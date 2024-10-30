Победители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага

Это наконец-то случилось — «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера после провального начала сезона.

Сложно объяснить, почему руководство «Манчестер Юнайтед» потребовалось так много времени, чтобы принять соответствующие меры. Но английский клуб, в конце концов, все же решился на смену главного тренера. Известно, что преемником Эрика тен Хага, скорее всего, станет португалециз лиссабонского «Спортинга».

Увольнение нидерландца не стало неожиданностью, в том числе для игроков «Манчестер Юнайтед». Более того, многие футболисты легендарного клуба наверняка втайне обрадовались, когда узнали, что тен Хаг покидает команду, пишет 90min.com.

Кому точно станет легче после увольнения тен Хага

Маркус Рэшфорд

В это трудно поверить, но один из лучших сезонов в карьере Маркус Рэшфорд провел как раз под руководством тен Хага. В дебютной кампании нидерландца на «Олд Траффорд» он забил 30 мячей, сделал 11 результативных передач и помог команде занять третье место в английской Премьер-лиге и выиграть Кубок лиги.

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Однако эффективная игра Рэшфорда в том сезоне лишь слегка прикрыла трещины, которые быстро образовались в системе «МЮ» при тен Хаге. Как только Рэшфорд перестал регулярно забивать, команда почти сразу столкнулась с серьезными проблемами.

Спад Рэшфорда продолжается уже больше года — с весны 2023 года. Несмотря на все усилия тренера, ему пока так и не удалось вернуться на свой прежний уровень.

Безусловно, в этом виноват и сам Рэшфорд, а не только тен Хаг. Но назначение нового тренера наверняка поможет Маркусу в психологическом плане. Он один из тех, кто точно с воодушевлением принял новость об увольнении нидерландца.

Кобби Мейну

Кобби Мейны был едва ли не единственным игроком «Манчестер Юнайтед», к которому не может быть претензий по итогам прошлого сезона. Тен Хаг точно не прогадал, когда рискнул интегрировать юного полузащитника в состав первой команды.

К всеобщему удивлению Мейну почти сразу стал неотъемлемой частью «Манчестер Юнайтед».

Кобби Мейну globallookpress.com

Вполне вероятно, что Мейну станет одним из главных футболистов нового поколения. Но при этом очевидно, что тен Хаг точно не тот тренер, который способен помочь Кобби закрепиться в статусе полузащитника мирового уровня.

Тренер с более прогрессивным и конкретным игровым стилем может спокойно превратить Мейну в одного из лучших полузащитников box-to-box, улучшив его оборонительные и атакующие качества. Кобби срочно нуждается в новом менторе.

Мэйсон Маунт

Подписание Мэйсона Маунта изначально считалось большой трансферной удачей для «Манчестер Юнайтед».

Болельщики не скрывали своей радости, когда клубу удалось переманить к себе талантливого английского полузащитника, особенно на фоне интереса к игроку со стороны «Ливерпуля». Но в итоге переезд Маунта в Манчестера превратился в самый настоящий кошмар.

Мэйсон Маунт globallookpress.com

С одной стороны, Маунту очень мешают травмы, но при этом осталось ощущение, что тен Хаг так и не понял, как правильно использовать экс-игрока «Челси», когда он в оптимальной форме.

Из-за Бруну Фернандеша, который выполняет роль «десятки», функции Маунта в атаке были ограничены. В итоге Мэйсон просто терялся на футбольном поле, порой просто не понимая, что от него требуют.

Кому точно станет хуже после увольнения тен Хага

Каземиро

Процесс падения Каземиро оказался чересчур стремительным. Бразилец прибыл на «Олд Траффорд» в статусе почти легенды «Реала», который благодаря в том числе его прекрасной игре выиграл множество трофеев.

Каземиро globallookpress.com

Каземиро неплохо провел первый сезон в Англии, но следующая кампания получилась по-настоящему провальной. После весеннего поражения о «Кристал Пэлас» (0:4) бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал ему уйти из футбола.

Скорее всего, увольнение тен Хага еще больше приблизит Каземиро к уходу из «Манчестер Юнайтед». Новый тренер «красных дьяволов», скорее всего, будет строить игру в полузащите вокруг Мейну.

К сожалению, пора признать, что Каземиро больше не является опорным полузащитником мирового класса. Даже с учетом того, что порой он демонстрирует высокий уровень.

По всей видимости, Каземиро будет одним из первых, кто покинет «МЮ» после увольнения тен Хага.

Антони

Несколько лет назад скауты «Манчесер Юнайтед» тщательно проанализировали игру Антони и пришли к выводу, что его цена — максимум 25 миллионов фунтов. Но в «Аяксе» знали, что тен Хаг буквально одержим идеей приобрести бразильца, и в итоге получили от английского клуба космические 85 миллионов фунтов.

Антони globallookpress.com

С финансовой точки зрения Антони — безответственное подписание «МЮ» в эпоху тен Хана. И, возможно, даже в истории Премьер-лиги.

Очевидно, что теперь, когда тен Хаг покинул команду, карьера не самого талантливого вингера в «МЮ» подходит к концу.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В иерархии атакующих игроков «красных дьяволов» 24-летний Антони находится сильно позади Рэшфорда, Алехандро Гарначо и Амада Диалло. Скорее всего, новый тренер «МЮ» захочет усилить правый фланг нападения.

Гарри Магуайр

Центральный защитник за 80 миллионов фунтов — такую сделку назовут мудрой только в том случае, если игрок со временем выйдет на уровень Вирджила ван Дейка.

Гарри Магуайр globallookpress.com

К сожалению, с Гарри Магуайром этого не случилось — после перехода из «Лестера» он так и не смог стать ключевым элементом в обороне «Манчестер Юнайтед».

Хотя у Магуайра и были неплохие отрезки на «Олд Траффорд», сейчас уже нет сомнений в том, что это один из самых провальных трансферов «МЮ».

Тен Хаг часто доверял Гарри, но порой даже у него опускались руки из-за ошибок английского защитника.

Скорее всего, у Магуайра при новом тренере у Магуайра будут проблемы с игровым временем.