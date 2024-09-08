Не Тен Хагом единым. Пять причин для радости болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Трансферное окно

Мы не видели достаточно игры новичков — если мы вообще их видели — чтобы вынести обоснованное суждение о том, будут ли они хорошим усилением или нет, поэтому вместо этого мы сделали необоснованные предложения. Но трансферная политика имеет смысл.

Сэр Джим Рэтклифф и его команда INEOS были непреклонны в том, что дни подписания контрактов с известными игроками за гигантские зарплаты прошли, и они сдержали свое слово. Лени Йоро был самым дорогим приобретением, но и самым молодым в 18 лет, так что он может быть звездой на «Олд Траффорд» более десятилетия, если не перейдет в «Реал Мадрид» при первой же возможности.

Есть ощущение, что у всех этих новоприбывших игроков есть неиспользованный потенциал. Есть возможности для совершенствования, и хотя они могут не сработать, по крайней мере, есть шанс, что они могут быть звездами в течение многих лет и либо сыграют свою роль в возвращении «Юнайтед» на вершину, либо принесут им значительные суммы за трансфер при продаже. Это устойчивая бизнес-модель.

Им также, впервые за всю историю, удалось продать некоторых игроков. За исключением лета 2009 года, когда почти все деньги были получены за счет продажи Криштиану Роналду в «Реал Мадрид», это было самое прибыльное трансферное окно в истории клуба, ведь Скотт Мактоминей, Мейсон Гринвуд и другие принесли в копилку около 100 миллионов фунтов стерлингов.

Детишки Тен Хага

Говорите что хотите о Тен Хаге (и впереди еще много чего будет), но он дает шансы молодым игрокам. Легко сказать, что любой тренер включил бы в команду Кобби Майну и Алехандро Гарначо, учитывая их талант, но мы на самом деле не верим в это.

И хотя Каземиро был ужасен в последнем туре, требуется немало мужества, чтобы заменить его на дебютанта Премьер-лиги с его «могучими ногами», когда проигрываешь со счетом 0:2 непримиримым соперникам.

Тоби Колльер globallookpress.com

После достойного выступления, в котором он, конечно, не выглядел лишним на поле, Тоби Колльер будет полон уверенности в начале сезона, который, как он теперь думает, может стать прорывным для него. И для него, Амада Диалло и других молодых игроков в команде есть вполне реальная возможность, что это может произойти при Тен Хаге.

В отличие от «Челси», где выпускники академии разгуливают по тренировочному полю со значками чистой прибыли при продаже над головами, игроки молодежной команды «Юнайтед» должны быть в восторге от перспектив попасть в первую команду в ближайшем будущем.

А мантра «если ты достаточно хорош, ты достаточно взрослый» всегда будет хорошо принята болельщиками, которым больше всего нравится видеть, как молодой игрок проходит через структуру академии и проявляет себя на «Олд Траффорд».

Ожидаемые голы

Тен Хаг, вероятно, мог видеть? как журналисты закатывают глаза, когда он привел статистику в качестве одного из оправданий поражения своей команды со счетом 0:3. «Я видел xG [пропущенных], он был не таким уж высоким», — сказал он.

Большинство различных моделей xG как для «Юнайтед», так и для «Ливерпуля» были где-то между 1,3 и 1,8. Это была довольно равная игра с точки зрения качества моментов.

Определенно более равная, чем 2-2 в конце прошлого сезона, когда у «Ливерпуля» был xG 3,9 против 0,9 у «Юнайтед». И в целом у «МЮ» есть прогресс, хотя он все еще находится в середине таблицы с 1,40 ожидаемых пропущенных голов за 90 минут, но они были значительно лучше, чем в прошлом сезоне, когда они были пятыми с конца в дивизионе с 1,81 за 90 минут.

Объедините это с 17,4 ударами соперника за 90 минут в прошлой кампании по сравнению с 11,7 в этом сезоне, и есть количественные причины для позитива, чтобы добавить к явным наблюдаемым доказательствам, что у них не такой проходной двор в обороне, как раньше.

Отсутствующие игроки

Защита должна улучшиться еще больше, когда у Ten Hag будут все его игроки, которых можно вызвать. Мануэль Угарте был куплен с целью выиграть владение и прикрывать четверку защитников, и «Ливерпуль» продемонстрировал необходимость его скорейшего введения в первую команду.

Неясно, является ли Йоро закрепившимся стартовым игроком, но с ним, Маттейсом де Лигтом, Гарри Магуайром и Лисандро Мартинесом, Тен Хаг получит силу и глубину состава на позиции центрального защитника и крайне важную конкуренцию за места.

Мануэль Угарте globallookpress.com

Диогу Далот впечатлил в первых двух играх сезона, но возвращение Люка Шоу имеет решающее значение для «красных дьяволов», чтобы обеспечить баланс на левом фланге обороны, а затем португальский игрок может бросить вызов Мазрауи за место справа, что снова должно повысить их уровень.

Атака «Юнайтед» вызывает больше беспокойства, учитывая их ограниченный вклад в результат в первых трех играх, но Джошуа Зиркзе чуть не попал в цель, Маркус Рашфорд, безусловно, не может продолжать в том же духе, а Гарначо, вероятно, в какой-то момент наберет обороты.

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Также стоит ожидать возвращения Расмуса Хёйлунна, от которого ожидают больших успехов после первого сезона, который прошел ни шатко ни валко.

Увольнение Тен Хага

Владельцы «МЮ» хорошенько осмотрелись по сторонам и в конце концов, на волне успеха в Кубке Англии, сэр Джим и его команда выбрали путь наименьшего сопротивления и затрат перед летом, когда они знали, что им нужно будет потратить все имеющиеся деньги на новых игроков.

Хорошая новость заключается в том, что, не уволив Тен Хага летом, они все еще могут себе это позволить, не понеся больших дополнительных расходов, учитывая оскорбительное продление на один год, которое они прикрепили к концу его контракта.

Было бы гораздо более удручающе, если бы новый тренер проиграл две из трех своих первых игр. Дело в том, что подавляющее большинство из нас ожидало, что «Юнайтед» проиграет «Брайтону» и «Ливерпулю», потому что «МЮ» по-прежнему управляется Тен Хагом, и любой прогресс (который был) вряд ли будет достаточно значительным против двух команд Премьер-лиги, которым они привыкли проигрывать.

И ничто из того, что мы увидели в этом сезоне, включая улучшения в обороне, новых игроков и постоянную опору на выпускников академии, не убедило нас в том, что Тен Хаг — именно тот человек, который приведет «Юнайтед» к успеху, о чем все знали вплоть до самой последней игры прошлого сезона, после которой у значительной части болельщиков «Юнайтед» оказались на глазах розовые очки, которые были сняты менее чем через месяц после начала нового сезона.