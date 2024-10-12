Золотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги

Кирнан Дьюзбери-Холл

В «Челси» из «Лестера», 30 млн фунтов стерлингов

Первое настоящее подписание Энцо Марески в «Челси», хотя на самом деле оно было четвертым, потому что Тосин Адарабиойо был свободным агентом, Омари Келлиман был частью обхода правил рентабельности и устойчивого развития (PSR), а Марк Гиу вряд ли когда-либо имел шансы заиграть. Но, как оказалось, Дьюзбери тоже не так уж много играл.

Он отыграл каждую минуту игр не в Премьер-лиге, но, вероятно, ожидал немного большего блеска и гламура, перейдя на «Стэмфорд Бридж», чем стартовые матчи против «Серветта», «Гента» и «Барроу», что больше похоже на название нью-йоркской юридической фирмы, чем на список матчей одного из крупнейших клубов Европы.

Это просто немного обидно, не в последнюю очередь потому, что он выглядел довольно хорошо в тех играх, будучи блестящим игроком Марески в «Лестере», а также потому, что он вполне имеет все шансы блистать в команде из середины турнирной таблицы.

Но чем дольше он остается вне состава в Премьер-лиге — а по правде говоря, мы не видим пути в обойму для него без пары травм в команде — тем больше мы думаем, что его пригласили в качестве вспомогательного тренера, который должен передавать дух и энергию Марески куда лучшим футболистам вокруг него до такой степени, что его участие на поле не потребуется, и «Челси» может в итоге выручить 10 млн фунтов стерлингов, продав его в «Вест Хэм».

Луис Гильерме

В «Вест Хэм» из «Палмейраса», 20 млн фунтов стерлингов

Луис Гильерме globallookpress.com

После нескольких недель переговоров и нескольких поездок в Бразилию технический директор «молотобойцев» Тим Штейдтен обеспечил подписание Гильерме за 20 млн фунтов стерлингов, сделав 18-летнего игрока первым подписанием эпохи Юлена Лопетеги. Это считалось настоящим прорывом.

Кажется, что каждый юноша, приходящий из «Палмейраса», должен быть назван бразильским вундеркиндом, но Гильерме связывали слухами и с «Баварией», и с «Челси» в январе, и его сравнивали на родине с неким Роналдиньо. Он прекрасно сыгрался в прошлом сезоне с Эндриком, который перешел в мадридский «Реал» и сыграл (хотя и ненадолго в основном) в девяти из 11 игр этого сезона.

Тем временем Гильерме записал на свой счет лишь четырехминутный выход на замену за «Вест Хэм», когда победа над «Ипсвичем» была уже предопределена, и мы не можем не чувствовать, что «немного похожесть» на Роналдиньо — это скорее причина для известного своей сфокусированностью на схемах и командной игре тренера Лопетеги не давать ему игровое время, чем сделать Гильерме своей ненадежной звездой.

Арчи Грей

В «Тоттенхэм» из «Лидса», 35 млн фунтов стерлингов

Арчи Грей globallookpress.com

Он отыграл каждую минуту двух игр «Шпор» в Лиге Европы и в победе над «Ковентри» в Кубке лиги, и произвел впечатление, играя либо на позиции правого, либо центрального защитника. И вполне возможно, что он будет ограничен всего тремя выходами на замену в Премьер-лиге, поскольку Эндж Постекоглу похоже бережет молодого игрока.

Но ни разу за время своего пребывания в первой команде «Лидса» Грей не выглядел как игрок, нуждающийся в защите, скорее как тот, кто принимает все вызовы во время их вялых матчей, обычно выглядя лучшим футболистом на поле в процессе этого.

И странно, что, хотя «Шпоры» регулярно разбазаривают преимущество во многом благодаря невероятно мягкому центру поля, ведь требуется один не слишком приличный пас от игрока соперника, чтобы разрезать его, Грей, известный своей способностью удерживать мяч и контролировать игру, еще не начал играть в полузащите.

Иан Матсен

В «Астон Виллу» из «Челси», 37,5 млн фунтов стерлингов

Иан Матсен globallookpress.com

Его превосходная форма во время путешествия дортмундской «Боруссии» в финал Лиги чемпионов (где он немного накосячил) заставило выглядеть разумной сделку, которая ранее могла показаться махинацией вызванной правилами рентабельности и устойчивого развития (PSR).

В итоге «Астон Вилла» заплатила примерную рыночную стоимость Матсена, чтобы избежать санкций от контролеров справедливой рыночной цены игроков Премьер-лиги.

Ощущение того, что трансфер Матсена не был полностью честным, усиливается его неспособностью вытеснить Люку Диня, чтобы обеспечить себе место в первой команде «Астон Виллы». На данный момент он сыграл десять матчей под руководством Унаи Эмери, все — выходя со скамейке запасных, за исключением победы в Кубке лиги над «Уикомбом».

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Хотя он вполне может узурпировать место француза в какой-то момент этого сезона, мы должны задаться вопросом, почему они были так мотивированы подписать кого-то, кто является — в лучшем случае — незначительным улучшением по сравнению с тем, что уже было в распоряжении Эмери.

Федерико Кьеза

В «Ливерпуль» из «Ювентуса», 10 млн фунтов стерлингов

Федерико Кьеза globallookpress.com

Кто бы мог подумать, что он не будет играть? *кхе-кхе*

Терпение, проявленное Ричардом Хьюзом и Майклом Эдвардсом, которые не гонялись за неподходящими альтернативами Мартину Зубименди, говорит о том, что мы были далеки от истины, заявляя, что трансфер Кьезы отдает отчаянием со стороны клуба, нуждающегося в подписании хоть кого-то, кого угодно, чтобы успокоить фанатов, но пока что мы были оправданы в своем предположении, что его подписание было почти полностью бессмысленным.

Помимо победы в Кубке лиги над «Вест Хэмом», Кьеза дважды выходил на замену в общей сложности на 19 минут, и, как ни странно, пока не смог закрепиться на стартовом месте на правом фланге в «Ливерпуле». И хотя фанаты «красных» будут кричать о том, что мы пинаем игрока, который пропустил последние две игры из-за мышечной проблемы, дальнейшие добавления к длинному списку его травм вряд ли свидетельствуют о том, что он является полезным дополнением к команде.