси» достаточно смягчающих обстоятельств. Однако все было ясно, когда «молотобойцы» показали худший за свою историю старт в Премьер-лиге. К тому времени, как они наконец заработали свое первое очко — спустя пять туров на выезде со «Сток Сити», — Грант даже не присутствовал на игре, пропустив ее из-за праздника Йом-Киппур.

Авраам Грант globallookpress.com

К середине декабря, когда была одержана только одна победа, Гранту, как сообщается, был выдвинут ультиматум: выиграть один из следующих трех матчей или быть уволенным. К счастью для тренера, «Фулхэм» был совершенно разобранным в «Боксинг дэй». На радость другим претендентам на вылет, работа Гранта была в безопасности.

Сообщается, что «Молотобойцы» обратились к Мартину О'Нилу в середине января с просьбой возглавить находившуюся в нижней части таблицы команду, но О'Нил отказался. Вместо того, чтобы искать кого-то другого, Дэвидс Голд и Салливан позволили своему ходячему мертвецу проковылять спотыкаясь до конца сезона.

Одно очко в последних восьми играх клуба обрекли «Вест Хэм» на второй дивизион. С опозданием на четыре месяца Грант был уволен сразу после поражения со счетом 2:3 от «Уигана», подтвердившего их вылет. Тем временем над Ланкаширом пролетел самолет с надписью: «АВРААМ ГРАНТ — ЛЕГЕНДА МИЛЛУОЛЛА».

Стив Кин («Блэкберн»)

Эллардайс проделывал достойную работу в «Блэкберне» до того момента, когда новые владельцы «Роверс» решили отказаться от его услуг. На его место руководство компании «Венкис» поставило Кина, человека без предыдущего опыта управления, но он был клиентом Джерома Андерсона, агента, который консультировал их при покупке клуба. Ничего особенного...

Изначально Кин был назначен исполняющим обязанности, но всего через неделю, как раз перед Рождеством 2010 года, он получил работу до конца сезона. Затем, через две недели после этого, ему дали двухлетний контракт. Результаты за прошедшие две недели: проигрыш «Стоку» 0:2, победа над «Вест Бромвичем» 3:1, разгром от «Сандерленда» 0:3.

Фанаты против Стива Кина globallookpress.com

Обеспечив будущее Кина, «Венкис» нацелились на таких игроков, как Дэвид Бекхэм и Роналдиньо. К концу зимнего окна они подписали Мауро Формику и Рубена Рочину, а также взяли Роке Санта Круса и Джермейна Джонса в аренду.

Конечно, Кин никогда не раскачивал лодку, потому что знал, что получил работу намного выше его талантов. Не то чтобы он когда-либо признавал это. Тем не менее, он избежал вылета во время своего первого срока в качестве тренера, обеспечив команде прописку в АПЛ в последнем туре.

При Кине «Блэкберн» выиграл только дважды до Рождества в сезоне 2011/12. Владельцы столкнулись с гневом фанатов «Роверс», которые умоляли их назначить надлежащего тренера. Как они отреагировали? Они повысили Кину зарплату, это же очевидно.

Поскольку «Роверс» были внизу таблицы в конце года, даже депутат Джек Стро призвал владельцев заменить Кина. Не то чтобы тренер был обеспокоен. Он заявил, что будет «на 100 процентов шокирован», если его уволят.

Даже вылет не положил конец работе Кина. Это произошло всего через три игры следующего сезона, когда Кин сказал, что он был «вынужден уйти в отставку», поскольку его позиция «несостоятельна». Его работа длилось 20 с половиной месяцев, что было примерно на 20 месяцев дольше, чем нужно.