«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага

сообщил об увольнении голландцас поста главного тренера.

«Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы в клубе. Желаем ему всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба «МЮ» на своем официальном сайте.

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Эрик тен Хаг был назначен наставником «красных дьяволов» в апреле 2022 года. С ним «МЮ» выиграл Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. В этом сезоне манкунианцы пока идут на 14-й позиции в чемпионате Англии.

Пока руководить Руд ван Нистелрой, который входил в штаб тен Хага, и проиграл немало лет в команде в качестве игрока.