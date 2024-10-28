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    • «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага
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    «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага

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    «Манчестер Юнайтед» сообщил об увольнении голландца Эрика тен Хага с поста главного тренера.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы в клубе. Желаем ему всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба «МЮ» на своем официальном сайте.

    Календарь и таблица АПЛ

    Эрик тен Хаг был назначен наставником «красных дьяволов» в апреле 2022 года. С ним «МЮ» выиграл Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. В этом сезоне манкунианцы пока идут на 14-й позиции в чемпионате Англии.

    Пока руководить Руд ван Нистелрой, который входил в штаб тен Хага, и проиграл немало лет в команде в качестве игрока.

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