Венсан Компани сначала потратил 100 миллионов фунтов, а потом отправил «Бернли» в Чемпионшип. Несмотря на это, именно ему суждено стать новым главным тренером «Баварии».

Ситуация сдействительно выглядит весьма забавно. Ввсё крутилось вокруг бельгийца — настолько трепетно они относились к его тренерскому таланту.

От мнения Венсана в английском клубе зависели решения почти по всем кадровым вопросам. Хозяин «Бернли» Алан Пейс однажды даже сказал, что он «никогда не уволит его».

«Меня беспокоит то, как я пытался ему объяснить, что это все равно, что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж», — сказал Пейс, рассуждая о сотрудничестве с Компани, которое всегда напоминало ужасно несбалансированные отношения между клубом и тренером.

«Все остальные тоже хотят на ней жениться. Как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой? Надеюсь, очень долгое время, но это зависит только от нее», — добавил Пейс.

В случае с Компани ситуация выглядит следующим образом: после провального сезона он обещал, что всё исправит, но в итоге собрал вещи и уехал в «Баварию», в которой он изначально был лишь на 427-м месте в списке кандидатов на пост главного тренера.

Это поразительный поворот событий, но подобное раньше уже случалось. Football365 вспоминает самые интересные истории, когда тренеры использовали неудачи на старте карьеры как площадку для достижения своих целей.

Роберто Мартинес

Отличный в прошлом футболист из соседней Бельгии (речь о Компани — прим.), которому еще нет и 40 лет, со смелой тренерской философией, получивший предложение от топ-клуба после того, как его команда вылетела из Премьер-лиги. Как ни странно, этот случай нельзя назвать беспрецедентным. Но это, конечно, чересчур нелепо.

В подобной ситуации когда-то оказался и бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Я должен сказать, что даже если мы вылетим из АПЛ, он ни за что не покинет "Уиган". Я хочу, чтобы Роберто работал здесь минимум три года. Он останется с нами даже при самом неприятном развитии событий. Это точно. Я говорю это не потому, что боюсь, что мы потерпим поражение, я всего лишь хочу подчеркнуть свою преданность ему», — заявил владелец «Уигана» Дэйв Уилан на презентации испанца в июне 2009 года.

Мартинес провел в «Уигане» четыре года. В 2013-м «Лэтикс» вернулись в Чемпионшип, а Уилан заявил, что «Роберо чувствует, что он не тот человек, который вернет нас в Премьер-лигу».

«Уиган» выиграл Кубок Англии, но ключевым моментом в его случае оказался вылет команды из АПЛ. Вопреки ожиданиям, это ни коим образом не ударило по его авторитету.

Сразу после ухода из «Уигана» Мартинес возглавил «Эвертон», который под его руководством в первом же сезоне занял пятое место. Этот результат до сих пор остается лучшим для клуба в истории АПЛ.

Следующие два сезона получились не такими успешными, команда не поднималась выше 11-го места, и «Эвертон» принял решение уволить Мартинеса.

С тех пор он в течение шести лет возглавлял сборную Бельгии, а с 2023-го занимает пост главного тренера сборной Португалии.

Франк Райкард

Вылет в низшую лигу не должен автоматически лишать тренера возможности получить более привлекательную работу. Каждый раз необходимо учитывать обстоятельства, которые всегда уникальны, и их точно не стоит игнорировать.

Франк Райкард (справа) globallookpress.com

Райкарду угрожали смертью после того, как «Спарта» из Роттердама впервые в своей истории вылетела из Эредивизи. Но уже через год он возглавил «Барселону». В тот момент это выглядело странно.

Каталонский клуб переживал не лучшее время. «Барса» только что заняла шестое место в Ла Лиге и в трех из шести предыдущих сезонов не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После президентства Жоана Гаспара клуб оказался в катастрофическом состоянии и на грани финансового краха. Сезон-2002/2003 сине-гранатовые начали под руководством Луи ван Гала, а заканчивали с Радомиром Античем.

Ситуация изменилась после того, как пост президента занял Жоан Лапорта. По совету Йохана Кройфа он назначил главным тренером Райкарда.

Это было судьбоносное решение. Под руководством Райкарда «Барса» дважды стала чемпионом Испании и выиграла Лигу чемпионов. Как раз тогда за первую команду каталонцев начал играть Лионель Месси, но главной звездой в то время был Роналдиньо.

Райкард заложил фундамент для «Барселоны», которая позже разрывала всю Европу под руководством Пепа Гвардиолы.

Хуанде Рамос

«Барселона» и «Реал» редко позволяют друг другу слишком долго сохранять статус лучшей команды Испании. Вскоре после того, как Райкард в 2008-м покинул «Камп Ноу», «Мадрид» принялся делать всё, чтобы соответствовать самому нелепому выбору тренера.

Хуанде Рамос globallookpress.com

Кто только не работал в «Реале» в начале 2000-х, но, пожалуй, самым странным было назначение Хуанде Рамоса, который незадолго до этого был уволен из «Тоттенхэма». В лондонском клубе были страшно недовольны тем, что он попытался изменить рацион питания футболистов. Это совпало с провальным началом сезона.

В декабре 2008-го Рамос заменил в «Реале» Бернда Шустера. Под его руководством команда выдала серию из 18 матчей, в которых одержала 17 побед и не потерпела ни одного поражения.

Но руководство клуба запомнило лишь два матча против «Барселоны». На «Камп Ноу» «Мадрид» проиграл каталонцам со счетом 0:2, а на «Сантьяго Бернабеу» — 2:6.

Кроме того, «Реал» проиграл «Ливерпулю» в плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 0:5. Это поставило крест на любых предположениях, что Рамос может остаться в команде и на следующий сезон.

Спустя несколько лет Рамос был близок к назначению в «Челси» в качестве замены Жозе Моуринью, но этого не произошло. Дальше в его тренерской карьере были московский ЦСКА, «Днепр» и «Малага».

Гарет Саутгейт

Трудно представить себе тренера, более подходящего для работы в сборной Англии. Но Саутгейт вряд ли может утверждать, что заслуженно оказался на этом месте.

После почти не самых успешных четырех лет в «Мидлсбро» (уволили, когда клуб выступал в Чемпионшипе) Саутгейту доверили молодежную сборную Англии.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Под руководством Саутгейта молодежка легко прошла квалификацию Евро-2015, но в итоге стала главным разочарованием финальной части, не сумев выйти из группы. В той команде играли Гарри Кейн, Джон Стоунз, Рубен Лофтус-Чик, Джесси Лингард, Джеймс Уорд-Проуз и Карл Дженкинсон.

В 2016-м после скандального увольнения Сэма Эллардайса он сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера, на вскоре был утвержден в должности. Как оказалось позже, Саутгейт был словно создан для этой работы.

Уле Гуннар Сульшер

«Когда я позвонил владельцу "Молде" и сказал, что меня приглашают в "Манчестер Юнайтед", он тут же заявил: "Соглашайся, наслаждайся и, пожалуйста, не возвращайся". Он всегда знал, что работа в этом клубе была моей мечтой», — рассказывал Сульшер о своем назначении в «МЮ».

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

В «Молде» максимально поддержали его решение стать главным тренером «МЮ». В норвежском клубе надеялись, что он добьется успеха на «Олд Траффорд» и проведет там много лет.

Но сама по себе цитата владельца «Молде» получилась весьма забавной. Возможно, она даже отражала настроения того времени.

Вместе с «Молде» Сульшер дважды стал чемпионом Норвегии и стал обладателем национального кубка. Но его возвращение в клуб после неудачного периода в «Кардиффе» получилось далеко не триумфальным.

«Молде» финишировал пятыми, а затем дважды занял второе место, при этом не выиграв за три года ни одного трофея. Несмотря на это, его позвали в «Манчестер Юнайтед».

«Молде» согласился отпустить своего тренера в аренду до тех пор, пока в «МЮ» не примут окончательное решение. Через полгода, после серии удачных результатов, с ним подписали полноценный контракт.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Сульшер добился невероятного успеха. Вместе с ним «МЮ» дошел до финала в Лиге Европы и занял второе место в АПЛ в сезоне-2020/2021. Сейчас все понимают, что он идеально подходил команде, учитывая все проблемы, с которыми пришлось столкнуться легендарному клубу в последние годы.